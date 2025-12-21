Coreea de Nord reacționează la intenția Japoniei de a deține arme nucleare: „Umanitatea riscă o catastrofă majoră”

17:40

Consiliul Local al Sectorului 4 din București a aprobat indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană, astfel că proprietarii de autoturisme din sector, în special cei fără loc de parcare de reședință, vor plăti mai mult începând cu anul 2026, când taxa va crește de la 540 de lei la 593 de lei, ea fiind actualizată cu rata inflației.