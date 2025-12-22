Rusia, 'angajată deplin' pentru pace în Ucraina după întâlnirile cu SUA
Bursa, 22 decembrie 2025 09:20
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări duminica aceasta că Rusia îşi menţine 'angajamentul deplin' faţă de realizarea păcii în Ucraina după întâlnirile dintre reprezentanţi ai Washingtonului şi ai Moscovei care au avut loc la acest sfârşit de săptămână în Florida, informează luni EFE.
Un general rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la Moscova, informează luni Reuters, care citează Comitetul de Anchetă Rus.
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operaţiunilor, un moment de cotitură în revenirea ţării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, informează Reuters.
Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie.
România a produs, în primele zece luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de peste 2,07 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 173.400 tep mai mică (-7,7%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din 2024, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Preţul aurului a atins luni 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul viitor, relatează AFP.
Grigore Alexandrescu şi Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moş Crăciun
Estonia a anunţat duminica aceasta că a semnat un acord pentru achiziţionarea a cel puţin şase lansatoare de rachete fabricate în Coreea de Sud, informează luni dpa.
* Acţiunile şi obligaţiunile americane reprezintă 47% din portofoliul mondial
Italia: Amendament aprobat în Parlament - rezervele de aur deţinute de banca centrală and #8221;aparţin cetăţenilor and #8221; # Bursa
O comisie parlamentară din Italia a aprobat, vineri, un amendament la bugetul pe 2026 în care se afirmă că rezervele de aur deţinute de banca centrală a ţării aparţin and #8221;oamenilor and #8221;, au anunţat parlamentarii, ignorând criticile Băncii Centrale Europene (BCE), conform Reuters.
and #8222;Eliberarea teritoriilor istorice and #8221; - noul manual de agresiune al lui Vladimir Putin # Bursa
Potrivit recentelor declaraţii ale lui Vladimir Putin se pare că eliberarea 'teritoriilor istorice and #8221; ale Rusiei a devenit oficial justificarea explicită a unui război de cucerire, ambalat retoric drept reacţie defensivă.
Protestul violent de joia trecută de la Bruxelles, prezentat de organizatori drept o revoltă and #8222;pentru supravieţuirea fermierilor and #8221; şi împotriva and #8222;dictaturii de la Bruxelles and #8221;, a arătat, în realitate, ca un asediu cu obiective ascunse mai largi decât lozincile lipite pe gardurile Parlamentului European: în spatele furiei din Place du Luxembourg, cu fum negru de la anvelope, cartofi aruncaţi, proiectile şi ciocniri cu poliţia, miza s-a mutat rapid de la revendicări agricole punctuale la presiune politică brută asupra instituţiilor UE.
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,69%, de la 5,70% în ziua anterioară.
Euro a scăzut, vineri, cu 0,15 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0896 lei/euro.
Echipa Le Château - motorul din spatele celui mai complex spaţiu de evenimente din Bucureşti # Bursa
În spatele fiecărui eveniment impecabil, în spatele fiecărei seri care impresionează prin eleganţă, ritm şi acurateţe, există o echipă care funcţionează ca un mecanism fin reglabil.
Ultima reducere a dobânzii de politică monetară din SUA a avut loc pe fondul unor tensiuni semnificative în cadrul Federal Open Market Committee (FOMC), care include membri ai Consiliului Guvernatorilor şi, prin rotaţie, preşedinţi ai celor 12 divizii federale din cadrul Federal Reserve.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că spitalele vor putea organiza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, iar cumulul pensiei cu salariul va fi menţinut şi în anul 2026, în special în domenii critice precum sănătatea.
Sectorul privat intră, în premieră, în marile proiecte CERN: 860 de milioane de euro donaţii # Bursa
Pentru prima dată în istoria Organizaţiei Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN), donatori din sectorul privat s-au angajat să contribuie financiar la construcţia celui mai mare accelerator de particule din lume, cu o sumă totală de 860 de milioane de euro, a anunţat instituţia cu sediul la Geneva, potrivit agenţiei AFP.
Rusia a finalizat testele pentru primul computer cuantic - experţii avertizează că tehnologia este încă la început # Bursa
Rusia a finalizat testarea primului său computer cuantic de 70 de qubiţi, marcând un pas important în strategia sa de dezvoltare a tehnologiilor cuantice.
and #8221;Ne dorim să fim un punct central de întâlnire a comunităţilor de afaceri and #8221; # Bursa
*(Interviu cu Lavinia Pavel, manager Urban Hub)Reporter: Aţi redeschis Urban Hub în primăvara acestui an. Ce ne puteţi spune despre spaţiul pe care l-aţi amenajat - unde este amplasat, ce destinaţie are în prezent şi cui se adresează?Lavinia Pavel: Urban Hub este un spaţiu multifuncţional, impresionant ca arhitectură şi stil decorativ, însă foarte prietenos şi primitor cu cei care ne vizitează, indiferent că sunt profesionişti cu un proiect ori trecători care au nevoie de o cafea bună şi câteva clipe de linişte şi confort.
Refugiul Infosan din Munţii Făgăraş - o realizare inginerească la peste 2.100 metri altitudine # Bursa
Reporter: La cât se ridică valoarea totală a investiţiei în construcţia Refugiului Infosan şi cum a fost finanţat proiectul?Călin Ciubotaru: Valoarea totală a investiţiei se ridică la aproximativ 60.000 de euro, o sumă acoperită integral din fonduri private, asigurate de Spitalul de Oftalmologie INFOSAN din Bucureşti.
Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut ponderent scăderi, în ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii trecute, în constrast cu aprecierile pieţelor europene.
Recunosc încă din start, sunt foarte sensibil când vine vorba de colinde şi colindători.
TradeVille: Micron Technology se bazează pe creşterea accelerată a preţurilor cipurilor de memorie # Bursa
Micron Technology a prognozat un profit ajustat aproape dublu pentru al doilea trimestru din anul fiscal 2026, faţă de aşteptările analiştilor de pe Wall Street, pe fondul creşterii accelerate a preţurilor cipurilor de memorie, într-un context de ofertă limitată şi cerere în plină expansiune din partea centrelor de date dedicate inteligenţei artificiale, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Producţia de gaze naturale utilizabile a ţării noastre a fost, în primele zece luni din 2025, de 6,21 milioane tone echivalent petrol, cu 74.400 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 1,2%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Premierul britanic Keir Starmer a discutat, într-un apel video, cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile de a obţine and #8222;o pace justă şi de durată and #8221; în Ucraina, a anunţat biroul din Downing Street într-un comunicat, relatează Reuters.
Exercitarea atribuţiilor constituţionale de către autorităţile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituţie, precizează duminică judecătorii din CSM, ca reacţie la iniţiativa preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum în cadrul corpului magistraţilor, conform Agerpres.
Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, declară duminică seară că nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui 'referendum în cadrul corpului magistraţilor' pentru 'plecarea CSM' şi, pentru a înţelege mai usor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui ori pentru dizolvarea Parlamentului, conform postării de pe pagina sa oficială de Facebook.
Ciucu a informat Guvernul cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Capitalei # Bursa
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-a informat pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Bucureşti, el arătând că nu va aştepta doar soluţii de la Guvern şi vor urma reforme în Bucureşti, potrivit news.ro.
AUR cere sesizarea CCR după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind referendumul între magistraţi # Bursa
AUR cere instituţiilor abilitate sesizarea CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi puterea judecătorească, după anunţul lui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, conform unui comunicat oficial transmis de AUR.
Avocata Ingrid Mocanu l-a atacat dur pe preşedintele Nicuşor Dan, după ce acesta a anunţat intenţia de a organiza un referendum pe tema justiţiei şi a afirmat că actualul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) ar putea fi demis dacă magistraţii ar concluziona că nu acţionează în interes public, potrivit ştripesurse.ro.
Senatorul american Lindsey Graham a acuzat duminică Hamasul palestinian şi mişcarea libaneză Hezbollah că se reînarmează, cu prilejul unei întâlniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat duminică în favoarea unei noi întâlniri cu aliaţii europeni, după discuţiile dintre o delegaţie ucraineană şi partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează dpa.
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei, în urma unei invitaţii publice lansate de preşedintele României, conform news.ro.
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru and #8222;atacuri asupra independenţei justiţiei and #8221;, conform Agerpres.
Serviciul poştal danez PostNord va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, marcând astfel încheierea unui capitol de aproape 400 de ani în istoria poştei din Danemarca, conform ziare.com.
Judecători CCR: Referendumul and #8222;în cadrul corpului magistraţilor and #8221; nu e constituţional # Bursa
Referendumul anunţat de Nicuşor Dan în luna ianuarie trebuie să fie unul de schimbare a Constituţiei, sau este neconstituţional, consideră doi judecători CCR, potrivit DC News.
AUR acuză and #8222;lovitură de stat and #8221; după anunţul lui Nicuşor Dan privind referendumul din justiţie # Bursa
Avocata Silvia Uscov, din partidul AUR, denunţă intenţia preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum pe tema justiţiei, aceasta consideră demersul drept o and #8222;lovitură de stat and #8221; lentă, conform ştiripesurse.ro.
Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa and #8222;în toate domeniile and #8221; pentru a lupta împotriva and #8222;pirateriei şi terorismului internaţional and #8221; al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP.
Nicuşor Dan: Concluzia sesizărilor magistraţilor este că unii membri ai CSM nu acţionează în interes public # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, duminică, într-o declaraţie de presă, că, după citirea a aproximativ două treimi din sesizările venite din partea magistraţilor, concluzia este că există o categorie de magistraţi, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sau ai conducerii unor instanţe, care nu acţionează în interes public, ci în interesul unui grup restrâns pe care îl constituie, relatează Agerpres.
La o săptămână după atacul asupra unui festival evreiesc de pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, soldat cu moartea a 15 persoane, în principal evrei, preşedintele israelian Isaac Herzog a cerut duminică o campanie globală împotriva antisemitismului, relatează dpa.
Judecătorul, Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, a precizat duminică, după anunţul şefului statului, Nicuşor Dan, privind organizarea unui referendum în Justiţie, că preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii, conform Agerpres.
Nicuşor Dan: Au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii, faţă de cei 1.000 care au semnat mesaj de susţinere pentru magistraţii care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre problemele din sistemul judiciar şi că există o teamă în rândul acestora că participarea la o astfel de întâlnire ar putea avea repercursiuni, potrivit Agerpres.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: and #8221;CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? and #8221;, conform news.ro.
Autorităţile israeliene au anunţat duminică că au aprobat construirea a 19 colonii în Cisiordania, o măsură despre care spun că vizează and #8222;blocarea înfiinţării unui stat palestinian terorist and #8221;, pe fondul intensificării activităţii de colonizare începând cu 7 octombrie, relatează AFP.
Japonia a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării armelor cu energie dirijată, după ce a instalat pe o navă militară un sistem laser de mare putere, conceput pentru a doborî drone şi alte ameninţări aeriene uşoare, potrivit Live Science.
Aplicaţia mobilă ChatGPT a depăşit pragul de 3 miliarde de dolari în cheltuieli realizate de consumatori la nivel global, potrivit estimărilor publicate de Appfigures. Suma include plăţile efectuate pe dispozitive iOS şi Android de la lansarea aplicaţiei, în mai 2023, conform TechRider.
Kremlinul: Modificările europene şi ucrainene ale propunerilor SUA nu sporesc şansele păcii în Ucraina # Bursa
Kremlinul a transmis duminică că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătăţite de modificările aduse de Europa şi Ucraina propunerilor americane, potrivit Reuters.
