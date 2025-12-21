Gigi Becali pregătește transferurile de iarnă la FCSB. Anunțul făcut despre Kevin Ciubotaru după 2-1 cu Rapid

12:50

Liverpool a obținut sâmbătă a doua victorie consecutivă în Premier League. Campioana en-titre s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Tottenham, într-un meci pe care gazdele l-au încheiat în 9 oameni. Intrat la pauză pentru a-l înlocui pe Bradley, Alexander Isak a înscris pentru gruparea pregătită de Arne Slot, dar s-a […]