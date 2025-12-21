Presshub: Ofertă masivă de timbre cu legionari pentru filateliști

23:00

Un adolescent palestinian a fost împușcat mortal de trupele israeliene sâmbătă seară după ce ar fi aruncat cu o cărămidă asupra membrilor IDF în orașul Qabatiya din Cisiordania ocupată. IDF a declarat că soldații unității de recunoaștere a Brigăzii de Parașutiști au fost atacați de un palestinian care a aruncat cu o cărămidă spre ei, […]