Un şofer din Timişoara a ajuns în cătuşe după o parcare greşită. Poliţiştii au chemat întăriri
ObservatorNews, 22 decembrie 2025 07:50
Scenă desprinsă din filme pe o stradă din Timişoara.
• • •
Acum 10 minute
08:10
Zbor întârziat 12 ore după ce o familie ar fi încercat să transporte cadavrul bunicii, pretinzând că doarme # ObservatorNews
Un zbor EasyJet de la Malaga spre Londra Gatwick a fost întârziat aproape 12 ore după ce autoritățile spaniole au descoperit că o pasageră de 89 de ani era decedată înainte de decolare. Potrivit presei britanice, femeia ar fi fost adusă la bord în scaun cu rotile de rudele sale, care au susținut că aceasta dormea. Compania aeriană afirmă că pasagera deținea un certificat medical care o declara aptă pentru zbor.
08:10
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun # ObservatorNews
Mai sunt doar trei zile până la Crăciun, iar în bucătăriile românilor este deja forfotă mare. Şi cum preparatele tradiționale devin, ca în fiecare an, vedetele mesei de sărbătoare, pentru cei care nu au timp să gătească, soluția vine la pachet. În județul Hunedoara, o tânără a ales să ducă mai departe gustul autentic al sărbătorilor şi a pregătit în propria gospodărie cârnați şi tobă, toate afumate cu lemn de fag, după rețete păstrate din generație în generație.
08:10
La un pas de tragedie pe cerul Franţei. Un avion de pasageri, obligat să aterizeze după 37 de minute # ObservatorNews
Sperietură în prag de sărbători pentru pasagerii unui avion care a decolat din Paris.
Acum 30 minute
08:00
Horoscop 23 decembrie 2025. O veste neașteptată schimbă planurile în dragoste pentru o zodie # ObservatorNews
Horoscop 23 decembrie 2025. Astrologii au veşti bune şi întrevăd surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales în dragoste.
07:50
Sunt 36 de ani de întrebări fără răspuns, de comemorări şi mai ales de libertate. Numai în Capitală, pe 22 decembrie 1989, sute de oameni au fost ucişi sau răniţi, iar Justiţia din ţara noastră încă se chinuie şi acum să găsească vinovaţii.
07:50
Un şofer din Timişoara a ajuns în cătuşe după o parcare greşită. Poliţiştii au chemat întăriri # ObservatorNews
Scenă desprinsă din filme pe o stradă din Timişoara.
Acum o oră
07:40
Nicuşor Dan îi primeşte la Cotroceni pe magistraţii care vor să discute despre problemele din justiţie # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj. Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată. Şeful statului a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?" iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă".
07:30
9 morţi şi 10 răniţi în urma unui atac armat într-un restaurant din Africa de Sud. 12 suspecţi, căutaţi # ObservatorNews
Atac criminal inexplicabil la Johannesburg. Nouă oameni au murit şi alţi zece au fost răniţi după ce un grup de bărbaţi a deschis focul, inclusiv cu o armă de asalt, asupra clienţilor care erau la un restaurant. Este al doilea incident de acest gen produs în ultimele două săptămâni în Africa de Sud.
07:20
Departamentul de Justiţie al SUA se apără după ce a cenzurat informaţii despre Donald Trump în dosarul Epstein # ObservatorNews
Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată a documentelor anchetei.
Acum 2 ore
07:00
(P) Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu # ObservatorNews
Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele "Dr. Victor Gomoiu" și "Grigore Alexandrescu" din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă, conținând peste 1,500 de jucării și gadget-uri, plus peste 3,000 de produse alimentare atent selecționate, adaptate vârstei.
Acum 12 ore
21:40
Daniel David ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educației în 2026: "Am tot amânat" # ObservatorNews
Ministrul Educației recunoşte că ia în calcul plecarea din funcție în 2026. Daniel David spune că există discuții în acest sens și că ar fi corect ca bugetul educației pentru anul viitor să fie pus în aplicare de un ministru care l-a negociat.
21:30
"Doamne, ce nenorocire în prag de sărbători!" Român, mort într-un accident de muncă în Franţa # ObservatorNews
Sărbători întunecate pentru o familie de români. Titi, un conaţional stabilit în Franţa, a murit la doar 44 de ani, după ce a suferit un accident de muncă. Bărbatul a căzut de la 12 metri înălţime.
21:00
Reuters: Serviciile SUA spun că Putin nu a renunțat la planul de a controla Ucraina și regiuni ex-sovietice # ObservatorNews
Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunțat la planul de a controla întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul spațiu sovietic, în ciuda negocierilor de pace care ar putea lăsa Rusia cu mai puțin teritoriu, potrivit Reuters.
20:20
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Au fost afectate serverele şi calculatoarele # ObservatorNews
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Potrivit unui comunicat al instituţiei, problema de securitate a afectat mai multe staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău.
20:20
Conceptul "dar din dar se face rai" a ieşit din trend. Acum, românii merg mai mult pe premisa "calul de dar nu se caută de dinți". Nu mai strâmbăm din nas la cadourile care nu ne plac. Am învăţat să le păstrăm, chiar dacă nu ne sunt neapărat utile. Un motiv ar fi teama de o criză economică, spun experţii. Au apărut inclusiv platforme dedicate cadourilor nereuşite de care vrem să scăpăm.
20:10
Din palat, direct la cratiță: Prinţul William și fiul său George au gătit pentru oamenii străzii # ObservatorNews
Prinţul William şi fiul său George au dat startul faptelor bune de Crăciun. Au gătit împreună cu voluntarii unei organizaţii caritabile pentru persoanele fără adăpost. Între timp, Moş Crăciun îşi continuă peripluul prin lume cu placa de surf sau cu bicicleta.
20:10
Un trend neașteptat a transformat experiența cinematografică în Italia. Ar putea ajunge și în România # ObservatorNews
Croşetatul la cinema este noua modă care cucereşte Italia şi ar putea ajunge şi la noi.
20:10
Prințesa Leonor, moștenitoarea coroanei Spaniei, a pilotat pentru prima dată singură, fără instructor # ObservatorNews
Prințesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei, și-a făcut debutul ca pilot în primul său zbor fără instructor.
20:00
CSM, reacţie după declarațiile lui Nicușor Dan: Referendumul, demers absolut inacceptabil # ObservatorNews
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a catalogat drept „absolut inacceptabile” declarațiile președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în Justiție, subliniind că președintele nu are niciun temei legal să inițieze un astfel de demers.
19:50
Fete din România în dosarele Epstein. Cotroversatul milionar a trimis zeci de mii € unei femei din Iași # ObservatorNews
România este menţionată în controversatul caz al milionarului pedofil Jeffrey Epstein. Noi documente ale Departamentului american de Justiţie indică plăţi de peste 30.000 de euro pentru o femeie din Iaşi.
19:40
Ziua în care Revoluţia ajunge în Bucureşti. Tinerii care cereau libertate, împuşcaţi şi călcaţi cu tancurile # ObservatorNews
Forfota Bucureştiului s-a stins astăzi într-un moment de reculegere. Acum 36 de ani, în decembrie 1989, revoluţia anti-comunistă pornită de la Timişoara ajungea în Capitală. Tinerii care cereau libertate au fost împuşcaţi de armată şi călcaţi cu tancurile la Universitate. Supravieţuitorii masacrului s-au adunat astăzi în jurul troiţei dedicate victimelor, unde şi preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori.
19:40
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă se apropie şi, dacă nu suntem atenţi, am putea primi şi alţi vizitatori decât Moş Crăciun. Poliţiştii avertizează că, în această perioadă, au loc cele mai multe spargeri de locuinţe. Pradoxal, majoritatea ponturilor pentru hoţi le dau chiar victimele care pleacă în vacanţă sau la rude şi postează fotografii pe reţelele de socializare.
19:20
Cozonacul cântăreşte mai mult în bugetul de sărbători. Cine nu-şi permite să cumpere poate achita în rate # ObservatorNews
Şapte milioane de cozonaci vor ajunge pe mesele românilor de Crăciun. Asta doar din patiserii, fără să luăm în calcul grăsuţii pregătiţi în casă. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, aşa cum ne aşteptam. Reprezentanţii industriei spun că majorările sunt justificate, însă nu şi cele care ajung la 30 de procente sau chiar mai mult.
19:20
Destinaţia exotică spre care se îndreaptă cei mai mulţi români de sărbători. Sejurul porneşte de la 2.240 € # ObservatorNews
Mai sunt patru zile până la Crăciun, așa că oamenii se grăbesc să se reunească cu cei dragi. Pentru cei mai norocoşi, vacanţa a început deja. În gări şi în aeroporturi e agitaţie mare. Înghesuiţi în trenuri, spre familie şi prieteni, sau în avioane, către plaje exotice.
Acum 24 ore
19:10
Nicușor Dan cheamă, luni, magistrații la Cotroceni după sute de sesizări. Abuzuri și amenințări ies la lumină # ObservatorNews
Anunț fără precedent la Palatul Cotroceni! Președintele Nicușor Dan propune un referendum pentru judecători şi procurori cu o singură întrebare! Dacă actualul Consiliu Superior al Magistraţilor acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului. Şeful statului îi aşteaptă mâine la Cotroceni pe toţi judecătorii şi procurorii care vor să reclame problemele din Justiţie.
19:00
Programul băncilor de Crăciun: când sunt închise CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen # ObservatorNews
În perioada Crăciunului, cele mai importante instituții bancare din România - CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen şi-au ajustat programul de funcționare. În general, sucursalele vor fi închise în zilele de 25-26 decembrie.
18:50
AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului # ObservatorNews
Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, a anunţat că, în primele luni ale anului viitor, AmCham Romania va desfăşura o misiune economică în Statele Unite, cu scopul de a promova oportunităţile de investiţii disponibile în România.
18:10
Primul val de ninsori și vreme rece din această iarnă începe de miercuri, 24 decembrie # ObservatorNews
România va fi influențată de două sisteme atmosferice majore în perioada Crăciunului – un anticiclon azoric care va aduce aer rece polar și un ciclon mediteranean responsabil de precipitații extinse. Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori în Moldova și la munte.
17:50
Un grup de senatori și deputați cere suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan # ObservatorNews
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru atacuri asupra independenței justiției.
17:20
Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara # ObservatorNews
Incident violent izbucnit în Piaţa Flavia din Timişoara. Comercianţii au sărit la bătaie la jandarmii care făceau o razie la tarabe. Oamenii legii au încercat să legitimeze un vânzător, iar conflictul a degenerat.
17:10
Insula italiană care îţi oferă 15.000 € dacă te muţi acolo. Există însă şi câteva condiţii # ObservatorNews
Italia este țara satelor pitorești, a localităților fermecătoare de pe munți sau în zone izolate, renumite pentru frumusețea lor și pentru farmecul care atrage turiști din întreaga lume. Singurul inconvenient? Fiind greu accesibile și oferind puține oportunități de muncă, aceste comunități se depopulează treptat.
17:00
Administrația Prezidențială a publicat observațiile magistraților. Critici și propuneri pentru Justiţie # ObservatorNews
Administrația Prezidențială a publicat duminică Sinteza observațiilor transmise de magistrați și alți actori din sistemul judiciar, un document care reunește opinii și sesizări privind funcționarea justiției, independența magistraților și mecanismele care influențează cariera acestora.
16:20
Fost membru CSM, reacţie la referendumul propus de Nicușor Dan: "Nu poate face referendum în justiţie" # ObservatorNews
Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, a reacționat duminică la anunțul președintelui Nicușor Dan privind organizarea, în luna ianuarie, a unui referendum în rândul magistraților. Neacșu a subliniat că președintele României nu are atribuții legale pentru a iniția un astfel de referendum în domeniul justiției și nici nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. Într-un comentariu dur, acesta a descris inițiativa drept "nebunia unui dictatoraș de operetă care și-a uitat pastilele", potrivit News.ro.
16:10
Pompier din Botoșani, înger de Crăciun pentru 7 copii. Le-a oferit casa moștenită de la bunici # ObservatorNews
Într-un gest care dovedește că adevărata salvare nu se măsoară doar în timpul intervențiilor, un pompier din Botoşani şi soția sa au oferit o șansă la o viață demnă unei familii greu încercate.
16:00
Accident grav în Hunedoara. Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce două autoturisme s-au lovit frontal pe DN 66, între localitățile Strei și Ruși.
15:40
În prag de Crăciun, un binefăcător misterios a schimbat viețile a zeci de familii într-un oraş din SUA # ObservatorNews
Cu câteva zile înainte de Crăciun, când gesturile mici pot schimba destine, un binefăcător misterios a reușit să aducă speranță și lacrimi de bucurie pentru zeci de familii modeste din Delaware.
15:20
Polițiștii și procurorii din Argeș au deschis un dosar penal și investighează condițiile în care o femeie de 38 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată. Potrivit rudelor prin alianță, aceasta s-ar fi înjunghiat singură, iar primele concluzii ale anchetei indică faptul că pe trupul victimei nu au fost identificate alte semne de violență, informează News.ro.
15:10
Vremea de mâine 22 decembrie. Sunt aşteptate ploi uşoare în cea mai mare parte a ţării. Maxime şi 10 grade # ObservatorNews
Cerul va fi mai mult noros, în sudul, estul şi centrul ţãrii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade. Iată prognoza meteo de mâine 22 decembrie.
14:30
Averea lui Elon Musk a depășit 700 de miliarde de dolari și stabilește un nou record istoric # ObservatorNews
Vineri seară, averea lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, a atins aproximativ 749 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din Delaware a validat din nou un pachet de opțiuni pe acțiuni evaluat la 139 de miliarde de dolari. Potrivit Forbes, această creștere l-a transformat pe Musk în primul om din istorie a cărui avere depășește pragul de 700 de miliarde de dolari, informează News.ro.
14:10
36 de ani de la revoluţie. Care au fost evenimentele care au dus la căderea regimului comunist # ObservatorNews
Astăzi se împlinesc 36 de ani de la una dintre cele mai importante zile din istoria recentă a României. 21 decembrie 1989, ziua în care Revoluția a izbucnit la București.
14:00
Vreme mohorâtă la mare şi munte. Cum se anunţă prognoza meteo pentru zilele de Crăciun # ObservatorNews
Mai este puţin până la Crăciun şi dacă la munte turiştii speră să prindă zăpadă din belşug, cei care au ales să-şi petreacă sărbătorile la malul mării s-ar bucura de o atmosferă plăcută măcar pentru o plimbare. În acest moment însă, vremea nu ţine ei. Este frig şi ceaţă.
14:00
Târgul de Crăciun din Craiova aglomerează muzeele: "Sunt peste 6.000 de vizitatori. Vin să încerce şi altceva" # ObservatorNews
Târgul de Crăciun a transformat Craiova într-una dintre cele mai căutate destinații turistice ale sezonului. Nu doar românii sunt atraşii de minunatele decoraţiuni de sărbători de aici, ci şi străinii, care vin din toate colţurile lumii pentru a le admira. Aşa că, în această perioadă, oraşul este mai animat ca niciodată, atât seara, când turiştii se îndreaptă spre târg, cât şi dimineaţa, când mulţi îşi ocupă timpul cu activităţi culturale. Aşa se face că numărul vizitatorilor la muzee a explodat.
13:50
Phenianul, reacție la ideea Japoniei de a deține arme nucleare: "Trebuie împiedicată cu orice preţ" # ObservatorNews
Coreea de Nord a transmis duminică dimineaţă, prin intermediul agenţiei oficiale KCNA, că planurile Japoniei privind înarmarea nucleară trebuie oprite cu orice preţ, ca reacţie la declaraţia unui oficial japonez care a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare, conform News.ro.
13:30
Alta Badia e capitala schiului.
13:20
Dronă misterioasă, descoperită lângă o bază NATO din Argeș. Ar fi o dronă de recunoaştere # ObservatorNews
O dronă misterioasă s-a prăbuşit în pădurea din comuna Lereşti, judeţul Argeş. Aeronava fără pilot a fost descoperită întâmplător, astăzi, de un bărbat de 49 de ani aflat la vânătoare. Drona era căzută printre copaci, iar lângă ea se afla ceea ce pare a fi paraşuta. Bărbatul a sesizat imediat poliţia, care a trimis de urgenţă un echipaj la faţa locului, pentru a cerceta perimetrul şi obiectul identificat. Din primele informaţii, drona pare să fie de recunoaştere sau cartografiere şi nu cu armament, fiind prea mică. În comuna Lereşti se află şi o bază militară NATO.
13:00
Un angajat de la Palatul Elysee a fost arestat după ce a furat argintăria prezidenţială # ObservatorNews
Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Elysee a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro. Anchetatorii spun că bunurile ajungeau pe platforme de vânzări online, iar trei persoane vor ajunge în fața instanței.
12:50
AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului # ObservatorNews
Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, a anunţat că, în primele luni ale anului viitor, AmCham Romania va desfăşura o misiune economică în Statele Unite, cu scopul de a promova oportunităţile de investiţii disponibile în România.
12:20
Forţele ruse au traversat în regiunea ucraineană Sumî şi au transportat 50 de locuitori în Rusia # ObservatorNews
Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au relatat duminică mai multe instituţii media ucrainene.
11:40
Nicuşor Dan, conferinţă de presă la ora 14:00. A anunţat că a primit sute de reclamaţii de la magistraţi # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora. Duminică, Administraîia Prezidenţială ar urma să facă publică şi o sinteză a documentelor primite.
11:30
Doi vârstnici, surprinşi de un incendiu în casa lor din Bistriţa. Bărbatul s-a salvat, femeia a murit # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o locuinţă situată într-o zonă izolată şi greu accesibilă din judeţul Bistriţa Năsăud. Din cauza condiţiilor dificile, pompierii au ajuns cu dificultate la locul incendiului, constatând că un bărbat care locuia în casă a reuşit să se salvzee, însă are arsuri, iar o femeie a murit, fiind surprinsă de flăcări în interiorul locuinţei.
