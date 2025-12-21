Schi alpin: Italianca Sofia Goggia s-a impus la super-G la Val d'Isere. Lindsey Vonn a fost pe locul 3

14:20

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, despre discuţiile cu reprezentanţii magistraţilor, că au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la Cotroceni, după ce aproape o mie au semnat scrisoarea. El a arătat că s-a ajuns inclusiv la probleme nepotrivite, colegii lui să îi ia din benzinării, să nu se întâlnească între ei. Şeful statului a anunţat că luni va avea loc o discuţie cu cei care îşi asumă iar discuţiile confidenţiale vor fi reprogramate.