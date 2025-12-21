AUR cere instituţiilor abilitate sesizarea CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi puterea judecătorească, după anunţul lui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor

19:20

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-a informat pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Bucureşti, el arătând că nu va aştepta doar soluţii de la Guvern şi vor urma reforme în Bucureşti. Primarul a anunţat că în întâlnire au stabilit, pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, ca Guvernul să creeze un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic. În plus, s-a discutat şi despre un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, cât mai repede.