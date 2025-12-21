Departamentul de Justiție al SUA respinge acuzațiile de cenzură în dosarul Epstein: „Nu ascundem informații despre Trump”
Digi24.ro, 21 decembrie 2025 23:40
Departamentul american al Justiției s-a apărat duminică de acuzațiile că a cenzurat informațiile referitoare la președintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulțesc criticile privind publicare parțială și masiv editată a documentelor anchetei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
23:40
Departamentul de Justiție al SUA respinge acuzațiile de cenzură în dosarul Epstein: „Nu ascundem informații despre Trump” # Digi24.ro
Departamentul american al Justiției s-a apărat duminică de acuzațiile că a cenzurat informațiile referitoare la președintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulțesc criticile privind publicare parțială și masiv editată a documentelor anchetei.
Acum o oră
23:30
Gest macabru la bordul unui avion. Familie britanică, acuzată că s-a îmbarcat alături de cadavrul bunicii # Digi24.ro
Un avion care circula pe ruta Malaga - Londra Gatwick a fost recent scena unui incident bizar. Mai mulţi pasageri au acuzat o familie britanică că a urcat la bord alături de cadavrul bunicii, o femeie de 89 de ani, pretinzând că aceasta dormea, relatează presa internaţională.
23:20
Keir Starmer a vorbit cu Donald Trump despre eforturile pentru „o pace justă şi de durată” în Ucraina # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer a discutat într-un apel video cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile de a obţine „o pace justă şi de durată” în Ucraina, a anunţat duminică biroul din Downing Street într-un comunicat, relatează Reuters.
Acum 2 ore
22:30
Tudorel Toader, despre referendumul în Justiție: „Președintele vrea să fie jucător, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei” # Digi24.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, despre referendumul în Justiție anunțat de președintele Nicușor Dan, că acesta nu poate fi organizat în cadrul magistraților. „Este imposibil ca CSM-ul să plece acasă fără revizuirea Consituției”, punctează el. Acesta mai spune că șeful statului „vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, dar nu se încadrează în paradigma constituţională”.
22:20
Ce răspunde Daniel David, întrebat dacă va pleca de la conducerea Ministerului Educației, în 2026 # Digi24.ro
Daniel David a afirmat, întrebat dacă se gândeşte să plece din funcţia de ministrul a Educație, anul viitor, că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”. Ministrul a mai spus că și-a adus contribuția în Guvern și a tot amânat de foarte multe ori plecarea de la șefia Ministerului Educației și a subliniat că nu vizează o carieră politică.
Acum 4 ore
22:00
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan # Digi24.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a declarat, duminică la Digi24, că Nicușor Dan nu poate face „un referendum pe meserii” și „nu poți să întrebi judecătorii dacă lucrează în interesul țării sau în interes propriu”. El a adăugat că nu poate fi revocat Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii, deci șeful statului nu îi poate revoca pe membrii CSM de urgență, așa cum a afirmat.
21:40
Conflictul din Justiție poate deveni „o vulnerabilitate statală”, avertizează fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că scandalul din Justiție poate deveni la un moment dat „o vulnerabilitate statală”. El avertizează că trebuie rezolvate problemele din interiorul sistemului cu sprijinul tuturor instituțiilor statului, altfel „ele se vor transfera în afară”.
20:50
CSM reacționează dur după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Nu vom tolera nicio formă ingerință” în Justiție # Digi24.ro
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii i-a transmis președintelui Nicușor Dan că „nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”. Reacția vine după ce șeful statului a anunțat că va inițiat un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”.
20:40
Trei sferturi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Încrederea în politicieni, la cote minime (sondaj) # Digi24.ro
Trei sferturi dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 21% apreciază că direcţia este una bună, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS în luna decembrie.
20:30
AUR îl acuză pe Nicușor Dan că „nu respectă independenţa Justiţiei” și cere sesizarea CCR privind referendumul între magistrați # Digi24.ro
AUR a cerut duminică preşedinţilor celor două Camere, premierului şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR, după anunțul preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie. Partidul condus de George Simion îl acuză pe șeful statului „că nu respectă independenţa Justiţiei şi că îşi permite să ordone instituţiilor-cheie ce să facă”.
20:30
Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt compromise. Hackerii cer răscumpărare # Digi24.ro
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române, care precizează că a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactaţi într-un termen de 7 zile. Compania aminteşte că politica şi recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze şi să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja fenomenul infracţional.
20:10
Când vine Moș Crăciun: Ce simbolizează tradiția cadourilor sub brad și cum sărbătoresc copiii dimineața de 25 decembrie # Digi24.ro
Pe măsură ce Crăciunul se apropie, magia sărbătorilor se simte în casele împodobite, în ecoul colindelor și în momentele petrecute alături de cei dragi. În acest cadru feeric, Moș Crăciun - simbol al generozității și al universului copilăriei - rămâne un reper central al sezonului festiv. Când vine Moș Crăciun 2025.
20:10
Ce dulciuri nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun: Rețete explicate de specialiști în gastronomie # Digi24.ro
Crăciunul transformă casele românilor într-un spațiu al tradiției și al savorii, iar dulciurile au un rol central în acest context. De la prăjituri clasice, cu arome familiare, până la preparate moderne, fiecare desert transformă mesele festive în momente speciale pentru întreaga familie.
20:10
Ciucu, după discuțiile cu Bolojan și ministrul Nazare: Termoenergetica primește împrumut pentru a evita blocajul financiar în ianuarie # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a anunțat că a discutat, în întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria de duminică seara cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe Alexandru Nazare despre datoriile de peste 2 miliarde lei și nevoia unei finanțări corecte a PMB, începând cu 2026. Primarul general a adăugat că au mai vorbit despre acordarea de către Executiv a unui împrumut modic către Termoenergetica ca să nu intre, din luna ianuarie, în incapacitate de plată, cât și preluarea Elcen de către Primăria Capitalei și datoriile STB.
Acum 6 ore
20:00
Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite. Anunțul autorităţilor de la Caracas # Digi24.ro
Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP, potrivit Agerpres.
20:00
Israelul aprobă 19 colonii noi în Cisiordania ocupată. Benjamin Netanyahu: „Un stat palestinian nu va exista” # Digi24.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat recunoașterea a 19 noi așezări în Cisiordania ocupată, în timp ce guvernul continuă să promoveze extinderea așezărilor. Ministrul de finanțe de extremă dreapta Bezalel Smotrich, un colonist care a propus această măsură alături de ministrul Apărării Israel Katz, a declarat că decizia vizează blocarea înființării unui stat palestinian. Așezările israeliene din Cisiordania ocupată sunt considerate ilegale în conformitate cu dreptul internațional, anunță BBC.
19:50
Emil Hurezeanu: „România a jucat tot timpul, dar rolul nostru la Marea Neagră este subevaluat” # Digi24.ro
România are un rol geopolitic împortant, a notat fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu în emisiunea „În fața ta”. El a explicat că deși nu suntem în primele bănci, cu siguranță nu suntem nici în ultimele, iar țara noastră a ieșit în evidență cu mai multe ocazii.
19:10
Când se merge la colindat: Calendarul obiceiurilor tradiționale de la Crăciun până la Anul Nou # Digi24.ro
Sărbătorile de iarnă reprezintă, în cultura românească, una dintre cele mai importante perioade pentru conservarea tradițiilor populare. De la Ajunul Crăciunului și până în primele zile ale anului nou, comunitățile păstrează obiceiuri transmise din generații, menite să aducă sănătate, noroc și prosperitate.
19:10
Prima reacție din CSM după ce președintele Nicușor Dan a anunțat un referendum în Justiție # Digi24.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, critică declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, afirmând că acestea sunt „absolut inacceptabile în orice stat democratic”.
19:00
Furt în fieful lui Macron. Un majordom de la Palatul Elysee este acuzat că a sustras tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro # Digi24.ro
Un majordom, angajat la Palatul Elysee din Paris, a fost arestat pentru furt de argintărie și de porțelan, alături de doi presupuși complici ai acestuia. Bărbații sunt acuzați că au sustras obiectele din reședința oficială a președintelui francez și că au încercat să le vândă pe site-uri de licitații online, precum Vinted, anunță The Guardian.
18:30
Hurezeanu critică strategia lui Iohannis pentru șefia NATO: „A fost greșită tactica de a apela la ambasade” # Digi24.ro
Emil Hurezeanu a declarat, duminică la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi24, că nu ştie cât de mult şi-a dorit cu adevărat fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie secretar general al Alianţei Nord Atlantice. Fostul ministru de Externe consideră greşită tactica fostului şef al statului de a apela la ambasadele României şi la consilieri pentru a câștiga funcţia de la NATO, obţinută, în cele din urmă, de Mark Rutte. „Nu știm cât și-a dorit cu adevărat funcția”, a mai spus el.
Acum 8 ore
18:00
„Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii” # Digi24.ro
Beneficiile fiscale oferite de noua inițiativă de investiții „Conturile Trump pentru copii” sunt atât de modeste încât mulți prevăd deja că programul ar putea fi un eșec. Dar, în timp ce administrația se pregătește să creeze conturi de economii pentru zeci de milioane de copii, ea are o armă nu tocmai secretă: președintele Donald Trump. Într-o perioadă în care mulți sunt dornici să intre în grațiile președintelui sau să evite mânia acestuia, administrația imploră șefii de corporații, filantropii și guvernatorii să doneze generos în conturile omonime ale lui Trump, special concepute pentru a crea fonduri de investiții pentru copii, scriu jurnaliștii Politico.
17:50
Peste 250 de magistrați au transmis mesaje lui Nicușor Dan în care au reclamat presiuni, teamă de represalii, decizii arbitrare în CSM # Digi24.ro
Peste 250 de magistrați au transmis mesaje lui Nicușor Dan în care au reclamat presiuni, teamă de represalii, decizii arbitrare în CSM
17:40
Un grup de parlamentari cere suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, după anunțul despre referendumul în Justiție # Digi24.ro
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei”. Pentru admiterea solicitării de suspendare a șefului statului este nevoie de 155 de semnături.
17:30
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni. „E nevoie de discuții într-un cerc mai larg” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat duminică în favoarea unei noi întâlniri cu aliaţii europeni după discuţiile dintre o delegaţie ucraineană şi partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează dpa.
17:00
Peste 1 milion de lire sterline confiscate de la frații Tate vor fi folosite pentru combaterea violenţei împotriva femeilor # Digi24.ro
Poliţia a declarat că peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare din Devon ale controversatului influencer Andrew Tate şi ale fratelui său Tristan vor fi utilizate pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, informează BBC.
16:50
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din istorie cu o avere estimată la peste 700 de miliarde de dolari.
16:20
Europol face precizări despre drona găsită în Argeș: „Cert e că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă” # Digi24.ro
Sindicatul Europol a publicat duminică, pe Facebook, imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş. Reprezentanţii poliţiştilor au explicat că aparatul are ataşat un „dispozitiv artizanal” și că nu e clar dacă are legătură cu conflictul din Ucraina. „Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, transmite sindicatul din Poliţie.
16:20
Gestul nobil al unui pompier din Botoșani: a oferit casa moștenită unei familii cu șapte copii # Digi24.ro
Plutonierul adjutant Gheorghe Cozmolici, pompier la ISU Botoșani, a demonstrat că meseria de salvator nu se încheie odată cu terminarea turei. Împreună cu soția sa, Bianca, acesta a făcut un gest de o rară omenie, oferind o casă unei familii cu șapte copii aflate în pragul disperării.
16:20
Prețurile la gaze vor crește din 2026 chiar și cu 35%. Experții avertizează în privința acceptării tacite a noilor tarife # Digi24.ro
Din 2026 vom plăti mai mult pentru gazele naturale. La final de martie expiră schema de plafonare, iar furnizorii trimit deja clienților noile oferte. În unele cazuri, tarifele sunt mai mari chiar și cu 35%.
16:10
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România # Digi24.ro
Începutul de an este una dintre cele mai populare perioade pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul rămâne un factor decisiv pentru mulți angajați. Diferențele de venit dintre țările europene sunt însă semnificative, atât în valori nominale, cât și atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, relatează Euronews.
Acum 12 ore
15:40
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în mandatul lui Ion Iliescu și a lui Boris Elțîn # Digi24.ro
Rusia a decis să anuleze încă o serie de acorduri militare cu 11 țări occidentale, printre care și România, mascând astfel o schimbare semnificativă în relațiile de apărare ale Moscovei cu țările NATO, relatează publicația Novinite. Acordul militar dintre țara noastră și Moscova din martie 1994 a fost semnat de președinții de atunci Ion Iliescu și Boris Elțîn.
15:20
Mesajul lui Nicușor Dan pentru magistrații cărora le este frică să meargă la Cotroceni. Unii au cerut să fie preluați din benzinării # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, că sunt „extrem de puțini” magistrați care și-au exprimat dorința de a veni la Cotroceni pentru discuții privind problemele din justiție. Principalul motiv ar fi frica de repercusiuni. Unii magistrați ar fi chiar să fie preluați din benzinării, de teama de a nu fi descoperiți
14:30
Nicușor Dan anunță un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vor continua dezbaterile pentru modificări legislative, iar dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca”, a afirmat acesta.
14:20
Alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice. Studiul, caracterizat drept „șocant” de către savanți # Digi24.ro
Cercetătorii au observat schimbări „dramatice” în nutrienții din culturi, inclusiv scăderea nivelului de zinc și creșterea nivelului de plumb.
14:20
Dick Van Dyke, care a împlinit 100 de ani, spune că longevitatea sa se datorează unui singur obicei. Știința îi dă dreptate # Digi24.ro
Dick Van Dyke, legendarul actor american care a jucat în filme clasice precum Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a împlinit 100 de ani pe 13 decembrie. Actorul spune că longevitatea sa remarcabilă se datorează atitudinii sale pozitive și faptului că nu se enervează niciodată.
13:50
Ciprian Ciucu se vede la ora 16:00 cu Ilie Bolojan și Alexandru Nazare, la Guvern, pentru a discuta despre bugetul Capitalei # Digi24.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea o întâlnire duminică, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, pe tema situaţiei financiare a Primăriei Municipiului Bucureşti, informează PMB.
13:40
Răspunsul Franței la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Palatul Elysee vorbește despre „transparență” # Digi24.ro
Preşedinţia franceză a salutat declaraţia preşedintelui rus Vladimir Putin de duminică potrivit căreia este „pregătit” să se angajeze într-un dialog cu omologul său Emmanuel Macron, adăugând că va decide „în zilele următoare” cu privire la modalităţile unor astfel de discuţii, relatează AFP.
13:30
Conducte de irigații furate în Oltenia. Hoții au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a le dezgropa # Digi24.ro
Inventivitatea unor hoți din Oltenia a luat prin surprindere autoritățile. Mai mulți indivizi necunoscuți au furat conductele de irigații de pe un câmp după ce au săpat un șanț lung de peste doi kilometri pentru a le dezgropa.
13:30
Avertisment de la directorul ANPC: În România sunt vândute portocale și lămâi care ar trebui date la porci # Digi24.ro
Directorul Protecției Consumatorilor, Paul Anghel, a transmis un avertisment pentru românii care cumpără citrice din magazine. Portocale și lămâi care ar trebui date la porci sunt vândute pe post de fructe de calitatea întâi, notează acesta.
13:20
Rusia încearcă să epuizeze resursele europene prin sabotaje. România este printre țările vizate # Digi24.ro
O analiză Associated Press arată că Rusia este în spatele a cel puțin 145 de acțiuni de sabotaj pe teritoriul Uniunii Europene. Ar mai putea fi și altele pentru care încă nu s-a stabilit încă o legătură cu Kremlinul.
12:50
Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția Română. Cine se mai află pe lista fugarilor „de lux” # Digi24.ro
Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă prezență pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română. Acesta a fost dat în urmărire internațională. Statul român are o listă lungă de condamnați români pe care nu îi poate aduce în țară.
12:50
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș # Digi24.ro
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta.
12:30
Jake Paul, învins prin KO într-un meci de box cu Anthony Joshua, are două fracturi la maxilar: i s-au implantat plăci de titan # Digi24.ro
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul de vineri noapte cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami.
12:20
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: Emmanuel Macron, scrie Financial Times într-o analiză dedicată summitului european de săptămâna aceasta, dar mai ales relației dintre Paris și Berlin, cele doua centre de greutate ale UE.
12:10
Mesajul lui Bolojan de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Avem multe de corectat. Să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului că după 36 de ani de libertate „avem încă multe de corectat”. El atrage însă atenția că este important „să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”.
11:40
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit „sute de pagini” de la magistrați despre problemele din Justiție # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora.
11:20
Descoperire de coșmar la un restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni # Digi24.ro
ANPC a închis temporar și amendat cu 22.500 de lei un restaurant din Constanța după ce, în urma unui control, au descoperit zeci de nereguli. Inspectorii au constatat încălcări grave ale normelor de igienă, și a siguranței naturale. Printre aceste nereguli ANPC a mai găsit inclusiv un șoarece mort.
11:10
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii.
Acum 24 ore
10:40
Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile", asigurând totodată că îi va reprezenta pe toţi maghiarii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.