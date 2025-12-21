Reacția lui Darius Olaru, după ce a marcat un gol de generic în FCSB – Rapid 2-1: “Îmi pare rău că se termină”

11:20

Fredy Guarin, fostul coleg al lui Cristi Chivu la Inter în perioada 2012-2014, a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut din cauza alcoolului şi a depresiei. Columbianul ajuns la 39 de ani susţine că a vrut să se sinucidă în trei rânduri, dar şi că l-a atacat pe tatăl său. Acum, după ce […]