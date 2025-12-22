Preşedintele, medierea şi referendumul

09:20

M-am întrebat, o viață întreagă, la ce sunt bun pe lumea asta. Sau, mai rău, dacă sunt bun la ceva. Și, până nu cu mult timp în urmă, de câte ori m-am întrebat la ce sunt eu bun, n-am știu să răspund. Articolul La ce bun filozofii pe lume?* apare prima dată în Contributors.