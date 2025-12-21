Israelul aprobă 19 noi colonii evreieşti în Cisiordania ocupată

20:00

Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române, care precizează că a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactaţi într-un termen de 7 zile. Compania aminteşte că politica şi recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze şi să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja şi a nu se finanţa acest fenomen infracţional.