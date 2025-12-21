Lista clădirilor din Ploiești pentru care nu se va plăti impozit, în 2026

07:40

Înalta Curte de Casație şi Justiție l-a condamnat definitiv pe avocatul Sebastian Felecanu la 23 de ani de închisoare, pentru omor calificat. Crima „a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă”, spun judecătorii. Dar, la finalul acestui proces, sentințele arată ca nişte puzzle-uri incomplete, cu piese lăsate pe margine, ca să nu strice tabloul final. […]