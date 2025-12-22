Oficialii americani și cei ucraineni spun că negocierile de pace din Florida “au fost productive”

Profit.ro, 22 decembrie 2025 08:50

Delegația Ucrainei a avut întâlniri „productive și constructive” cu negociatorii americani și europeni în weekend, au declarat șeful ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, relatează CNN.

Vinul zilei: o cava organică și elegantă, obținută din soiurile Macabeo, Parellada, Xarel·lo, cu arome de pere, pâine proaspăt scoasă din cuptor, fructe galbene, migdale și citrice Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Masia Cava Gran Cuvée Brut, este o cava organică, proaspătă și elegantă, perfectă pentru aperitive, cine festive sau brunchuri lejere.
UniCredit a emis prima notă structurată tokenizată pentru investitori privați Profit.ro
UniCredit a emis prima sa notă structurată tokenizată destinată investitorilor privați, la doar o săptămână după ce a lansat prima miniobligațiune tokenizată, în parteneriat cu banca de stat Cassa Depositi e Prestiti, relatează Reuters.
Hanwha, care va ridica o fabrică în România, vinde lansatoare de rachete de 290 de milioane de euro Estoniei Profit.ro
Estonia a semnat un acord pentru achiziționarea a cel puțin șase lansatoare de rachete fabricate în Coreea de Sud.
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani Profit.ro
O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni dimineață dimineață, într-un bloc din municipiul Focșani.
Particularități și limitări la încărcarea mașinilor Volvo Recharge Profit.ro
Modelele Volvo Recharge, fie că vorbim de plug-in hibride sau de electricele pure precum XC40 și C40, sunt gândite pentru confort și siguranță, nu neapărat pentru recorduri la încărcare.
Prețul aurului atinge un record istoric Profit.ro
Prețul aurului a depășind recordul din octombrie și a atins o valoare de 4.383,76 dolari pe uncie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul viitor.
PayFi și viitorul plăților: cum pot fi folosite criptomonedele în viața de zi cu zi Profit.ro
Pe măsură ce criptomonedele devin tot mai prezente în economia digitală, modul în care sunt utilizate începe să se diversifice.
DOCUMENT Mult-întârziata centrală nouă Iernut de 430 MW: Romgaz caută din nou supervizor de șantier pentru lucrările de finalizare. Ultimul deadline – sfârșitul lui 2026 Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, caută din nou supervizor de șantier pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care ultimul deadline de pornire este 31 decembrie 2026.
Romgaz listează la cota BVB emisiunea de obligațiuni corporative plasate în toamnă Profit.ro
La un an după ce a adus primele titluri obligatare la cota BVB, producătorul național de gaze naturale promovează o nouă emisiune, cu maturitate de 6 ani.
VIDEO Companiile nu mai vor expoziții mari, ci evenimente proprii. Victor Vișan, CEO FormTex: Avem circa 15% vânzare externă și țintim să ajungem la 50%. Vizăm Germania, dar este foarte dificil de penetrat - Profit.ro Live TV Profit.ro
Piața expozițiilor și conferințelor se schimbă accelerat după pandemie, cu o orientare clară către evenimente mai mici, mai targetate și mai flexibile, chiar dacă nu neapărat mai ieftine. FormTex, companie românească specializată în sisteme de afișaj portabile, mizează pe această transformare, investește în capacități de producție, digitalizare și își propune o creștere puternică a exporturilor, în pofida provocărilor legate de concurență și de impredictibilitatea finanțărilor publice.
Opinii: Când se rupe echilibrul Profit.ro
Există momente în economia unei țări în care cifrele capătă greutatea unui verdict.
“Șmecherie“ pe care BVB a deprins-o încă de acum câțiva ani: Bursa intră într-un calendar rarefiat de tranzacționare. 2025 - unul din cei mai buni din istorie din punctul de vedere al dinamicii cotațiilor GRAFIC Profit.ro
La BVB mai sunt doar 4 ședințe de tranzacționare într-un an 2025 care ar urma să fie unul din cei mai buni din istorie din punctul de vedere al dinamicii cotațiilor.
Capitalizarea “carapacei“ care include cunoscuta Electromontaj și de ce investitorii de portofoliu au arătat prudență. Grup EM ajunge la cota bursei la un preț superior ofertei publice de listare Profit.ro
După efectuarea unor mișcări care să permită listarea la cota Sistemului Multilateral de de Tranzacționare AeRO al BVB, Grup EM a adunat și primele tranzacții în regim bursier.
Amenzi pe șantiere - Neafișarea panoului cu informații pentru construcții în derulare, amendată cu până la 5.000 lei, nu doar cu oprirea lucrărilor - proiect Profit.ro
Neafișarea, într-un loc vizibil, a panoului de identificare a lucrărilor de construcții în derulare va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei, complementar sancțiunii actuale de oprire a executării lucrărilor, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
Bruxelles: România se confruntă cu riscuri la adresa convergenței sociale, în pofida unor progrese Profit.ro
Piața muncii din România s-a îmbunătățit în ultimul an, însă disparitățile regionale rămân ridicate, la fel ca și riscul de sărăcie, potrivit Comisiei Europene, care apreciază că România se confruntă cu riscuri la adresa convergenței sociale ascendente.
România ajunge din urmă Polonia. "Patria lui Dracula, care, ca noi, a început să se dezvolte după căderea comunismului, își dorește acum mult mai mult – dar va avea oare puterea și ambiția de a atinge acest „mai mult”?" Profit.ro
„România, o fostă țară din Blocul de Est, care, la fel ca noi, a început să se dezvolte dinamic după căderea comunismului, își dorește acum mult mai mult – dar va avea oare puterea și ambiția de a atinge acest „mai mult”?
EXCLUSIV Exit din România - Austriecii de la Münzer ies din compania de colectare a uleiului uzat și o cedează unui partener Profit.ro
Grupul austriac Münzer, cel mai mare producător de biodiesel pe piața de origine, a ieșit din România, cedând business-ul în care intrase în urmă cu 4 ani unuia dintre partenerii locali, relevă date analizate de Profit.ro.
FOTO Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, iese din afacerea cu milionarii belgieni care viza sute de case lângă București Profit.ro
Omul de afaceri Nicolae Rațiu (77 de ani), cel mai mic dintre cei doi fii ai fostului politician Ion Rațiu, iese din afacerea imobiliară Riverside Residence, inițiată în urmă cu 10 ani alături de două familii de milionari din Belgia și care viza construcția a 2.000 de case lângă București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Digi atacă concurenții în Spania. „Pentru noi este foarte satisfăcător.” CONFIRMARE Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi confirmă în Spania că a decis să nu majoreze tarifele la începutul anului viitor, luându-și astfel din nou prin surprindere concurenții Orange, Telefónica și Vodafone.
ULTIMA ORĂ Atac cibernetic 'BitLocker' în România asupra ANAR și a 10 administrații bazinale de apă Profit.ro
Atac cibernetic asupra unor stații de lucru și servere ce aparțin ANAR și a 10 administrații bazinale de apă.
Trump extinde raziile la locurile de muncă împotriva imigranților Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, va intensifica puternic combaterea imigrației, anul viitor.
Start la împăduriri ample în România. 5 contracte semnate FOTO Profit.ro
Secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Alexandru Avram a semnat 5 contracte de finanțare, prin PNRR, pentru proiecte de împădurire.
Coadă de mașini de 11 km pe A1. Lipsește o bucată de autostradă FOTO Profit.ro
Coadă de mașini pe o lungime de 11 kilometri, la coborârea de pe autostrada A1, între Timiș și Hunedoara.
Producătorul de încălțăminte sport de lux Golden Goose a fost vândut Profit.ro
Brandul italian de încălțăminte sport de lux Golden Goose are ca nou acționar majoriar compania chineză de private equity HSG, cunoscută anterior sub numele de Sequoia Capital China.
Nicușor Dan, atacat rapid - Cerere de suspendare din funcție depusă la Parlament Profit.ro
Un grup de senatori și deputați va depune în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.
Românii au găsit cea mai ieftină ofertă la hotel de Crăciun și Revelion. Scăderea interesului pentru pachetele festive all-inclusive standardizate Profit.ro
Poiana Brașov, Predeal și Sinaia domină cererea de Crăciun și Revelion, diferențele de preț ajung de la sute la zeci de mii de lei, iar sezonul de iarnă 2025–2026 confirmă maturizarea turismului intern, cu turiști mai organizați, cheltuieli medii mai mari și interes crescut pentru experiențe complete, spune, pentru Profit.ro, Adrian Voican, co-fondatorul Bibi Touring.
Poșta daneză vinde cutiile poștale după 170 ani. Concedieri masive FOTO Profit.ro
Poșta daneză, PostNord, a decis data de la care va aplica hotărârea anunțată anterior, de a opri livrarea de corespondență.
Elon Musk bate un nou record la avere. Devine primul om din lume cu peste 700 miliarde dolari Profit.ro
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la 749 de miliarde de dolari.
Nicușor Dan anunță referendum în justiție, cu o singură întrebare FOTO Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a anunță că va iniția în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraților. Va avea o singură întrebare: ”CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?
Platformă NATO în România pentru aprovizionarea militară a Ucrainei, operațională chiar din ianuarie Profit.ro
Centrul militar pregătit de NATO în România va fi operațional chiar din ianuarie, responsabil de coordonarea și tranzitul armelor către Ucraina.
Mașinile românești, Dacia și Ford, printre cele mai vândute mașini din Europa, în segmentele din care fac parte Profit.ro
Toate modelele mărcii Dacia precum și cele produse de Ford la Craiova se numără printre cele mai vândute mașini din Europa, în segmentele din care fac parte.
Goana după brazi. Găsiți ceva mai ieftin în parcările unor magazine Profit.ro
Goana după brazi a intrat pe ultima sută de metri, înainte de Crăciun.
Bulgaria trece la euro și devine țară-hub pentru servicii cu valoare adăugată ridicată Profit.ro
Bulgaria va trece la moneda euro de la 1 ianuarie, ceea ce va aduce un avantaj competitiv ca țară-hub pentru servicii inovatoare și destinație consacrată pentru servicii cu valoare adăugată ridicată.
Berea din România cade la minim istoric, 400 locuri de muncă tăiate Profit.ro
Piața berii din România este estimată că va termina anul cu o scădere de 2%, poate chiar 5%.
Ciucu se duce pentru bani la Bolojan și Nazare Profit.ro
Noul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, se duce la Guvern, pentru o discuție cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, pe tema situației financiare a Primăriei Municipiului București.
Nicușor Dan - coroană de flori la Piața Universității: Trăim iarăși tensiuni FOTO Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, din Piața Universității, București.
"Made in Germany" primește un fond de 30 de miliarde de euro Profit.ro
”Deutschlandfonds”, un fond în valoare de 30 de miliarde de euro menit să crească competitivitatea celei mai mari economii europene prin atragerea capitalului privat pentru investiții în tranziția energetică, tehnologie și modernizarea industriei, a fost lansat în Germania.
Începe iarna astronomică. Azi este cea mai „scurtă” zi din an Profit.ro
21 decembrie marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puține ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric.
Unul dintre cei mai mari producători de whisky din lume oprește producția de bourbon timp de un an Profit.ro
Măsura vine în contextul în care industria bourbonului din Kentucky, în valoare de 9 miliarde de dolari, se confruntă cu o supraproducție de whisky și o scădere a cererii pe plan intern.
TikTok a semnat acordul pentru a nu fi interzis în SUA, dar algoritmul revine în centrul atenției Profit.ro
După ce ByteDance a cedat controlul operațiunilor aplicației din Statele Unite, într-un demers menit să evite interzicerea acesteia pe piața americanî, algoritmul de recomandare care stă la baza platformei TikTok a revenit în prim-plan.
Ce probleme de fiabilitate raportează des proprietarii de Tesla în România Profit.ro
Tesla are unul dintre cele mai puternice branduri din zona mașinilor electrice, iar în România a reușit să câștige rapid o comunitate vocală de fani.
Studiu: Criza memoriilor va fi de durată Profit.ro
Un studiu privind criza memoriilor DRAM, care va afecta în anii următori mai multe categorii de produse, a fost publicat de International Data Corporation.
Exclusivitățile săptămânii: Două mari fabrici vândute în România. Gigant mondial - în mineritul din România. Wizz Air analizează în România zboruri interne. Vin bonificații și de 1 leu Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
FOTO Ceaușescu citea pe 21 decembrie 1989, în ultimul număr Scînteia Tineretului, despre Timișoara, Iran și Zimbabwe, Loredana Groza, întoarcerea la tracțiunea animală. Planul pe 1990: ținte mari pe fond de austeritate Profit.ro
Ultimul număr al „Scînteii Tineretului” înainte de prăbușirea regimului, cel apărut în urmă cu fix 36 de ani, pe 21 decembrie 1989, combină relatarea ceremonială a revenirii lui Nicolae Ceaușescu din Iran și a „prieteniei între popoare” cu un decret de tip excepțional pentru Timișoara, o campanie agresivă de culpabilizare a protestelor, promisiuni de creșteri economice de „7-8 la sută” și „9—10 la sută”, telegrame industriale încărcate de cifre și, pe fond, texte bugetare și agricole marcate de ideea reducerii consumului, a „reducerii cheltuielilor materiale” și a înlocuirii motorinei cu tracțiune animală.
VIDEO "Trădarea maghiarilor din Transilvania", care l-au votat pe Nicușor Dan - reclamată la un miting în Ungaria Profit.ro
Liderul partidului ungar de opoziție Tisza, Peter Magyar, susține că formațiunea sa va proteja Ungaria de migrația ilegală.
Consilier Bolojan: Gata cu taxele, luăm o pauză. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut Profit.ro
Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, susține că nu mai sunt necesare creșteri de taxe și impozite în momentul de față, dar nici pentru anii următori.
Șeful ANPC se revoltă - România, bătaia de joc a lumii la portocale și lămâi FOTO Profit.ro
Șeful ANPC are un mesaj extrem de dur, afirmând că România a ajuns bătaia de joc a importatorilor de citrice.
ULTIMA ORĂ Uber- obligată în România la plata de drepturi de autor pentru muzica din mașină Profit.ro
Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a dat în judecată Uber pentru drepturi de autor, obținând câștig de cauză, la Curtea de Apel.
