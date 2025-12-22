Sondaj CURS: trei sferturi dintre români nu au încredere în Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz

16:40

Poporul român continuă să fie unul dintre cele mai tolerante popoare iar dacă aplic această situație la aceea că Federația Comunităților Evreiești raportează o minoritate evreiască de puțin peste 2000 de persoane, mă simt îndreptățit să-mi dau cu părerea că ”chestiunea evreiască” este mult exagerată la noi.