Prima mașină Sony va permite pasagerilor să se joace pe PlayStation
Profit.ro, 22 decembrie 2025 11:50
Sony anunță că prima sa mașină electrică, dezvoltată în parteneriat cu Honda, va permite pasagerilor să joace de la distanță jocurile instalate pe consolele PlayStation.
Acum 5 minute
12:20
Partida dintre FCSB și Rapid București, disputată duminică seara și încheiată cu victoria FCSB, scor 2–1, a generat interes major în rândul telespectatorilor, iar Prima Sport 1 a fost unul dintre cele mai urmărite posturi TV din România pe durata meciului.
Acum 15 minute
12:10
Noul primar al Capitalei insistă să preia ELCEN, amenințând cu insolvența Termoenergetica. ELCEN: Fără rezolvarea problemelor structurale, preluarea nu ar transfera decât riscurile # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de electricitate din țară, trebuie să ″vină la Primăria Capitalei″, a declarat noul primar general, Ciprian Ciucu.
12:10
Vacanța de iarnă este momentul potrivit pentru răsfăț și deconectare, iar stațiunea Vața Băi este locul ideal pentru asta.
Acum 30 minute
12:00
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, a atins în România obiectivul de a produce un milion de anvelope.
12:00
România - cel mai scăzut consum de fructe și legume din Uniunea Europeană. Aproape trei sferturi dintre români nu mănâncă deloc astfel de alimente # Profit.ro
Deși are un potențial agricol ridicat, România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană.
12:00
FOTO Decathlon intră în România într-o nouă etapă: magazine în zone de proximitate și în centre comerciale cu trafic ridicat # Profit.ro
Într-un an marcat de inflație și prudență în consum, românii au continuat să investească în echipamente pentru mișcare, în special pe segmentul de mobilitate
Acum o oră
11:50
Tarifele la apă și canalizare în România în luna decembrie: Bucureștiul, Ploieștiul și Ilfovul au printre cele mai avantajoase prețuri; diferențele regionale se mențin # Profit.ro
Potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), tarifele pentru serviciile de furnizare a apei potabile și canalizare prezintă în continuare disparități notabile între regiuni, atât în ceea ce privește cele mai mici, cât și cele mai mari costuri ale serviciilor de utilitate publică.
11:50
Sony anunță că prima sa mașină electrică, dezvoltată în parteneriat cu Honda, va permite pasagerilor să joace de la distanță jocurile instalate pe consolele PlayStation.
11:40
Grupul Monsson al ″regelui eolienelor″ și oameni din conducere împrumută peste 3 milioane de euro de la Unicredit pentru stocare de energie la Petrila # Profit.ro
Compania Wind Power Energy, deținută de grupul Monsson al ″regelui eolienelor″ Emanuel Muntmark și de oameni din conducerea acestuia, care are și rețeaua de centre de pregătire profesională pentru energia regenerabilă RenewAcad, împrumută peste 3 milioane euro de la Unicredit Bank pentru 2 proiecte de sisteme de stocare de energie cu amplasamente la Petrila, în județul Hunedoara.
11:40
Raiffeisen Bank a emis obligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, scadente în data de 19 decembrie 2031, cu o valoare totală de 637,2 milioane lei.
11:40
Schimbare la impozitul pe mașinile hibride: proprietarii vor plăti în 2026 mai mult decât s-a stabilit inițial # Profit.ro
Prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru autoturisme au fost modificate recent printr-o Ordonanță de Urgență (78/2025).
11:30
Grupul de „pirați activiști” Anna’s Archive anunță că pătruns în rețeaua internă a Spotify, de unde a copiat fișiere audio și informații meta.
Acum 2 ore
11:20
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:20
Un general din cadrul Statul major rus a murit în explozia unei mașini, în sudul Moscovei, anunță Comitetul rus de anchetă.
11:00
Zetland Capital și BAC propun o schimbare de abordare la Fondul Proprietatea: administrare activă, guvernanță mai solidă și randamente mai bune # Profit.ro
Zetland Capital Partners LLP și BAC Financial Advisory SRL au transmis Consiliului Fondul Proprietatea, în decembrie, o scrisoare de intenție prin care își anunță candidatura comună pentru preluarea mandatului de administrator al Fondului.
10:50
Potrivit datelor, creditarea de consum din Spania a ajuns la niveluri nemaiîntâlnite dinaintea crizei financiare globale, reflectând atât soliditatea economiei spaniole, cât și reorientarea băncilor de la creditele ipotecare către împrumuturi mai profitabile, dar mai riscante.
10:40
Curentul electric a fost restabilit pentru majoritatea locuințelor din San Francisco, care au fost afectate sâmbătă seară de o pană de curent pe scară largă în acest mare oraș din vestul Statelor Unite, a anunțat principala companie locală de electricitate, informează AFP.
10:40
Japonia a făcut ultimul pas pentru a permite repunerea în funcțiune a celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat în favoarea reluării operațiunilor.
10:30
Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), producția de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele zece luni din 2025, de 6,21 milioane tone echivalent petrol, cu 74.400 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 1,2%).
Acum 4 ore
10:10
Conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele 11 luni din 2025 a fost de 6.507, în scădere cu 0,15% față de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 6.517 insolvențe.
09:50
Potrivit unui sondaj publicat de Confederation of British Industry (CBI), retailerii din Marea Britanie au raportat o scădere accentuată a vânzărilor înainte de Crăciun și sunt tot mai pesimiști în privința perspectivelor pentru începutul anului 2026.
09:20
Investițiile în Europa sunt puse în pericol de noul pachet auto al UE, avertizează CEO-ul Stellantis # Profit.ro
Într-un interviu acordat Financial Times, directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că noul pachet de măsuri pentru industria auto, prezentat de Uniunea Europeană, pune în pericol investițiile producătorilor în regiune.
09:10
Vinul zilei: o cava organică și elegantă, obținută din soiurile Macabeo, Parellada, Xarel·lo, cu arome de pere, pâine proaspăt scoasă din cuptor, fructe galbene, migdale și citrice # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Masia Cava Gran Cuvée Brut, este o cava organică, proaspătă și elegantă, perfectă pentru aperitive, cine festive sau brunchuri lejere.
09:00
UniCredit a emis prima sa notă structurată tokenizată destinată investitorilor privați, la doar o săptămână după ce a lansat prima miniobligațiune tokenizată, în parteneriat cu banca de stat Cassa Depositi e Prestiti, relatează Reuters.
09:00
Hanwha, care va ridica o fabrică în România, vinde lansatoare de rachete de 290 de milioane de euro Estoniei # Profit.ro
Estonia a semnat un acord pentru achiziționarea a cel puțin șase lansatoare de rachete fabricate în Coreea de Sud.
08:50
O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni dimineață dimineață, într-un bloc din municipiul Focșani.
08:50
Oficialii americani și cei ucraineni spun că negocierile de pace din Florida “au fost productive” # Profit.ro
Delegația Ucrainei a avut întâlniri „productive și constructive” cu negociatorii americani și europeni în weekend, au declarat șeful ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, relatează CNN.
08:40
Modelele Volvo Recharge, fie că vorbim de plug-in hibride sau de electricele pure precum XC40 și C40, sunt gândite pentru confort și siguranță, nu neapărat pentru recorduri la încărcare.
Acum 6 ore
08:20
Prețul aurului a depășind recordul din octombrie și a atins o valoare de 4.383,76 dolari pe uncie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul viitor.
08:10
Pe măsură ce criptomonedele devin tot mai prezente în economia digitală, modul în care sunt utilizate începe să se diversifice.
08:00
DOCUMENT Mult-întârziata centrală nouă Iernut de 430 MW: Romgaz caută din nou supervizor de șantier pentru lucrările de finalizare. Ultimul deadline – sfârșitul lui 2026 # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, caută din nou supervizor de șantier pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care ultimul deadline de pornire este 31 decembrie 2026.
07:50
La un an după ce a adus primele titluri obligatare la cota BVB, producătorul național de gaze naturale promovează o nouă emisiune, cu maturitate de 6 ani.
07:40
VIDEO Companiile nu mai vor expoziții mari, ci evenimente proprii. Victor Vișan, CEO FormTex: Avem circa 15% vânzare externă și țintim să ajungem la 50%. Vizăm Germania, dar este foarte dificil de penetrat - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Piața expozițiilor și conferințelor se schimbă accelerat după pandemie, cu o orientare clară către evenimente mai mici, mai targetate și mai flexibile, chiar dacă nu neapărat mai ieftine. FormTex, companie românească specializată în sisteme de afișaj portabile, mizează pe această transformare, investește în capacități de producție, digitalizare și își propune o creștere puternică a exporturilor, în pofida provocărilor legate de concurență și de impredictibilitatea finanțărilor publice.
07:40
Există momente în economia unei țări în care cifrele capătă greutatea unui verdict.
07:30
“Șmecherie“ pe care BVB a deprins-o încă de acum câțiva ani: Bursa intră într-un calendar rarefiat de tranzacționare. 2025 - unul din cei mai buni din istorie din punctul de vedere al dinamicii cotațiilor GRAFIC # Profit.ro
La BVB mai sunt doar 4 ședințe de tranzacționare într-un an 2025 care ar urma să fie unul din cei mai buni din istorie din punctul de vedere al dinamicii cotațiilor.
07:20
Capitalizarea “carapacei“ care include cunoscuta Electromontaj și de ce investitorii de portofoliu au arătat prudență. Grup EM ajunge la cota bursei la un preț superior ofertei publice de listare # Profit.ro
După efectuarea unor mișcări care să permită listarea la cota Sistemului Multilateral de de Tranzacționare AeRO al BVB, Grup EM a adunat și primele tranzacții în regim bursier.
07:10
Amenzi pe șantiere - Neafișarea panoului cu informații pentru construcții în derulare, amendată cu până la 5.000 lei, nu doar cu oprirea lucrărilor - proiect # Profit.ro
Neafișarea, într-un loc vizibil, a panoului de identificare a lucrărilor de construcții în derulare va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 5.000 lei, complementar sancțiunii actuale de oprire a executării lucrărilor, conform unui proiect analizat de Profit.ro.
07:10
Bruxelles: România se confruntă cu riscuri la adresa convergenței sociale, în pofida unor progrese # Profit.ro
Piața muncii din România s-a îmbunătățit în ultimul an, însă disparitățile regionale rămân ridicate, la fel ca și riscul de sărăcie, potrivit Comisiei Europene, care apreciază că România se confruntă cu riscuri la adresa convergenței sociale ascendente.
Acum 8 ore
06:10
ASF anulează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:10
România ajunge din urmă Polonia. "Patria lui Dracula, care, ca noi, a început să se dezvolte după căderea comunismului, își dorește acum mult mai mult – dar va avea oare puterea și ambiția de a atinge acest „mai mult”?" # Profit.ro
„România, o fostă țară din Blocul de Est, care, la fel ca noi, a început să se dezvolte dinamic după căderea comunismului, își dorește acum mult mai mult – dar va avea oare puterea și ambiția de a atinge acest „mai mult”?
00:10
EXCLUSIV Exit din România - Austriecii de la Münzer ies din compania de colectare a uleiului uzat și o cedează unui partener # Profit.ro
Grupul austriac Münzer, cel mai mare producător de biodiesel pe piața de origine, a ieșit din România, cedând business-ul în care intrase în urmă cu 4 ani unuia dintre partenerii locali, relevă date analizate de Profit.ro.
00:10
FOTO Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, iese din afacerea cu milionarii belgieni care viza sute de case lângă București # Profit.ro
Omul de afaceri Nicolae Rațiu (77 de ani), cel mai mic dintre cei doi fii ai fostului politician Ion Rațiu, iese din afacerea imobiliară Riverside Residence, inițiată în urmă cu 10 ani alături de două familii de milionari din Belgia și care viza construcția a 2.000 de case lângă București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 24 ore
22:10
Operatorul român de telecomunicații Digi confirmă în Spania că a decis să nu majoreze tarifele la începutul anului viitor, luându-și astfel din nou prin surprindere concurenții Orange, Telefónica și Vodafone.
20:50
ULTIMA ORĂ Atac cibernetic 'BitLocker' în România asupra ANAR și a 10 administrații bazinale de apă # Profit.ro
Atac cibernetic asupra unor stații de lucru și servere ce aparțin ANAR și a 10 administrații bazinale de apă.
19:40
Președintele american, Donald Trump, va intensifica puternic combaterea imigrației, anul viitor.
18:50
Secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Alexandru Avram a semnat 5 contracte de finanțare, prin PNRR, pentru proiecte de împădurire.
18:20
Coadă de mașini pe o lungime de 11 kilometri, la coborârea de pe autostrada A1, între Timiș și Hunedoara.
17:50
Brandul italian de încălțăminte sport de lux Golden Goose are ca nou acționar majoriar compania chineză de private equity HSG, cunoscută anterior sub numele de Sequoia Capital China.
17:30
Un grup de senatori și deputați va depune în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.
17:00
Românii au găsit cea mai ieftină ofertă la hotel de Crăciun și Revelion. Scăderea interesului pentru pachetele festive all-inclusive standardizate # Profit.ro
Poiana Brașov, Predeal și Sinaia domină cererea de Crăciun și Revelion, diferențele de preț ajung de la sute la zeci de mii de lei, iar sezonul de iarnă 2025–2026 confirmă maturizarea turismului intern, cu turiști mai organizați, cheltuieli medii mai mari și interes crescut pentru experiențe complete, spune, pentru Profit.ro, Adrian Voican, co-fondatorul Bibi Touring.
