Capitalizarea “carapacei“ care include cunoscuta Electromontaj și de ce investitorii de portofoliu au arătat prudență. Grup EM ajunge la cota bursei la un preț superior ofertei publice de listare

Ultimul număr al „Scînteii Tineretului” înainte de prăbușirea regimului, cel apărut în urmă cu fix 36 de ani, pe 21 decembrie 1989, combină relatarea ceremonială a revenirii lui Nicolae Ceaușescu din Iran și a „prieteniei între popoare” cu un decret de tip excepțional pentru Timișoara, o campanie agresivă de culpabilizare a protestelor, promisiuni de creșteri economice de „7-8 la sută” și „9—10 la sută”, telegrame industriale încărcate de cifre și, pe fond, texte bugetare și agricole marcate de ideea reducerii consumului, a „reducerii cheltuielilor materiale” și a înlocuirii motorinei cu tracțiune animală.