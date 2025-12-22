Mesaje amuzante sau emoţionante de Crăciun. Cele mai frumoase urări şi felicitări pentru 2025
ObservatorNews, 22 decembrie 2025 10:30
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie, emoție și conexiune profundă între oameni. În Ajunul Crăciunului, cu toții căutăm cuvintele potrivite pentru a transmite dragostea, recunoștința și speranța pe care o simțim în suflet atunci când ne gândim la familie, prieteni sau colegi. Uneori inspirația vine ușor, alteori avem nevoie de un gând inspirat sau o urare specială pentru a exprima tot ce simțim în această perioadă încărcată de semnificație. Atunci când nu-i putem avea pe toţi cei dragi alături, un gând bun, un mesaj le poate aduce bucuria pe chip, indiferent de distanţă.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
10:40
Autorii atacului terorist de pe plaja Bondi s-au antrenat în Australia. Înainte, au fost "în recunoaştere" # ObservatorNews
Noi detalii ies la iveală în ancheta atacului terorist de pe plaja Bondi din Sydney, soldat cu 15 morți. Potrivit documentelor judiciare, cei doi autori, tată și fiu, s-ar fi antrenat în Australia înainte de a deschide focul la o sărbătoare evreiască. Între timp, premierul australian Anthony Albanese și-a cerut scuze comunității evreiești și a anunțat înăsprirea legislației privind armele și discursul instigator la ură.
10:40
Sondaj CURS. Intenţie de vot la alegerile parlamentare: AUR - 35%, urmat de PSD, la diferenţă de 10% # ObservatorNews
AUR conduce detaşat în intenţiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, relevă un sondaj CURS realizat în luna decembrie.
Acum 30 minute
10:30
Mesaje amuzante sau emoţionante de Crăciun. Cele mai frumoase urări şi felicitări pentru 2025 # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie, emoție și conexiune profundă între oameni. În Ajunul Crăciunului, cu toții căutăm cuvintele potrivite pentru a transmite dragostea, recunoștința și speranța pe care o simțim în suflet atunci când ne gândim la familie, prieteni sau colegi. Uneori inspirația vine ușor, alteori avem nevoie de un gând inspirat sau o urare specială pentru a exprima tot ce simțim în această perioadă încărcată de semnificație. Atunci când nu-i putem avea pe toţi cei dragi alături, un gând bun, un mesaj le poate aduce bucuria pe chip, indiferent de distanţă.
Acum o oră
10:10
"Elefantul din încăpere", a recunoscut Emmanuel Macron, președintele Franței, vorbind în fața unui public format din mari experți în apărare la Dialogul Shangri-La din Singapore pe 30 mai, "este ziua în care China decide o operațiune [militară] de amploare".
10:10
Programul STB si Metrorex de Crăciun. Cum circulă metroul şi autobuzele de Sărbători # ObservatorNews
Metrorex a anunțat programul de circulație al metroului în perioada sărbătorilor de iarnă.
09:50
Adevărul despre diferențele dintre creierul masculin și cel feminin. Un mit vechi de secole, spulberat # ObservatorNews
Creierul nu are gen, spun cercetătorii. Studiile recente arată că diferențele dintre creierul masculin și cel feminin sunt minime și greu de detectat, însă pot influența predispoziția la anumite boli neurologice.
09:50
Un general rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la Moscova, informează luni Reuters, care citează Comitetul de Anchetă Rus.
Acum 2 ore
09:40
Cele mai bogate familii din lume rămân un reper al concentrării puterii economice globale, arată cel mai recent raport publicat de Bloomberg. Clasamentul evidențiază modul în care dinastiile vechi, dar și imperiile de afaceri mai recente, continuă să controleze sectoare-cheie precum retailul, energia, moda de lux, tehnologia și mass-media.
09:00
Românii, dependenţi de salariu. Doar 1% din veniturile unei familii provin din investiţii # ObservatorNews
Finalul de an este momentul bilanțului financiar în fiecare familie. Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, a explicat la IQ Financiar cum să ne evaluăm corect veniturile, economiile și cheltuielile, dar mai ales de ce este esențial să nu depindem doar de salariu. În România, doar 1% din veniturile unei familii provin din investiții, restul fiind obținut exclusiv din muncă.
08:50
Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit" # ObservatorNews
"Orice om trebuie să aibă un ceas", aceasta a fost ideeea pe care Marian a avut-o în minte atunci când a decis să îşi deschidă o ceasornicărie. Până aici nimic nu pare deosebit, însă acesta a inițiat o campanie prin care cei care îi trec pragul pot primi ceasuri gratuite, dar pot și să doneze, cu aceeași bucurie. Astfel, Marian a reuşit să creeze un adevărat lanţ al generozităţii, la care foarte mulţi dintre clienţii lui "adaugă câte o za".
08:50
Incendiu puternic în Argeş. Un bărbat a murit încercând să-şi ajute o rudă să stingă flăcările # ObservatorNews
Tragedie în comuna Petroşani, din judeţul Argeş. Un bărbat de 51 de ani a murit în timp ce îşi ajuta o rudă să stingă incendiul care îi cuprinsese casa.
08:50
Preţul aurului a atins luni 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul viitor.
Acum 4 ore
08:40
Casa cu susul în jos din Sibiu, magnet pentru turişti. De sărbători, proprietarii îi aşteaptă cu surprize # ObservatorNews
Dacă nu aveţi încă un plan făcut pentru sărbătorile de iarnă şi vă gândiţi la o plimbare într-un loc inedit, venim noi cu o recomandare - casa cu susul în jos din judeţul Sibiu. La mai puţin de 300 de kilometri de Bucureşti găsiţi un parc de distracţii şi o mini grădină zoologică, unde cei mici se pot distra pe cinste. Iar în perioada sărbătorilor, proprietarii îi aşteaptă pe turişti cu o mulţime de surprize.
08:30
Câmpulung Moldovenesc, oraş de poveste. Competiţia care a animat spiritele în tot oraşul # ObservatorNews
La Câmpulung Moldovenesc, în județul Suceava, atmosfera de sărbătoare se regăsește la fiecare colț de stradă. Vitrinele și fațadele mai multor clădiri au prins culoare, iar creativitatea și ideile originale pot fi premiate în cadrul unui concurs.
08:10
Zbor întârziat 12 ore după ce o familie ar fi încercat să transporte cadavrul bunicii, pretinzând că doarme # ObservatorNews
Un zbor EasyJet de la Malaga spre Londra Gatwick a fost întârziat aproape 12 ore după ce autoritățile spaniole au descoperit că o pasageră de 89 de ani era decedată înainte de decolare. Potrivit presei britanice, femeia ar fi fost adusă la bord în scaun cu rotile de rudele sale, care au susținut că aceasta dormea. Compania aeriană afirmă că pasagera deținea un certificat medical care o declara aptă pentru zbor.
08:10
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun # ObservatorNews
Mai sunt doar trei zile până la Crăciun, iar în bucătăriile românilor este deja forfotă mare. Şi cum preparatele tradiționale devin, ca în fiecare an, vedetele mesei de sărbătoare, pentru cei care nu au timp să gătească, soluția vine la pachet. În județul Hunedoara, o tânără a ales să ducă mai departe gustul autentic al sărbătorilor şi a pregătit în propria gospodărie cârnați şi tobă, toate afumate cu lemn de fag, după rețete păstrate din generație în generație.
08:10
La un pas de tragedie pe cerul Franţei. Un avion de pasageri, obligat să aterizeze după 37 de minute # ObservatorNews
Sperietură în prag de sărbători pentru pasagerii unui avion care a decolat din Paris.
08:00
Horoscop 23 decembrie 2025. O veste neașteptată schimbă planurile în dragoste pentru o zodie # ObservatorNews
Horoscop 23 decembrie 2025. Astrologii au veşti bune şi întrevăd surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales în dragoste.
07:50
Sunt 36 de ani de întrebări fără răspuns, de comemorări şi mai ales de libertate. Numai în Capitală, pe 22 decembrie 1989, sute de oameni au fost ucişi sau răniţi, iar Justiţia din ţara noastră încă se chinuie şi acum să găsească vinovaţii.
07:50
Un şofer din Timişoara a ajuns în cătuşe după o parcare greşită. Poliţiştii au chemat întăriri # ObservatorNews
Scenă desprinsă din filme pe o stradă din Timişoara.
07:40
Nicuşor Dan îi primeşte la Cotroceni pe magistraţii care vor să discute despre problemele din justiţie # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj. Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată. Şeful statului a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?" iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă".
07:30
9 morţi şi 10 răniţi în urma unui atac armat într-un restaurant din Africa de Sud. 12 suspecţi, căutaţi # ObservatorNews
Atac criminal inexplicabil la Johannesburg. Nouă oameni au murit şi alţi zece au fost răniţi după ce un grup de bărbaţi a deschis focul, inclusiv cu o armă de asalt, asupra clienţilor care erau la un restaurant. Este al doilea incident de acest gen produs în ultimele două săptămâni în Africa de Sud.
07:20
Departamentul de Justiţie al SUA se apără după ce a cenzurat informaţii despre Donald Trump în dosarul Epstein # ObservatorNews
Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată a documentelor anchetei.
07:00
(P) Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu # ObservatorNews
Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele "Dr. Victor Gomoiu" și "Grigore Alexandrescu" din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă, conținând peste 1,500 de jucării și gadget-uri, plus peste 3,000 de produse alimentare atent selecționate, adaptate vârstei.
Acum 24 ore
21:40
Daniel David ia în calcul plecarea din fruntea Ministerului Educației în 2026: "Am tot amânat" # ObservatorNews
Ministrul Educației recunoşte că ia în calcul plecarea din funcție în 2026. Daniel David spune că există discuții în acest sens și că ar fi corect ca bugetul educației pentru anul viitor să fie pus în aplicare de un ministru care l-a negociat.
21:30
"Doamne, ce nenorocire în prag de sărbători!" Român, mort într-un accident de muncă în Franţa # ObservatorNews
Sărbători întunecate pentru o familie de români. Titi, un conaţional stabilit în Franţa, a murit la doar 44 de ani, după ce a suferit un accident de muncă. Bărbatul a căzut de la 12 metri înălţime.
21:00
Reuters: Serviciile SUA spun că Putin nu a renunțat la planul de a controla Ucraina și regiuni ex-sovietice # ObservatorNews
Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunțat la planul de a controla întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul spațiu sovietic, în ciuda negocierilor de pace care ar putea lăsa Rusia cu mai puțin teritoriu, potrivit Reuters.
20:20
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Au fost afectate serverele şi calculatoarele # ObservatorNews
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Potrivit unui comunicat al instituţiei, problema de securitate a afectat mai multe staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău.
20:20
Conceptul "dar din dar se face rai" a ieşit din trend. Acum, românii merg mai mult pe premisa "calul de dar nu se caută de dinți". Nu mai strâmbăm din nas la cadourile care nu ne plac. Am învăţat să le păstrăm, chiar dacă nu ne sunt neapărat utile. Un motiv ar fi teama de o criză economică, spun experţii. Au apărut inclusiv platforme dedicate cadourilor nereuşite de care vrem să scăpăm.
20:10
Din palat, direct la cratiță: Prinţul William și fiul său George au gătit pentru oamenii străzii # ObservatorNews
Prinţul William şi fiul său George au dat startul faptelor bune de Crăciun. Au gătit împreună cu voluntarii unei organizaţii caritabile pentru persoanele fără adăpost. Între timp, Moş Crăciun îşi continuă peripluul prin lume cu placa de surf sau cu bicicleta.
20:10
Un trend neașteptat a transformat experiența cinematografică în Italia. Ar putea ajunge și în România # ObservatorNews
Croşetatul la cinema este noua modă care cucereşte Italia şi ar putea ajunge şi la noi.
20:10
Prințesa Leonor, moștenitoarea coroanei Spaniei, a pilotat pentru prima dată singură, fără instructor # ObservatorNews
Prințesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei, și-a făcut debutul ca pilot în primul său zbor fără instructor.
20:00
CSM, reacţie după declarațiile lui Nicușor Dan: Referendumul, demers absolut inacceptabil # ObservatorNews
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a catalogat drept „absolut inacceptabile” declarațiile președintelui Nicușor Dan privind organizarea unui referendum în Justiție, subliniind că președintele nu are niciun temei legal să inițieze un astfel de demers.
19:50
Fete din România în dosarele Epstein. Cotroversatul milionar a trimis zeci de mii € unei femei din Iași # ObservatorNews
România este menţionată în controversatul caz al milionarului pedofil Jeffrey Epstein. Noi documente ale Departamentului american de Justiţie indică plăţi de peste 30.000 de euro pentru o femeie din Iaşi.
19:40
Ziua în care Revoluţia ajunge în Bucureşti. Tinerii care cereau libertate, împuşcaţi şi călcaţi cu tancurile # ObservatorNews
Forfota Bucureştiului s-a stins astăzi într-un moment de reculegere. Acum 36 de ani, în decembrie 1989, revoluţia anti-comunistă pornită de la Timişoara ajungea în Capitală. Tinerii care cereau libertate au fost împuşcaţi de armată şi călcaţi cu tancurile la Universitate. Supravieţuitorii masacrului s-au adunat astăzi în jurul troiţei dedicate victimelor, unde şi preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori.
19:40
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă se apropie şi, dacă nu suntem atenţi, am putea primi şi alţi vizitatori decât Moş Crăciun. Poliţiştii avertizează că, în această perioadă, au loc cele mai multe spargeri de locuinţe. Pradoxal, majoritatea ponturilor pentru hoţi le dau chiar victimele care pleacă în vacanţă sau la rude şi postează fotografii pe reţelele de socializare.
19:20
Cozonacul cântăreşte mai mult în bugetul de sărbători. Cine nu-şi permite să cumpere poate achita în rate # ObservatorNews
Şapte milioane de cozonaci vor ajunge pe mesele românilor de Crăciun. Asta doar din patiserii, fără să luăm în calcul grăsuţii pregătiţi în casă. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, aşa cum ne aşteptam. Reprezentanţii industriei spun că majorările sunt justificate, însă nu şi cele care ajung la 30 de procente sau chiar mai mult.
19:20
Destinaţia exotică spre care se îndreaptă cei mai mulţi români de sărbători. Sejurul porneşte de la 2.240 € # ObservatorNews
Mai sunt patru zile până la Crăciun, așa că oamenii se grăbesc să se reunească cu cei dragi. Pentru cei mai norocoşi, vacanţa a început deja. În gări şi în aeroporturi e agitaţie mare. Înghesuiţi în trenuri, spre familie şi prieteni, sau în avioane, către plaje exotice.
19:10
Nicușor Dan cheamă, luni, magistrații la Cotroceni după sute de sesizări. Abuzuri și amenințări ies la lumină # ObservatorNews
Anunț fără precedent la Palatul Cotroceni! Președintele Nicușor Dan propune un referendum pentru judecători şi procurori cu o singură întrebare! Dacă actualul Consiliu Superior al Magistraţilor acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului. Şeful statului îi aşteaptă mâine la Cotroceni pe toţi judecătorii şi procurorii care vor să reclame problemele din Justiţie.
19:00
Programul băncilor de Crăciun: când sunt închise CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen # ObservatorNews
În perioada Crăciunului, cele mai importante instituții bancare din România - CEC Bank, BCR, BRD, BT, ING, Unicredit şi Raiffeisen şi-au ajustat programul de funcționare. În general, sucursalele vor fi închise în zilele de 25-26 decembrie.
18:50
AmCham, misiune economică în SUA pentru promovarea României, la începutul anului viitor. Anunţul Guvernului # ObservatorNews
Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului, a anunţat că, în primele luni ale anului viitor, AmCham Romania va desfăşura o misiune economică în Statele Unite, cu scopul de a promova oportunităţile de investiţii disponibile în România.
18:10
Primul val de ninsori și vreme rece din această iarnă începe de miercuri, 24 decembrie # ObservatorNews
România va fi influențată de două sisteme atmosferice majore în perioada Crăciunului – un anticiclon azoric care va aduce aer rece polar și un ciclon mediteranean responsabil de precipitații extinse. Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori în Moldova și la munte.
17:50
Un grup de senatori și deputați cere suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan # ObservatorNews
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, pentru atacuri asupra independenței justiției.
17:20
Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara # ObservatorNews
Incident violent izbucnit în Piaţa Flavia din Timişoara. Comercianţii au sărit la bătaie la jandarmii care făceau o razie la tarabe. Oamenii legii au încercat să legitimeze un vânzător, iar conflictul a degenerat.
17:10
Insula italiană care îţi oferă 15.000 € dacă te muţi acolo. Există însă şi câteva condiţii # ObservatorNews
Italia este țara satelor pitorești, a localităților fermecătoare de pe munți sau în zone izolate, renumite pentru frumusețea lor și pentru farmecul care atrage turiști din întreaga lume. Singurul inconvenient? Fiind greu accesibile și oferind puține oportunități de muncă, aceste comunități se depopulează treptat.
17:00
Administrația Prezidențială a publicat observațiile magistraților. Critici și propuneri pentru Justiţie # ObservatorNews
Administrația Prezidențială a publicat duminică Sinteza observațiilor transmise de magistrați și alți actori din sistemul judiciar, un document care reunește opinii și sesizări privind funcționarea justiției, independența magistraților și mecanismele care influențează cariera acestora.
16:20
Fost membru CSM, reacţie la referendumul propus de Nicușor Dan: "Nu poate face referendum în justiţie" # ObservatorNews
Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, a reacționat duminică la anunțul președintelui Nicușor Dan privind organizarea, în luna ianuarie, a unui referendum în rândul magistraților. Neacșu a subliniat că președintele României nu are atribuții legale pentru a iniția un astfel de referendum în domeniul justiției și nici nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. Într-un comentariu dur, acesta a descris inițiativa drept "nebunia unui dictatoraș de operetă care și-a uitat pastilele", potrivit News.ro.
16:10
Pompier din Botoșani, înger de Crăciun pentru 7 copii. Le-a oferit casa moștenită de la bunici # ObservatorNews
Într-un gest care dovedește că adevărata salvare nu se măsoară doar în timpul intervențiilor, un pompier din Botoşani şi soția sa au oferit o șansă la o viață demnă unei familii greu încercate.
16:00
Accident grav în Hunedoara. Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce două autoturisme s-au lovit frontal pe DN 66, între localitățile Strei și Ruși.
15:40
În prag de Crăciun, un binefăcător misterios a schimbat viețile a zeci de familii într-un oraş din SUA # ObservatorNews
Cu câteva zile înainte de Crăciun, când gesturile mici pot schimba destine, un binefăcător misterios a reușit să aducă speranță și lacrimi de bucurie pentru zeci de familii modeste din Delaware.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.