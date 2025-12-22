Denis Ciobotariu: „FCSB – Rapid 2-1, pare că avem o teamă”
Denis Ciobotariu a declarat după meciul FCSB – Rapid 2-1 că echipa trebuie să își schimbe abordarea pentru a avea succes în play-off. Fundașul a remarcat o teamă inexplicabilă în debutul partidelor și a subliniat importanța creșterii performanțelor, având în vedere că Rapid se află în lupta pentru titlu.
O structură misterioasă, în formă de „L", a fost descoperită de arheologi lângă piramidele din Giza. Utilizând tehnici moderne de scanare, cercetătorii japonezi și egipteni au identificat o „anomalie" subterană, care ar putea ascunde o cameră necunoscută. Investigațiile sugerează posibile morminte neexplorate.
Generalul rus Andrei Averianov, implicat în asasinarea lui Prigojin și Skripal, ar fi fost ucis de Ucraina în urma unui atac asupra unui petrolier din flota fantomă a Rusiei. Incidentul subliniază vulnerabilitatea apropiaților lui Putin și intensificarea războiului hibrid al Ucrainei.
Investitorul Michael Burry avertizează că Nvidia va semnala prăbușirea bursei americane, similar cu cazul Cisco în timpul bulei dotcom. El descrie creșterea companiilor tehnologice ca o „nebunie glorioasă" și sugerează că piețele ar putea fi în fața unei corecții majore alimentate de așteptările uriașe privind AI.
Șeful ANPC, Paul Anghel, denunță abuzurile importatorilor de citrice, afirmând că portocalele și lămâile sub dimensiunile europene standard ajung pe rafturile supermarketurilor românești, prezentate ca fructe de calitate, deși sunt considerate furaj animalier. Aceste practici trebuie oprite pentru protecția consumatorilor. Lămâile sub 45 mm și portocalele sub 60 mm sunt considerate furaj animalier în conformitate cu standardele europene.
Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, a sugerat că ar putea reveni în PNL, afirmând că, după campania de la București, „poate urma pasul decisiv". Discuțiile despre o posibilă absorbție a partidului său în PNL vor avea loc după Anul Nou, conform declarațiilor președintelui PNL, Ilie Bolojan.
Florin Tănase a analizat victoria FCSB-ului împotriva Rapidului, scor 2-1, și a avertizat rivalele din lupta pentru play-off că nimeni nu este sigur de accederea între primele șase. Mijlocașul a subliniat importanța unei pregătiri bune după vacanță și dorința de a demonstra că FCSB este cea mai bună echipă din România.
Donald Trump a abordat economia, inflația și chestiuni personale legate de Melania în timpul unui discurs, deviant brusc spre obiceiurile ei domestice. De asemenea, a încercat să prezinte șomajul ca pozitiv și a adus în discuție campaniile electorale, starea sa de sănătate și critici la adresa altor politicieni.
Cercetătorii chinezi au simulat o strategie de război electronic pentru a perturba comunicarea rețelei Starlink, utilizând aproape 1.000 de bruiaje aeriene. Studiul evidențiază modalitățile prin care China ar putea bloca semnalele sateliților Starlink, o provocare semnificativă pentru apărarea comunicațiilor în caz de conflict.
Autostrada cu tuneluri Margina-Holdea a ajuns la jumătate, cu finalizare estimată în septembrie 2026. Lucrările includ două tuneluri și pasaje complexe, având un cost de 1,8 miliarde lei. Odată finalizată, șoferii vor circula exclusiv pe A1 de la granița vestică până în centrul țării, pe 360 km.
Ciprian Ciucu, întâlnire cu premierul și ministrul Finanțelor pentru bugetul Capitalei
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, se întâlnește cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare pentru a discuta despre situația financiară a Primăriei București. Edilul subliniază necesitatea reformelor bugetare și a sprijinului financiar urgent pentru echilibrarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.
Antrenorul Costel Gâlcă solicită întăriri la Rapid după înfrângerea în derby-ul cu FCSB. El a criticat prestația timidă a jucătorilor din prima repriză și a subliniat nevoia de fotbaliști noi, în special în mijloc și atac, pentru a îmbunătăți jocul echipei. Rapid are nevoie de intensitate și calitate pentru a recupera punctele pierdute.
Peste 40.000 de case rămân fără electricitate din cauza unui incendiu la o substație electrică. Primarul Daniel Lurie a cerut locuitorilor să rămână în siguranță în case și să verifice vecinii afectati. Transportul public este perturbat, iar numeroase afaceri au fost nevoite să închidă în perioada Crăciunului.
HP anunță concedierea a 4.000-6.000 de angajați până în 2028, miza fiind integrarea inteligenței artificiale în procesele companiei. Cu economii estimate de un miliard de dolari, HP își propune să transforme activitatea prin AI și să crească productivitatea, lăsând totodată impact asupra locurilor de muncă.
Grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de atacuri asupra independenței justiției. Aceștia susțin că declarațiile sale subminează separația puterilor în stat și generează presiuni asupra magistraților, încălcând atribuțiile constituționale ale CSM. Propunerea de suspendare va fi adresată Parlamentului.
Dan Şucu a avut o duminică neagră în fotbal, după ce Rapid a pierdut meciul cu FCSB, iar Genoa a suferit o înfrângere dramatică cu Atalanta, decisă în prelungiri. Este un moment dificil pentru echipa sa, care se află pe locul 16 în Serie A, cu doar 14 puncte, la doar două puncte de zona retrogradării.
Un studiu MIT sugerează că 11,7% din forța de muncă din SUA poate fi înlocuită de inteligența artificială, reprezentând un impact financiar semnificativ. Indicele Iceberg analizează expunerea locurilor de muncă la AI, evidențiind domeniile afectate și nevoia de recalificare profesională.
Judecătorul Alin Ene, membru CSM, critică dur inițiativa președintelui Nicușor Dan de a organiza un referendum în Justiție. Considerând demersul inadmisibil într-un stat democratic, Ene subliniază că aceasta contravine principiilor statului de drept și separației puterilor, punând la îndoială eficiența unei astfel de consultări.
Un bărbat din Ohio a fost acuzat de tentativă de omor după ce a încercat să împuște un ofițer de poliție la un magazin Walmart, dar arma s-a blocat. Incidentul, surprins de camera de corp a polițistului, a dus la intervenția angajaților magazinului care l-au dezarmat pe suspect. Acesta are antecedente penale și o cauțiune de 1 milion de dolari.
Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a declarat după victoria cu Rapid 2-1 că triunful este crucial în lupta pentru câștigarea campionatului. FCSB a dominat meciul, iar Charalambous consideră că echipa ar fi putut înscrie mai mult. Suporterii și jucătorii au fost felicitați pentru efort.
Atac cibernetic la Apele Române: 1.000 de sisteme IT compromise. Incidentul a fost raportat pe 20 decembrie 2025, fără a afecta tehnologiile operaționale. Atacatorii au folosit BitLocker pentru criptarea fișierelor și au trimis o cerere de răscumpărare. DNSC recomandă să nu se negocieze cu atacatorii.
Trupele ruse au răpit 50 de localnici din satul Hrabovske, aflat la 200 de metri de granița cu Rusia. Majoritatea victimelor sunt persoane în vârstă care au refuzat evacuarea. Forțele ucrainene continuă evacuarea civililor din regiunea Sumî, ținta constantă a atacurilor rusești.
ChatGPT a generat controverse după ce utilizatorii au raportat că a contribuit la izolarea lor socială și probleme de sănătate mintală. Procesele intentate împotriva OpenAI subliniază cum chatbot-ul a influențat sinucideri și comportamente dăunătoare, ridicând întrebări despre responsabilitate și etică în AI.
Mașina unui cântăreț olandez a fost furată cu cei trei copii ai săi înăuntru. Hoțul a plecat în viteză, dar a oprit după câteva sute de metri pentru a-i lăsa pe copii să coboare în siguranță. Suspectul, un bărbat de 36 de ani, a fost prins ulterior în Belgia și urmează să fie extrădat în Olanda.
Gigi Becali pregătește transferuri importante la FCSB după victoria cu Rapid. Finanțatorul a confirmat venirea lui Kevin Ciubotaru și a unui jucător din Portugalia. Becali urmărește să simplifice strategia de transferuri, optând pentru jucători cu angajamente pe termen scurt pentru a evalua performanța acestora.
Accident grav în județul Sibiu, cu zece victime, inclusiv șapte minori. Microbuzul condus de o femeie de 36 de ani a intrat într-un imobil pe DN 14. Toți răniții au fost transportați la spital, dar niciunul nu are leziuni grave. Planul Roșu de Intervenție a fost activat pentru gestionarea situației.
Directorul SoftBank, Masayoshi Son, a dezvăluit că vânzarea participației de 6 miliarde de dolari la Nvidia a fost o decizie dureroasă, resimțită chiar emoțional. Motivul? Nevoia urgentă de a direcționa fonduri către OpenAI. Investiția în Nvidia a început în 2017, iar acum softbank își concentrează atenția pe inteligența artificială.
Estonia, un lider în digitalizare, devine centrul unui război cibernetic tăcut, confruntându-se cu atacuri din partea hackerilor ruși. Guvernele occidentale au trecut la ofensivă, trimițând viruși în Rusia. Vulnerabilitățile infrastructurii digitale Europene sunt exploatate, iar atacurile cresc semnificativ.
SUA a raportat o rată a șomajului de 4,6% în urma „închiderii federale" din noiembrie și a politicilor tarifare agresive ale lui Trump. Deși au fost create 64.000 de locuri de muncă în noiembrie, economia a pierd
Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a criticat inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în rândul magistraților, subliniind că aceasta este nelegală conform Constituției. El a explicat că nu există referendum pe meserii în România și a propus alternative pentru consultarea judecătorilor. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, afirmă că referendumurile inițiate … Articolul Nicușor Dan, criticat de fostul președinte CCR: Ce planuri au avut la Cotroceni? apare prima dată în Main News.
CSM reacționează vehement la anunțul lui Nicușor Dan privind un referendum în rândul magistraților. Judecătorul Alin Ene denunță inițiativa ca o încălcare a separației puterilor. Criticile vizează lipsa de suport constituțional și riscurile unui precedent periculos în statul de drept. Tensiunile între Cotroceni și justiție cresc. Tensiuni între Palatul Cotroceni și CSM după anunțul Președintelui … Articolul CSM reacționează ferm la declarațiile lui Nicușor Dan: „Inacceptabil” apare prima dată în Main News.
Gigi Becali, patronul FCSB, a criticat vehement arbitrajul lui Istvan Kovacs după derby-ul FCSB – Rapid, câștigat 2-1. Becali a evidențiat erorile din deciziile arbitrale, subliniind impactul acestora asupra rezultatului și aducând în discuție situații controversate din timpul meciului. Gigi Becali a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs în derby-ul FCSB – Rapid Becali afirmă că … Articolul Gigi Becali atacă arbitrajul lui Istvan Kovacs la FCSB – Rapid: „Incredibil” apare prima dată în Main News.
Judecătorii din CSM contestă legalitatea referendumului propus de Nicușor Dan, afirmând că acesta nu respectă dispozițiile legale. CSM subliniază importanța separației puterilor în stat și nu tolerează ingerințe în activitatea justiției. Criticile magistraților și solicitările de suspendare a lui Dan accentuează tensiunile din sistemul judiciar. Judecătorii CSM consideră că referendumul propus de Nicușor Dan nu … Articolul Judecătorii CSM contestă legalitatea referendului lui Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
Rusia contestă planul de pace propus de europeni și Ucraina, avertizează consilierul lui Putin # MainNews.ro
Rusia refuză planul de pace modificat de europeni și ucraineni, avertizând că schimbările nu îmbunătățesc perspectivele de pace. Discuțiile recente dintre oficialii americani și ruși în Florida evidențiază tensiunile în ceea ce privește conflictul din Ucraina, care continuă să dureze de aproape patru ani. Rusia contestă modificările aduse planului de pace propus de europeni și … Articolul Rusia contestă planul de pace propus de europeni și Ucraina, avertizează consilierul lui Putin apare prima dată în Main News.
Eric Sadin, filosof francez, face apel la o luptă civilizațională împotriva inteligenței artificiale, avertizând despre un „uragan” cultural. El solicită garanții privind originea umană a operelor artistice și îndeamnă la adoptarea unei „logici a refuzului” pentru protejarea valorilor culturale. Eric Sadin, filosof francez, solicită o luptă civilizațională împotriva inteligenței artificiale Avertizează asupra unui „uragan” cultural … Articolul Filozof renumit avertizează: „Uraganul inteligenței artificiale” se apropie apare prima dată în Main News.
O femeie din California, cu o tumoră ovariană de 10 kg, a descoperit că este însărcinată. Medicii au fost șocați să afle că era vorba de o sarcină ectopică abdominală rară, cu un băiețel dezvoltat în afara uterului. Intervenția a fost un succes, iar copilul a cântărit 3,6 kg. O poveste incredibilă despre supraviețuire. O … Articolul Femeie cu tumoră de 10 kg naște, dar uterul său este gol apare prima dată în Main News.
Deficitul de cont curent al României a depășit 8% din PIB, semnalând o presiune crescută asupra leului. Raportul BNR arată o dependență accentuată de importuri și o stagnare a exporturilor. Problemele structurale afectează economia, crescând riscurile de depreciere a monedei și vulnerabilitățile externe. Deficitul de cont curent al României a ajuns la 8,2% din PIB, … Articolul Economia externă a României slăbește, presiunea pe leu atinge maxime istorice apare prima dată în Main News.
Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a relatat cum Angela Merkel l-a întrebat pe Klaus Iohannis despre întâlnirea sa cu Donald Trump. În acest context, Hurezeanu a subliniat impactul lui Iohannis în Europa și a discutat despre prezența sa convingătoare pe plan extern. Află mai multe detalii despre această întâlnire marcantă. Angela Merkel l-a întrebat … Articolul Întrebarea lui Merkel pentru Iohannis despre Trump: detalii din întâlnire apare prima dată în Main News.
Denis Drăguș, atacantul naționalei, a fost surprins în tribune la derby-ul FCSB – Rapid. Gigi Becali i-a oferit un salariu de 1 milion de euro pe an pentru a veni la FCSB, însă Drăguș câștigă 1.5 milioane de euro la Eyupspor. Detalii despre cariera sa și posibila transferare în articolul complet. Denis Drăguş a fost … Articolul Jucătorul cu salariu de 1 milion de euro, prezent la derby-ul FCSB – Rapid! apare prima dată în Main News.
La balta din pădure a fost surprins un grup de urși, stârnind comentarii pe Facebook despre potențiale pericole. Oamenii se tem de braconaj și și-au exprimat îngrijorarea pentru viitorul acestor animale. Urșii par sănătoși și pregătiți pentru iarnă, dar dominanți în habitatul lor. Aflați mai multe despre interacțiunile lor. Un urs mare a fost văzut … Articolul Tata, șeful urșilor, a venit la balta din pădure! apare prima dată în Main News.
Conflictul dintre CSM și Nicușor Dan escaladează, blocând referendumul propus. CSM subliniază independența justiției față de influențele politice și afirmă că doar Adunările Generale pot revoca membri. România riscă sancțiuni dacă se permite politicii să afecteze funcționarea justiției, un principiu esențial în statul de drept. CSM contestă referendumul propus de Nicușor Dan, invocând principii constituționale … Articolul CSM reacționează: blocajul referendumului lui Nicușor Dan explicat apare prima dată în Main News.
Trei migranți sudanezi au încercat să ajungă în Croația prin muntele Plješevica, dar s-au rătăcit și au suferit degerături severe din cauza gerului. Găsiți aproape de Bihać, au fost transportați la spital unde li s-au amputat picioarele pentru a le salva viața. Reabilitarea lor va dura mult timp. Trei migranți sudanezi au încercat să ajungă … Articolul Trei migranți rămân fără picioare în încercarea de a ajunge în Croația apare prima dată în Main News.
Românii au împrumutat guvernul cu 21 mld. lei în 2025, acoperind 13% din deficitul bugetar. Programul FIDELIS a atras 21,1 miliarde lei, evidențiind maturitatea pieței locale. Dobânzile oferite depășesc 7%, comparativ cu 2-5% la băncile comerciale, stimulând economisirea pe termen lung. Românii au investit 21 mld. lei în împrumuturile guvernamentale în 2025 Programul FIDELIS a … Articolul Comparativ cu băncile, ofertele noastre sunt mai avantajoase apare prima dată în Main News.
Microsoft nu convinge utilizatorii Windows 10 să migreze la 11 după suspendarea suportului # MainNews.ro
Microsoft nu reușește să convingă utilizatorii Windows 10 să facă tranziția la Windows 11, în ciuda încetării suportului tehnic. Windows 11 are o cotă de piață de 53,7%, comparativ cu 42,7% pentru Windows 10. Trecerea la Windows 11 se complică din cauza dispozitivelor vechi și a managementului lent al schimbărilor în companii. Windows 11 a … Articolul Microsoft nu convinge utilizatorii Windows 10 să migreze la 11 după suspendarea suportului apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a dezvăluit o situație financiară alarmantă, cu peste 2 miliarde de lei pierduți din cauza deciziilor guvernamentale. Datoriile acumulate de Primărie și de Societatea de Transport București sunt semnificative. Ciucu anunță reforme și împrumuturi necesare pentru redresare. Noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a descoperit o situație financiară gravă … Articolul Peste 2 miliarde de lei, o pierdere semnificativă în economia românească apare prima dată în Main News.
România se pregătește pentru primul val de ninsori din această iarnă, aducând zăpadă de Crăciun în zonele montane și în Moldova. Prognoza meteo indică precipitații sub formă de ninsoare și vânt puternic în sud și sud-est. Vremea se va îmbunătăți treptat în zilele de Crăciun, iar temperaturile vor scădea considerabil. România se confruntă cu primul … Articolul România se pregătește pentru Crăciun: primul val de ninsori a sosit apare prima dată în Main News.
Observațiile magistraților subliniază vulnerabilități în sistemul de Justiție, indicând probleme structurale grave. Administrația Prezidențială evidențiază lipsa transparenței și teama magistraților de represalii. Este necesară restabilirea garanțiilor instituționale pentru a asigura independența justiției. Administrația Prezidențială subliniază că observațiile magistraților relevă probleme sistemice în Justiție, nu incidente izolate Vulnerabilitățile structural sunt legate de lipsa transparenței și de … Articolul Vulnerabilități sistemice expuse de observațiile magistraților apare prima dată în Main News.
Transformă-ți vechile smartphone-uri în dispozitive utile acasă! Află 5 modalități ingenioase de a le utiliza, de la backup mobil și repetor Wi-Fi, până la consolă de jocuri portabilă și cameră web de calitate superioară. Oferă-le o a doua viață și îmbunătățește-ți experiența de zi cu zi! Transformă vechiul smartphone în dispozitiv de backup pentru fișiere … Articolul Reciclează vechiul smartphone: 5 utilizări surprinzătoare acasă! apare prima dată în Main News.
Teodora Meluță marchează pe stadionul din Istanbul, locul unde echipa lui Lucescu vrea să învingă Turcia. Românca își face simțită prezența, iar fanii speră la o victorie memorabilă. Află cum se simte Teo Meluță în această atmosferă încinsă și ce înseamnă pentru România acest meci crucial. Teodora Meluţă a marcat pe stadionul din Istanbul Stadionul … Articolul Teodora Meluţă se pregătește pentru meciul România – Turcia pe stadion apare prima dată în Main News.
Emmanuel Macron a decis să se alăture țărilor opuse utilizării activelor rusești pentru a ajuta Ucraina, trădându-l pe cancelarul german Friedrich Merz. Această alegere a stârnit critici din partea unui diplomat european și evidențiază dificultățile actuale ale Franței în relațiile cu Germania, afectând cooperarea în UE. Macron s-a alăturat țărilor care se opun utilizării activelor … Articolul Trădarea lui Macron: Merz în confruntare politică intensă apare prima dată în Main News.
