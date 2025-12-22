Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită în Japonia, la 15 ani de la tsunamiul care a produs catastrofa de la Fukushima

20:10

Ciprian Ciucu a anunțat că a discutat, în întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria de duminică seara cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe Alexandru Nazare despre datoriile de peste 2 miliarde lei și nevoia unei finanțări corecte a PMB, începând cu 2026. Primarul general a adăugat că au mai vorbit despre acordarea de către Executiv a unui împrumut modic către Termoenergetica ca să nu intre, din luna ianuarie, în incapacitate de plată, cât și preluarea Elcen de către Primăria Capitalei și datoriile STB.