Departamentul de Justiţie al SUA se apără după ce a cenzurat informaţii despre Donald Trump în dosarul Epstein

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj. Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată. Şeful statului a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?" iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, "CSM va pleca de urgenţă".