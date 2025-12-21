Un an sub asediu digital: atacurile cibernetice care au marcat anul 2025 și au afectat guverne, companii și milioane de utilizatori

13:20

Perioada de transferuri de iarnă se apropie, iar pentru fiecare club la care există lacune în lot fanii vehiculează nume, mai mult sau mai puțin fiabile unei posibile mutări. Acest caz nu este la Inter Milano, iar Giuseppe Marotta, președintele clubului, deși încearcă temperarea zvonurilor, nu exclude acțiuni pe piața transferurilor în luna ianuarie. „Pentru […] © G4Media.ro.