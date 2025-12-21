De la Zalău, la MIT și Brandminds cu Oprah: „Prima dată” care i-a schimbat viața Loredanei Pădurean
Libertatea, 21 decembrie 2025 20:20
Loredana Pădurean, profesor universitar la Northeastern University (Boston) și la MIT, a fost cea mai recentă invitată a jurnalistei Raluca Hagiu în podcastul „Prima dată”, realizat în colaborare cu cotidianul Libertatea. De la Zalău, la MIT și Brandminds Loredana Pădurean este profesor universitar la Northeastern University (Boston) și la MIT, fiind prima româncă invitată ca […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 5 minute
21:00
Troleibuzele din Galați devin istorie: „Este o tehnologie veche”. Ce se întâmplă cu tramvaiele din oraș # Libertatea
Municipiul Galați se află în pragul unei transformări semnificative a sistemului de transport public. Primarul Ionuț Pucheanu a anunțat că, într-un viitor apropiat, troleibuzele vor fi scoase din uz și înlocuite cu autobuze electrice, în timp ce tramvaiele vor continua să joace un rol esențial în rețeaua de transport a orașului, relatează Monitorul de Galați. […]
Acum 30 minute
20:40
Ciprian Ciucu și-a stabilit primul obiectiv după „dezastrul” găsit la Primăria București: „I-au fost luate peste 2 miliarde de lei” # Libertatea
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut duminică seară o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, cu privire la situația financiară „extrem de gravă” în care se află Primăria București. Cauzele care au provocat „dezastrul” găsit de noul primar Ciprian Ciucu, noul primar general al municipiului București, i-a informat pe membrii […]
Acum o oră
20:30
Din cauza lipsei unui tronson de aproximativ 10 kilometri de autostradă, s-a format o coloană de autovehicule de circa 11 kilometri pe DN 68A, drumul care preia traficul de pe autostradă între județele Timiș și Hunedoara, relatează News.ro. Potrivit IPJ Timiș, traficul este îngreunat pe sensul Nădlac – București, pe autostrada A1, în zona nodului […]
20:30
Parcul Național Piatra Craiului a prezentat imagini cu ciute, capre negre, cerbi și urși grași și somnoroși, pregătiți de iarnă. Animalele sălbatice au fost filmate în inima pădurii, iar internauții s-au întrecut în comentarii. „Dacă iese șmecheru’ ăsta pe Transfăgărășan blochează circulația”, a scris cineva la postarea de pe Facebook cu titlul: „La balta din […]
20:20
De la Zalău, la MIT și Brandminds cu Oprah: „Prima dată” care i-a schimbat viața Loredanei Pădurean # Libertatea
Loredana Pădurean, profesor universitar la Northeastern University (Boston) și la MIT, a fost cea mai recentă invitată a jurnalistei Raluca Hagiu în podcastul „Prima dată”, realizat în colaborare cu cotidianul Libertatea. De la Zalău, la MIT și Brandminds Loredana Pădurean este profesor universitar la Northeastern University (Boston) și la MIT, fiind prima româncă invitată ca […]
Acum 2 ore
20:00
Vechiul tău smartphone nu trebuie să ajungă automat la gunoi sau la reciclare. Chiar dacă nu mai este la fel de performant, există numeroase moduri practice în care îl poți folosi în viața de zi cu zi, relatează Utopia. În loc să-l lași uitat într-un sertar, îi poți da o nouă utilitate. Iată câteva idei […]
20:00
Franța a îngropat planul Germaniei de utilizare a activelor rusești înghețate: „Macron l-a trădat pe Merz” # Libertatea
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a blocat planul Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate, în valoare de 210 miliarde de euro, pentru sprijinirea Ucrainei. Macron împiedică utilizarea activelor rusești pentru ajutorul Ucrainei Decizia lui Emmanuel Macron, luată în ultima clipă, a fost de a se alătura țărilor care se opuneau acestui plan. Cancelarul Germaniei, […]
20:00
ANM a anunțat când lovește primul val de ninsori din această iarnă. Unde va fi zăpadă de Crăciun # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat când lovește primul val de ninsori din România. În perioada Crăciunului, vremea se schimbă radical în România. Meeteorologii se așteaptă la ninsori în intervalul 24 decembrie – 25 decembrie ora 08.00, în majoritatea regiunilor. O masă de aer polar pătrunde în țara noastră Într-o postare pe Facebook, specialiștii […]
20:00
FCSB și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei a 21-a: Giuleștenii pot încheia anul pe primul loc, roș-albaștrii vizează intrarea în play-off # Libertatea
FCSB și Rapid se întâlnesc de la ora 20:00 în derby-ul etapei a 21-a din Superligă, ultima a sezonului 2025, într-un meci decisiv pentru clasament. FCSB, aflată pe locul 9 cu 28 de puncte, vizează apropierea de zona play-off, în timp ce Rapid, cu 39 de puncte, are șansa să încheie anul pe primul loc. […]
19:30
Andrew Tate pierde meciul de box din Dubai, iar premierul Keir Starmer este presat să ceară extrădarea lui în Marea Britanie # Libertatea
Andrew Tate, care este anchetat în România și Marea Britanie pentru acuzații de trafic de persoane și viol, a debutat în boxul profesionist, la vârsta de 39 de ani, într-o gală organizată la Dubai. În acest timp, în Marea Britanie cresc presiunile față de premierul Keir Starmer pentru a cere arestarea și extrădarea acestuia. Andrew […]
Acum 4 ore
19:00
Rusia nu este de acord cu planul de pace modificat de europeni și ucraineni, avertizează principalul consilier al lui Putin pe politică Externă # Libertatea
Iuri Ușakov, principalul consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a afirmat duminică faptul că modificările propuse de europeni și Ucraina la inițiativele Statelor Unite privind încetarea războiului din Ucraina nu sporesc șansele unei păci durabile, relatează Reuters. Propunerile formulate de SUA pentru oprirea conflictului, aflat în desfășurare de aproape patru ani, făcute […]
18:40
O cameristă la un hotel de lux dezvăluie secrete și cerințe bizare ale oaspeților bogați # Libertatea
O cameristă la un hotel de lux dezvăluie secrete și cerințe bizare ale oaspeților bogați. Ea le face paturile, curăță băile și împachetează valizelee. Clara, în vârstă de 30 de ani, este cameristă la un hotel elvețian. În BILD, ea vorbește despre bacșișuri mari, secrete murdare ale oaspeților și cerințe ciudate. Ce lasă clienții în […]
18:20
Arma hipersonică despre care Pentagonul a vorbit în șoaptă: Dark Eagle poate lovi China sau Rusia în 20 de minute # Libertatea
Noi detalii despre arma hipersonică Dark Eagle, unul dintre cele mai avansate sisteme de lovire ale armatei SUA, au fost dezvăluite recent în timpul unei vizite a secretarului Apărării Pete Hegseth. Capabilă să depășească viteze de Mach 5 și să lovească ținte strategice aflate la mii de kilometri în mai puțin de 20 de minute, […]
18:20
Principalele plângeri ale magistraților trimise lui Nicușor Dan: „Suntem ameninţaţi cu Inspecţia Judiciară” și „La CAB s-a instaurat frica” # Libertatea
Nicușor Dan a primit de la magistrați mai multe informații despre problemele din justiție. Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor trimise de aceștia, dar şi mai multe citate care arată atmosfera din sistem. Sinteza observațiilor trimise de magistrați către preşedintele Nicușor Dan Până la data de 20 decembrie 2025, Administrația Prezidențială a consemnat primirea […]
17:50
Un bărbat dispărut de aproape 30 de ani a fost găsit după ce un ghețar s-a topit și i-a eliberat trupul perfect conservat. Ce s-a întâmplat # Libertatea
O căutare dureroasă de trei decenii a luat sfârșit. Un bărbat dispărut de aproape 30 de ani a fost găsit după ce un ghețar s-a topit și i-a eliberat trupul perfect conservat, relatează Popular Mechanics. Dispărut fără urmă în 1997 În iunie 1997, un bărbat pakistanez în vârstă de 31 de ani, pe nume Naseeruddin, […]
17:50
Impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice din Ploiești va crește în 2026 cu aproximativ 80%. Totuși, pentru anumite imobile cu destinații speciale nu se va percepe acest impozit. Printre acestea se numără spitalele, unitățile de învățământ, clădirile din parcurile industriale și lăcașurile de cult, relatează Observatorulph.ro. În același timp, în anul 2026 vor fi menținute […]
17:20
Terasa Obor și-a schimbat locația, dar cozile sunt la fel de mari. Cât costă un mic cu muștar în cea mai cunoscută piață din București # Libertatea
În decembrie, Piața Obor nu doarme niciodată. Printre sacoșele grele pline cu carne pentru sarmale și vocile care negociază pentru orice, o coadă simplă și răbdătoare iese în evidență: la micii legendari, oamenii uită de frig și de agitația tarabelor, lăsându-se purtați de aburul care se ridică de pe grătarele încinse de la Terasa Obor. […]
17:20
Horoscopul pentru săptămâna 22-28 decembrie 2025 aduce decizii importante, tensiuni care nu mai pot fi ignorate și momente de claritate neașteptată. Pentru multe zodii, este un punct de cotitură între siguranță și dorința de schimbare. Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale. Horoscop 22-28 decembrie 2025 […]
17:20
Arheologii au descoperit o structură misterioasă lângă piramidele din Giza, detectată cu ajutorul radarului # Libertatea
O descoperire recentă realizată sub nisipurile deșertului egiptean ar putea rescrie istoria unuia dintre cele mai studiate locuri de pe planetă. Arheologii au descoperit o structură misterioasă lângă piramidele din Giza. O „anomalie” subterană, descoperită de arheologi lângă piramide Cercetătorii japonezi și egipteni au identificat, cu ajutorul tehnologiilor moderne de scanare, o formă neobișnuită sub […]
17:10
Andreea Bănică, dată afară din Exotic. Adevărul a ieșit la iveală după 20 de ani de la destrămarea trupei # Libertatea
Adevărul despre destrămarea trupei „Exotic” a ieșit la iveală după mai bine de două decenii. Andreea Bănică a dezvăluit recent că nu a părăsit formația, ci a fost exclusă, un episod dureros care a marcat începutul unui nou drum în cariera sa. Au trecut peste 20 de ani de la destrămarea trupei „Exotic”, una dintre […]
Acum 6 ore
16:40
A trimis 150 de CV-uri, este profesionist, ar accepta aproape orice job și tot nu este angajat: „Se uită la vârsta mea și nici nu mai citesc” # Libertatea
Franz Brunner, un bărbat de 62 de ani din Berna, Elveția, își caută un nou loc de muncă de peste un an. A trimis 150 de CV-uri, este profesionist, ar accepta aproape orice job și tot nu este angajat, relatează Cash. Ar face naveta oriunde „Am trimis 150 de CV-uri și am primit doar respingeri”, […]
16:40
Sat ucrainean aflat la 200 de metri de Rusia, golit peste noapte: ce s-a întâmplat cu cei 50 de localnici dispăruți # Libertatea
Trupele ruse au răpit aproximativ 50 de locuitori din satul Hrabovske aflat în regiunea Sumî din Ucraina, la aproximativ 200 de metri de granița cu Rusia, a anunțat Comisarul Ucrainean pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț, pe Telegram, relatează Kyiv Indpendent. Civilii au fost duși cu forța în Rusia Conform informațiilor preliminare, pe 18 decembrie, forțele ruse au […]
16:20
Un studiu dezvăluie care sunt destinațiile europene preferate de călătorii americani în această iarnă. Piețele de Crăciun și tradițiile festive sunt doar unele dintre motivele pentru care aceștia adoră Europa. Londra ocupă primul loc în preferințele americanilor pentru sărbătorile de iarnă Un studiu realizat pe baza a peste 165.000 de solicitări de rezervare de călătorie […]
15:50
Efectul Târgului de Crăciun din Craiova asupra muzeelor din oraș: „Oamenii vin să încerce și altceva” # Libertatea
Târgul de Crăciun a făcut din Craiova una dintre cele mai atractive destinații turistice ale sezonului. În această perioadă, orașul este extrem de animat, atât seara, când turiștii se îndreaptă spre târg, cât și dimineața, când mulți aleg activități culturale. Drept urmare, numărul vizitatorilor din muzee a crescut considerabil, relatează ObservatorNews. Pe lângă decorurile spectaculoase […]
15:50
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit # Libertatea
Mihai Bobonete vorbește, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, despre transformarea sa fizică, despre cariera încărcată și despre modul în care reușește să îmbine viața profesională cu timpul petrecut alături de familie. Mihai Bobonete vorbește deschis despre transformarea sa fizică recentă, despre experiența sa pe scena de la Sala Palatului și despre provocările unui program extrem […]
15:20
Un avion a decolat din București spre Londra doar cu 7 pasageri: „Nu am mai pomenit în viața vieților mele” # Libertatea
Un zbor low cost, operat de Wizz Air, de pe Aeroportul Henri Coandă din București către Londra Luton a decolat aproape gol, cu doar șapte pasageri la bord, o situație extrem de rară pe una dintre cele mai aglomerate rute aeriene dintre România și Marea Britanie. În mod obișnuit, cursele dintre București și Londra sunt […]
Acum 8 ore
15:00
Chefi la cuțite 21 decembrie 2025. Sancțiuni la penultimul battle al sezonului, diseară, la Chefi la cuțite, și o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță trei eliminări. Emoții mari în seara aceasta, de la ora 20:00, la Chefi la cuțite – urmează penultimul battle și o probă individuală dură, cu trei eliminări. Iar […]
15:00
Un român a intrat noaptea în camerele bătrânilor și a furat 30.000 de euro. Apoi a prezentat acte false: „Nu mai vin niciodată în Elveția” # Libertatea
Un român de 39 de ani a fost condamnat în Elveția după ce a intrat în mai multe azile de bătrâni, unde a furat bani și bijuterii din camerele unor vârstnici, surprinși uneori chiar în somn. Bărbatul avea interdicție de a intra în țară, care a fost prelungită cu șapte ani, scrie ziarul elvețian Tages-Anzeiger. […]
14:50
Nicușor Dan vrea să facă un referendum pentru magistrați, cu o singură întrebare: CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar # Libertatea
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o declarație de presă la Palatul Cotroceni, după ce a primit sute de pagini de materiale relevante de la magistrați privind problemele din justiție. Nicușor Dan cere organizarea unui referendum Nicușor Dan a afirmat faptul că, în luna ianuarie 2026, imediat după sărbătorile de iarnă, va iniția un referendum […]
14:30
„Singur acasă” rămâne unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun, urmărit an de an de milioane de oameni. Cu toate acestea, un detaliu ingenios dintr-o scenă celebră a trecut neobservat timp de decenii, până când un critic TV l-a scos recent la lumină. Scena cu duba, privită cu alți ochi Un critic TV cunoscut […]
14:20
Elon Musk preia locul pentru cel mai bogat om din lume, după ce averea sa a atins 700 de miliarde de dolari # Libertatea
Averea lui Elon Musk a atins un nou record istoric, depășind 700 de miliarde de dolari, conform clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Directorul general al Tesla a ajuns la o avere estimată la aproximativ 749 de miliarde de dolari în seara zilei de 20 decembrie 2025. Această creștere spectaculoasă vine în urma deciziei Curții Supreme […]
14:10
Tzancă Uraganu, chemat în instanță pentru o datorie modestă: Și-a ars boxele pentru difuzat manele și a refuzat să plătească reparația # Libertatea
Manelistul Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velicu, se judecă în civil pentru suma de 15.600 de lei plus dobânzi cu o firmă de echipamente audio, care în vara anului 2024 i-a pus la punct amplificatorul și boxele pe care manelistul le folosește la concerte, apoi acesta nu a mai plătit costul reparațiilor. Încasări de […]
14:00
O dronă de doi metri, care are atașată o parașută, a fost găsită într-o pădure din Argeș # Libertatea
O dronă de mari dimensiuni, cu o lățime de doi metri și o parașută atașată, a fost descoperită într-o pădure din județul Argeș. Potrivit News, aparatul de zbor a fost găsit de un vânător în zona comunei Lerești. Autoritățile au fost alertate și au demarat o investigație pentru a determina originea și scopul dronei. Descoperirea […]
13:40
Cum a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Vedeta este extrem de afectată # Libertatea
Mihaela Rădulescu trece prin momente extrem de dificile după ce și-a pierdut mama, Marilena Țiganu, la doar cinci luni după decesul partenerului ei, Felix Baumgartner. Familia și apropiații i-au adus un ultim omagiu la capela din Snagov. Durere profundă pentru Mihaela Rădulescu: familia și apropiații îi aduc un ultim omagiu mamei sale, Marilena Țiganu, la […]
13:40
Cel mai sufocat de turiști oraș din Europa: localnicii, de 30 de ori mai puțini decât vizitatorii # Libertatea
Europa găzduiește o gamă vastă de destinații turistice, însă unele orașe au ajuns să fie sufocate de vizitatori, depășind cu mult populația locală. Studiul realizat de echipa Holidu a identificat orașele europene cu cel mai mare raport turiști/rezidenți, surprinzând chiar și pe cei care credeau că capitalele renumite sunt cele mai aglomerate, potrivit Daily Express. […]
13:20
O femeie însărcinată din Hunedoara a rămas blocată în propria casa, după izbucnirea unui incendiu. Pompierii au fost nevoiți să defrișeze zona pentru a o salva # Libertatea
O femeie însărcinată din satul Ormindea, comuna Băiţa, judeţul Hunedoara, a fost salvată de pompierii Detaşamentului Deva în urma unui incendiu care i-a cuprins locuinţa. Potrivit ISU Hunedoara, intervenţia a fost deosebit de dificilă din cauza terenului accidentat şi a drumului impracticabil. Pompierii au fost nevoiţi să defrişeze vegetaţia şi să-şi creeze o cale de […]
Acum 12 ore
12:40
Mălina Guler s-a întâlnit cu Lidia Buble înainte să moară. Artista e în stare de șoc: „A căzut de la etajul 7, în Oradea” # Libertatea
Mălina Maria Guler, tânăra fotoreporteră din Oradea, a murit la doar 27 de ani, iar vestea a lăsat familia, prietenii și colegii profund șocați. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, ea se întâlnise cu artista Lidia Buble, care s-a arătat șocată la aflarea veștii. O tragedie cutremurătoare a îndoliat comunitatea din Oradea. Mălina Maria […]
12:40
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion # Libertatea
Doar câteva zile ne despart de vacanțele de Crăciun la munte, iar hotelierii din Poiana Brașov se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru sezonul de sărbători. Turiștii sunt așteptați cu pachete complete, care includ facilități pentru relaxare și activități pentru copii, însă prețurile cresc semnificativ pentru Revelion, potrivit Antena 3. Prețurile pachetelor […]
12:30
Rusia nu se lasă înduplecată de presiunile europene pentru încheierea unui armistițiu de Crăciun în Ucraina: „Nu cresc posibilitatea de a ajunge la pace” # Libertatea
Kremlinul a respins modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor americane pentru pace, conform unui raport Reuters din 21 decembrie 2025. Oficialii ruși consideră că aceste ajustări nu îmbunătățesc perspectivele unei soluții durabile în conflictul din Ucraina. „Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc […]
12:30
Un bărbat a intrat într-un magazin și a plătit datorii de 8.000 de dolari pentru zeci de familii, de Crăciun. Povestea omului care de 25 de ani este Secret Santa pentru necunoscuți # Libertatea
Într-un magazin Burlington din apropiere de Wilmington, Delaware, un bărbat care a refuzat să-și spună numele a schimbat Crăciunul pentru zeci de familii. A achitat, dintr-un foc, aproximativ 50 de conturi de cumpărături în rate, în valoare totală de aproape 8.000 de dolari, apoi a plecat în tăcere, fără să ceară nimic în schimb, scrie […]
12:20
Tradiția continuă la Cluj-Napoca: Tramvaiul lui Moș Crăciun a pornit la drum și va aduce atmosfera sărbătorilor copiilor și părinților în perioada 19-24 decembrie, pe traseul liniei 102. Călătoriile sunt gratuite, iar Moșul îi așteaptă pe cei mici cu daruri și zâmbete. Tramvaiul circulă pe traseul Bulevardul Muncii – Piața Gării – Str. Bucium după […]
11:50
În cadrul celui mai recent test ADAC privind costurile auto, Dacia domină toate clasele, iar rezultatele sunt impresionante pentru brandul românesc, scriu jurnaliștii de la Bild. Analiza include prețul de achiziție, costurile cu combustibilul sau energia electrică, întreținerea, service-ul, asigurarea și taxele, toate calculate pe o distanță de 75.000 km în cinci ani. Cea mai […]
11:30
Cod galben de ceață în 17 județe din țară: în unele zone, vizibilitatea e redusă sub 50 de metri # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod galben de ceață pentru 17 județe din țară, în dimineața zilei de duminică. Vizibilitatea scade sub 50 de metri Fenomenul meteorologic se manifestă în 17 judeţe, reducând vizibilitatea sub 200 de metri în unele zone, iar în altele chiar sub 50 de metri. Conform […]
11:30
Anunțul făcut de Theo Rose după finala „Vocea României” 2025: „Anul acesta, show-ul se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia” # Libertatea
Finala „Vocea României” a fost umbrită de controverse după victoria Alessiei Pop, iar reacțiile nu au întârziat să apară. În mijlocul valului de critici din online, Theo Rose a transmis un mesaj clar despre corectitudinea concursului și despre efortul din spatele acestui sezon intens. Finala celui mai recent sezon al emisiunii „Vocea României”, difuzată de […]
11:20
Prețurile la alimente și băuturi în supermarketurile din Armenia. Cât costă la Erevan un kilogram de cartofi sau o sticlă de vin local # Libertatea
Erevan, capitala Armeniei, este un oraș dinamic și bine dezvoltat, care atrage un număr tot mai mare de turiști. Metropola are aproximativ 1,1 milioane de locuitori, iar salariul mediu lunar net în Armenia este de circa 280.000 de drami (aproximativ 3.215 lei). Cursul mediu: 1 leu ≈ 87 de drami armeni. Pe arterele principale din […]
11:10
Cei pasionați de călătorii cu mașina pot explora Europa și dincolo de ea pe ruta E40, cea mai lungă șosea de pe continent. Traseul se întinde pe 8.569 km, traversând 10 țări și ajungând până în Asia, în Ridder, Kazahstan, aproape de granițele cu Rusia și China, potrivit Daily Express. Drumul începe din Calais, Franța, […]
11:10
Aproape 200 de copii trăiesc cu o frică zilnică: o boală fatală moștenită prin FIV înainte să se nască: „Nu știm când va veni, știm doar că trebuie să luptăm” # Libertatea
Un amplu scandal de sănătate publică zguduie Europa după ce o investigație jurnalistică internațională a arătat că aproape 200 de copii din mai multe țări au fost concepuți cu material genetic cu mutații extrem de grave de la acealași donator, scrie RTBF (Radio Télévision Belge Francophone). Prima mamă care a vorbit public: „Fiica mea poartă […]
10:40
Marș memorial la București pentru eroii și victimele din 1989: „Morții nu mai au răbdare, avem datoria să fim vocea lor” # Libertatea
Un marș memorial pentru comemorarea eroilor Revoluției din 1989 va avea loc pe 21 decembrie 2025, la 36 de ani de la evenimentele care au marcat căderea regimului comunist în România. Potrivit News.ro, marșul va începe la ora 17.00 din Piața Victoriei și va continua spre Piața Universității și Piața Revoluției. Organizatorii evenimentului, Rezistența, Asociația […]
10:40
Imagini cu bradul de Crăciun împodobit de Vlăduța Lupău. A păstrat tradiția din copilărie # Libertatea
Vlăduța Lupău a ales un decor de Crăciun simplu și plin de semnificație, renunțând la opulență în favoarea tradițiilor din copilărie. Celebra cântăreață a fost curioasă să afle dacă românii încă mai păstrează obiceiurile din copilăria lor. Vlăduța Lupău demonstrează încă o dată că simplitatea și tradiția sunt valori la care nu renunță, mai ales […]
10:20
Un angajat a fost dat afară după ce a adormit în timpul programului. Compania trebuie să îi plătească acum 18 salarii # Libertatea
Un muncitor din Italia a fost concediat pentru că a adormit la birou după orele de lucru. Curtea de Casație a declarat concedierea abuzivă, obligând compania să plătească 18 luni de salariu, potrivit Russo per Tutti. Un incident aparent banal a avut consecințe uriașe pentru o companie italiană de prelucrare a metalelor. Un muncitor care […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.