FCSB, în pericol să rateze transferul lui Kevin Ciubotaru: „Mie îmi place Olanda”. Anunțul fundașului de la Hermannstadt
Fanatik, 21 decembrie 2025 19:20
Kevin Ciubotaru este unul dintre fotbaliștii doriți de FCSB în mercatoul de iarnă. Totuși, fundașul stânga de la Hermannstadt nu e sigur că se va transfera la campioana României
Acum 10 minute
19:50
Răzvan Sava, trimis pe teren după doar 11 minute. A luat un gol ghinionist de la Fiorentina la o lovitură liberă # Fanatik
Portarul român, Răzvan Sava, a fost trimis pe teren la doar câteva minute de la startul partidei dintre Fiorentina și Udinese, din etapa cu numărul 16 din Serie A.
Acum 30 minute
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după FCSB – Rapid # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după FCSB - Rapid.
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
19:00
Daniel, fratele lui Octavian Popescu, a dezvăluit la ce echipă și-ar dori să joace, iar răspunsul fotbalistului de 18 ani a fost unul șocant.
18:50
Giovanni Becali a dezvăluit cine e fotbalistul român al anului: “E tânăr, poate să prindă un contract ca lumea” # Fanatik
Giovanni Becali nu are dubii în privința fotbalistului român al anului. Ce a spus despre jucător și ce viitor îi prevede acestuia.
18:10
Universitatea Craiova, fără trei titulari la ultimul meci din an! Ce se întâmplă cu Nicușor Bancu după ce a resimțit dureri la partida cu AEK # Fanatik
Universitatea Craiova nu se va putea baza pe trei jucători în ultimul joc oficial din 2025! Cât de gravă este accidentarea lui Nicușor Bancu, cel care a acuzat dureri la finele meciului de la Atena.
Acum 4 ore
17:50
Profețiile lui Mitică, luni, 22 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului # Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 22 decembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
17:40
Preşedintele unei echipe de play-off ţine pumnii Rapidului în lupta pentru titlu: „Dacă nu pot lua campionatul cu echipa mea, m-aş bucura să o facă ei!” # Fanatik
Rapid are un fan în lupta la titlu chiar la una din echipele cu care, foarte probabil, se va duela în play-off. Președintele clubului respectiv ține pumnii strânși echipei lui Gâlcă
17:20
Starul din Premier League, gest emoționant pentru un puști de 8 ani. Tragedia care i-a lovit familia nu l-a lăsat indiferent pe fotbalist # Fanatik
Gest superb făcut de unul dintre cei mai importanți jucători din Premier League, la meciul Everton - Arsenal, pentru un copil de doar 8 ani care trece prin niște momente teribile.
17:10
Fostul președinte de la Rapid, reacție-șoc înainte de derby-ul cu FCSB. „Își bat joc de banii lui Șucu!” # Fanatik
Dan Șucu, somat să facă transferuri la Rapid de fostul președinte al clubului din Giulești. De câți jucători are nevoie Costel Gâlcă pentru a lua titlul.
16:50
Prima interacțiune a lui Robert Niță cu Mihai Stoica: „M-am rugat de el de îmi venea să plâng în vestiar!” # Fanatik
Robert Niță a dezvăluit care a fost prima sa interacțiune cu Mihai Stoica, actualul manager general de la FCSB. În ce circumstanțe s-au cunoscut cei doi
16:30
Momentul adevărului în duelul celor mai productivi fotbaliști din Superliga României. Ce arată cifrele lui Florin Tănase și Alex Dobre înaintea derby-ului FCSB – Rapid # Fanatik
Florin Tănase și Alexandru Dobre, adversari în derby-ul FCSB - Rapid, sunt fotbaliștii cu cele mai multe contribuții de gol în primele 20 de etape ale Superligii
16:20
Fostul jucător de la FCSB, dependent de TikTok. A făcut 40.000 de euro din donații, dar era ”zombie” # Fanatik
Un fost sportiv care a evoluat la FCSB și-a dezvăluit obsesia pentru TikTok. A strâns 40.000 de euro de la urmăritori, însă viața i s-a schimbat radical.
16:10
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham # Fanatik
Victoria Beckham a vorbit despre schimbarea numelui său, dar și despre cum poate fi ”strigată” de acum. Ce spune soția lui David Beckham, de fapt?
Acum 6 ore
15:50
„Cazul Bricheta”, cel mai controversat episod din istoria derby-urilor Steaua – Rapid. „S-au făcut presiuni foarte mari!” # Fanatik
„Cazul Bricheta” a rămas în istorie ca unul dintre cele mai controversate episoade ale derby-urilor Steaua - Rapid. Ce s-a întâmplat la 20 martie 2008 și cum s-a luat decizia ca Steaua să câștige la „masa verde”
15:30
Adrian Mihalcea s-a dat de gol după victoria cu Dinamo! Obiectivul îndrăzneț al celor de la UTA # Fanatik
Adrian Mihalcea este un antrenor „pe val” după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo București și are planuri mari cu echipa sa pentru partea a doua a campionatului.
15:20
Doliu în fotbalul românesc! A murit unul dintre cei mai duri fundași centrali din istoria țării # Fanatik
Doliu în fotbalul românesc! Cel ce era cunoscut drept unul dintre cei mai duri fundași centrali din istoria Ligii 1 s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
15:10
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet # Fanatik
O antrenoare de tenis a ajuns în centrul atenției după ce a fost surprins predând lecții într-o ținută mai neobișnuită. Mai exact, aceasta a optat pentru pantofi cu toc.
14:50
Primul „11” al FCSB pentru derby-ul cu Rapid. Marea surpriză din apărare și ce se întâmplă cu Bîrligea. Exclusiv # Fanatik
Primul 11 al celor de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid. Elias Charalambous surprinde! Cum arată linia defensivă a campioanei României. Decizia luată în cazul lui Bîrligea.
14:50
Dennis Man, schimbat la pauză în Utrecht – PSV. Românul a fost printre cei mai slabi de pe teren # Fanatik
Dennis Man nu a fost în cea mai bună formă în meciul cu Utrecht. Echipa sa era condusă la pauză, iar antrenorul a decis să-l înlocuiască după doar 45 de minute de joc
14:30
Mircea Sandu, gest superb pentru un fost coleg de la Sportul Studențesc: ”Un fotbalist care a scris istorie în alb-negru” # Fanatik
Mircea Sandu face o faptă impresionantă pentru un fotbalist alături de care a jucat la Sportul Studențesc. Despre ce sportiv foarte cunoscut este vorba, de fapt.
14:20
Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru ultimul derby al anului. Anunțul făcut de suporterii giuleșteni # Fanatik
Se anunță show total pe Arena Națională la FCSB - Rapid. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul din Superliga României? Se doboară recordul de asistență?
14:10
Imaginea cu care Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul! A devenit virală la scurt timp după publicare și a adunat milioane de aprecieri # Fanatik
Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul cu cea mai recentă imagine postată. Fanii sportivului au reacționat rapid, astfel că fotografia a adunat milioane de reacții.
Acum 8 ore
13:50
„Am vrut să mă sinucid de trei ori! Alcoolul e de vină”. Dezvăluiri terifiante ale jucătorului pe care Giovanni Becali a fost la un pas să-l transfere la Chelsea # Fanatik
Un fost câștigător al trofeului UEFA Europa League a trecut printr-o perioadă sumbră. Alcoolul l-a făcut să se gândească la sinucidere. „Mi-am atacat tatăl. Dar nu eram eu, eram beat”.
13:30
FCSB e Steaua? Ceartă în direct Marian Aliuță – Vivi Răchită: „Te-a plătit Gigi Becali, ai uitat?” # Fanatik
Subiectul FCSB - Steaua a iscat discuții încinse între Marian Aliuță și Vivi Răchită. Află care este opinia foștilor fotbaliști asupra acestui subiect și ce replici și-au aruncat cei doi
13:20
Cupa Africii 2025. 7 jucători din SuperLiga sunt prezenți la turneul final. Toate meciurile live, rezultate, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Cupa Africii pe Națiuni 2025. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre competiția internațională.
13:00
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat # Fanatik
Un fost fotbalist de la Dinamo a traversat cea mai sumbră perioadă din viața sa. A primit un diagnostic cumplit, iar ulterior a fost nevoit să treacă prin două transplanturi.
12:50
Veste șoc înainte de FCSB – Rapid: a fost condamnat la închisoare pentru un banner rasist la derby! # Fanatik
Un suporter al FCSB a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru un mesaj rasist afișat pe Arena Națională, chiar înainte de derby-ul cu Rapid.
12:30
Scandal de proporții în fotbalul englez! Oficialul unui club din Premier League, cercetat de poliție pentru viol # Fanatik
Un nou scandal lovește fotbalul britanic. Poliția din Londra a deschis o anchetă. Un oficial important al unei echipe din Premier League este cercetat pentru viol.
12:20
Dezvăluiri incendiare despre relația tensionată dintre Nicolae Ceaușescu și fratele său mai mare Marin: „L-au lichidat la Viena!” # Fanatik
Totul despre Marin Ceaușescu, fratele mai mare al lui Nicolae Ceaușescu. Care era relația dintre cei doi, de fapt, și cum a sfârșit Marin la Viena după căderea regimului comunist din România.
12:10
Antrenorul cu care Rapid a bătut-o pe FCSB cu 5-1, sfaturi pentru giuleșteni înainte de derby: „Trebuie să profiți de ură!” # Fanatik
Fostul antrenor de la Rapid, Ioan Andone, a vorbit despre meciul pe care giuleștenii urmează să-l joace împotriva lui FCSB și le-a dat un sfat jucătorilor lui Gâlcă.
Acum 12 ore
11:50
Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring! Adversarul controversatului influencer a surprins pe toată lumea. „Este o legendă. Eram gata să-mi iau viața” # Fanatik
Celebrul influencer Andrew Tate a fost învins de Chase DeMoor! Americanul a avut mari probleme în ring, însă a fost felicitat de adversar la finalul luptei.
11:30
Amintiri fabuloase din comunism ale lui Dumitru Dragomir cu temuții generali Nuță și Postelnicu: „Le-am zis să nu mă deranjeze când dorm la prânz!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit amintiri fabuloase din comunism. Cum i-a păcălit pe temuții generali Nuță și Postelnicu ca să doarmă la prânz
11:20
Florin Tănase (30 de ani) a transmis un mesaj războinic înaintea ultimului derby din 2025, FCSB - Rapid. Campioaan en-titre e condamnată să câștige pentru a rămâne în lupta pentru play-off
11:00
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, dar acum a reușit să își revină # Fanatik
O fostă campioană a României ascunde o poveste de viață teribilă. În ciuda reușitelor sale, a fost o perioadă în care tânăra era om al străzii chiar în Gara de Nord.
10:50
Fostul adversar al lui Erling Haaland a fost în tribună la meciul lui Manchester City și i-a transmis un mesaj incredibil norvegianului: „Îți aduci aminte?”. Foto # Fanatik
Erling Haaland a fost „vizitat” de un fost adversar la meciul Manchester City - West Ham 3-0. Acesta i-a transmis și un mesaj starului norvegian, care a reușit o „dublă”.
10:30
“Cobra” Adrian Ilie, la Muntele Athos. Fostul mare fotbalist a însoțit o uriașă personalitate bisericească în pelerinaj # Fanatik
Adrian Ilie, Analistul FANATIK SUPERLIGA, a mers la Sfântul Munte, de data aceasta într-un pelerinaj special, făcând parte dintr-un alai al unei înalte fețe bisericești
10:30
Rivalele bucureștene FCSB și Rapid se înfruntă, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00, în ultimul derby al anului programat la nivelul primei ligi din România. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun […]
10:20
FCSB – Rapid, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Derby-ul care poate relansa lupta la titlu! # Fanatik
Toate informațiile despre meciul FCSB - Rapid din etapa 21 din SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
10:10
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de fapt ”Am început să caut ajutor” # Fanatik
Ana Maria Brânză face dezvăluiri neașteptate la patru ani de la retragerea din activitate. Fosta campioană recunoaște că nu a fost deloc ușoară decizia luată.
09:50
Final de aventură pentru Vinicius la Real Madrid!? Brazilianul a fost huiduit pe Bernabeu și a reacționat pe social media. Xabi Alonso a intervenit! # Fanatik
Probleme pentru Real Madrid! Vinicius a intrat în dizgrația suporterilor. Brazilianul a fost huiduit la ultimul meci jucat pe Bernabeu și a lăsat un mesaj pe social media.
09:40
Victor Pițurcă a analizat duelul dintre FCSB și Rapid din Superliga României și a spus cine este favorita în derby-ul de pe Arena Națională. Marele avantaj al campioanei.
09:20
Nicolae Stanciu, transfer de top la Rapid?! Giovanni Becali dezvăluie cum se poate face mutarea iernii: „Nu contează că e cu FCSB” # Fanatik
Nicolae Stanciu, transferat la Rapid în această iarnă? Cum crede Giovanni Becali că formația din Giulești ar trebui să procedeze pentru a-l aduce pe căpitanul echipei naționale.
09:10
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro # Fanatik
Mult așteptatul stadion din Dâmbovița este aproape gata. Un anunț în acest sens a venit chiar de la Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.
08:50
Golgheter în România, rezervă în străinătate! Probleme pentru fotbalistul vândut cu 1,3 milioane de euro # Fanatik
Atacantul urmărit de Mircea Lucescu a dat două goluri în șase luni și nu poate ridica deocamdată pretenții pentru un loc la echipa națională, care e în criză de atacanți
08:40
Alex Chipciu, dezvăluiri emoţionante de la meciul cu Austria: „Mi-a fost frică! Un meci de care ai parte foarte rar în carieră” # Fanatik
Alex Chipciu a fost desemnat „profesionistul anului” la Super Gala Fanatik 2025. Fotbalistul lui U Cluj a rememorat meciul România - Austria 1-0, în care a avut o prestație senzațională
08:10
După ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea vine cu o nouă veste: ”Abia aștept” # Fanatik
Sorana Cîrstea a anunțat recent că se va retrage din tenis, iar anul competițional 2026 va fi ultimul din cariera sa. Până atunci însă, sportiva mai are câteva planuri.
07:40
A luat ultimul titlu cu Universitatea Craiova și a fost scos din sărite când a văzut imaginile cu petrecerea oltenilor: „M-am enervat rău!” # Fanatik
Unul dintre artizanii ultimului titlu cucerit de Universitatea Craiova a luat foc după ce a văzut imaginile de la petrecerea cu manele a oltenilor. Bairamul a avut loc la scurt timp după înfrângerea cu AEK Atena
07:10
Proiectul gigant care putea revoluționa fotbalul românesc. Cum trebuia să arate arena Cotroceni și cine s-a opus # Fanatik
Planul grandios care ar fi putut să schimbe complet fotbalul românesc. Arena Cotroceni ar fi fost un spațiu inedit, însă întregul demers a fost stagnat.
Acum 24 ore
06:10
Incredibil! Atacantul de 150 de milioane de euro s-a accidentat în timp ce marca un gol și a părăsit terenul în lacrimi # Fanatik
Un star din Premier League a suferit o accidentare la câteva secunde după ce a înscris un gol important. Fotbalistul a părăsit terenul în lacrimi și ar putea lipsi timp de mai multe luni.
