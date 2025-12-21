Ministrul Educaţiei, întrebat dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026: Este un lucru la care gândesc în aceste zile / N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori
News.ro, 21 decembrie 2025 21:10
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că ”este un lucru la care se gândeşte în aceste zile. Ministrul a mai declarat că nu are şi nu vizează o carieră politică şi crede că şi-a adus contribuţia şi a tot amânat plecarea de foarte multe ori. Potrivit ministrului, ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.
Acum 5 minute
21:30
Augustin Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, nu este posibil / Despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii: Informală, în afara Constituţiei # News.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţională Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, privind activitatea CSM, că nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii, de luni, Zegrean a arătat că este informală, în afara Constituţiei şi în afara legii.
Acum 15 minute
21:20
21:20
Echipa germană Bayern Munchen s-a impus duminică, în deplasare, scor 4-0, în faţa formaţiei Heidenheim, în etapa a 15-a din Bundesliga.
21:20
Echipa italiană AC Fiorentina a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 5-1, formaţia Udinese, la care portarul român Răzvan Sava a intrat în minutul 7.
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
20:50
Logan Assignon, de la US Chauvigny, a fost eliminat, duminică, în chiar primul minut al meciului cu Montreuil RC, din Cupa Franţei. Eliminarea lui Assignon s-a produs după doar 13 secunde trecute din partidă.
20:40
Protest în Serbia faţă de presiunea guvernului asupra universităţilor de stat. Manifestaţia, după ce la Novi Pazar participanţii la protestele din Novi Sad şi-au pierdut statutul de student sau postul de lector # News.ro
Câteva mii de activişti din toată Serbia s-au alăturat duminică protestelor studenţilor din sud-vestul ţării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu ca fiind presiunea guvernului asupra universităţilor de stat, relatează Reuters.
20:40
Secţia pentru judecători a CSM: Referendumul propus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii / CSM nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti # News.ro
Secţia pentru judecători a CSM vine, duminică seară, cu o reacţie oficială, după anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. CSM arată că acest referendum ppropus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii şi nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti.
Acum 2 ore
20:10
Cluj: Locatarii unui bloc din Dej, nevoiţi să iasă din locuinţe, duminică seară, din cauza unui incendiu # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, într-un bloc din municipiul Dej, 12 locatari autoevacuându-se din cauza fumului. Incendiul a fost stins de către pompieri, aceştia stabilind că focul a pornit, cel mai probabil, de la un scurtcircuit.
20:00
Atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române / Afectate, şi 10 din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău # News.ro
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române, care precizează că a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactaţi într-un termen de 7 zile. Compania aminteşte că politica şi recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze şi să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja şi a nu se finanţa acest fenomen infracţional.
19:50
Situaţie bizară la bordul unui avion easyJet: O familie britanică a fost acuzată că a adus la bord un cadavru # News.ro
Un avion easyJet pe ruta Malaga - Londra Gatwick a fost recent scena unui incident bizar. Mai mulţi pasageri au acuzat o familie britanică de faptul că a urcat la bord cu cadavrul bunicii, o femeie de 89 de ani, pretinzând că aceasta dormea, relatează presa internaţională.
19:50
Alin Ene (CSM): Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui "referendum în cadrul corpului magistraţilor" pentru "plecarea CSM" / E ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum pentru demiterea Preşedintelui # News.ro
Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, declară duminică seară că nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui "referendum în cadrul corpului magistraţilor" pentru "plecarea CSM" şi, pentru a înţelege mai usor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui ori pentru dizolvarea Parlamentului.
Acum 4 ore
19:30
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 17-a din La Liga.
19:20
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Petre Roman: Am sperat la mai mult / Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional, în apărarea interesului naţional # News.ro
Fostul prim-ministru Petre Roman constată, la 36 de la Revoluţie, că o „umbră” asupra politicienilor din ultimele decenii este legată de faptul că nu au reuşit să construiască „o politică devotată oamenilor şi interesului naţional, în apărarea interesului naţional”.
19:20
Ciucu spune că i-a informat pe premier şi pe ministrul de Finanţe cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Capitalei / Evident, nu voi aştepta doar soluţii de la Guvern! Vor urma reforme în Bucureşti, să nu aveţi nicio îndoială! # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-a informat pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Bucureşti, el arătând că nu va aştepta doar soluţii de la Guvern şi vor urma reforme în Bucureşti. Primarul a anunţat că în întâlnire au stabilit, pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, ca Guvernul să creeze un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic. În plus, s-a discutat şi despre un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, cât mai repede.
19:20
Reuters: Serviciile secrete americane spun că obiectivele lui Putin sunt neschimbate - capturarea întregii Ucraine şi revendicarea unor părţi din Europa care au aparţinut blocului sovietic / "Ţările baltice cred că ele sunt primele" # News.ro
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că preşedintele rus Vladimir Putin nu a renunţat la obiectivele sale de a captura întreaga Ucraină şi de a revendica părţi din Europa care au aparţinut fostului imperiu sovietic, au declarat şase surse familiarizate cu serviciile secrete americane, pe fondul negocierilor pentru încheierea războiului, care ar lăsa însă Rusia cu mai puţin teritoriu decât şi-ar dori, relatează Reuters.
18:50
AUR cere instituţiilor abilitate sesizarea CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi puterea judecătorească, după anunţul lui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor # News.ro
AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, primului-ministru şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat, arătând că anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind organizarea unui aşa-zis referendum în interiorul corpului magistraţilor, reprezintă o nouă şi gravă interferenţă a politicului în justiţie.
18:40
Sibiu: Accident rutier în care sunt implicate zece persoane dintre care şapte minori. Autorităţile au declanşat planul roşu de intervenţie - FOTO # News.ro
Un accident rutier în care a fost implicate zece persoane, dintre care şapteminori, a avut loc în Sibiu, în localitatea Brateiu. Autorităţile au declanşat planul roşu intervenţie
18:40
Coreea de Sud vrea submarine nucleare, cu sprijinul lui Donald Trump, pentru a contrabalansa China şi Coreea de Nord # News.ro
Coreea de Sud intenţionează să intre în clubul restrâns al statelor care operează submarine cu propulsie nucleară, după ce a primit sprijinul explicit al preşedintelui american Donald Trump, într-o mişcare cu implicaţii majore pentru securitatea regională din Asia-Pacific şi pentru alianţa dintre Seul şi Washington, relatează CNN.
18:30
Echipa Universitatea Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 21-a din Superligă.
18:00
Coadă de maşini pe o lungime de 11 kilometri, la coborârea de pe autostrada A1, între Timiş şi Hunedoara, acolo unde lipseşte o bucată de autostradă / Rute alternative - VIDEO # News.ro
Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş face unele recomandări de rute alternative, având în vedere că pe DN68A, drumul care preia întregul trafic de pe autostradă, între Timiş şi Hunedoara, din cauza lipsei unei bucăţi de circa 10km de autostradă, s-a format o coadă de maşini de 11 km.
17:50
FC Barcelona: Josko Gvardiol şi Alessandro Bastoni, doriţi pentru întărirea flancului defensiv # News.ro
FC Barcelona anticipează deja sezonul viitor, iar zvonurile în jurul apărării sale centrale se înmulţesc, mai ales de când Ronald Araujo a fost nevoit să ia o pauză din motive de sănătate mintală.
17:50
Franţa va construi un nou portavion, pentru a-şi consolida puterea maritimă, anunţă Macron # News.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, care va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle şi va întări capacitatea Franţei ca putere maritimă, relatează Reuters.
Acum 6 ore
17:30
SUA interceptează o nouă navă în apropierea Venezuelei, pe fondul blocadei anunţate de Donald Trump # News.ro
Statele Unite au interceptat o nouă navă în largul coastelor Venezuelei, în ape internaţionale, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali americani, marcând a doua astfel de operaţiune desfăşurată în acest weekend, relatează Reuters.
17:20
Emil Hurezeanu, despre fostul preşedinte Klaus Iohannis: Când vrei să fii secretar general al NATO, nu apelezi la ambasadele României şi la consilieri # News.ro
Fostul ministru al Afacerilor Externe Emil Hurezeanu spune că nu ştie cât de mult şi-a dorit cu adevărat fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie secretar general al Alianţei Nord Atlantice, Hurezeanu considerând greşită tactica fostului şef al statului de a apela la ambasadele României şi la consilieri pentru a obţine funcţia de la NATO, obţinută, în cele din urmă, de Mark Rutte.
17:10
Ce spun magistraţii în sesizările trimise la Cotroceni: „Suntem ameninţaţi cu Inspecţia Judiciară”, „La CAB s-a instaurat frica”, ”ne spun că se vor asigura că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili” / Mesaje de ameninţare dacă semnalează ceva # News.ro
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor trimise preşedintelui de către magistraţi, şi mai multe citate care arată presiunile şi atmosfera din sistem: ”Suntem ameninţaţi cu inspecţia judiciară, cu sancţionarea de către CSM”, „La CAB s-a instaurat frica”, ”ne spun că se vor asigura ei că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili”. Aceştia spun că au primit mesaje de ameninţare şi ”să nu îndrăznim să ne solidarizăm sau să semnalăm ceva”.
17:10
Organizaţiile pentru drepturile omului condamnă numărul record de execuţii din Arabia Saudită # News.ro
Arabia Saudită a depăşit, pentru al doilea an consecutiv, recordul său anual de execuţii, stârnind reacţii dure din partea organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului. Cel puţin 347 de persoane au fost executate în 2025, faţă de 345 în anul precedent, potrivit organizaţiei britanice Reprieve, care monitorizează aplicarea pedepsei capitale în regat, transmite BBC.
17:00
Administraţia Prezidenţială a publicat sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei: Preşedintele a primit 320 de emailuri, magistraţii provin de la 27 de instanţe şi 14 parchete # News.ro
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei, preşedintele primind 320 de emailuri, peste 135 provenind de la mai mult de 250 de magistraţi. În total, magistraţii care au trimis emailuri provin de la 27 de instanţe şi 14 parchete.
17:00
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins duminică, în deplasare, scor 3-0, formaţia Girona, în etapa a 17-a din La Liga.
16:50
Secretarul general al Ministerului Mediului, Alexandru Avram, anunţă semnarea a cinci contracte cu finanţare prin PNRR pentru împăduriri - 472,21 hectare în cinci comune, investiţii de aproximativ 5 milioane euro # News.ro
Secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Alexandru Avram, anunţă că a semnat cinci contracte de finanţare prin PNRR pentru proiecte de împădurire, alături de primarii a cinci comunităţi locale: comuna Bâcleş (Mehedinţi), comuna Miercurea Nirajului (Mureş), comuna Călineşti (Teleorman), comuna Scortaru Nou (Brăila) şi comuna Unirea (Călăraşi).
16:30
Ruptură parţială a ligamentului încrucişat pentru Andreas Christensen, absent câteva luni de la FC Barcelona # News.ro
Accidentat în timpul antrenamentului al FC Barcelona de sâmbătă după-amiază, Andreas Christensen şi-a rupt parţial ligamentul încrucişat anterior al genunchiului stâng.
16:20
CNN: Grupări armate încearcă să umple vidul de putere lăsat de Hamas în Gaza ocupată de Israel # News.ro
Mai multe grupări armate locale încearcă să umple vidul de putere din Fâşia Gaza, pe fondul retragerii parţiale a forţelor israeliene şi al slăbirii controlului Hamas în anumite zone, declanşând asasinate, lupte interne şi o competiţie violentă pentru influenţă, într-un context care riscă să împingă teritoriul spre un nou conflict intern, relatează CNN.
16:10
Scandal filmat într-o piaţă din Timişoara. Comercianţii acuză un jandarm de violenţă, Gruparea Mobilă de Jandarmi transmite că un bărbat a devenit violent, în timpul unui control # News.ro
Un incident violent produs într-o piaţă din Timişoara, în care a fost implicat şi un reprezentant al Jandarmeriei, a fost filmat, imaginile fiind publicate online. În timp ce unii dintre comercianţi acuză că jandarmul a fost violent fătă motiv, oficialii Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara susţin că un bărbat implicat în scandal a refuzat să se legitimeze, devenind violent în timpul unui control în care jandarmii găsiseră produse contrafăcute.
16:00
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia sibiană FC Hermannstadt, în etapa a 21-a din Superligă.
15:50
Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM: Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii / E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele # News.ro
Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, afirmă duminică, în urma anunţului lui Nicuşor Dan privind iniţierea, în ianuarie, a unui referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?, că preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii, el comentând că este ”nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”.
15:40
Donald Trump pregăteşte extinderea represiunii împotriva imigraţiei în 2026, în pofida reacţiilor tot mai puternice # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, se pregăteşte să intensifice semnificativ măsurile de combatere a imigraţiei în 2026, inclusiv prin extinderea raziilor la locurile de muncă, beneficiind de finanţări suplimentare de ordinul miliardelor de dolari, în contextul în care nemulţumirea publică creşte înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, potrivit Reuters.
Acum 8 ore
15:20
Cristiano Ronaldo a reacţionat la recordul lui Kylian Mbappe. Răspunsul starului portughez # News.ro
Atacantul francez Kylian Mbappé a egalat unul dintre recordurile lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Portughezul a reacţionat pe reţelele de socializare.
15:20
Suceava: Bărbat anchetat pentru hărţuire sexuală, după ce a atins în mod indecent femei, în mijloace de transport în comun. Una dintre victime, identificată în urma comentariilor postate online # News.ro
Un bărbat din judeţul Suceava este anchetat pentru infracţiunea de hărţuire sexuală, după ce a atins în mod indecent femei, în mijloace de transport în comun. Una dintre victimele acestuia a fost identificată în urma comentariilor postate online de femeie. Poliţiştii recomandă persoanelor care sunt victimele hărţuirii sexuale să se adreseze autorităţilor.
15:20
Europol, despre drona găsită în Argeş: La acest moment nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă # News.ro
Sindicatul Europol publică, duminică după amiază, imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş, reprezentanţii poliţiştilor explicând că aceasta are ataşat un „dispozitiv artizanal”. „Nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, informează sindicatul din Poliţie.
14:50
Schi alpin: Italianca Sofia Goggia s-a impus la super-G la Val d'Isere. Lindsey Vonn a fost pe locul 3 # News.ro
Pentru a patra oară în cariera sa, italianca Sofia Goggia s-a impus la Val d'Isère, câştigând duminică proba de super-G disputată pe pista Oreiller-Killy.
14:50
Cozi tot mai lungi la băncile de alimente din SUA: inflaţia pune la încercare electoratul lui Trump în Michigan # News.ro
Într-o dimineaţă recentă, rece şi cu ninsoare, într-o zonă rurală din Michigan cunoscută pentru sprijinul masiv acordat lui Donald Trump, peste 30 de maşini stăteau la rând în faţa unei foste cazărmi de pompieri, transformată în bancă de alimente. În interior, voluntarii împărţeau salată, mere şi alte produse de bază, ale căror preţuri au crescut sau au rămas ridicate pe parcursul acestui an, relatează Reuters.
14:30
UPDATE - Nicuşor Dan anunţă referendum în justiţie în ianuarie cu întrebarea ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?” / Dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?
14:20
14:20
Nicuşor Dan: Au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la Cotroceni / Am ajuns inclusiv la probleme nepotrivite, colegii mei să îi ia din benzinării / Luni, discuţie cu cei care îşi asumă. Cele confidenţiale, reprogramate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, despre discuţiile cu reprezentanţii magistraţilor, că au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la Cotroceni, după ce aproape o mie au semnat scrisoarea. El a arătat că s-a ajuns inclusiv la probleme nepotrivite, colegii lui să îi ia din benzinării, să nu se întâlnească între ei. Şeful statului a anunţat că luni va avea loc o discuţie cu cei care îşi asumă iar discuţiile confidenţiale vor fi reprogramate.
14:00
Autorităţile suedeze au urcat la bordul unei nave ruseşti aflate în apele Suediei, pentru o inspecţie # News.ro
Autoritatea vamală din Suedia a anunţat duminică faptul că a urcat la bordul unei nave de marfă ruseşti, ancorată în apele suedeze după ce a avut probleme la motor, pentru a efectua o inspecţie a încărcăturii, relatează Reuters.
13:50
Anchetă a Poliţiei privind moartea unei femei ale cărei rude spun că s-a înjunghiat de două ori # News.ro
Poliţiştii şi procurorii argeşeni au deschis un dosar penal şi fac verificări privind împrejurările în care o femeie de 38 de ani a murit înjunghiată. Rudele prin alianţă ale victimei spun că ea s-a înjunghiat, singură, primele date din anchetă arătând că pe corpul victimei nu au fost descoperite alte urme de violenţă.
13:50
Bărbat cercetat pentru trafic de migranţi, după ce a încercat să introducă ilegal în România patru cetăţeni din Bangladesh. Cei patru asiatici intenţionau să ajungă în Italia - FOTO # News.ro
Un cetăţean român este cercetat pentru trafic de migranţi, după ce a fost prins la graniţa României cu Republica Moldova încercând să introducă ilegal în România patru cetăţeni din Bangladesh. Cei patru asiatici intenţionau să ajungă în Italia, arată datele Poliţiei de Frontieră din România.
13:40
Liderul Forţa Dreptei,. Ludovic Orban anunţă, într-o postare pe Facebook, că ar putea urma ”pasul decisiv” înspre PNL.
Acum 12 ore
13:20
Tensiuni între Vinicius şi Real Madrid: brazilianul şi-a schimbat fotografia de profil pe reţelele sociale # News.ro
Fluierat de o parte din publicul stadionului Santiago-Bernabeu sâmbătă seara, în momentul în care a fost înlocuit în meciul împotriva echipei Sevilla FC (2-0), atacantul Vinicius Jr şi-a schimbat fotografia de profil pe reţelele sociale imediat după meci, afişând o fotografie cu tricoul Braziliei în locul celui al clubului Real Madrid.
13:00
Elon Musk devine primul om din lume cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari, după decizia instanţei din Delaware # News.ro
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din istorie cu o avere estimată la peste 700 de miliarde de dolari.
