Arma hipersonică despre care Pentagonul a vorbit în șoaptă: Dark Eagle poate lovi China sau Rusia în 20 de minute

Cel puțin 16 fișiere legate de cazul Jeffrey Epstein au dispărut de pe pagina publică a Departamentului de Justiție al Statelor Unite, la mai puțin de 24 de ore după ce au fost făcute publice. Printre materialele care nu mai sunt accesibile se află și o fotografie în care apare fostul președinte Donald Trump, alături […]