Florin Tănase, avertisment pentru rivale: „Nu sunt chiar siguri de play-off”

Un bărbat din Ohio a fost acuzat de tentativă de omor după ce a încercat să împuște un ofițer de poliție la un magazin Walmart, dar arma s-a blocat. Incidentul, surprins de camera de corp a polițistului, a dus la intervenția angajaților magazinului care l-au dezarmat pe suspect. Acesta are antecedente penale și o cauțiune … Articolul Bărbatul care a încercat să împuște un polițist, dar arma s-a blocat apare prima dată în Main News.