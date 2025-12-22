Preşedintele, medierea şi referendumul
Contributors.ro, 22 decembrie 2025 08:50
Preşedintele României se află ȋn faţa celei mai importante provocări a inceputului său de mandat. De această dată alegerile sale vor avea consecinţe semnificative,iar perspectiva unei crize constituţionale nu poate fi exclusă. Asemeni şefilor de stat de dinaintea sa, actualul şef de stat nu poate evita confruntările. Este vital ȋnsă ca strategia pe care o […] Articolul Preşedintele, medierea şi referendumul apare prima dată în Contributors.
• • •
Alte ştiri de Contributors.ro
Acum 30 minute
08:50
Preşedintele României se află ȋn faţa celei mai importante provocări a inceputului său de mandat. De această dată alegerile sale vor avea consecinţe semnificative,iar perspectiva unei crize constituţionale nu poate fi exclusă. Asemeni şefilor de stat de dinaintea sa, actualul şef de stat nu poate evita confruntările. Este vital ȋnsă ca strategia pe care o […] Articolul Preşedintele, medierea şi referendumul apare prima dată în Contributors.
Acum o oră
08:40
La finele lunii trecute, Ministerul Educației a scos în dezbatere publică (între timp încheiată, apoi prelungită) programele de clasa a IX, menite a actualiza – după multă vreme – conținuturile pe care le învață elevii de liceu. Imediat au apărut o serie de reacții la forma și la conținutul lor, cele mai multe focalizându-se pe […] Articolul Ce mai predăm? apare prima dată în Contributors.
08:20
Românii iubesc UE. Dar nu cumpără produse fabricate in UE. Străzile din România sunt tot mai pline de mașini termice și electrice Made In China # Contributors.ro
Sa începem prin a face o clarificare obligatorie. Fără nici o urmă de îndoială noua generație de autovehiculele termice și electrice Made in China sunt bijuterii tehnologice, de siguranță, de confort și de design care concurează la foarte multe capitole – mai puțin la preț – rivalele lor, mărci sau mașini fabricate pe bătrânul continent. […] Articolul Românii iubesc UE. Dar nu cumpără produse fabricate in UE. Străzile din România sunt tot mai pline de mașini termice și electrice Made In China apare prima dată în Contributors.
Acum 4 ore
06:30
Acting Out este un spectacol de teatru independent a cărui realizare a fost posibilă datorită colaborării cu Centrul Dialectic și Casa Tranzit, care funcționează la București, respectiv Cluj , și cu Centrul Național al Dansului din București care le-a pus la dispoziție creatorilor lui arhiva. Cu atât mai lăudabil mi se pare faptul că, înainte […] Articolul Corpul si mintea apare prima dată în Contributors.
Acum 24 ore
11:10
Partidele româneşti, încotro? Între mainstream, partide-mişcare/movement-ization şi populism # Contributors.ro
*Partidele radical-populiste În România sfârşitului de an 2025, peisajul românesc de partide este traversat de transformări şi de crize. Alegerile parlamentare din noiembrie 2024 au permis intrarea în parlament a nu mai puţin de trei formațiuni de factură populistă: AUR – 18%, SOS – 7%, POT – 6%, toate însumând circa 30% din parlamentul României. […] Articolul Partidele româneşti, încotro? Între mainstream, partide-mişcare/movement-ization şi populism apare prima dată în Contributors.
10:50
Când cuvintele devin simptome. Jurnalul emoțional al unei lumi fragile și chemarea lui 2026 # Contributors.ro
Cuvintele pe care le utilizăm, pe lângă sensul lingvistic, reflectă și un profund sens sociologic și psihologic. Pentru fiecare din noi, ele sunt purtătoare de sens, au semnificație, legitimitate și o dată transmise în eter creează un întreg univers de așteptări, reacții. Cuvintele surprind starea noastră interioară: aspirații, motivații, preocupări, obsesii, frici, mecanisme de adaptare, […] Articolul Când cuvintele devin simptome. Jurnalul emoțional al unei lumi fragile și chemarea lui 2026 apare prima dată în Contributors.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
De la geometrie până la „muzica sferelor”, Pitagora a rămas simbolul gândirii universale care unește rațiunea și frumusețea. Dacă astăzi algoritmii digitali transformă date brute în modele predictive, în Antichitate proporțiile numerice descoperite de Pitagora transformau zgomotul în armonie. Monocordul său nu era un instrument oarecare, ci un laborator al ordinii, unde raporturile numerice au […] Articolul Pitagora și muzica sferelor. Muzică și matematică apare prima dată în Contributors.
09:00
Delimitare conceptuală: prin „vocație”, înțelegem o dispoziție intrinsecă orientată spre lucrul cu oamenii și satisfacția derivată din sprijinul oferit celorlalți. Este o condiție necesară pentru alegerea profesiei didactice, dar nu și suficientă pentru exercitarea ei. Textul de față examinează consecințele pe care le asumăm atunci când tratăm vocația ca fiind, în sine, suficientă pentru a […] Articolul Mitologizarea vocației. Vocația e o resursă, nu un mecanism de legitimare apare prima dată în Contributors.
19 decembrie 2025
13:50
Naționala masculină de seniori a României nu s-a mai calificat la un turneu final al Campionatului Mondial de fotbal din 1998. Întreaga națiune microbistă va petrece următoarele luni într-un purgatoriu, între grupa cea mai ușoară de calificări pe care, spuneau unii experți, ar fi câștigat-o și bunica, și o posibilă cea mai ușoară grupă de […] Articolul Un profesor (supărat și bun) apare prima dată în Contributors.
10:50
La fel ca celelalte țări UE, România s-a angajat să adopte moneda unică europeană. În momentul aderării la UE (2007), nu a fost stabilită o dată precisă pentru aceasta. În anii de dinainte și imediat următori, au existat totuși proiecții și termene indicative, vehiculate de autorități. Termenul inițial, prezentat ca obiectiv neoficial, a fost perioada […] Articolul România are nevoie de euro apare prima dată în Contributors.
10:40
Mie, spunea Carlo Masala în cartea sa If Russia Wins: A Scenario, îmi pare deja o victorie rusească dacă Moscova reușește să păstreze teritoriile pe care le-a ocupat până acum în Ucraina. Unora, aprecia el, s-ar putea să nu le pese de Ucraina și să afirme că ar fi mai bine dacă războiul s-ar termina […] Articolul Dacă Rusia câștigă apare prima dată în Contributors.
18 decembrie 2025
09:10
Rolul statului ca proprietar: de ce reforma societăților deținute de stat nu poate fi doar tehnică # Contributors.ro
Numirea recentă a unui viceprim-ministru responsabil de reformarea societăților deținute de stat, precum și modificările legislative recente, arată un interes crescut pentru problemele semnificative cu care se confruntă acestea. Dezbaterea continuă să fie axată însă pe aspecte tehnice (e.g., mecanisme de selecție, criterii de performanță) și prea puțin pe aspecte structurale, ce țin de arhitectura […] Articolul Rolul statului ca proprietar: de ce reforma societăților deținute de stat nu poate fi doar tehnică apare prima dată în Contributors.
17 decembrie 2025
09:00
Introducere Analizele opțiunilor de vot de dată recentă din România au urmărit, în special, situațiile din țară. Anularea alegerilor prezidențiale, după turul I al alegerilor din 24 noiembrie 2024, a generat mai mult reacții în mass-media, în lumea politică. În spațiul cercetării sociale (Sandu 2024, Petrovici&Poenaru 2025), focalizare a fost pe votul intern, din țară, […] Articolul Vot de nemulțumire în diaspore românești, în noiembrie 2024: contextualizări apare prima dată în Contributors.
06:30
Cea mai recentă carte a scriitorului, istoricului, politologului și profesorului Stelian Tănase se cheamă Mustățile feldmareșalului Mackensen- antiroman. Volumul apărut în anul 2025 la editura Corint Istorie- Autori români are și un subtitlu- Bucureștii sub ocupație străină. Firește, personajul principal al cărții este generalul, devenit feldmareșal, o vreme cum nu se poate mai prețuit de […] Articolul Mustățile- mod de folosire apare prima dată în Contributors.
16 decembrie 2025
09:40
Legea privind majorarea salariului minim trebuie respectată, dar cea a responsabilității fiscal bugetare nu? # Contributors.ro
Disputa privind creșterea sau nu a salariului minim în condițiile inexistenței spațiului fiscal ( mai pe înțeles a banilor necesari la bugetul public, deși nu este același lucru) este relevantă pentru a înțelege de ce finanțele publice au ajuns în pragul colapsului. Majorarea salariului minim, ca și indexarea pensiilor sau incredibilele și neasemuitele privilegii financiare […] Articolul Legea privind majorarea salariului minim trebuie respectată, dar cea a responsabilității fiscal bugetare nu? apare prima dată în Contributors.
15 decembrie 2025
22:30
Strategia de Securitate Națională (SSN) a Statelor Unite ce a fost publicată săptămâna trecută reprezintă cea mai concretă expresie a gândirii strategice americane actuale. O perspectivă realistă și concretă, acum și instituționalizată, cu privire la modul în care administrația Trump vede tabloul geostrategic global, relațiile cu aliații, partenerii și rivalii Americii, dar și prioritățile unei […] Articolul România fără America? Pentru un europenism strategic românesc apare prima dată în Contributors.
06:50
Make Europe Great Again: Federalizarea pe model american – singura cale spre suveranitate reală, împotriva fragmentării UE în 27 de state vulnerabile și condamnate la irelevanță # Contributors.ro
Europa se confruntă cu provocări interne și externe care testează coeziunea sa, în contextul unei relații transatlantice marcată de asimetrie strategică. Documentele oficiale americane, precum Strategia Națională de Securitate (NSS) din 2017 și 2022, subliniază că UE este un partener esențial în promovarea valorilor democratice, securității și prosperității globale. De exemplu, NSS 2022 descrie Europa […] Articolul Make Europe Great Again: Federalizarea pe model american – singura cale spre suveranitate reală, împotriva fragmentării UE în 27 de state vulnerabile și condamnate la irelevanță apare prima dată în Contributors.
06:40
Propunerea de modificare a Legii libertății religioase este anticonstituțională; știm asta de la CEDO # Contributors.ro
Pe 17 iulie 2025, președintele Nicușor Dan a transmis Curții Constituționale (CCR) o sesizare privind neconstituționalitatea unui proiect legislativ (166/2025) pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor („Legea cultelor”, în limbaj popular, deși formula nimerită ar fi „Legea libertății religiei”). Mai precis, proiectul modifică art. 23(4) din […] Articolul Propunerea de modificare a Legii libertății religioase este anticonstituțională; știm asta de la CEDO apare prima dată în Contributors.
06:20
Lui Andrei Șerban îi place ce și cum scrie dramaturgul britanic Robert Icke, care, fiind și regizor, și-a montat pe scenă propriile piese. În principal acestea însemnând rescrieri foarte adesea libere ale unor piese clasice datorate unor mari, iar dacă nu obligatoriu mari, oricum importanți dramaturgi ai lumii. Așa cum sunt Sofocle, Schillerori Arthur Schnitzler. […] Articolul O oglindă apare prima dată în Contributors.
06:00
Anul 2025 a fost cel al despărţirii de Klaus Iohannis. Dar deceniul său ratat lasă în urmă moştenirea care este însăşi fotografia României politice de acum. De la dezordinea bugetară la instabilitatea politică, de la erodarea increderii la elanul mesianic, de la criza statului de drept la fragmentarea comunităţii de cetăţeni , toate acestea sunt […] Articolul Anul 2025 sau despre Preşedintele Republicii apare prima dată în Contributors.
14 decembrie 2025
08:50
Recent publicata Strategie de securitate națională a Statelor Unite (SSN) a împărțit comunitatea analiștilor politici autohtoni în două: cei care propun ca România să urmeze Statele Unite până la capăt, chiar cu prețul sacrificării proiectului european pentru a intra în grațiile ideologice ale administrației Trump și cei care privesc actuala politică externă și de securitate […] Articolul Nu fără America: Pledând pentru “asertivitatea selectivă” a României apare prima dată în Contributors.
07:30
Unul din subpunctele de la examenul de bacalaureat la disciplina Logică, argumentare și comunicare, sesiunea august 2025, cerea construirea, “atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, [… a] supraaltern[ei] obversei contradictoriei propoziției”: “Toate rezultatele meritorii sunt întemeiate pe muncă asiduă”. (???) Propoziția dată are, în limbaj formal, formula SaP. (???) Răspunsul la acest […] Articolul Cumplit meșteșug de tâmpenie apare prima dată în Contributors.
07:10
A șasea extincție globală care nu a avut loc. Cum a eșuat profeția Gretei Thunberg din 2019 # Contributors.ro
Dacă urlăm că vine asteroidul,problema devine insurmontabilă.Dacă ne uităm la date,vedem că realitatea este alta.Parafrazare după Kristen Saban,The University of Arizona Pe 23 septembrie 2019, în fața Adunării Generale a ONU, o adolescentă de 16 ani, vizibil emoționată și furioasă, cu priviri acuzatoare, ne admonesta pe noi, „oamenii mari”, cu o voce tremurândă: „We are […] Articolul A șasea extincție globală care nu a avut loc. Cum a eșuat profeția Gretei Thunberg din 2019 apare prima dată în Contributors.
12 decembrie 2025
14:00
Trei evenimente s-au produs în aceste zile. În ordinea descrescândă a impactului în sfera publică (până acum), ele sunt: uriașul impact al documentarului Recorder Justiția captivă, poziționarea pro/contra față de noua programă de Română pentru clasa a IX-a și situația instituțiilor culturale din București, în special teatre, aflate în situați ilegală a interimatului managerial, situație reflectată […] Articolul Omertà și retorica injustiției apare prima dată în Contributors.
10:40
Din septembrie 2025, învățământul românesc se află în plin regim de austeritate. Adevărul e că un salariu maxim de 7,000 de lei net (gradațiile de merit și plata cu ora sunt fenomene de ordinul a 10-15% din angajații sistemului) după 30 de ani vechime în muncă, studii superioare de lungă durată, gradul I, profesor cu […] Articolul Cronica unui dezmăț fără sens – cazul educației apare prima dată în Contributors.
10:20
„Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030”, adoptată recent de Parlament, consideră că o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională a României este corupția. Aceasta constituie un risc serios pentru siguranța națională, deoarece slăbește instituțiile statului, afectează economia și erodează încrederea cetățenilor unii în alții și în sistemul politic democratic Deși nu are o […] Articolul Costul corupției apare prima dată în Contributors.
06:40
Pavel Bartoș, scenaristul, producătorul și, mai ales, savurosul actor din rolul principal al filmului Crăciun cu Ramon, mărturisea în urmă cu ceva vreme că în copilărie i-au plăcut teribil comediile cinematografice din anii ’60. În special cele cu Norman Wisdom al cărui cel mai celebru film este Alerg după o stea. Iubirea aceasta pentru respectivul […] Articolul Poveste de Crăciun apare prima dată în Contributors.
10 decembrie 2025
08:30
Din nou, programele de liceu la română. (Încercare de) dialog cu dl. prof. acad. Ioan Aurel Pop # Contributors.ro
Stimate domnule Președinte al Academiei Române, dragă Ioan Aurel Pop, Cu toată prețuirea pentru cariera universitară și pentru înalta poziție pe care o dețineți în cultura și în cercetarea științifică din România, îngăduiți-mi să va atrag atenția, ca unui istoric cu o amplă experiență, că declarațiile dvs. cu privire la programa de limba și literatura […] Articolul Din nou, programele de liceu la română. (Încercare de) dialog cu dl. prof. acad. Ioan Aurel Pop apare prima dată în Contributors.
06:10
Citesc relativ frecvent și nicidecum fără plăcere jurnale și memorii. Foarte adesea scriu despre ele, conștient fiind că nu tot ceea ce conțin ele e riguros exact. Cel ce se află în condiția de martor al propriei vieți nu are cum să fie necondiționat obiectiv cu sine însuși. Știm asta de la teoreticieni precum Philippe […] Articolul Ambiguități fertile apare prima dată în Contributors.
9 decembrie 2025
08:00
Există destine în care se înscriu destinele unei întregi naţiuni, ca şi cum viaţa oamenilor trecători ar deveni imaginea speranţei şi a tragediilor comunităţii pe care ajung să o întruchipeze. Iar un asemenea destin al curajului şi al tragismului exemplar este şi cel al lui Ilie Lazăr : drumul său duce de la promisiunea aurorală […] Articolul Ilie Lazăr sau dârzenia patriotismului apare prima dată în Contributors.
8 decembrie 2025
13:50
Ruptura americană obligă Europa să intre într-o etapă de maturizare instituțională pe care o amânase în mod structural. Democrațiile europene trebuie să învețe să genereze coerent voință colectivă într-un domeniu tradițional sensibil la suveranitățile naționale, iar acest demers necesită nu doar investiții materiale, ci reconfigurări profunde ale mecanismelor decizionale. Articolul Europa în fața rupturii americane și a propriilor limite instituționale apare prima dată în Contributors.
13:30
Lacurile Vidraru, Paltinu, Pucioasa, Bolboci, Măneciu și Râușor se golesc. Toate acestea alimentează două hidrocentrale care au capacitatea de 270 MW. Mai există hidrocentrale începute care au grad de finalizare între 80% și 98%, cu o capacitate potențiala de 214 MW. Hidrocentralele au rolul de a produce energie electrică în vârfurile de sarcină, ceea ce […] Articolul România sabotată? Dezastrul energiei din 2025 apare prima dată în Contributors.
13:20
Europa nu mai are timp de jumătăți de măsură: federalizarea Uniunii Europene nu mai e o opțiune, ci o urgență absolută # Contributors.ro
Să fim realiști, dragi cititori: în 2025, cu un război care mușcă din estul continentului, cu tarife americane care ne lovesc exporturile și cu o Chină care are posibilitatea de a cumpăra Europa pe bucăți, Uniunea Europeană arată ca un uriaș cu picioare de lut. Avem 27 de state, fiecare cu ambițiile ei așa-zis suveraniste, […] Articolul Europa nu mai are timp de jumătăți de măsură: federalizarea Uniunii Europene nu mai e o opțiune, ci o urgență absolută apare prima dată în Contributors.
07:50
Pentru Teatrul Regina Maria din Oradea, spectacolul Oglinda spartă, fundamentat pe un scenariu datorat rusului Roman Doljanski care rescrie una dintre piesele din perioada târzie a creației lui Arthur Miller, înseamnă ceea ce se cheamă un spectacol eveniment. În primul rând datorită faptului că instituția producătoare a reușit să îl convingă pe unul dintre cei […] Articolul Când totul se surpă apare prima dată în Contributors.
7 decembrie 2025
09:40
Război ideologic împotriva democrației (I): Cum și de ce s-a prăbușit America fondatorilor # Contributors.ro
Strategia de securitate națională formulată sub administrația Trump nu reprezintă o schimbare conjuncturală de politică externă, ci expresia finală a unei rupturi instituționale acumulate în interiorul republicii americane. În logica neoinstituțională, documentul nu produce o nouă orientare, ci confirmă faptul că instituțiile – atât cele formale cât și cele informale – care legau puterea de […] Articolul Război ideologic împotriva democrației (I): Cum și de ce s-a prăbușit America fondatorilor apare prima dată în Contributors.
07:50
Prolog În urmă cu puțin timp am făcut o vizită de două săptămâni la departamentul de matematică al universității unde am predat timp de douăzeci și ceva de ani și de unde am plecat anul trecut. Programul vizitei a fost foarte încărcat: două prezentări în cadrul seminarului de analiză, lucru în comun cu doi dintre […] Articolul Minunata lume nouă a algoritmilor de învățare apare prima dată în Contributors.
6 decembrie 2025
08:50
Într-o recenzie propriu-zisă criticii fac o evaluare argumentată, arătând ce a reușit sau nu să facă volumul respectiv sau „cât de reușit este” odată situat în contextul de care aparține, dar și în afara lui (prin ce are original, nou) și odată lămurit care îi sunt limitele, slăbiciunile, deschiderile sau realizările. În schimb, în această […] Articolul O altfel de recenzie: Scurte scenarii inițiatice de Magda Cârneci apare prima dată în Contributors.
08:40
Introducere Susținerea pentru ideea că este/nu este bine ca oamenii să lucreze/locuiască în altă țară a Uniunii Europene (UE) are, foarte probabil, o determinare multiplă, ține de condiționări personale, comunitare, regionale sau naționale. A fi favorabil sau nu lucrului în altă țară europeană are consecințe multiple în domeniul migrației, relațiilor sociale, raportării la instituții etc. […] Articolul De unde vine cultura migrației intraeuropene ? apare prima dată în Contributors.
5 decembrie 2025
09:50
La peste trei decenii de la decembrie 1989 apariţia în româneşte a monumentalei sinteze a lui Dennis Deletant este ocazia de a reflecta la tragedia unei naţiuni: prin erudiţie, precizie, sobrietate şi forrmulări memorabile, panorama profesorului Deletant este o carte de învăţătură. În paginile ei cei de azi pot regăsi profilul unui timp care nu […] Articolul Comunismul românesc sau tragedia unei naţiuni apare prima dată în Contributors.
08:00
Ce trebuie să facă Europa? Armată unită, stat de drept, educație politică. Edward Kanterian în interviu cu Vittorio Hösle, profesor de filosofie la Universitatea Notre Dame (SUA) # Contributors.ro
Edward Kanterian: Domnule Profesor Hösle, opera dumneavoastră filosofică abordează toate subiectele majore ale filosofiei, fie că este vorba de moralitate, politică, istorie, metafizică, estetică, religie sau ecologie.[1] V-ați manifestat și ca comentator politic, cel mai recent cu două cărți remarcabile despre războiul din Ucraina și despre geopolitică, Cu Rusia în spate. Războiul din Ucraina și […] Articolul Ce trebuie să facă Europa? Armată unită, stat de drept, educație politică. Edward Kanterian în interviu cu Vittorio Hösle, profesor de filosofie la Universitatea Notre Dame (SUA) apare prima dată în Contributors.
07:00
Aud că dl. Mihai Adrian Hotca, de la al cărui roman a pornit Emanuel Pârvu scrierea scenariului pentru filmul Gașca de la Drept, este un binecunoscut profesor universitar și reputat avocat. Cunoaște, așadar, nemijlocit atât condiția de universitar cât pe aceea de student, fapt care se vede bine în versiunea mediată a cărții sale, așa […] Articolul Ani de studenție apare prima dată în Contributors.
4 decembrie 2025
19:00
NATO fără Statele Unite, OSCE fără Rusia? Cum construiesc Kremlinul și Casa Albă o nouă schemă de „pace” în Europa # Contributors.ro
Pentru prima dată în peste 25 de ani, reuniunea ministerială a NATO a avut loc fără participarea secretarului de stat al SUA. Această decizie a Washingtonului a reprezentat un semnal diplomatic puternic – deși în cadrul Alianței se preferă a nu se recunoaște acest lucru. Iar chiar acum la Viena începe reuniunea miniștrilor Organizației pentru […] Articolul NATO fără Statele Unite, OSCE fără Rusia? Cum construiesc Kremlinul și Casa Albă o nouă schemă de „pace” în Europa apare prima dată în Contributors.
10:50
Statisticile Uniunii Europene arată progresul excepțional al României în ultimele două decenii. În 2024 creșterea venitului real per capita din țara noastră a fost nu mai puțin de 134% comparativ cu 2004. Media Uniunii Europene a fost de 22% în același interval, iar țările cel mai bine plasate după România au fost Lituania cu 95% […] Articolul Capcana venitului mijlociu apare prima dată în Contributors.
10:20
• Numărul populației • Speranța de viață • Vârsta la pensionare • Numărul mediu de copii •Căsătorii și divorțuri • Câteva remarci finale •Anexă (vârste de pensionare în Europa+) Eurostat a publicat nu de mult, mai târziu ca în anii precedenți, unele date asupra populației și fenomenelor demografice în anul 2024 în cele 27 […] Articolul Tabloul demografic al Uniunii Europene în anul 2024 apare prima dată în Contributors.
3 decembrie 2025
09:20
M-am întrebat, o viață întreagă, la ce sunt bun pe lumea asta. Sau, mai rău, dacă sunt bun la ceva. Și, până nu cu mult timp în urmă, de câte ori m-am întrebat la ce sunt eu bun, n-am știu să răspund. Articolul La ce bun filozofii pe lume?* apare prima dată în Contributors.
08:40
Poate fi scos accesul la informații clasificate de sub incidența „dilemelor”? Dilematicele situații („Prima dilemă: Universitatea Bioterra”, „A doua dilemă: Universitatea Athenaeum și diploma eliberată în 2018”[1]) așa cum sunt ele prezentate de DIGI.ro în data de 27.11.2025 ne aduc în atenție și „mecanismul legal” prin care unele categorii de persoane pot trece de exigențele […] Articolul Secretul de stat între Epimeteu și Prometeu apare prima dată în Contributors.
08:30
Toate evenimentele din ultimii ani, de la pandemie la războiul din Ucraina, au adus în atenție o discuție mereu prezentă dar mai degrabă periferic, cea despre industrie și reindustrializare. Economia țărilor dezvoltate s-a dovedit extrem de vulnerabilă la blocarea “liniilor lungi” de aprovizionare, fie forțată, datorită restricțiilor, fie intenționată, în cazul războiului. Inclusiv economia rusească, […] Articolul Globalismul naiv și fericit s-a terminat apare prima dată în Contributors.
08:10
Despre finanțarea învățământului superior. Avem o piață funcțională de educație și formare? # Contributors.ro
Recent a fost pusă în consultare publică ”noua” veche metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2026. Metodologia consacră un principiu valabil încă din 1999, acela al finanțării pe student, finanțarea fiind astfel orientată în funcție de serviciile educaționale prestate de universități și nu […] Articolul Despre finanțarea învățământului superior. Avem o piață funcțională de educație și formare? apare prima dată în Contributors.
2 decembrie 2025
09:00
Dimineața devreme, pe 19 noiembrie, Ucraina a fost șocată de imaginile și știrile din Ternopil. Teroriștii ruși au atacat un cartier rezidențial al acestui oraș cu mai multe rachete X-101, lansate de aparate de aviație strategică. Racheta a distrus unul dintre blocurile de nouă etaje atacate. 35 de persoane au murit, aproape o sută au […] Articolul Cine este Dan Driscoll, cel căruia Trump i-a încredințat negocierile cu Ucraina apare prima dată în Contributors.
08:20
Marți, ora prânzului. În metrou, un grup de „patrioți”, cu tricolorul expus ostentativ, urla despre dușmani. O doamnă era pur și simplu surescitată, apostrofa lumea din jur din toți rărunchii. Injuriile sale îi vizau pe toți cei care nu se asemănau cu ea: președintele țării, imigranții, homosexualii, tinerii care, spre deosebire de cei de altădată, […] Articolul Am fost „dușman al poporului”. Scurtă confesiune apare prima dată în Contributors.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.