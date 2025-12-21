FCSB vs Rapid: Derby decisiv în Superliga, azi la 20:00

07:10

Donald Trump avertizează asupra riscurilor unui al treilea război mondial datorită conflictului dintre Rusia și Ucraina. El subliniază complexitatea negocierilor de pace și importanța găsirii unui compromis. Bilanțul uman al războiului este alarmant, iar escaladarea tensiunilor internaționale rămâne o preocupare majoră. Donald Trump avertizează că conflictul Rusia-Ucraina ar putea degenera într-un al treilea război mondial … Articolul Trump avertizează despre posibilitatea unui al treilea război mondial apare prima dată în Main News.