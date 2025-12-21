Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu premierul Bolojan și cu ministrul Finanțelor despre „situația financiară extrem de gravă” în care se află Primăria Municipiului București
G4Media, 21 decembrie 2025 20:20
Primarul general Ciprian Ciucu a avut, duminică, la Palatul Victoria, o discuție cu Ilie premierul Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre „situația financiară extrem de gravă” în care se află Primăria Municipiului București. Declarația lui Ciprian Ciucu: Am avut în această seară o ședință de lucru la Guvern cu domnul Prim-ministru Ilie Bolojan […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:50
De la animal de companie la actor politic: Pisica Nuodėgulis, mai influentă decât parlamentarii. Felina a ajuns să decidă demiterea șefei televiziunii publice din Lituania # G4Media
Situație incredibilă în Lituania! Parlamentarii lituanieni au votat un pachet de amendamente care include, printre altele, o prevedere potrivit căreia o pisică ar avea un „cuvânt de spus” în demiterea șefei radiodifuzorului public. Situația a apărut pe fondul unui conflict politic, după ce puterea a încercat să grăbească schimbarea conducerii radioteleviziunii publice, iar opoziția a […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:40
Zece persoane rănite, între care şapte minori, într-un accident rutier produs în județul Sibiu # G4Media
Zece persoane, dintre care şapte copii, au fost rănite şi transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau a intrat, duminică. într-un imobil, pe DN 14, în localitatea Bratei din judeţul Sibiu, transmite Agerpres. „În urma evaluării medicale, toate cele 10 persoane au fost transportate la spital. Şapte minori cu vârste cuprinse între […] © G4Media.ro.
Acum o oră
20:30
Atac cibernetic asupra unor staţii de lucru şi servere ce aparţin Apelor Române şi a zece administraţii bazinale de apă # G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat duminică cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10 (din 11) administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
20:30
Secția pentru judecători a CSM: Referendumul propus de președinte nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii / CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești # G4Media
Secția pentru judecători a CSM a precizat, duminică seara, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de președintele Nicușor Dan nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, iar CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. „Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a […] © G4Media.ro.
20:20
20:10
Președinta POT, Ana Maria Gavrilă: Nu semnăm solicitarea venită de la PACE pentru suspendarea lui Nicușor Dan, cât timp Călin Georgescu nu este lăsat să candideze # G4Media
Președinta POT, Ana Maria Gavrilă, a anunțat, duminică seara, că parlamentarii partidului nu vor semna solicitarea venită de la PACE pentru suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, cât timp Călin Georgescu nu este lăsat să candideze. „Circulă o solicitare venită de la PACE pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Nu o semnăm, cât timp domnul […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:20
FC Barcelona va termina anul pe prima poziție în LaLiga după ce a câștigat în deplasare cu Villarreal, scor 2-0, duminică, în etapa a 18-a din campionatul Spaniei. Meciul a început tare și s-a jucat de la o poartă la alta încă din primele minute, dar catalanii au reușit să își și fructifice atacurile – […] © G4Media.ro.
19:20
Membru CSM, judecătorul Alin Ene: Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui organizarea unui referendum în rândul magistraților # G4Media
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, critică declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, afirmând că acestea sunt „absolut inacceptabile în orice stat democratic”, transmite Agerpres. Amintim că judecătorul Alin Ene a criticat majoritatea luărilor de poziție din ultima perioadă ale președintelui Nicușor Dan în privința sistemului de justiție. El i-a atacat […] © G4Media.ro.
19:10
Un număr de 4.695.280 de pensionari era înregistrat în noiembrie 2025 în România, cu 2.668 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.777 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,037 miliarde […] © G4Media.ro.
19:10
AUR cere sesizarea CCR după anunțul președintelui Nicușor Dan privind un referendum între magistrați # G4Media
AUR solicită instituțiilor abilitate să sesizeze Curtea Constituțională în urma declarațiilor președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum intern în rândul magistraților, pentru un conflict juridic de natură constituțională și o gravă interferență a politicului în justiției, transmite MEDIAFAX. AUR acuză că președintele Nicușor Dan „nu ține cont de Constituție și de legi și alege […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:00
Ferrari își va lansa campania de Formula 1 din 2026 pe 23 ianuarie, cu doar trei zile înainte de startul testelor private de pre-sezon de la Barcelona. Scuderia a rămas discretă în privința planurilor legate de lansare, însă șeful Ferrari, Fred Vasseur, a confirmat data în cadrul conferinței sale anuale de final de sezon, organizată […] © G4Media.ro.
18:40
Hanuca – sărbătoarea iudaică a luminii se termină anul acesta sub semnul masacrului de la Sydney # G4Media
Duminică la apusul soarelui începe a opta și ultima zi a sărbătorii de Hanuca care a debutat anul acesta duminica trecută cu un masacru în marele oraș australian Sydney, când doi teroriști islamiști au ucis prin împușcare 15 evrei și au rănit alți 39 care participau la o serbare pe celebra plajă Bondi. Atacuri împotriva […] © G4Media.ro.
18:40
U Cluj o învinge pe Farul Constanța acasă, scor 1-0, și își consolidează poziția în lupta pentru play-off # G4Media
U Cluj a câștigat duminică partida programată în etapa a 21-a din Superligă cu Farul Constanța, pe teren propriu, scor 1-0. Unicul gol al meciului a venit în minutul 27, atunci când Jovo Lukic deschidea scorul pe o greșeală la construcția marinarilor. Farul Constanța n-a reușit să semene pericol la poarta lui Buzbuchi, iar tabela […] © G4Media.ro.
18:30
VIDEO Circa 200 de persoane participă la un marș al eroilor în București, la 36 de ani de la Revoluție / „Justiție, nu corupție”, „Cinste lor, cinste lor, eroilor”, „Jos comuniștii” # G4Media
Circa 200 de persoane participă, duminică seara, la un marș al eroilor în București, la 36 de ani de la Revoluție. Participanții scandează „Justiție, nu corupție”, „Cinste lor, cinste lor, eroilor”, „Jos comuniștii”, „Iliescu a tras în noi după 22”, transmite reporterul G4Media. Participanții s-au adunat în Piața Victoriei, iar la ora 18.00 au plecat […] © G4Media.ro.
18:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat duminică în favoarea unei noi întâlniri cu aliaţii europeni după discuţiile dintre o delegaţie ucraineană şi partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează dpa preluată de Agerpres. „Există sentimentul comun că după munca echipei noastre diplomatice […] © G4Media.ro.
18:00
Coloană de 11 kilometri pe A1 pe sensul Nădlac-București, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară # G4Media
Traficul se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, unde s-a format o coloană de aproximativ 11 kilometri pe sensul Nădlac–București. Polițiștii spun că sunt multe mașini care intră în țară și se deplasează spre Capitală, transmite MEDIAFAX. Circulația rutieră este îngreunată pe autostrada A1, în județul Timiș, la kilometrul 426, […] © G4Media.ro.
18:00
Dosarele Epstein: Cel puțin 16 fișiere au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiției din SUA, între care și o fotografie cu președintele Trump # G4Media
Cel puțin 16 fișiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție din SUA în dosarele legate de Jeffrey Epstein. Printre acestea se afla și o fotografie cu președintele Donald Trump. Cel puțin 16 fișiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție din SUA, la o zi după ce mai multe documente au fost […] © G4Media.ro.
17:40
Un grup de parlamentari extremiști vor să inițieze suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan pentru „atacuri asupra independenței justiției” / Ce prevede Constituția # G4Media
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei”, potrivit Agerpres. „Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor […] © G4Media.ro.
17:30
Cupa Africii 2025 începe astăzi cu Maroc – Comoros: Toate detaliile celei mai importante competiții fotbalistice din Africa # G4Media
Cupa Africii 2025 începe astăzi cu meciul de deschidere dintre Maroc și Comoros, de la ora 21:00, contând pentru grupa A a celei mai importante competiții fotbalistice din Africa. A 35-a ediție a turneului continental are loc în Maroc, între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. Campioana en-titre este Coasta de Fildeș. Țara gazdă […] © G4Media.ro.
17:20
Generația Z renunță la alcool, dar consumă conținut Not Safe For Work online, arată un nou raport surprinzător # G4Media
Poți afla multe despre o persoană din ceea ce derulează compulsiv pe rețelele sociale, cel puțin asta încearcă să demonstreze Socialprofiler, o companie nouă specializată în verificarea „amprentei digitale” din social media, scrie The New York Post. Lansată în luna august, Socialprofiler a descoperit că, spre deosebire de mileniali, bărbații din Generația Z consumă mai […] © G4Media.ro.
17:10
Ce au sesizat magistrații care i-au scris lui Nicușor Dan / Administrația prezidențială a publicat o sinteză a mesajelor # G4Media
Administrația prezidențială a publicat, duminică, o sinteză a sesizărilor trimise de magistrați președintelui Nicușor Dan privind funcționarea justiției, independența magistraților și mecanismele privind cariera magistraților. Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o conferință de presă, că, în urma mesajelor primite, care semnalează probleme grave în justiție, a decis să inițieze în ianuarie, imediat […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:50
Pot pleca „de urgență” membrii CSM, dacă la referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public? / Legea stabilește clar că revocarea poate fi inițiată doar de magistrați # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o conferință de presă, că a decis să inițieze în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes publica sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă magistrații în ansamblu vor spune că CSM acționează în interes […] © G4Media.ro.
16:30
Aperitive tradiționale de Crăciun din Europa: De la celebra spanakopita, plăcinta cu spanac și feta din Grecia, la kartoffelsalat, salata de cartofi în stil german # G4Media
Fiecare țară din Europa are pe masa de Crăciun aperitive care fac parte din tradiția gastronomică cu rădăcini în trecutul îndepărtat și care au trecut proba timpului. Un motiv în plus pentru a le testa, pentru că tot ceea ce rezistă de-a lungul timpului rezistă dintr-o serie validă de motive. © G4Media.ro.
16:10
Dorinel Munteanu, primul punct obținut la Hermannstadt. Sibienii au remizat acasă cu Petrolul Ploiești, scor 1-1 # G4Media
FC Hermannstadt a reușit să scoată un punct din vizita ploieștenilor de la Petrolul la Sibiu, duminică, în primul meci al zilei din Superligă, scor 1-1. Dorinel Munteanu bifează primul punct obținut de la venirea sa pe banca sibienilor. Tommi Jyry a marcat în prima repriză pentru oaspeți, mai exact în minutul 24, în timp […] © G4Media.ro.
15:50
Debitul Dunării la intrarea în ţară, în scădere până la 3.000 mc/s, mult sub media lunii decembrie, de 5.200 mc/s # G4Media
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere uşoară până la valoarea de 3.000 mc/s pe parcursul săptămânii viitoare, situându-se sub media multianuală a lunii decembrie (5.200 mc/s), potrivit prognozei emise de Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă până pe 27 decembrie 2025, transmite Agerpres. În aval […] © G4Media.ro.
15:50
Scoția ia în calcul o excepție de la legea antifumat pentru consumul supravegheat de „crack” # G4Media
Guvernul scoțian discută o posibilă excepție de la legea antifumat, care ar permite consumatorilor de droguri să fumeze cocaină „crack” în spații special amenajate și ventilate, în cadrul unor centre de consum supravegheat din Glasgow și Edinburgh, transmite BBC preluat de MEDIAFAX. Măsura vine după ce autoritățile sanitare au constatat o creștere semnificativă a numărului […] © G4Media.ro.
15:50
De la Sherlock Holmes la Sleuth: 10 dintre cele mai mari mistere criminale din toate timpurile # G4Media
Odată cu lansarea pe streaming a noului film din seria Knives Out, Wake Up Dead Man, genul clasic whodunnit revine în prim-plan. Când primul Knives Out al lui Rian Johnson a apărut în 2019, a fost considerat o reîmprospătare majoră a filmului de mister pentru o generație nouă de spectatori. Șase ani mai târziu, franciza […] © G4Media.ro.
15:50
Arabia Saudită a executat cel puțin 347 de persoane de la începutul anului, cel mai mare număr înregistrat vreodată, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, care acuză autoritățile de represiune brutală și încălcarea gravă a normelor internaționale, transmite BBC preluat de MEDIAFAX. Arabia Saudită a depășit, pentru al doilea an consecutiv, recordul anual de execuții, cu […] © G4Media.ro.
15:30
Alb pur sau lipsă de sensibilitate? Culoarea Anului 2026 aleasă de Pantone stârnește controverse # G4Media
Pentru oricine a petrecut ani întregi în chirie, privind aceiași pereți bej-magnolia aprobați de proprietar și visând la ziua în care va putea adăuga un strop real de personalitate locuinței, alegerea Pantone pentru Culoarea Anului 2026 poate părea aproape o provocare personală, scrie BBC. Anul acesta, Pantone a ales albul drept culoarea anului. Mai precis, […] © G4Media.ro.
15:10
Sâmbătă, la Izvoare Resort din Maramureș a avut loc deschiderea oficială a sezonului de iarnă, anunță directmm.ro. În cadrul ceremoniei a fost inaugurată prima pârtie sintetică din Maramureș, ”o facilitate modernă concepută pentru sporturi de iarnă și distracție, care poate fi folosită indiferent de condițiile meteo”, după cum precizează organizatorii. Accesul pe pârtia nou inaugurată […] © G4Media.ro.
15:10
Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a dictat o nouă suspendare în lumea tenisului, de această dată pentru jucătorul chinez Pang Renlong, care va rămâne în afara terenurilor oficiale timp de 12 ani pentru trucarea și tentativă de trucare a peste 20 de meciuri. Pang, în vârstă de 25 de ani și care a atins cel […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:00
Pentru mulți oameni, injecțiile pentru slăbit au reușit ceea ce dietele nu au făcut niciodată. Zgomotul constant din fundal, impulsul de a mânca chiar și atunci când senzația de sațietate era prezentă, pare să se oprească, scrie BBC. Dar ce se întâmplă atunci când tratamentul este întrerupt? Pentru Tanya Hall, acest moment a fost încercat […] © G4Media.ro.
14:40
Benzină și motorină mai scumpă din 1 ianuarie / Cresc accizele pentru carburanți / Peste 50% din preț reprezintă taxe # G4Media
Carburanții s-au ieftinit în ultima perioadă după scăderi ale prețului petrolului, însă în mai puțin de două săptămâni intrarea în vigoare a noilor cote ale accizelor vor aduce noi scumpiri la pompă. Dacă vor fi păstrate prevederile, atunci accizele majorate înseamnă 25-28 de bani în plus la fiecare litru – plus TVA ar însemna o […] © G4Media.ro.
14:30
INS: Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, la băuturile nealcoolice, vinuri şi băuturile alcoolice distilate / A crescut exportul de vin # G4Media
Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, comparativ cu anul anterior, la băuturile nealcoolice, vinuri şi la băuturile alcoolice distilate, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, consumul mediu de bere, pe locuitor a crescut uşor, cu 0,1 litri, cel de vinuri a scăzut cu 1,4 […] © G4Media.ro.
14:10
Este ușor să nu-ți placă banda de alergare. Lipsa peisajului și a varietății i-a adus porecle precum „dreadmill” sau „trotuarul lui Satan”. Și totuși, atunci când ieșitul afară nu este o opțiune, banda poate deveni un aliat neașteptat, conform The New York Times. „Este un instrument excelent”, spune Whitney Heins, maratonistă și antrenoare de alergare […] © G4Media.ro.
14:00
Preşedintele Israelului cere o campanie globală împotriva antisemitismului / „Nu vom permite urii să ne distrugă” # G4Media
La o săptămână după atacul asupra unui festival evreiesc de pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, soldat cu moartea a 15 persoane, în principal evrei, preşedintele israelian Isaac Herzog a cerut duminică o campanie globală împotriva antisemitismului, relatează Agerpres, care citează dpa. „Creşterea urii faţă de evrei în întreaga lume este o urgenţă globală”, […] © G4Media.ro.
13:50
Supermarketurile din Marea Britanie aduc curcani din Europa / Gripa aviară a afectat grav fermele britanice # G4Media
Mai multe lanțuri mari de supermarketuri din Marea Britanie au apelat la importuri de curcani din Europa pentru a acoperi cererea de Crăciun, după ce gripa aviară a afectat grav fermele britanice și a redus disponibilitatea păsărilor pe piața internă, anunță Mediafax. Asda, Lidl și Morrisons au început să vândă cantități limitate de curcani importați […] © G4Media.ro.
13:40
Fiecare familie crede că face Crăciunul „cum trebuie” / Ce se întâmplă, însă, când te căsătorești? # G4Media
Atunci când două persoane se căsătoresc, nu își unesc doar viețile, ci și obiceiurile. Iar Crăciunul este, aproape inevitabil, momentul în care aceste tradiții se întâlnesc și uneori se ciocnesc, scrie The Telegraph. Pentru unele familii, micul dejun de Crăciun poate include preparate neobișnuite pentru alții: o plăcintă cu carne servită dis-de-dimineață sau brânză alături […] © G4Media.ro.
13:30
5 deserturi festive în care fructele sunt vedetele / Idei de rețete dulci și sănătoase pentru masa de Crăciun și Anul Nou # G4Media
Când vine vorba de deserturi, fructele aduc nu doar aromă și culoare, ci și o dulceață naturală care transformă orice preparat într-o concluzie perfectă a unei mese festive. Îți propunem cinci idei delicioase în care fructele sunt protagonistul: simple și cu gust autentic. Sunt perfecte pentru masa de Crăciun sau de Anul Nou. © G4Media.ro.
13:30
Romsilva: Tăieri ilegale în valoare de 6 milioane de lei în primele 9 luni / Șapte cazuri de agresiune asupra personalului silvic # G4Media
Volumul tăierilor ilegale în pădurile proprietatea publică a statului a fost de 13.315 metri cubi (mc), în primele nouă luni ale anului 2025, în scădere cu 10% faţa de aceeaşi perioadă din 2024, când s-au consemnat 14.671 mc, în timp ce valoarea pagubelor depăşeşte 6 milioane de lei, potrivit datelor furnizate de Regia Naţională a […] © G4Media.ro.
13:30
Iarnă blândă, bună pentru agricultură / ANM: Culturile de toamnă se dezvoltă favorabil, doar mici deficite de umiditate # G4Media
Condiţiile agrometeorologice în următoarele zile vor fi în general favorabile parcurgerii ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă, în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar lucrările de sezon se vor desfăşura pe ansamblu normal în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei de specialitate emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie, […] © G4Media.ro.
13:20
Poșta daneză oprește distribuirea scrisorilor după 400 de ani / 1.500 de locuri de muncă vor dispărea / Cutiile poștale au fost deja demontate # G4Media
Decizia PostNord de a înceta serviciul la 30 decembrie vine în urma temerilor legate de „digitalizarea crescândă” a societății daneze, notează Mediafax. Serviciul poștal danez a anunțat că va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste 400 de ani. PostNord, companie formată în 2009 prin fuziunea serviciilor poștale din […] © G4Media.ro.
13:20
Președintele lui Inter Milano, despre posibilitatea întăririi echipei lui Chivu în ianuarie: „Nu exclud nimic” # G4Media
Perioada de transferuri de iarnă se apropie, iar pentru fiecare club la care există lacune în lot fanii vehiculează nume, mai mult sau mai puțin fiabile unei posibile mutări. Acest caz nu este la Inter Milano, iar Giuseppe Marotta, președintele clubului, deși încearcă temperarea zvonurilor, nu exclude acțiuni pe piața transferurilor în luna ianuarie. „Pentru […] © G4Media.ro.
13:10
Piaţa berii se va contracta cu 2-5% în 2025 / Va ajunge la un minim istoric / Sectorul berii generează peste 60.000 de locuri de muncă în România # G4Media
Piaţa berii probabil că va închide anul 2025 cu o scădere de 2%, poate chiar 5%, ajungând la un minim istoric, iar efectele vor însemna taxe şi impozite colectate la bugetul statului mai mici cu 50 de milioane de euro şi o posibilă pierdere de aproape 400 de locuri de muncă în sectoarele conexe, respectiv […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:00
De la susținerea celebrităților la oboseala digitală, firul alb, cândva depășit, a devenit un statement de stil și un mod discret de a te deconecta. Cu căști albe cu fir purtate și promovate de celebrități precum Lily-Rose Depp, Paul Mescal, Bella Hadid sau Apple Martin, tot mai mulți oameni aleg să se îndepărteze de ascultarea […] © G4Media.ro.
13:00
Furt la Palatul Elysee / Un angajat e judecat după ce ar fi furat obiecte din argint / Prejudiciul e de aproximativ 40.000 de euro # G4Media
Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Elysee a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro. Anchetatorii spun că bunurile ajungeau pe platforme de vânzări online, iar trei persoane vor ajunge în fața instanței, anunță Mediafax. Parchetul din Paris a anunțat că un […] © G4Media.ro.
12:50
Resturile unei drone, descoperite într-o zonă împădurită din Argeș / Se pare că aparatul de zbor era dotat cu o parașută # G4Media
Resturile unei drone au fost descoperite într-o zonă împădurită din Argeș. Incidentul s-a produs duminică. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona, anunță Mediafax. Resturile dronei au fost găsite de un vânător. Acesta a informat autoritățile. Se pare că aparatul de zbor era dotat cu o parașută. „Astăzi, 21 decembrie 2025, în […] © G4Media.ro.
12:40
O seară de Crăciun reușită nu începe cu un plan bine pus la punct și nici cu o listă bifată obsesiv. Nu arată ca în fotografiile perfect aranjate de pe Instagram și nu presupune ca totul să fie „ca la carte”. Din contră, este o seară care se simte, nu se organizează. În ultimii ani, […] © G4Media.ro.
12:40
Și-a schimbat sexul la 13 ani / Instanța italiană aprobă noul nume după terapia hormonală / „E cel mai tânăr caz din Italia. O decizie conștientă” # G4Media
Cererea părinților a fost acceptată, iar noul certificat de naștere a fost modificat în cazul unei fete de 13 ani care a devenit băiat. A fost recunoscută maturitatea deplină a adolescentului în gestionarea tranziției, relatează Curierul Italiei, care citează presa italiană. Sora ei geamănă a fost prima care a simțit și a înțeles acest lucru. […] © G4Media.ro.
12:20
Revelion în slip / Piscine cu apă fierbinte, la ”Băile Sărate” de la Ocna Mureș / 570 de lei costă revelionul cu baie, mâncare, băutură, muzică și artificii # G4Media
Complexul Balnear ”Băile Sărate” de la Ocna Mureș organizează o petrecere de revelion în piscinele cu apă fierbinte și sărată pe care le deține. Complexul va fi deschis toată noaptea, iar participanții vor participa la o petrecere all inclusive cu mâncare, băutură și muzică. O petrecere similară a fost organizată și anul trecut, iar după […] © G4Media.ro.
