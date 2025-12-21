FCSB vs Rapid: Derby decisiv în Superliga, azi la 20:00
MainNews.ro, 21 decembrie 2025 13:20
Derby-ul FCSB – Rapid are loc azi, la ora 20:00, fiind crucial pentru ambele echipe în lupta pentru play-off. FCSB trebuie să câștige pentru a rămâne în cursă, în timp ce Rapid vizează menținerea locului întâi în clasament. Atmosfera va fi incendiară, cu 30.000 de spectatori așteptați la „Arena Națională”. Articolul FCSB vs Rapid: Derby decisiv în Superliga, azi la 20:00 apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
13:30
O tragedie a îndoliat Oradea după ce Mălina Maria Guler, o tânără fotoreporteriță de 27 de ani, a căzut de la etajul 7 al blocului în care locuia. Activă în fotografia sportivă, dispariția sa a șocat familia, prietenii și comunitatea locală. Lidia Buble a fost printre cei afectați de această pierdere tragică. O tânără de … Articolul Accident grav: persoană căzută de la etajul 7 în Oradea apare prima dată în Main News.
Acum o oră
13:20
Derby-ul FCSB – Rapid are loc azi, la ora 20:00, fiind crucial pentru ambele echipe în lupta pentru play-off. FCSB trebuie să câștige pentru a rămâne în cursă, în timp ce Rapid vizează menținerea locului întâi în clasament. Atmosfera va fi incendiară, cu 30.000 de spectatori așteptați la „Arena Națională”. Articolul FCSB vs Rapid: Derby decisiv în Superliga, azi la 20:00 apare prima dată în Main News.
13:10
Un bărbat anonim a plătit datorii de aproximativ 8.000 de dolari pentru zeci de familii la un magazin din Delaware, continuând o tradiție de 25 de ani a mamei sale. Gestul său de generozitate a emoționat multe inimi, aducând bucurie în preajma Crăciunului și amintind tuturor că Moș Crăciun există în fiecare dintre noi. Un … Articolul Un bărbat plătește 8.000 dolari pentru familii, devenind Secret Santa de 25 de ani apare prima dată în Main News.
13:10
Americanii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a costurilor de sănătate, cu primele de asigurare estimându-se să crească cu aproape 400% în 2026, în special în Virginia de Vest. Expirarea subvențiilor ACA va afecta milioane de oameni, ridicând întrebări despre accesibilitatea și viitorul asigurărilor medicale în SUA. Creșterea costurilor asigurărilor medicale în SUA provoacă îngrijorări … Articolul Americanii se pregătesc pentru creșterea costurilor de sănătate apare prima dată în Main News.
13:10
Iuri Ușakov, consilierul principal al lui Vladimir Putin, afirmă că propunerile europene și ucrainene nu îmbunătățesc posibilitățile de pace pe termen lung. Negocierile recente, care au avut loc în Florida între oficiali ruși și americani, sugerează obstacole semnificative în calea rezolvării conflictului din Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul lui Putin, afirmă că propunerile europene și ucrainene … Articolul Creează oportunități pentru a atinge pacea durabilă apare prima dată în Main News.
13:00
Președintele Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică, după ce a primit sute de documente de la magistrați. Aceste materiale, analizate înainte de consultările de luni, vizează probleme din justiție. Administrația Prezidențială va publica o sinteză a documentelor primite, fără a dezvălui identitatea expeditorilor. Nicușor Dan va susține o declarație de presă duminică … Articolul Nicușor Dan anunță detalii după primirea documentelor de la magistrați apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
12:20
Cupa Africii pe Națiuni 2025 debutează azi cu meciul Maroc – Insulele Comore. Ediția de anul acesta aduce competiția în Maroc, unde gazdele sunt favorite. Egiptul caută al 8-lea trofeu, iar marile campionate europene resimt plecarea jucătorilor. Aflați toate detalii despre meciuri și favoritele turneului. Ediția 2025 a Cupei Africii pe Națiuni începe azi cu … Articolul Kupa Africii pe Națiuni începe: Maroc întâlnește Insulele Comore apare prima dată în Main News.
12:20
Vizibilitatea scade sub 50 de metri în 17 județe din România din cauza unei ceți dense, afectând circulația rutieră și aeriană. Județele Galați, Sibiu, Gorj și Cluj se numără printre cele afectate, unde șoferii trebuie să fie prudenți. ANM a emis avertizări, fiind esențial să verificați statusul zborurilor înainte de a călători. Vizibilitatea este redusă … Articolul Vizibilitate redusă sub 50 de metri: provocări și soluții în condiții dificile apare prima dată în Main News.
12:10
Descoperă prețurile actuale la alimente și băuturi în Erevan, Armenia. Află cât costă un kilogram de cartofi (300 de drami) și o sticlă de vin local (de la 1.990 de drami). Compară aceste prețuri cu cele din România și observă diferențele de costuri în funcție de produse. Informează-te acum! Salariul mediu lunar în Armenia este … Articolul Prețuri alimente și băuturi Erevan: cost cartofi și vin local în Armenia apare prima dată în Main News.
12:10
România se confruntă cu o situație fiscal-bugetară dificilă în 2025, având un deficit de 8,4% din PIB și implementând măsuri severe de austeritate. Presiunea economică rămâne ridicată, iar prognozele pentru 2026 sugerează o continuare a consolidării fiscale, afectând populația vulnerabilă și sectorul public. România se confruntă cu o situație fiscal-bugetară precară în 2025, cu un … Articolul Situația fiscală a României în 2025: austeritate extremă și datoria guvernamentală apare prima dată în Main News.
12:10
Președintele rus Vladimir Putin afirmă că modificările propunerilor americane de către europeni și Ucraina nu îmbunătățesc șansele de pace în Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul său pentru politică externă, subliniază că negocierile recente nu aduc progrese semnificative în căutarea unei soluții durabile pentru conflict. Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, afirmă că propunerile europene și ucrainene nu … Articolul Kremlinul critică propunerile de pace: „Nu îmbunătățesc documentul” apare prima dată în Main News.
12:10
China a aprobat pentru prima dată două mașini electrice autonome de Nivel 3, marcând un pas important în adopția conducerii autonome. Cele două sedane, produse de Changan Auto și BAIC Motor, vor circula în zone specifice din Chongqing și Beijing, având limite de viteză de până la 80 km/h. China a aprobat primele două mașini … Articolul China lansează primele mașini electrice autonome de Nivel 3 apare prima dată în Main News.
12:00
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității, pentru a omagia victimele Revoluției. Ceremonia subliniază importanța păstrării memoriei celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea României și apărarea democrației contemporane. Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989 din … Articolul Nicusor Dan depune coroana de flori la Monumentul Eroilor din 1989 apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
11:20
Adrian Mihalcea, antrenorul UTA Arad, a obținut o victorie importantă împotriva lui Dinamo, blocându-i ascensiunea pe primul loc. În urma meciului, Mihalcea a discutat despre posibile transferuri și loialitatea sa față de Dinamo, echipa care l-a format ca om și profesionist în fotbal. UTA Arad a învins Dinamo cu 2-0, împiedicându-i astfel să urce pe … Articolul Adrian Mihalcea, mesaj pentru Dinamo după stoparea cursei spre frunte apare prima dată în Main News.
11:20
În fiecare an, România commemoratează eroii Revoluției din 1989, cerând dreptate pentru victimele care și-au dat viața pentru libertate. Organizațiile Rezistența, Asociația „21 Decembrie 1989” și Asociația MEA invită toți cetățenii să participe la marșul din Piața Victoriei, strigând JUSTIȚIE, NU CORUPȚIE! Evenimentul de comemorare a eroilor Revoluției din 1989 se va desfășura pe 20 … Articolul Vocea morților: Datoria noastră de a ne face auziți apare prima dată în Main News.
11:10
Economia României arată stabilitate, dar sondajul BNR relevă o prudență crescută în rândul firmelor. Două treimi dintre companii percep o înrăutățire a situației economice, costurile fiind principala problemă. Accesul la credit nu este o barieră, dar dorința de împrumut scade, generând un blocaj de încredere și investiții. Două treimi dintre firme consideră că situația economică … Articolul Semnal pentru Banca Națională: schimbări semnificative în climatul de afaceri apare prima dată în Main News.
11:10
Noul centru logistic din România, sub comanda NATO, va asigura aprovizionarea cu armament pentru Ucraina. Operațional din ianuarie 2026, acest hub va colabora cu centrul din Polonia, dublând capacitatea de transport și reducând riscul dependenței de un singur punct de aprovizionare. În România va fi deschis un nou centru logistic militar, sub comanda NATO, pentru … Articolul Centru militar NATO în România: Comandă directă pentru securitate regională apare prima dată în Main News.
11:10
Producătorul aspiratoarelor robotizate Roomba, iRobot, a depus cerere de faliment sub Capitolul 11, dar funcționarea dispozitivelor nu va fi afectată. Compania va fi achiziționată de Picea, consolidându-și astfel poziția financiară. Iată cum afectează această decizie viitorul aspiratoarelor Roomba. Compania iRobot, producătoarea aspiratoarelor Roomba, a depus cerere de protecție sub Capitolul 11 al Codului Falimentului din … Articolul Producătorul aspiratoarelor Roomba a intrat în faliment apare prima dată în Main News.
11:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, după 36 de ani de libertate, România continuă să aibă multe de rezolvat pentru a consolida democrația. De Ziua Memoriei Victimelor Comunismului, el a subliniat importanța responsabilității și onestității în gestionarea provocărilor actuale și a evidențiat necesitatea de a nu cădea în nostalgii periculoase. Ilie Bolojan a comemorat victimele … Articolul Ilie Bolojan: Drumul democrației în România după 1989, cu greșeli notabile apare prima dată în Main News.
11:00
Un angajat a fost concediat pentru că a adormit la birou, dar Curtea de Casație din Italia a declarat concedierea abuzivă, obligând compania să plătească 18 luni de salariu. Decizia subliniază importanța proportionalității în sancțiunile disciplinare și protecția drepturilor angajaților în piața muncii. Un angajat din Italia a fost concediat după ce a adormit la … Articolul Angajat concediat pentru că a adormit la birou, compania plătește 18 salarii apare prima dată în Main News.
10:20
Gino Iorgulescu, președintele LPF din 2013, își caută un succesor. El îl vede pe secretarul general Justin Ștefan ca pe un înlocuitor potrivit, în ciuda preferințelor unor oameni din fotbal pentru Dani Coman. Iorgulescu va candida și pentru alegerile din 2027 și discută despre salariul său de 33.000 euro lunar. Gino Iorgulescu, președintele LPF din … Articolul Gino Iorgulescu își cedează funcția de președinte LPF unui colaborator apare prima dată în Main News.
10:20
Proiectul de lege recent propune ca magistrații, militarii și polițiștii pensionari să piardă automat dreptul de folosință pentru locuințele de serviciu la ieșirea din funcție. Măsura vizează și familiile acestora, care vor trebui să elibereze locuințele în termen de maximum trei luni. Scopul este redistribuirea locuințelor către personalul activ. Magistrații, militarii și polițiștii pensionari nu … Articolul Pensionarii magistrați, militari și polițiști, excluși din locuințele de serviciu apare prima dată în Main News.
10:10
România se confruntă cu cea mai mare inflație din UE, atingând un record de 8,6% în noiembrie, comparativ cu 2,4% în Uniunea Europeană. Această creștere îngrijorătoare afectează nivelul de trai, în timp ce alte state membre, precum Cipru și Franța, raportează rate semnificativ mai mici. Rămâneți informați! Inflația în România a ajuns la 8,6% în … Articolul România: Inflație record, cea mai mare din UE apare prima dată în Main News.
10:10
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.396-a zi pe 21 decembrie 2025. SUA au propus negocieri directe între Ucraina și Rusia la Miami, în contextul intensificării atacurilor armatei ruse asupra Odessei. Zelenski subliniază necesitatea unei presiuni diplomatice asupra lui Putin și reafirmă dreptul Ucrainei de a-și organiza alegerile. Războiul din Ucraina a ajuns în … Articolul Negocieri directe Ucraina-Rusia: Zelenski avertizează ferm pe Putin, ziua 1.396 apare prima dată în Main News.
10:10
Statul Texas a dat în judecată marii producători de televizoare, acuzându-i că spionează utilizatorii prin colectarea datelor despre obiceiurile de vizionare. Acțiunile legale vizează companii precum Sony, Samsung și LG, evidențiind îngrijorările privind confidențialitatea și implicarea Chinei în gestionarea datelor consumatorilor americani. Texas a dat în judecată marii producători de televizoare pentru colectarea de date … Articolul Stat american acuză marii producători de televizoare că își spionează utilizatorii apare prima dată în Main News.
10:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, rămâne cu 10 ani și 8 luni de închisoare, după ce ÎCCJ a respins recursul său. Condamnat pentru corupție, Oprescu se află în Grecia, unde autoritățile elene continuă să refuze extrădarea. Detaliile despre condamnare și refuzul extrădării sunt esențiale. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul lui … Articolul Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare de ÎCCJ apare prima dată în Main News.
10:00
Atac armat în Bekkersdal, Johannesburg: nouă persoane ucise și zeci rănite după ce atacatorii au deschis focul asupra clienților unei taverne. Acesta este al doilea incident de masă din Africa de Sud în decembrie 2025. Poliția investighează motivele și caută făptașii. Răniții primesc îngrijiri medicale. Atac armat în Bekkersdal, Johannesburg, cu un bilanț inițial de … Articolul Atacator în Johannesburg: împușcături „la întâmplare” pe stradă apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
09:20
Experții avertizează că dependența de inteligența artificială, cum ar fi chatboții, poate reduce activitatea cerebrală și afectează gândirea critică. Studii recente arată că utilizarea frecventă a AI pentru sarcini complexe duce la atrofie cognitivă, generând dificultăți în rezolvarea problemelor și amintirea informațiilor. Experții avertizează că dependența de inteligența artificială poate reduce activitatea creierului Studiile arată … Articolul Experții avertizează: Inteligența artificială poate afecta sănătatea creierului apare prima dată în Main News.
09:20
Kylian Mbappé a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo cu 59 de goluri într-un an calendaristic, marcând în victoria Real Madrid împotriva Sevilliei. Francezul a împlinit 27 de ani și continuă să impresioneze în La Liga, fiind un jucător de bază pentru echipă. Real Madrid se apropie de liderul Barcelona. Kylian Mbappé a marcat 59 de … Articolul Mbappé își egalează idolul Ronaldo de ziua lui apare prima dată în Main News.
09:20
București se confruntă cu doar 8 ore și 50 de minute de lumină în această perioadă, marcând solstițiul de iarnă. Află cum mișcarea Pământului și înclinarea axei influențează anotimpurile și cum diferite culturi celebrează acest fenomen astral, de la Stonehenge la festivaluri tradiționale din întreaga lume. Bucureștiul va avea doar 8 ore și 50 de … Articolul 8 ore și 50 de minute de lumină solară în București apare prima dată în Main News.
09:10
În 2026, drumețiile în natură vor deveni o alegere populară printre turiști, ca o evadare din agitația urbană. Oamenii caută liniștea și detoxifierea digitală, preferând excursii personalizate în locuri fără supraturism. Întoarcerea la experiențele lente va marca o nouă tendință în turism. Turismul va continua să crească în 2026, cu un accent pe escapadele în … Articolul 2026: Anul drumețiilor în natură pentru evadarea din stresul urban apare prima dată în Main News.
09:10
Kremlinul susține crearea unei zone demilitarizate în Donbas, fără trupe rusești sau ucrainene, dar cu prezența Gărzii Naționale Ruse. Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a afirmat că Rusia consideră Donbasul parte a teritoriului său, evidențiind dificultățile negocierilor de pace. Kremlinul propune o zonă demilitarizată în Donbas fără trupe rusești sau ucrainene Garda Națională Rusă și poliția … Articolul Kremlinul propune zonă demilitarizată în Donbas cu Garda Națională Rusă apare prima dată în Main News.
09:00
Ilie Bolojan a discutat despre scandalul din Justiție, evidențiind responsabilitatea lui Cătălin Predoiu și evaluând activitatea acestei instituții. Premierul a abordat și posibilitatea revenirii lui Ludovic Orban în PNL, subliniind necesitatea unui dialog și colaborării între partide pentru succesul proiectelor politice. Ilie Bolojan își exprimă sprijinul pentru activitatea lui Cătălin Predoiu ca ministru de Interne, … Articolul Bolojan răspunde scandalului din Justiție: Venirea lui Orban și schimbările PNL apare prima dată în Main News.
09:00
Românii din banda „navetiștilor de lux” acționau în Italia, vizând produse de lux precum parfumuri și textile. Cu nouă suspecți arestați, ancheta a început după un furt dintr-un depozit de parfumuri. Banda a efectuat jafuri în Lombardia și Toscana, folosind metode profesioniste pentru a fura bunuri de valoare mare. O bandă de români, denumită „navetiști … Articolul Români în banda „navetiștilor de lux”: jafuri filmate în Italia apare prima dată în Main News.
08:20
Steven Adams, pivotul NBA de la Houston Rockets, își începe ziua cu un mic dejun neobișnuit: șase ouă și 450 de grame de carne tocată. Adams își împarte mesele între diferite restaurante, combinând proteinele cu multe fructe și legume, conform unui principiu simplu. Află mai multe despre dieta sa inedită. Steven Adams, pivotul de la … Articolul Dieta surprinzătoare a lui Steven Adams: șase ouă și carne tocată la micul dejun apare prima dată în Main News.
08:20
Află rezultatele Loto 6/49 din 21 decembrie 2025, unde s-au înregistrat reporturi impresionante, inclusiv 7,43 milioane lei la categoria I. Descoperă și premiile suplimentare pentru Joker și Loto 5/40, precum și informații despre ultimele câștiguri. Rămâi la curent cu noutățile din lumea loto! Rezultatele Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 pentru 21 decembrie 2025 Report … Articolul Rezultatele Loto 6/49 din 21 decembrie 2025 – Numerele câștigătoare de azi apare prima dată în Main News.
08:10
Descoperă cum pastilele de slăbit, precum Mounjaro și Ozempic, transformă nu doar aspectul fizic, ci și industria alimentară. Cu 2,5 milioane de utilizatori în Marea Britanie, aceste medicamente reduc pofta de mâncare și amenință „ciclul junk food”. Aflați impactul asupra sănătății și afacerilor alimentare. Medicamentele de slăbit precum Mounjaro și Ozempic au câștigat rapid popularitate, … Articolul Impactul pastilelor de slăbit asupra industriei alimentare și aspectului fizic apare prima dată în Main News.
08:10
Ucrainenii au atacat rafinăria de petrol Slavneft-IANOS din Iaroslavl, provocând incendii și explozii. Acest raid cu drone, la peste 700 km de graniță, subliniază intensificarea atacurilor asupra infrastructurii rusești. Guvernul rus a confirmat incidentul, iar imagini cu incendiul au fost distribuite online. Ucrainenii au atacat rafinăria de petrol Slavneft-IANOS din Iaroslavl, Rusia, provocând un incendiu … Articolul Atac cu drone: Ucrainenii incendiază rafinării de petrol în Rusia apare prima dată în Main News.
08:10
Site-urile guvernamentale din SUA găzduiesc PDF-uri cu linkuri către pornografie și escrocherii, conform unui raport publicat de 404 Media. Această problemă afectează site-uri oficiale precum Reginfo.gov și muzee, fiind cauzată de atacuri de redirecționare și vulnerabilități ale portalurilor de încărcare. Site-uri guvernamentale americane găzduiesc PDF-uri cu linkuri către pornografie și escrocherii Proliferarea acestor fișiere a … Articolul Documente PDF guvernamentale conțin linkuri la pornografie și escrocherii apare prima dată în Main News.
08:00
Radu Miruță, ministrul Economiei și interim al Apărării, a stârnit controverse după o declarație considerată discriminatorie. Sociologul Gelu Duminică a criticat exprimarea, evidențiind prejudecățile adânc înrădăcinate. Miruță și-a cerut scuze, recunoscând că limbajul său a fost total nepotrivit. Radu Miruță, ministrul Economiei și interimar al Apărării, a folosit o expresie considerată discriminatorie în legătură cu … Articolul Radu Miruță și critica lui Gelu Duminică: Răspunsul ministrului Apărării apare prima dată în Main News.
08:00
Un șofer a rămas împotmolit cu un BMW în tonuri de cartofi aruncați pe străzile din Bruxelles, în timpul protestelor fermierilor împotriva acordului Mercosur. Spectacole inedite au avut loc când localnicii au început să culeagă cartofii abandonați pe marginile drumului. Protestul a strâns 7.000 de fermieri. Fermierii din Bruxelles au protestat aruncând tone de cartofi … Articolul Șofer BMW blocat în cartofi pe străzile Bruxelles-ului, protest fermieri apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:20
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a exprimat dezamăgirea după înfrângerea cu UTA (0-2), dorind să termine anul pe primul loc. În ciuda greșelilor, mijlocașul rămâne optimist pentru titlu în 2026, subliniind că echipa trebuie să devină mai puternică după acest eșec. Cătălin Cîrjan a exprimat dezamăgirea după înfrângerea cu UTA, scor 2-0 UTA a marcat … Articolul Cătălin Cîrjan, dezamăgit după UTA – Dinamo 0-2: „Visam la prima poziție” apare prima dată în Main News.
07:20
Cod galben de ceață în București și 11 județe: accidente pe DN3 și autostrăzi dificultăți # MainNews.ro
Cod galben de ceață în București și 11 județe, cu vizibilitate sub 200 de metri. Avertizări pentru autostrăzi: A0, A2 și A4, unde se circulă greu. Accident pe DN3, lângă Radu Vodă, implicând un autoturism și un microbuz. Trei persoane rănite. Trafic oprit temporar; actualizări disponibile. Avertizare cod galben de ceață pentru București și 11 … Articolul Cod galben de ceață în București și 11 județe: accidente pe DN3 și autostrăzi dificultăți apare prima dată în Main News.
07:10
Nu sunt necesare creșteri de taxe pentru anii următori, afirmă consilierul premierului # MainNews.ro
Consilierul economic al premierului, Ionuţ Dumitru, afirmă că nu sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în viitorul apropiat. El subliniază că măsurile adoptate sunt suficiente pentru a menţine creşterea economică, însă este crucială îmbunătăţirea colectării veniturilor și eficiența cheltuielilor publice. Consilierul premierului Ionuţ Dumitru afirmă că nu sunt necesare creşteri de taxe şi impozite … Articolul Nu sunt necesare creșteri de taxe pentru anii următori, afirmă consilierul premierului apare prima dată în Main News.
07:10
Donald Trump avertizează asupra riscurilor unui al treilea război mondial datorită conflictului dintre Rusia și Ucraina. El subliniază complexitatea negocierilor de pace și importanța găsirii unui compromis. Bilanțul uman al războiului este alarmant, iar escaladarea tensiunilor internaționale rămâne o preocupare majoră. Donald Trump avertizează că conflictul Rusia-Ucraina ar putea degenera într-un al treilea război mondial … Articolul Trump avertizează despre posibilitatea unui al treilea război mondial apare prima dată în Main News.
07:10
Livrările globale de smartphone-uri vor scădea cu 2,1% în 2026, din cauza majorării costurilor cu cipurile. Piața entry-level va fi cea mai afectată, iar brandurile chineze, precum Honor și Oppo, se confruntă cu provocări serioase. Apple și Samsung sunt avantajate în fața dificultăților, conform Counterpoint Research. Livrările globale de smartphone-uri vor scădea cu 2,1% în … Articolul Cipurile costisitoare vor reduce livrările de smartphone-uri în 2026 apare prima dată în Main News.
07:00
Ilie Bolojan a întrerupt tradiția acordării unei zile libere pe 5 ianuarie pentru bugetari, în contextul măsurilor de austeritate. Anul 2025 începe cu două zile libere, dar prima zi lucrătoare este 5 ianuarie, fără punte bugetară. Relațiile tensionate dintre Guvern și bugetari se amplifică, afectând condițiile de muncă. Guvernul nu va acorda zi liberă pe … Articolul Ilie Bolojan a rupt o tradiție veche pentru bugetari în viitorul orașului. apare prima dată în Main News.
07:00
Radu Marinescu, ministrul Justiției, va merge luni în Parlament pentru dezbaterea moțiunii simple depuse de opoziție și la „Ora Guvernului”. Afirmă că va răspunde criticilor cu date concrete și va prezenta realizările Ministerului Justiției, inclusiv prioritățile legate de digitalizare și combaterea recidivei. Radu Marinescu se va prezenta luni în Parlament pentru a răspunde la moțiunea … Articolul Radu Marinescu va răspunde în Parlament la moțiunea simplă și „Ora Guvernului” apare prima dată în Main News.
07:00
Donald Trump revine asupra planurilor pentru explorarea spațială, prioritizând misiunea Americană pe Lună, în loc de Marte. NASA intenționează să instaleze o bază lunară permanentă până în 2030. Acesta este un pas important în competiția cu China pentru leadershipul în spațiu. Aflați mai multe despre schimbările din programul spațial al SUA. Donald Trump susține revenirea … Articolul Trump dorește întoarcerea astronauților americani pe Lună, nu pe Marte apare prima dată în Main News.
06:20
Adrian Mihalcea, antrenorul UTA, a vorbit despre victoria echipei sale împotriva Dinamo, subliniind că rămâne un dinamovist fără ezitare. El a menționat performanțele excelente ale jucătorilor Alin Roman și Valentin Costache, care ar putea atrage oferte de transfer. Mihalcea a exprimat speranța pentru un sezon reușit. Adrian Mihalcea a avut o reacție pozitivă după victoria … Articolul Adrian Mihalcea vorbește despre dinamovismul său după victoria împotriva câinilor apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.