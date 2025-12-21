Unul dintre ultimii americani supravețuitori ai atacului de la Pearl Harbour s-a stins din viață
Jurnalul.ro, 21 decembrie 2025 17:50
Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941, a murit la vârsta de 105 ani. În prezent mai trăiesc doar 12 supraviețuitori ai evenimentului care a provocat înfrângera Japoniei în Al Doilea Război Mondial.
Acum 10 minute
17:50
Acum 30 minute
17:40
Veste proastă pentru șoferii din sectorul 4 al Capitalei fără loc de parcare. Vor plăti mai mult # Jurnalul.ro
Consiliul Local al Sectorului 4 din București a aprobat indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană, astfel că proprietarii de autoturisme din sector, în special cei fără loc de parcare de reședință, vor plăti mai mult începând cu anul 2026, când taxa va crește de la 540 de lei la 593 de lei, ea fiind actualizată cu rata inflației.
17:30
Se construiește hidrogenul verde fără clienți: cine riscă milioane într-o piață care nu există încă # Jurnalul.ro
România începe timid construcția industriei de hidrogen verde. Doar câțiva jucători investesc înainte ca piața să existe, asumând riscuri majore.
Acum o oră
17:10
Google și Apple, două dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, au transmis avertismente interne către angajații lor care se află în Statele Unite cu viză, recomandându-le să evite călătoriile internaționale.
Acum 2 ore
17:00
Primăria Municipiului Pitești și Compania Națională de Investiții (CNI) SA au semnat convenției de finanțare pentru construcția stadionului din Pitești - "Nicolae Dobrin". Documentul stabilește cadrul prin care municipalitatea vă asigura fondurile necesare pentru debutul lucrărilor. Autorizația de construire a fost emisa în vara acestui an, iar Ordinul de începere urmează să fie dat pentru luna ianuarie 2026.
16:50
Ludovic Orban a scris, duminică, pe Facebook: „În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”.
16:30
Nicușor Dan, acuzat de ingerințe grave în actul de justiție. Cerere de suspendare în Parlamentul României # Jurnalul.ro
Un grup de deputați și senatori intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, acuzându-l de ingerințe grave în actul de justiție și încălcarea principiului separației puterilor în stat.
16:20
Noile tarife și contribuții bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la 1 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat noile tarife și contribuții bănești percepute de la 1 ianuarie 2026. Acestea vizează atât operatorii economici din sectorul energetic, cât și pe cei din sectorul energiei și sectorul gazelor naturale.
Acum 4 ore
16:00
Sancțiuni la penultimul battle al sezonului, diseară, la Chefi la cuțite, și o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță trei eliminări # Jurnalul.ro
Emoții mari în seara aceasta, de la ora 20:00, la Chefi la cuțite – urmează penultimul battle și o probă individuală dură, cu trei eliminări. Iar de luni începe săptămâna finală a sezonului 16: luni se va desfășura ultimul battle, marți este ziua Semifinalei, iar miercuri, Marea Finală va decide cine câștigă sezonul 16 Chefi la cuțite.
15:50
Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după un accident rutier produs la prânz pe DN 66, între localitățile Strei și Ruși. Cele două autoturisme implicate s-au lovit frontal, impactul fiind extrem de violent.
15:30
Descoperire revoluționară: Câmpul magnetic al Pământului transferă atmosfera terestră pe Lună # Jurnalul.ro
O nouă cercetare, publicată în revista științifică Nature Communications Earth & Environment, aduce dovezi surprinzătoare despre câmpul magnetic al Pământului.
15:10
Horoscopul săptămânii 22–28 decembrie 2025 marchează debutul complet al sezonului Capricornului, o perioadă care le dă tuturor zodiilor undă verde să viseze mai departe și să construiască planuri solide pentru viitor.
14:50
Dezvăluiri șocante din dosarele Epstein: Bill Clinton, printre numele celebre. Controverse privind absența lui Donald Trump # Jurnalul.ro
Mii de documente publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA au readus în atenția publicului legăturile controversate ale fostului finanțator Jeffrey Epstein cu persoane extrem de influente.
14:40
Nicușor Dan acuză presiuni și intimidări în sistemul de justiție. Președintele propune un referendum în justiție: „CSM va pleca de urgență dacă nu acționează în interes public” # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a susținut duminică, 21 decembrie, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care vorbește despre tensiunile din sistemul de justiție, lipsa de asumare publică a magistraților și acuzații grave privind modul de conducere al instanțelor. Declarațiile vin cu o zi înaintea consultărilor anunțate cu reprezentanții magistraturii.
14:30
Vacanța de Crăciun este una dintre cele mai așteptate perioade ale anului, mai ales pentru elevi și familiile lor.
14:10
Război în Ucraina: Sistemul energetic rămâne stabil, în pofida atacurilor masive ale forțelor ruse # Jurnalul.ro
Sistemul energetic al Ucrainei rămâne stabil și sub control, deși Rusia a lansat în ultima perioadă atacuri dure asupra infrastructurii.
Acum 6 ore
13:50
Pace în Ucraina: Kirill Dmitrirev spune că discuțiile de la Miami au fost constructive # Jurnalul.ro
Moscova a anunțat, duminică, progrese în negocierile din Miami și deschidere pentru dialog cu președintele Franței, Emmanuel Macron.
13:30
Românii, codași în UE la folosirea inteligenței artificiale generative: Întrebări frecvente adresate ChatGPT # Jurnalul.ro
România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale generative, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.
13:10
Astrologii spun că lunile de naștere ianuarie, iunie și septembrie sunt cele mai predispuse la autocritică.
13:00
Resturile unei drone au fost descoperite într-o zonă împădurită din Argeș. Incidentul s-a produs duminică. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona.
12:50
Pompele de căldură permit UE să își electrifice cererea de căldură, reducând importurile costisitoare de combustibili fosili, protejând consumatorii de șocurile de preț și revigorând industria internă.
12:30
Jucăriile periculoase de Crăciun revin în atenția publicului în fiecare sezon festiv, pe fondul cererii uriașe pentru produse populare, dar și al riscurilor reale pe care unele dintre ele le ascund.
12:10
Noroc și transformări majore pentru 4 zodii în sezonul Capricornului (21 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026) # Jurnalul.ro
Sezonul Capricornului aduce noroc, vindecare și noi începuturi pentru patru zodii. Vezi dacă te numeri printre cei favorizați între 21 decembrie 2025 și 19 ianuarie 2026.
Acum 8 ore
11:50
Superliga: 3 meciuri se dispută în etapa a 21-a. Capul de afiș este FCSB - Rapid București # Jurnalul.ro
Trei meciuri se vor disputa, duminică, în etapa a 21-a a Superligii de fotbal. Capul de afiș este partida FCSB-Rapid de pe Arena Națională. Tot duminică vor fi meciurile Hermannstadt-Petrolul Ploiești și U Cluj-Farul Constanța.
11:30
AFM trimite bani pentru garduri electrice anti-animale sălbatice către 1.000 de persoane # Jurnalul.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deblocat banii pentru programul destinate gardurilor electrice de protecție împotriva animalelor sălbatice.
11:10
Horoscop zilnic 22 decembrie 2025. Zi de cotitură pentru multe zodii: decizii, revelații și noi începuturi # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 22 decembrie 2025 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre bani, dragoste, carieră și sănătate. Află ce schimbări îți aduce ziua!
10:50
Patiseria poate părea o artă complicată, dar adevărul este că prăjiturile perfecte nu țin doar de talent, ci mai ales de tehnică, atenție și câteva trucuri esențiale.
10:30
Viață extremă: Cum trăiesc oamenii în Iakutsk, cel mai rece loc de pe pământ, la –45°C # Jurnalul.ro
Iakutsk este considerat cel mai rece oraș de pe Pământ. Aflat în Siberia, Rusia, orașul se confruntă cu frecvent cu temperaturi de minus 45 grade Celsius.
Acum 12 ore
09:50
Anul 2026 vine cu schimbări majore în plan sentimental pentru unele zodii.
09:30
Deși scrisul de mână pare o artă aproape pierdută în vremurile moderne ale tehnologiei, unde dactilografierea este noua modalitate de a face cuvântul scris să apară, s-ar putea să vrei să începi să acorzi o importanță mai mare acestei abilități.
09:10
Zece persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News.
08:50
6 zodii chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 21 decembrie 2025. Ziua care marchează un nou început energetic # Jurnalul.ro
Pe 21 decembrie 2025, ziua Jia Zi aduce un nou început energetic. Află care sunt cele 6 zodii chinezești care atrag norocul și succesul financiar.
08:30
Superliga de fotbal. Dinamo a pierdut la Arad și a ratat oportunitatea de a urca pe primul loc # Jurnalul.ro
UTA a învins-o pe Dinamo în etapa a 21-a a Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă seara, la Arad. UTA s-a apropiat de locurile de play-off, în timp ce Dinamo a oportunitatea de a urca pe primul loc în clasament.
08:10
Traficul rutier este afectat de ceață în aproape toată țara duminică dimineață. Avertismentul vine de la Centrul Infotrafic. În plus, pe unele porțiuni de drum se poate forma ghețuș.
07:50
Dormitorul este cel mai important spațiu din locuință atunci când vorbim despre odihnă, echilibru emoțional și relații.
07:30
Oricât de experimentat ai fi în bucătărie, micile accidente culinare se întâmplă tuturor.
07:10
Trei zodii atrag succesul financiar pe tot parcursul săptămânii 22–28 decembrie 2025, prima săptămână completă din sezonul Capricornului.
06:50
Un nou studiu arată că pisicile miaună mai mult la stăpânii lor bărbați decât la femei, posibil pentru că bărbații tind să fie mai distanți când vine vorba de a acorda atenție animalelor lor de companie.
06:30
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, întrebarea care revine în mintea multor oameni este: „Ce cadouri își doresc românii cu adevărat de Crăciun?”
06:10
Cinci zodii se vor simți profund iubite în săptămâna 22–28 decembrie 2025
Acum 24 ore
00:20
Piața imobiliară din România a continuat să crească în 2025, atât din punctul de vedere al prețurilor, cât și al interesului manifestat de cumpărători
20 decembrie 2025
23:50
Patru zodii dau lovitura pe 21 decembrie 2025: noroc, bani și decizii care schimbă totul # Jurnalul.ro
Pe 21 decembrie 2025, Mercur în Săgetător activează Nodurile destinului. Patru zodii atrag abundență, noroc și oportunități decisive.
23:30
Riscurile dependenței economice: Care sunt principalele destinații pentru produsele românești? # Jurnalul.ro
România exportă majoritatea bunurilor în Uniunea Europeană, mai ales în Germania. Totuși, importăm mai mult decât vindme, ceea ce creează un deficit economic mare. Cele mai mari scăderi au fost la cereale și componente industriale.
23:10
Un chirurg celebru spune adevărul dur: aceste alimente banale îți distrug inima zilnic # Jurnalul.ro
Un chirurg cardiovascular din SUA dezvăluie ce a eliminat complet din dietă pentru a-și proteja inima. Fast-food, sucuri, lactate și alcool – pericolele ascunse din farfurie.
22:50
Mai multe drone au ajuns în nord-vestul Turciei. Ministerul Apărării de la Ankara a cerut Ucrainei și Rusiei „să dea dovadă de mai multă prudență”. # Jurnalul.ro
O dronă a fost descoperită lângă un oraș din nord-vestul Turciei. Este a doua dronă descoperită în ultimele 24 de ore. La începutul săptămânii, turcii au doborât o dronă rusească scăpată de sub control.
22:30
O femeie paralizată parțial devine prima persoană în scaun cu rotile care participă la un zbor în spațiu. Este vorba despre o ingineră din Germania care sâmbătă a participat la o călătorie a companiei Blue Origin. Femeia suferă de paraplegie.
22:10
Nicușor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că, după o decizie recentă a Curţii Constituţionale, Preşedintele României poate sesiza CCR pentru orice lege.
21:50
Atac aerian masiv al SUA împotriva ISIS în Siria, după uciderea a trei cetățeni americani # Jurnalul.ro
Statele Unite au lansat o operațiune militară amplă împotriva ISIS în Siria, ca represalii pentru uciderea a trei cetățeni americani în urma unui atac armat produs în deșertul sirian.
21:30
Orașul indian Lucknow a fost inclus pe lista UNESCO a Orașelor Creative în domeniul gastronomiei, o recunoaștere a tradițiilor sale culinare vechi de secole, cunoscute pentru kebaburi, biryani și deserturi specifice regiunii Awadh.
21:10
Pe măsură ce focul expansiv al sezonului Săgetătorului se încheie, Soarele se schimbă în Capricorn pe 21 decembrie 2025, inaugurând una dintre cele mai concentrate, determinate și orientate spre succes perioade ale anului.
