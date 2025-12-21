Statele Unite au confiscat al treilea vas care transporta petrol din Venezuela, la câteva ore după ce au interceptat altul
21 decembrie 2025
Pe 21 decembrie, la patru luni de când președintele Donald Trump a desfășurat o prezență militară semnificativă în Caraibe, Paza de Coastă a SUA a interceptat al treilea vas petrolier care transporta țiței din Venezuela. Incidentul a avut loc în apele internaționale ale Venezuelei, la câteva ore după ce altul sub pavilion panamez a fost […]
Și Augustin Zegrean, fostul șef CCR, îi distruge ideile lui Nicușor Dan: „Nu, nu poate să facă referendum, cred că a greșit termenul. Nici consultarea nu o poate porni” # Gândul
Augustin Zegrean, fostul președinte CCR, a declarat că Nicușor Dan nu poate organiza un referendum în justiție, în ciuda declarațiilor făcute de președintele României, astăzi, la conferința de presă. Fostului judecător CCR susține că această măsură nu intră în atribuțiile șefului statului. „Constituția României vorbește în articolul 90 despre posibilitatea președintelui, dar după consultarea Parlamentului, […]
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism # Gândul
Sunt 36 de ani de când cuvântul „Libertate” a devenit strigăt din șoaptă la București, de atunci centrul Capitalei era plin de oameni însetați de dreptate, iar orele dictaturii erau numărate. Se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din 21 decembrie Curajul lor nu a dispărut, dar s-a tarsnformat din strigătul acela puternic al […]
CSM îl pune la colț pe președintele Nicușor Dan: „Referendumul în magistratură nu este prevăzut de Constituție” # Gândul
Referendumul anunțat astăzi de președintele Nicușor Dan în interiorul magistraturii – nu este prevăzut de Constituție. Ceea ce înseamnă că inițiativa prezidențială se plasează în afara oricărui legal, constituțional. O spune chiar CSM, într-un comunicat în această seară. „Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de declarațiile Președintelui României, domnul Nicușor […]
Gestul unui binefăcător misterios care a schimbat viețile a zeci de familii din Statele Unite # Gândul
Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, când micile gesturi pot schimba destine, un binefăcător misterios a reușit să aducă speranța și lacrimi de bucurie pentru zeci de familii modeste din Delaware. În numai câteva minute, bărbatul a reușit să șteargă datoriile a 50 de familii și a achitat aproape 8.000 de dolari, apoi s-a […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Macron a anunțat că Franța va achiziționa un nou portavion de noua generație. Acesta ar urma să intre în serviciu în 2038 # Gândul
Emmanuel Macron vrea să pregătească Franța pentru războaiele viitorului. Șeful statului francez a anunțat că va achiziționa un nou portavion care ar urma să intre în serviciu din 2038 și este menit să înlocuiască portavionul „Charles de Gaulle”, construit între 1989 și 2000. „Decizia de a lansa acest program foarte amplu a fost luată săptămâna […]
Prima reacție din CSM după declarațiile lui Nicușor Dan: ”Referendumul în Justiție este un demers absolut inacceptabil” # Gândul
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a catalogat drept „absolut inacceptabile” declarațiile președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în Justiție, subliniind că președintele nu are niciun temei legal să inițieze un astfel de demers și că acesta încalcă principiul separației puterilor în stat, relatează Mediafax. Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii […]
Ciucu l-a informat pe Bolojan cu privire la situaţia financiară a PMB. Ciucu vrea o reformă a finanțării locale # Gândul
Situația financiară a Capitalei a ajuns un subiect de urgență la Palatul Victoria. În cursul serii de duminică, primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de finanțe Alexandru Nazare pentru a discuta despre starea gravă a bugetului municipal. Municipiul se confruntă cu un risc real de blocaj […]
Atac cibernetic la Apele Române. Serverele au fost făcute praf de hackeri. 3000 de calculatoare afectate # Gândul
Calculatoarele și serverele din ANAR au fost afectate de un atac informatic. Virusul a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA. Toți cei care au intrat pe site-ul Apelor Române au putut observa că acesta nu funcționează. Mai mult decât atât, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ar ține secret acest atac […]
Nicușor Dan din „clanul Reziștilor” vrea să lase Justiția în pielea goală ca să o îmbrace el cu „haina de călău”! # Gândul
Avem la Cotroceni un Președinte ticăloșit sub stindardul Reziștilor. Care face pe naivul, pe împiedicatul în meandrele protocolului de gradul zero. E doar o mască. Nicușor nu e deloc așa. Calculează. Și cum știm bine că drumul spre iad e pavat cu bune intenții, tot așa și Președintele românilor se folosește mișelește de motivația tâșnită […]
AUR îl acuză pe Nicușor Dan de intervenție politică în Justiție și vrea sesizarea CCR pentru încălcarea principiului separației puterilor în stat # Gândul
AUR cere instituțiilor abilitate să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) și susține că există un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României, Nicușor Dan, și puterea judecătorească. Motivul este referendumul pe care președintele vrea să îl facă în rândul magistraților. Potrivit partidului, șeful statului nu respectă Constituția și legile și alege să intervină […]
O adevărată forță a naturii, „Stejarul” Gheorghe Gajion face spectacol în sala de forță și are un record cu care se mândrește: 230 de kilograme ridicate la piept. Rugbystul a jucat la 9 echipe din afara țării de-a lungul carierei și a devenit expert în limbi străine. Jucătorul de origine moldoveană a evoluat în mai […]
Colindul „O, ce veste minunată” reprezintă unul dintre cele mai cunoscute și iubite colinde de Crăciun din România. Este cântat adesea la serbările de la școală, la coruri, biserici și în concertele speciale de Crăciun. El nu este doar un simplu colind, ci poartă o semnificație aparte bogată. Originea colindului „O, ce veste minunată” Colindul […]
Hoții au furat o conductă de irigații în Oltenia. Au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a o dezgropa # Gândul
Fermierii din Sahara Olteniei au primit o altă lovitură, după seceta din vara. Hoții au reușit să distrugă o parte din rețeaua de irigații, care nu era funcțională, dar care putea să-i ajute pe fermieri să irige plantațiile din zonă. În localitate, este în lucru un proiect de reabilitare a sistemului de irigații, iar conductele […]
Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni # Gândul
În raportul Centrului italian de studii privind familiile din 2025, 32% din persoanele din grupa de vârstă între 18-34 de ani au declarat că suferă adesea de singurătate de Crăciun, comparativ cu 21% dintre cei peste 55 de ani, arată ertnews.gr. Conform unui alt raport al PriceWaterhouseCoopers ( PwC ) privind sărbătorile din 2025, Generația […]
Insula din Italia care îți oferă 15.000 de euro dacă te muți acolo. Iată ce condiții există # Gândul
Italia este țara satelor pitorești, a localităților fermecătoare de pe munți, dar și a zonelor izolate care sunt renumite pentru frumusețea lor și pentru farmecul care atrage turiști din întreaga lume. Singurul inconvenient este că sunt greu accesibile și au puține oportunități de muncă. Autoritățile locale încearcă se repopuleze aceste zone și oferă bani celor […]
Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa # Gândul
„Poziția cu adevărat progresistă în ceea ce privește imigrația este scepticismul extrem”, spune Alex Karp, un democrat cu state vechi de serviciu și directorul executiv al celei mai importante companii americane de gestionare a datelor – Palantir. Ani întregi, notează The Washington Post, Alex Karp – CEO-ul companiei Palantir – a susținut că firma sa […]
Elena Iordache, fost președinte al Asociației Procurorilor din România: „Eu cred că e o glumă. Nu cred că cine a vorbit era președintele țării mele” # Gândul
Elena Iordache a reacționat, pentru Gândul, după ce Nicușor Dan a anunțat că inițiază, în premieră, referendum în magistratură. Fostul președinte al Asociației Procurorilor din România susține că șeful statului nu face diferența între un referendum și o consultare, pe care președintele României ar putea să o facă, însă și aceasta s-ar putea realiza doar […]
China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic # Gândul
„Un uriaș complex din Shanghai, cu șase etaje, este de obicei plin de petrecăreți care mișună în cluburile de noapte dedicate hip-hop-ului, disco-ului și muzicii rock. Dar luna aceasta locația le-a oferit tinerilor o cu totul altă perspectivă: a devenit loc de desfășurare a ceremoniilor de nuntă”, relatează Financial Times. Muncitorii din construcții amenajează acum […]
Noul serial de televiziune „Amadeus”, difuzat de postul britanic Sky, în această iarnă, readuce la viață celebrul spectacol de teatru regizat de Peter Shaffer în 1979 și ecranizat în 1984, în regia lui Milos Forman, notează publicația Financial Times. Serialul britanic „Amadeus” readuce în atenția publicului o versiune a lui Mozart, ce pare aproape imposibil […]
Japonia își ia adio de la urșii panda, după ce tensiunile cu China au escaladat. Oamenii stau la coadă cu orele pentru a-i vedea pentru ultima oară pe adorabilii Xiao Xiao și Lei Lei # Gândul
Adorații urși panda gemeni de la Grădina zoologică din Tokyo vor reveni în patria lor, China, la sfârșitul lunii ianuarie, scrie presa internațională. Astfel, Japonia rămâne fără panda pentru prima dată în ultimii 50 de ani, pe măsură ce relațiile tensionate dintre țara soarelui răsare și China se adâncesc. Japonezii stau la cozi uriașe ca […]
O salată de vinete de post este o alegere ideală pentru orice moment al zilei, fiind unul dintre cele mai iubite preparate ale bucătăriei românești. Dacă o prepari corect, salata nu mai are nevoie de maioneză sau de ingrediente de origine animală pentru a fi delicioasă, de aceea, merită încercată această rețetă. Cum prepari o […]
Viitorii regi ai Marii Britanii au pregătit prânzul pentru persoanele nevoiașe. Prințul William vrea să-l învețe pe George despre „realitățile vieții“ # Gândul
Prințul William a vizitat, săptămâna aceasta, The Passage, o organizație caritabilă din Londra care sprijină persoanele fără adăpost, împreună cu fiul său cel mare, prințul George. Viitorii regi ai Marii Britanii și-au suflecat mânecile și au ajutat la pregătirea prânzului anual de Crăciun al organizației, relatează ABC News. Potrivit Palatului Kensington, vizita a avut scopul […]
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total” # Gândul
George Simon, liderul AUR, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a inițiat referendum în justiție. Simon a declarat că șeful statului ”nu dă doi bani pe independența justiției” și că ”inventează reguli neconstituționale”. Președintele AUR a scris că „românii trebuie să iasă în stradă”. George Simion a transmis că va fi prezent mâine, alături […]
Ce i-au scris magistrații revoltați lui Nicușor Dan: „Suntem în teroare”, „Sub apartenența legalității se întâmplă lucruri grave” # Gândul
După apelul lansat săptămâna trecută de Nicușor Dan, prin care le-a cerut magistraților să îi trimită, anonim sau asumat, relatări despre problemele din sistemul de Justiție, a fost publicată sinteza acestora. Luni urmează o discuție la Cotroceni, anunțată ca fiind „fără limită de timp”. Ce au scris însă magistrații ridică semne serioase de întrebare despre […]
De ce armata SUA trebuie să se reinventeze pentru a fi cu un pas înaintea coaliției autocrațiilor # Gândul
America a apărat lumea liberă timp de 80 de ani. În 1944, după debarcarea din Normandia, forțele armatei SUA au eliberat Franța și Țările de Jos de sub ocupația Germaniei naziste. În 1945, au încheiat cel mai distrugător război din istoria omenirii după bombardarea nucleară a orașelor Hiroshima și Nagasaki, determinând forțele japoneze imperiale să […]
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 2 + 3 = 4 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul îți propune, în această după-amiază, un test de inteligență. Trebuie să muți un sigur băț de chibrit, pentru a transforma 2 + 3 = 4 într-o egalitate corectă. Astăzi, vă aducem în prim-plan un nou test de inteligență în care trebuie să faceți o mutare, pentru a obține o egalitate corectă. De data aceasta, […]
Nicușor Dan dezvăluie că magistrații au rugat să fie preluați din benzinării, ca să vină la Cotroceni, să discute despre Justiție: „Totuși, nu vorbim de rețele de trafic de persoane” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că unii dintre magistrații care au trimis sesizări privind problemele din sistemul de justiție s-au temut atât de mult să participe la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, încât au cerut să fie preluați din benzinării, să intre separat sau să nu se întâlnească între ei, pentru a evita orice […]
Neurochirurgul Leon Dănăilă a vorbit despre dieta Okinawa care se concentrează pe modul în care mâncăm decât pe meniul în sine. Dr. Leon Dănăilă consideră că sunt câteva elemente necesare pe care trebuie să le respectăm zilnic pentru a avea o minte sănătoasă. Ele se referă atât la partea fizică, biologică, dar și la partea […]
„Ginerele de la Casa Albă”: Cum a ajuns Jared Kushner omul din umbră al misiunii pentru pace a lui Donald Trump # Gândul
De când s-a căsătorit cu fiica cea mare a lui Donald Trump, Ivanka, în 2009, pe umerii miliardarului american Jared Kushner a căzut o responsabilitate imensă. Socrul său, actualul președinte al Statelor Unite, i-a pasat, de-a lungul anilor, povara unora dintre cele mai imposibile misiuni diplomatice ale Americii. În timpul primului mandat al lui Trump, […]
Cel mai recent „flagel” din Singapore este pickleball-ul. Jucătorii entuziaști poartă un război constant cu vecinii sătui de zgomotul mingilor # Gândul
Locuitorii unui complex rezidențial de la periferia cartierului luxos Tiong Bahru din Singapore au avut neplăcuta surpriză ca autoritățile să ridice două garduri metalice, de un metru și jumătate, pe terenul de badminton din zonă. Acțiunea consiliului local a fost o consecință a reclamațiilor din partea vecinilor cu privire meciurile de pickleball-ul. Acest sport, devenit […]
Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV # Gândul
Pentru Neti Sandu, vibrația lui 2026 este mult mai optimistă decât cea a anilor precedenți. Deși finalul lui 2025 nu va fi lipsit de provocări, Neti Sandu spune că 2026 deschide o etapă complet nouă. Astrologa avertizează că ultimele luni din 2025 vor fi marcate de confruntări astrale importante. Neti explică faptul că unele planete […]
Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale generative. În anul 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit instrumente de inteligență artificială. Cine conduce topul Procentul este unul semnificativ sub media europeană și […]
Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat de la Palatul Cotroceni că, în lipsă de alternative în scandalul din Justiție, va declanșa chiar un referendum în interiorul puterii separate a statului, Justiția. Totul pentru a dărâma Consiliul Superior al Magistraturii, despre care crede șeful statului că nu mai reprezintă interesul public, ci interese de grup, alte unor […]
Mii de cetățeni de toate vârstele, costumați în Moș Crăciun, au răspuns apelului Primăriei din Pireu, Grecia, și au participat, duminică, la cel mai vesel și special maraton de sărbători – Athens Santa Run 2025. Primarul orașului Pireu, Yiannis Moralis, a participat și el la Cursa lui Moș Crăciun, alături de soția sa, dând un […]
„O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în corpul magistraților # Gândul
Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în justiție. Avocatul a declarat, pentru Gândul, că este inacceptabil ca șeful statului să vină cu o astfel de propunere și să încerce să demită magistrații. Avocatul Toni Neacșu a […]
Nu este o zi potrivită pentru a-ți asuma angajamente ferme. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 22 decembrie 2025. Berbec Nu este o zi potrivită pentru a-ți asuma angajamente ferme, mai ales în ceea ce privește relațiile. Atmosfera de astăzi pune accentul pe unificare și reconciliere, dar nu interpreta acest lucru ca […]
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée # Gândul
Președintele Vladimir Putin este „gata de dialog” cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în noaptea de sâmbătă spre duminică. „El (Macron – n.r.) a spus că este pregătit să discute cu președintele Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în timpul […]
Ce jucării sunt periculoase pentru copii. Atenție la cadourile pe care le faceți de Crăciun! # Gândul
Jucăriile periculoase de Crăciun revin în atenția publicului în fiecare sezon festiv, pe fondul cererii uriașe pentru produse populare, dar și al riscurilor reale pe care unele dintre ele le ascund. De la jucării clasice din trecut până la produse moderne, aparent inofensive, specialiștii avertizează că lipsa informării și a supravegherii poate transforma bucuria sărbătorilor […]
Există Moș Crăciun. Un pompier din Botoșani adăpostește o familie cu șapte copii în casa moștenită de la bunici # Gândul
Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii, aflată în pragul evacuării, după ce proprietarul locuinței în care stăteau cu chirie le-a cerut să plece. Pompierul le-a oferit un acoperiș deasupra capului, oferindu-le casa moștenită de la bunici, preia Adevărul. Pompierul este Gheorghe Cozmolici, plutonier […]
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Ce anunță Palatul Élysée și când au discutat ultima dată cei doi lideri # Gândul
FCSB – Rapid se joacă duminică, ora 20:00, în etapa 21 din Superliga, în direct pe Digi Sport și Prima Sport. Dacă FCSB mai speră la play-off, Rapid poate termina anul pe primul loc în clasament, astfel că victoria e foarte importantă pentru ambele echipe. La meci se anunță în jur de 30.000 de fani, […]
Giovanni Becali detonează „bomba” înainte de FCSB-Rapid: Nicolae Stanciu, în Giulești?! „E cea mai bună variantă, trecutul lui nu are importanță” # Gândul
Venirea lui Nicolae Stanciu la Rapid este cel mai discutat subiect al perioadei de transferuri din această iarnă în Liga 1. Giovanni Becali a analizat subiectul și este de părere că, pentru giuleșteni, aducerea internaționalului de la Genoa ar fi cea mai bună mutare posibilă. Rapidului îi lipsește un coordonator de joc, iar Stanciu este […]
Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă # Gândul
Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin în materie de politică externă, a declarat, astăzi, că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse planului SUA de către europeni și ucraineni, a raportat agenția de știri Interfax, citată de Reuters. „Nu este o previziune”, a declarat jurnaliștilor consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. „Sunt […]
Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro # Gândul
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Numerele câștigătoare vor fi afișate pe HotNews începând cu ora 18.30. Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 21 decembrie 2025 Loto 6 din 49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Noroc Plus: Super Noroc: Pentru aceste trageri, Loteria Romană suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I […]
Kremlinul consideră că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă # Gândul
Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin # Gândul
Controversatul lider de la Kremlin este recunoscut unanim ca un maestru al simulării și al unei vieți duble ca de manual. Folosește mai multe sosii în vizitele și întâlnirile sale interne, are cel puțin doi copii din relația secretă cu fosta gimnastă Alina Kabaeva și este celebru pentru abilitatea sa de a-și ascunde emoțiile (așa-numita […]
Încă un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul de duminică, 21 decembrie, a avut magnitudinea 3,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27 și a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 55km […]
Ilie Bolojan povestește ce făcea la Revoluție. Premierul României: „Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta” # Gândul
„Eram student la Timișoara. Eram anul 2, la Facultatea de Mecanică. Am prins 17 decembrie la Timișoara, în Piața Maria”, măturisește Ilie Bolojan într-un testimonial postat pe pagina de socializare a Guvernului, cu ocazia aniversării Revoluției din 1989. Premierul spune că, deși a fost în piață și a protestat, nu și-a scos certificat de revoluționar. […]
