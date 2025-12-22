Alex Dobre acuză arbitrajul după meciul FCSB – Rapid 2-1 cu Istvan Kovacs

21:20

Trei migranți sudanezi au încercat să ajungă în Croația prin muntele Plješevica, dar s-au rătăcit și au suferit degerături severe din cauza gerului. Găsiți aproape de Bihać, au fost transportați la spital unde li s-au amputat picioarele pentru a le salva viața. Reabilitarea lor va dura mult timp.