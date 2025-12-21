Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Rapid 2-1: „Ce emoţii când ei nu au nicio ocazie?” Cum l-a enervat Istvan Kovacs: „Nenorocea lumea!”
Fanatik, 21 decembrie 2025 22:20
Gigi Becali a intrat triumfător în direct după FCSB - Rapid 2-1. Patronul roş-albaştrilor susţine că nu a avut nicio emoţie, dar s-a enervat pe arbitrajul lui Istvan Kovacs.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
22:20
De necrezut! Jake Paul a pus mâna pe o avere după meciul cu Anthony Joshua! Peste 5.000.000 de dolari pe minut a încasat influencerul # Fanatik
Jackpot pentru Jake Paul! Americanul are toate motivele să sărbătorească, deși a fost făcut KO de Anthony Joshua. Suma fabuloasă pe care a pus mâna americanul.
22:20
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Rapid 2-1: „Ce emoţii când ei nu au nicio ocazie?” Cum l-a enervat Istvan Kovacs: „Nenorocea lumea!” # Fanatik
Gigi Becali a intrat triumfător în direct după FCSB - Rapid 2-1. Patronul roş-albaştrilor susţine că nu a avut nicio emoţie, dar s-a enervat pe arbitrajul lui Istvan Kovacs.
Acum o oră
21:50
Daniel Bîrligea, nervos după ce a văzut înlocuirile de la FCSB – Rapid: „De ce mă schimbi?!” # Fanatik
Daniel Bîrligea a avut o reacţie nervoasă în minutul 67 al meciului dintre FCSB şi Rapid. Atacantul a gesticulat în momentul schimbării şi i-a cerut explicaţii lui Mihai Pintilii.
21:40
Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu în fața lui Rafa Benitez! Cum arată clasamentul din Grecia după PAOK – Panathinaikos 2-0 # Fanatik
PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a obținut un succes extrem de important, 2-0 contra lui Panathinaikos, în etapa a 15-a a primei divizii din Grecia.
Acum 2 ore
21:20
Cristi Săpunaru, înțepături pentru Costel Gâlcă la derby-ul FCSB – Rapid: „E îngrijorător” # Fanatik
Cristi Săpunaru nu l-a menajat pe Costel Gâlcă. Legenda Giuleștiului a criticat dur strategia Rapidului la derby-ul cu FCSB din etapa a 21-a a SuperLigii
21:00
Momente speciale și spectacol total asigurat de suporterii celor două echipe la meciul dintre FCSB și Rapid București, din etapa cu numărul 21 a SuperLigii României.
21:00
Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali, în tribune la FCSB – Rapid! Cum a fost surprins # Fanatik
Spectator surpriză în tribunele Arenei Naţionale la FCSB - Rapid. Atacantul dorit cu ardoare de Gigi Becali la echipa campioană a fost în tribune.
Acum 4 ore
20:20
Peluza Nord a împlinit 30 de ani în anul 2025. Ultrașii care susțin FCSB-ul au celebrat acest moment la derby-ul cu FCSB. Mustață & Co. au pregătit o scenografie uluitoare
20:10
FCSB – Rapid va fi ultimul lor meci! Mesaj emoționant afișat de suporteri: „Fotbalul vă mulțumește” # Fanatik
Pe lângă rivalitatea de zeci de ani și fotbalul dintre două echipe de top ale SuperLigii, meciul dintre FCSB și Rapid va oferi un moment emoționant. Acestea sunt ultimele lor minute în fotbal
19:50
Răzvan Sava, trimis pe teren după doar 11 minute. A luat un gol ghinionist de la Fiorentina la o lovitură liberă # Fanatik
Portarul român, Răzvan Sava, a fost trimis pe teren la doar câteva minute de la startul partidei dintre Fiorentina și Udinese, din etapa cu numărul 16 din Serie A.
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după FCSB – Rapid # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, luni, 22 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după FCSB - Rapid.
19:20
FCSB, în pericol să rateze transferul lui Kevin Ciubotaru: „Mie îmi place Olanda”. Anunțul fundașului de la Hermannstadt # Fanatik
Kevin Ciubotaru este unul dintre fotbaliștii doriți de FCSB în mercatoul de iarnă. Totuși, fundașul stânga de la Hermannstadt nu e sigur că se va transfera la campioana României
19:00
Daniel, fratele lui Octavian Popescu, a dezvăluit la ce echipă și-ar dori să joace, iar răspunsul fotbalistului de 18 ani a fost unul șocant.
18:50
Giovanni Becali a dezvăluit cine e fotbalistul român al anului: “E tânăr, poate să prindă un contract ca lumea” # Fanatik
Giovanni Becali nu are dubii în privința fotbalistului român al anului. Ce a spus despre jucător și ce viitor îi prevede acestuia.
Acum 6 ore
18:10
Universitatea Craiova, fără trei titulari la ultimul meci din an! Ce se întâmplă cu Nicușor Bancu după ce a resimțit dureri la partida cu AEK # Fanatik
Universitatea Craiova nu se va putea baza pe trei jucători în ultimul joc oficial din 2025! Cât de gravă este accidentarea lui Nicușor Bancu, cel care a acuzat dureri la finele meciului de la Atena.
17:50
Profețiile lui Mitică, luni, 22 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului # Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, luni, 22 decembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
17:40
Preşedintele unei echipe de play-off ţine pumnii Rapidului în lupta pentru titlu: „Dacă nu pot lua campionatul cu echipa mea, m-aş bucura să o facă ei!” # Fanatik
Rapid are un fan în lupta la titlu chiar la una din echipele cu care, foarte probabil, se va duela în play-off. Președintele clubului respectiv ține pumnii strânși echipei lui Gâlcă
17:20
Starul din Premier League, gest emoționant pentru un puști de 8 ani. Tragedia care i-a lovit familia nu l-a lăsat indiferent pe fotbalist # Fanatik
Gest superb făcut de unul dintre cei mai importanți jucători din Premier League, la meciul Everton - Arsenal, pentru un copil de doar 8 ani care trece prin niște momente teribile.
17:10
Fostul președinte de la Rapid, reacție-șoc înainte de derby-ul cu FCSB. „Își bat joc de banii lui Șucu!” # Fanatik
Dan Șucu, somat să facă transferuri la Rapid de fostul președinte al clubului din Giulești. De câți jucători are nevoie Costel Gâlcă pentru a lua titlul.
16:50
Prima interacțiune a lui Robert Niță cu Mihai Stoica: „M-am rugat de el de îmi venea să plâng în vestiar!” # Fanatik
Robert Niță a dezvăluit care a fost prima sa interacțiune cu Mihai Stoica, actualul manager general de la FCSB. În ce circumstanțe s-au cunoscut cei doi
Acum 8 ore
16:30
Momentul adevărului în duelul celor mai productivi fotbaliști din Superliga României. Ce arată cifrele lui Florin Tănase și Alex Dobre înaintea derby-ului FCSB – Rapid # Fanatik
Florin Tănase și Alexandru Dobre, adversari în derby-ul FCSB - Rapid, sunt fotbaliștii cu cele mai multe contribuții de gol în primele 20 de etape ale Superligii
16:20
Fostul jucător de la FCSB, dependent de TikTok. A făcut 40.000 de euro din donații, dar era ”zombie” # Fanatik
Un fost sportiv care a evoluat la FCSB și-a dezvăluit obsesia pentru TikTok. A strâns 40.000 de euro de la urmăritori, însă viața i s-a schimbat radical.
16:10
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham # Fanatik
Victoria Beckham a vorbit despre schimbarea numelui său, dar și despre cum poate fi ”strigată” de acum. Ce spune soția lui David Beckham, de fapt?
15:50
„Cazul Bricheta”, cel mai controversat episod din istoria derby-urilor Steaua – Rapid. „S-au făcut presiuni foarte mari!” # Fanatik
„Cazul Bricheta” a rămas în istorie ca unul dintre cele mai controversate episoade ale derby-urilor Steaua - Rapid. Ce s-a întâmplat la 20 martie 2008 și cum s-a luat decizia ca Steaua să câștige la „masa verde”
15:30
Adrian Mihalcea s-a dat de gol după victoria cu Dinamo! Obiectivul îndrăzneț al celor de la UTA # Fanatik
Adrian Mihalcea este un antrenor „pe val” după ce UTA a învins-o cu 2-0 pe Dinamo București și are planuri mari cu echipa sa pentru partea a doua a campionatului.
15:20
Doliu în fotbalul românesc! A murit unul dintre cei mai duri fundași centrali din istoria țării # Fanatik
Doliu în fotbalul românesc! Cel ce era cunoscut drept unul dintre cei mai duri fundași centrali din istoria Ligii 1 s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
15:10
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet # Fanatik
O antrenoare de tenis a ajuns în centrul atenției după ce a fost surprins predând lecții într-o ținută mai neobișnuită. Mai exact, aceasta a optat pentru pantofi cu toc.
14:50
Primul „11” al FCSB pentru derby-ul cu Rapid. Marea surpriză din apărare și ce se întâmplă cu Bîrligea. Exclusiv # Fanatik
Primul 11 al celor de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid. Elias Charalambous surprinde! Cum arată linia defensivă a campioanei României. Decizia luată în cazul lui Bîrligea.
14:50
Dennis Man, schimbat la pauză în Utrecht – PSV. Românul a fost printre cei mai slabi de pe teren # Fanatik
Dennis Man nu a fost în cea mai bună formă în meciul cu Utrecht. Echipa sa era condusă la pauză, iar antrenorul a decis să-l înlocuiască după doar 45 de minute de joc
Acum 12 ore
14:30
Mircea Sandu, gest superb pentru un fost coleg de la Sportul Studențesc: ”Un fotbalist care a scris istorie în alb-negru” # Fanatik
Mircea Sandu face o faptă impresionantă pentru un fotbalist alături de care a jucat la Sportul Studențesc. Despre ce sportiv foarte cunoscut este vorba, de fapt.
14:20
Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru ultimul derby al anului. Anunțul făcut de suporterii giuleșteni # Fanatik
Se anunță show total pe Arena Națională la FCSB - Rapid. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul din Superliga României? Se doboară recordul de asistență?
14:10
Imaginea cu care Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul! A devenit virală la scurt timp după publicare și a adunat milioane de aprecieri # Fanatik
Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul cu cea mai recentă imagine postată. Fanii sportivului au reacționat rapid, astfel că fotografia a adunat milioane de reacții.
13:50
„Am vrut să mă sinucid de trei ori! Alcoolul e de vină”. Dezvăluiri terifiante ale jucătorului pe care Giovanni Becali a fost la un pas să-l transfere la Chelsea # Fanatik
Un fost câștigător al trofeului UEFA Europa League a trecut printr-o perioadă sumbră. Alcoolul l-a făcut să se gândească la sinucidere. „Mi-am atacat tatăl. Dar nu eram eu, eram beat”.
13:30
FCSB e Steaua? Ceartă în direct Marian Aliuță – Vivi Răchită: „Te-a plătit Gigi Becali, ai uitat?” # Fanatik
Subiectul FCSB - Steaua a iscat discuții încinse între Marian Aliuță și Vivi Răchită. Află care este opinia foștilor fotbaliști asupra acestui subiect și ce replici și-au aruncat cei doi
13:20
Cupa Africii 2025. 7 jucători din SuperLiga sunt prezenți la turneul final. Toate meciurile live, rezultate, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Cupa Africii pe Națiuni 2025. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre competiția internațională.
13:00
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat # Fanatik
Un fost fotbalist de la Dinamo a traversat cea mai sumbră perioadă din viața sa. A primit un diagnostic cumplit, iar ulterior a fost nevoit să treacă prin două transplanturi.
12:50
Veste șoc înainte de FCSB – Rapid: a fost condamnat la închisoare pentru un banner rasist la derby! # Fanatik
Un suporter al FCSB a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru un mesaj rasist afișat pe Arena Națională, chiar înainte de derby-ul cu Rapid.
12:30
Scandal de proporții în fotbalul englez! Oficialul unui club din Premier League, cercetat de poliție pentru viol # Fanatik
Un nou scandal lovește fotbalul britanic. Poliția din Londra a deschis o anchetă. Un oficial important al unei echipe din Premier League este cercetat pentru viol.
12:20
Dezvăluiri incendiare despre relația tensionată dintre Nicolae Ceaușescu și fratele său mai mare Marin: „L-au lichidat la Viena!” # Fanatik
Totul despre Marin Ceaușescu, fratele mai mare al lui Nicolae Ceaușescu. Care era relația dintre cei doi, de fapt, și cum a sfârșit Marin la Viena după căderea regimului comunist din România.
12:10
Antrenorul cu care Rapid a bătut-o pe FCSB cu 5-1, sfaturi pentru giuleșteni înainte de derby: „Trebuie să profiți de ură!” # Fanatik
Fostul antrenor de la Rapid, Ioan Andone, a vorbit despre meciul pe care giuleștenii urmează să-l joace împotriva lui FCSB și le-a dat un sfat jucătorilor lui Gâlcă.
11:50
Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring! Adversarul controversatului influencer a surprins pe toată lumea. „Este o legendă. Eram gata să-mi iau viața” # Fanatik
Celebrul influencer Andrew Tate a fost învins de Chase DeMoor! Americanul a avut mari probleme în ring, însă a fost felicitat de adversar la finalul luptei.
11:30
Amintiri fabuloase din comunism ale lui Dumitru Dragomir cu temuții generali Nuță și Postelnicu: „Le-am zis să nu mă deranjeze când dorm la prânz!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit amintiri fabuloase din comunism. Cum i-a păcălit pe temuții generali Nuță și Postelnicu ca să doarmă la prânz
11:20
Florin Tănase (30 de ani) a transmis un mesaj războinic înaintea ultimului derby din 2025, FCSB - Rapid. Campioaan en-titre e condamnată să câștige pentru a rămâne în lupta pentru play-off
11:00
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, dar acum a reușit să își revină # Fanatik
O fostă campioană a României ascunde o poveste de viață teribilă. În ciuda reușitelor sale, a fost o perioadă în care tânăra era om al străzii chiar în Gara de Nord.
10:50
Fostul adversar al lui Erling Haaland a fost în tribună la meciul lui Manchester City și i-a transmis un mesaj incredibil norvegianului: „Îți aduci aminte?”. Foto # Fanatik
Erling Haaland a fost „vizitat” de un fost adversar la meciul Manchester City - West Ham 3-0. Acesta i-a transmis și un mesaj starului norvegian, care a reușit o „dublă”.
10:30
“Cobra” Adrian Ilie, la Muntele Athos. Fostul mare fotbalist a însoțit o uriașă personalitate bisericească în pelerinaj # Fanatik
Adrian Ilie, Analistul FANATIK SUPERLIGA, a mers la Sfântul Munte, de data aceasta într-un pelerinaj special, făcând parte dintr-un alai al unei înalte fețe bisericești
10:30
Rivalele bucureștene FCSB și Rapid se înfruntă, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00, în ultimul derby al anului programat la nivelul primei ligi din România. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun […]
10:20
FCSB – Rapid, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Derby-ul care poate relansa lupta la titlu! # Fanatik
Toate informațiile despre meciul FCSB - Rapid din etapa 21 din SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
10:10
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de fapt ”Am început să caut ajutor” # Fanatik
Ana Maria Brânză face dezvăluiri neașteptate la patru ani de la retragerea din activitate. Fosta campioană recunoaște că nu a fost deloc ușoară decizia luată.
09:50
Final de aventură pentru Vinicius la Real Madrid!? Brazilianul a fost huiduit pe Bernabeu și a reacționat pe social media. Xabi Alonso a intervenit! # Fanatik
Probleme pentru Real Madrid! Vinicius a intrat în dizgrația suporterilor. Brazilianul a fost huiduit la ultimul meci jucat pe Bernabeu și a lăsat un mesaj pe social media.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.