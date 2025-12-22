Momente senzaţionale! Au avut un singur fan pe stadion şi toată echipa a mers să-l îmbrăţişeze
Antena Sport, 22 decembrie 2025 08:50
• • •
Acum 10 minute
09:10
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele pentru tilu după victoria cu Rapid. De ce echipă se teme: “E valoroasă” # Antena Sport
Acum 30 minute
08:50
Momente senzaţionale! Au avut un singur fan pe stadion şi toată echipa a mers să-l îmbrăţişeze # Antena Sport
08:50
“Cu tot respectul, dar…”. Reacţia lui Răzvan Lucescu după ce l-a învins pe Rafa Benitez în Grecia # Antena Sport
Acum o oră
08:40
“Un plus evident”. Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1. Detaliul remarcat în derby # Antena Sport
08:30
08:30
Cristi Săpunaru a auzit ce a spus Costel Gâlcă şi a intervenit, după FCSB – Rapid 2-1: “Nu e ok” # Antena Sport
08:20
“Nicolae Stanciu, la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Gigi Becali după victoria din derby-ul cu Rapid # Antena Sport
08:20
Acum 2 ore
08:10
Surpriza anului: Williams. Analiza lui Adrian Georgescu după încheierea sezonului din Formula 1 # Antena Sport
08:00
Acum 12 ore
00:00
Seară de coşmar pentru Dan Şucu! După ce Rapid a pierdut cu FCSB, Genoa a fost învinsă cu un gol în prelungiri # Antena Sport
00:00
21 decembrie 2025
23:30
Gigi Becali pregătește transferurile de iarnă la FCSB. Anunțul făcut despre Kevin Ciubotaru după 2-1 cu Rapid # Antena Sport
23:20
Costel Gâlcă, cerere directă către conducerea Rapidului după ce giuleştenii au fost învinşi în derby-ul cu FCSB! # Antena Sport
23:10
Florin Tănase, avertisment pentru rivale după FCSB – Rapid 2-1: “Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off” # Antena Sport
23:00
23:00
22:40
Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la FCSB – Rapid: “Cum să faci aşa ceva?” # Antena Sport
22:40
Reacția lui Darius Olaru, după ce a marcat un gol de generic în FCSB – Rapid 2-1: “Îmi pare rău că se termină” # Antena Sport
22:30
Gigi Becali l-a “luat la ţintă” pe Daniel Bîrligea, apoi a anunţat o decizie surprinzătoare în privinţa lui! # Antena Sport
22:20
Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa – Atalanta # Antena Sport
22:10
Răzvan Lucescu l-a răpus pe marele Rafa Benitez. PAOK a câștigat derby-ul cu Panathinaikos # Antena Sport
21:50
Bîrligea, extrem de nemulţumit că a fost schimbat! A protestat vehement şi i-a cerut explicaţii lui Pintilii # Antena Sport
21:30
Jucătorul căruia Gigi Becali i-a oferit un salariu de 1 milion de euro, în tribune la derby-ul FCSB – Rapid! # Antena Sport
21:20
Mohamed Salah a dat uitării scandalul pe care l-a provocat la Liverpool: “Moralul său e foarte ridicat” # Antena Sport
20:40
Darius Olaru a deschis scorul în FCSB – Rapid! Execuţie superbă a căpitanului campioanei. Bîrligea, assist # Antena Sport
20:30
Moment special înainte de FCSB – Rapid. Asistenții lui Istvan Kovacs, premiați înainte de retragere # Antena Sport
20:30
Jurnal Antena Sport | Băiatul unui fost golgheter din Liga 1 îi calcă pe urme tatălui # Antena Sport
20:30
Jurnal Antena Sport | Teodora Meluţă înscrie pe stadionul unde România vrea să învingă Turcia # Antena Sport
Acum 24 ore
20:10
20:00
Octavian Popescu e din nou OUT. Fotbalistul FCSB-ului, în afara lotului pentru derby-ul cu Rapid # Antena Sport
19:50
“Îşi bat joc de banii lui Şucu” Fostul preşedinte al giuleştenilor a răbufnit înaintea derby-ului FCSB – Rapid! # Antena Sport
19:40
Barcelona, victorie în derby-ul cu Villarreal. Raphinha și Yamal i-au dus pe catalani la patru puncte de Real # Antena Sport
19:20
Posibilul transfer al lui Kevin Ciubotaru, comentat de Dorinel Munteanu: “Dacă are oferte..” # Antena Sport
19:00
“Putea fi patru sau cinci la zero”. O legendă a lui Dinamo nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu UTA # Antena Sport
18:40
Titular în premieră după patru luni în FCSB – Rapid. Jucătorul care revine în primul 11 # Antena Sport
18:30
Decizia luată de PSV în privinţa jucătorului care a înjurat înspre Dennis Man pe teren! # Antena Sport
18:20
“Putea fi 4 sau 5 la zero”. O legendă a lui Dinamo nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu UTA # Antena Sport
18:00
Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! # Antena Sport
17:50
Rapid pregătește un moment emoționant pentru derby-ul cu FCSB. Cu ce banner vor intra jucătorii pe teren # Antena Sport
17:20
Neagoe a făcut iureş după ce echipa lui a fost egalată în minutul 90! I-a “distrus” pe arbitri şi pe jucători! # Antena Sport
17:20
“Am făcut ceva ce nu fac de obicei”. Reacția lui Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Petrolul 1-1 # Antena Sport
17:00
A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV # Antena Sport
17:00
“M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere! # Antena Sport
16:30
Nota primită de Ianis Hagi după ce a jucat 25 de minute cu ultima clasată din Turcia. Cifrele românului # Antena Sport
16:20
Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei # Antena Sport
16:00
15:40
Fostul jucător de la FCSB a dezvăluit cum a ajuns să facă o mică avere de pe TikTok. Suma strânsă în doar 4 luni # Antena Sport
15:30
George Puşcaş, făcut praf după ce a cerut un salariu uriaş lui Dinamo: “El, săracul, nu joacă de vreo doi ani” # Antena Sport
15:30
