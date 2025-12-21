Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final

18:10

FCSB - Rapid. Florin Tănase (30 de ani) a vorbit despre ultimul derby al anului pentru roș-albaștri și ce ar însemna un eventual succes. Partida va avea loc în această seară, de la 20:00 și va putea fi urmărită în format liveTEXT și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.