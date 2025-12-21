„La CAB s-a instaurat frica”. Ce i-au transmis magistrații președintelui Dan

07:10

Cât de des îți verifici telefonul pentru a vedea dacă ai primit un nou „like”, un comentariu sau un mesaj? O faci din oră în oră sau chiar din câteva minute în câteva minute, aproape fără să îți dai seama? Pentru milioane de oameni, rețelele de socializare nu mai sunt doar un instrument de comunicare, […]