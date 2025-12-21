Economia germană își va reveni treptat anul viitor, anunță Bundesbank

23:40

Singurătatea nu este întotdeauna o alegere. Pentru unii oameni, ea devine o teamă profundă, greu de explicat și aproape imposibil de ignorat. Frica de singurătate, cunoscută sub numele de autofobie, este o tulburare de anxietate care se manifestă printr-o teamă intensă și persistentă de a rămâne singur sau de a fi izolat. Persoanele care trăiesc […]