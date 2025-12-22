Daniel Gheorghe: Totul până la Eminescu!
22 decembrie 2025
Cred că trebuie să existe o linie roșie în discursul public din România! NU putem accepta atacuri ideologice, de nicio natură, la adresa poetului național, Mihai Eminescu, dar și a altor piloni ai culturii române.
• • •
Și a fost Decembrie 1989... 36 de ani...
Părintele Emanuel Florin Ganciu în Noaptea lui 21 Decembrie 1989: Am fost fericit! Lacrimile îmi lăsaseră urme pe obrajii afumați de grenadele lacrimogene. VIDEO-MĂRTURIE # ActiveNews.ro
În seara lui 21 decembrie 2021 vrednicul de pomenire Părinte Emanuel Florin Ganciu a povestit pentru ActiveNews cum a trecut noaptea lui 21 decembrie 1989. A văzut răniți și morți și el însuși era să fie împușcat de la distanța mică de un ofițer al regimului comunist.
Nicolae Ceaușescu în vizorul... "aliaților"! Acum 36 de ani! Din cronica Revoluție române! Preliminarii (I). Prof. Alesandru Duțu despre Larry L. Watts - Cei dintâi vor fi cei din urmă... și Ferește-mă, Doamne, de prieteni…
Despre aceste amenințări Larry Watts avea să conchidă că „În prezent se știe clar că Moscova a intenționat, de fapt, să intervină, în România în mai multe momente distincte, în perioada 1968-1971”, că „autoritățile comuniste bulgare susținuseră intervenția militară împotriva României în 1968, iar în 1971, urmând instrucțiunile primite de la KGB
ÎPS Bartolomeu Anania: Jertfa tinerilor din Decembrie 1989 - Dacă ei au murit și sunt liberi, noi sperăm să trăim și să fim liberi întru aceasta libertate
S’ar pune problema: "Constituie moartea lor o jertfa, sau nu?”. Dupa parerea mea, da. Jertfa este o daruire care insoteste o renuntare. Acestea sunt cele doua elemente ale unei jertfe.
Protest al Ligii Scriitorilor Români în numele celor 2000 de scriitori: Legea Vexler instigă. Nu acceptăm demonizarea globală a marilor creatori români, judecați selectiv și instrumental
În numele celor aproape 2000 de scriitori din țară și din străinătate, membri ai Ligii Scriitorilor Români, formulez prezentul PROTEST public față de derapajele grave produse în Parlamentul României cu prilejul dezbaterii și promovării așa-numitei Legi Vexler, privind combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului
POMENIREA MARTIRILOR: MIRACOL '89. Pr. Constantin Galeriu: Potirul durerilor era plin la acea cumpănă de vremi! A luminat atunci în spiritul vostru, tinerilor, un cuvânt unic: VOM MURI ȘI VOM FI LIBERI!
Voi ați descoperit libertatea în moarte, dar nu în moartea ca moarte, ci în moartea ca jertfă. Așa a fost la început: Jertfa, nu moartea! „Mielul e înjunghiat de la întemeierea lumii”
Unul dintre militarii care a făcut parte din dispozitivul trimis în Piața Universității în 21 Decembrie povestește cum a trăit el acele evenimente.
Ion Cristoiu: Mitingul din 21 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu decide să renunțe la soluția militară în favoarea soluției politice. VIDEO INTEGRAL
Mult timp după Decembrie 1989 decizia de a organiza la București pe 21 decembrie 1989, în Piața Republicii, o Mare Adunare Populară pentru a condamna „Tulburările de la Timișoara” și a exprima solidaritatea cu Nicolae Ceaușescu a fost pusă pe seama unui Complot.
În 2021, presa corporatistă a explodatde bucurie, entuziasmată de o descoperire legată de rămășițele unei femeiantice, găsite în urmă cu peste un secol lângă un sat din East Sussex, MareaBritanie.
21 decembrie 1989 - ULTIMUL MITING. "Deșteaptă-te, Române!" în DISCURSUL lui Ceaușescu. Ce a declanșat PANICA din Piață?
Pe 21 decembrie se împlinesc 36 de ani de la evenimentele de la București care au dus, în final, la căderea regimului Ceaușescu.
Cristian Botez: Nici moartea nu m-ar fi putut întoarce din drum. Jurnalul Revoluției – 21 decembrie 1989, București
Am sentimentul că timpul a încremenit atunci, în zilele acelui tulburător decembrie. Am senzația că acel iureș, acele emoții, acele trăiri, spaime, speranțe, furie, revoltă, că toate acele zile și nopți, că tot acel aer străpuns de gloanțe
Victor Roncea: BĂTRÂNUL ȘI STEAGUL. "Libertate te iubim, ori învingem ori murim!" - 21 Decembrie 1989
„În lutul greu din care am plecat / Am frământat simțire. / Din ură am clădit iubire. / Între seninul din Înalt / Și jalnicul de jos / Mereu m-am întors / În lutul greu din care am plecat. / N-am fost învins, dar nici n-am câștigat. / Mi-e barba albă, încâlcită, roasă. / Părinte, o să vin curând acasă”
21 decembrie - Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle; Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului). Genealogiei Mântuitorului - "Să-l primim pe Hristos în sufletele noastre"
Sfânta Muceniță Iuliana a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284-305) și era din cetatea Nicomidia, (în Bitinia, regiune din nord-vestul Asiei Mici), familia sa fiind de neam ales.
Exclusiv ActiveNews: Compozitorul și dirijorul Radu Popa, nepotul Poetului Radu Gyr - "Faptul că unii încearcă să-l facă interzis pe Radu Gyr alături de Eminescu pe noi ne onorează!"
Florin Palas: Domnule Radu Popa, suntem în Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție, iar Filarmonica Banatul interzice colindele lui Radu Gyr. Cum priviți dumneavoastră acest fapt, ca nepot al marelui nostru poet și ca dirijor al acestei Filarmonici?
Primul om anchetat de poliție pentru delict de opinie chiar în ziua votului legii Vexler - Pompiliu Diplan, Marian Dumitru și Mihai Tîrnoveanu dezbat în direct la Starea de Libertate A CUI E LEGEA VEXLER
Legea lui Vexler nu este pentru evrei. Ce urmăresc Bolojan, Grindeanu, Vexler și USR-iștii. Planul malefic contra poporului român - INTERVIU ActiveNews cu Virgiliu Gheorghe
În perspectiva unei cotropiri economice totale a poporului român de către străini – o cotropire socotită nedreaptă –, când românii se vor trezi că vor rămâne atât fără țară, cât și fără proprietățile lor, sclavi practic în propriul pământ, să poată fi blocată orice reacție. Cine va protesta va putea fi imediat ostracizat sau închis pe baza acestei legi
Discursul lui Ceaușescu din 20 decembrie 1989. Ce nu s-a văzut la TVR: Totul face parte dintr-un plan mai general împotriva independenței popoarelor. VIDEO
Pe 20 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu se întorcea din ultima sa vizită ca șef al statului Român și ținea un discurs televizat despre evenimentele din zilele precedente, de la Timișoara
Răul întotdeauna învinge nu pentru că e puternic, ci pentru că nimeni nu i se opune. Legea lui Vecsler ar fi rămas o glumă proastă, dacă doar el ar fi votat-o.
„Aveți grijă să nu luați parte decât la o singură Euharistie; căci nu există decât un singur trup, Domnul nostru Iisus Hristos, și un singur potir spre unirea cu sângele Său; un singur jertfelnic, după cum un singur episcop cu preoții și diaconii, împreună cu mine slujitori”
Doi noi sfinți din calendare: O sărbătorim pe una dintre femeile sfinte canonizate anul acesta, Sfânta Evloghia de la Samurcășești, și pe Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus (20 decembrie)
Sârguința neobosită a Ecaterinei Târlea continuă să fie amintită cu regularitate. Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a fost stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, fiind recunoscut de credincioși ca unul dintre cei mai mari duhovnici ai acelor timpuri.
Călin-Liviu Georgescu; Vexler, evreu, ne-evreu, nu contează. Extremist. Vorba lui Pristanda: "Protestez în numele Constituției! Asta e violare de domiciliu! Zic: Curat violare de domiciliu! da' umflați-l! Și l-au umflat."
Poporul român continuă să fie unul dintre cele mai tolerante popoare iar dacă aplic această situație la aceea că Federația Comunităților Evreiești raportează o minoritate evreiască de puțin peste 2000 de persoane, mă simt îndreptățit să-mi dau cu părerea că ”chestiunea evreiască” este mult exagerată la noi.
Telegramele lui Sorin Bogdan: Timișoara, 20 decembrie 1989, primul oraș liber de comunism
Cand am ajuns la trecerea de pietoni de langa Muzeul Banatului, am lasat prioritate unei masini rosie, o Lada cu numere rusesti, in care erau doua persoane. Imi amintesc cum am ras cu Liviu de ei, ca au nimerit la Timisoara sa-si vanda fierbatoarele taman cand noi facem revolutie.
20 decembrie 1989: Timișoara, primul oraș liber și nu prea. Primii români împușcați la Lugoj
Ziua de 20 decembrie este asociată, în general, cu declararea Timișoarei drept "primul oraș liber de comunism", dar mai puțini știu despre faptul că tot atunci
20 decembrie - Adevărata zi de naștere a lui Eminescu! Azi serbăm 176 de ani de la nașterea Românului Absolut Mihai Eminescu. Nae Georgescu: Un "nod gordian" în eminescologie
Mai mulți eminescologi afirmă că data de naștere reală a lui Mihai Eminescu este 20 decembrie 1849 . Memorialul Ipotești notează 1849, dec. 20. Dată prezumtivă a nașterii lui Mihai Eminescu, trecută de poetul însuși în registrul – album al Junimii.
Ion Cristoiu explică ce s-a întâmplat la cele 16 ore de ședință a Consiliului European anti-Rusia soldate cu un eșec care a salvat Europa de la dispariție și ce vor fermierii care au umplut de bălegar străzile de la Bruxelles- VIDEO
Jurnalul meu video | 19 decembrie 2025: În timp ce fermierii români protestau la Bruxelles împotriva Acordului Mercosur, Nicușor Dan declară că aceștia acceptă Acordul.
20 decembrie 1989: ziua în care Timișoara a devenit oraș liber! Dimineață muncitorii și-au părăsit locurile de muncă și, împreună cu alte zeci de mii de timișoreni, au pornit în coloane prin oraș, până au ajuns în...
Pr. Bogdan Florin Vlaicu cu monahul Filotheu Bălan despre semnificația teologică și duhovnicească a sărbătorii Nașterii Domnului, a profețiilor care au vestit-o și a tradițiilor românești de Crăciun - CURS VIDEO
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
Ion Cristoiu, magistral: Nu mă interesează de ce s-au anulat alegerile ci cum s-au anulat. 6 decembrie 2024 = 23 august 1944. Apel către suveraniști - VIDEO
Antonescu, Regele MIhai, Anularea alegerilor și Cauzele pentru care s-au prescris multe dosare de corupție.
EMISIUNE Starea de Libertate: Botniță peste România - Legea Vexler aprobată de Parlament cu doar 101 voturi CONTRA
Partenerii noștri de la Starea de Libertate dezbat începând cu ora 20.00 aici ziua fatală pentru Libertatea Cuvântului în România - de miercuri, 17 decembrie 2025, la 36 de ani de la căderea comunismului - VIDEO mai sus.
Cine este cel mai mare antisemit din România, Silviu Vexler, urmașul lui Silviu Brucan și nepotul unui respectat profesor de Română din Roman
Așteptăm încă, ca și aceștia, ca oameni de cultură și formație românească, la fel ca comunitatea evreiască din România, să condamne gestul revoltător al nepoțelului împins de la spate și să ceară scuze românilor pentru acest afront mizerabil la adresa neamului care i-a primit și i-a crescut la sânul său.
Prof. Alesandru Duțu: REPRESIUNEA DE LA TIMIȘOARA. În marea majoritate a cazurilor împușcarea mortală sau rănirea s-a produs în urma țintirii selective de către trăgători experimentați, instalați pe acoperișuri sau la ferestrele unor clădiri
În marea majoritate a cazurilor împușcarea mortală sau rănirea celor 325 de victime nu s-a produs în urma folosirii focului automat, în rafală, ci este rezultatul țintirii selective a unor persoane și executării de focuri de armă singulare asupra lor, de către trăgători experimentați, instalați pe acoperișuri sau la ferestrele unor clădiri, aflați în autovehicule
Momente dramatice pentru Dan Petrescu: "Este foarte grav. Face chimioterapie". "Mie nu mi-a fost frică de vaccin. Jucătorii Național ar trebuie convinși, sau chiar obligați să facă vaccinul!"
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”
Un erou anticomunist din Munții Făgăraș care nu mai poate fi comemorat conform Legii Vexler - 18/19 decembrie 1950: Cade în luptă partizanul Toma Pirău, unul din luptătorii din grupul Ion Gavrilă Ogoranu. DOINA LUI PORÂMBU
Toma Pirău le-a strigat securiștilor: "Sunt român și român vreau să mor! Și n-amsă mă predau vouă bandiților, decât mort!”
Marius Mioc: Povestea Timișoarei. Nu ieșiți în stradă, că o să vă împuște - 19 decembrie 1989
Deja trecuseră trei zile de la startul evenimentelor ce vor fi numite mai târziu, Revoluția Română din 1989. La Timișoara, apăruseră deja primele victime, primii decedați, dar și cei care au fost duși la crematoriul Cenușa din București pentru a fi incinerați.
Co-fondatorul Google pe Lista lui Epstein. Nume grele: David Brooks, Sergey Brin, Steve Bannon, Bill Gates, David Blaine, Noam Chomsky, în noi fotografii din dosarul Epstein
Fotografii recente, făcute publice de democrații din Congres, îi surprind pe editorialistul New York Times David Brooks, co-fondatorul Google Sergey Brin, "magicianul" David Blaine și lingvistul Noam Chomsky alături de Jeffrey Epstein.
"Azi în Timișoara, mâine-n toată Țara!" - Claudiu Iordache: TIMIȘOARA 18 și 19 DECEMBRIE 1989. OROAREA - CENUȘA - SFÂRȘITUL SERVITUȚII. Lista martirilor ale căror trupuri au fost arse la crematoriul "Cenușa" din București
„În Timișoara românii continuă să plătească jertfă de sânge, împușcați de forțele de represiune. Mii de timișoreni sunt arestați și bătuți cu sălbăticie de către forțele de miliție și securitate. Partidul comunist român își trimite oficialii în...
19 decembrie: Sfântul Mucenic Bonifatie, Cuviosul Grichentie, Sfântul Trifon și Cuvioasa Aglaia
Sfântul Mucenic Bonifatie este pomenit în calendarul creștin ortodox la 19 decembrie. Sfântul Mucenic Bonifatie a trăit pe vremea împăratului Dioclețian (284-305), fiind rob al unei femei din aristocrația romană, pe nume Aglaia, fiica prefectului Romei.
Vexler a rupt istoria și cultura românilor în bucăți, ca un grof de pe vremuri. Demisia!
Recentul incident din Parlamentul României, când deputatul Silviu Vexler a distrus prin rupere un afiș cu portretele unor personalități marcante ale culturii românești, a generat o discuție publică crucială asupra identității naționale și...
Nicolae Voiculeț protestează la Timișoara împotriva Legii Vexler: Apel pentru apărarea memoriei naționale – 19 decembrie 2025, ora 16, în fața Catedralei
Astăzi, 19 decembrie 2025, Nicolae Voiculeț organizează un protest în centrul Timișoarei împotriva Legii Vexler, pe care o consideră un atac la adresa memoriei și culturii românești.
"Jurnalism pur și de calitate" – Cum arată lovitura de stat în paginile lui Dan Tomozei. O recenzie de Lucian Sârbu
Tocmai am terminat de citit cartea lui Dan Tomozei despre „Anatomia loviturii de stat - decembrie 2024” (apărută la Editura Prestige). Impecabil scrisă și documentată, cartea va ușura enorm munca istoricilor viitorului, care vor găsi...
Cel mai tare m-a îngrețoșat zâmbetul plin de satisfacție al lui Vexler după ce a rupt afișul cu marile personalități ale culturii noastre ce ar putea să cadă sub incidența legii antiromânești.
În decurs de o săptămână, deputatul Silviu Vexler și-a văzut trecută prin Senat și Camera Deputaților legea pe care președintele Nicușor Dan refuzase să o promulge, după ce o semnalase CCR, ca neconstituțională.
Conform anchetei jurnalistice realizate de Ion Novăcescu, numărul clienților expuși riscului de lepră la SPA-ul ThaiCo din Cluj se ridică la 2.000, mult peste estimarea inițială de 200.
Revoltă fără precedent la Bruxelles: fermierii au incendiat cauciucuri și au aruncat cu cartofi și bălegar spre biroul Ursulei von der Leyen. Din mulțime, românii au strigat "AJUNGE!"
Bruxellesul a fost, în ultimele ore, scena unuia dintre cele mai ample proteste ale fermierilor europeni din ultimii ani. Peste 10.000 de fermieri, veniți cu sute de tractoare, au blocat străzile capitalei belgiene pentru a trage un semnal de alarmă asupra crizei profunde cu care se confruntă agricultura europeană.
