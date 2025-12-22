Bătaie într-o piață din Timișoara. Scandalul a început când jandarmii au mers acolo să caute produse contrafăcute

18:00

Beneficiile fiscale oferite de noua inițiativă de investiții „Conturile Trump pentru copii” sunt atât de modeste încât mulți prevăd deja că programul ar putea fi un eșec. Dar, în timp ce administrația se pregătește să creeze conturi de economii pentru zeci de milioane de copii, ea are o armă nu tocmai secretă: președintele Donald Trump. Într-o perioadă în care mulți sunt dornici să intre în grațiile președintelui sau să evite mânia acestuia, administrația imploră șefii de corporații, filantropii și guvernatorii să doneze generos în conturile omonime ale lui Trump, special concepute pentru a crea fonduri de investiții pentru copii, scriu jurnaliștii Politico.