Preţul aurului a ajuns la 4.383,76 dolari pe uncie, atingând un nou record istoric

*(Interviu cu Lavinia Pavel, manager Urban Hub)Reporter: Aţi redeschis Urban Hub în primăvara acestui an. Ce ne puteţi spune despre spaţiul pe care l-aţi amenajat - unde este amplasat, ce destinaţie are în prezent şi cui se adresează?Lavinia Pavel: Urban Hub este un spaţiu multifuncţional, impresionant ca arhitectură şi stil decorativ, însă foarte prietenos şi primitor cu cei care ne vizitează, indiferent că sunt profesionişti cu un proiect ori trecători care au nevoie de o cafea bună şi câteva clipe de linişte şi confort.