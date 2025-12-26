Un”nuntez”

09:50

La peste trei decenii de la decembrie 1989 apariţia în româneşte a monumentalei sinteze a lui Dennis Deletant este ocazia de a reflecta la tragedia unei naţiuni: prin erudiţie, precizie, sobrietate şi forrmulări memorabile, panorama profesorului Deletant este o carte de învăţătură. În paginile ei cei de azi pot regăsi profilul unui timp care nu […]