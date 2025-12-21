Zelenski vrea să se consulte cu aliaţii europeni după discuţiile din SUA
Bursa, 21 decembrie 2025 18:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat duminică în favoarea unei noi întâlniri cu aliaţii europeni, după discuţiile dintre o delegaţie ucraineană şi partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează dpa.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
19:30
AUR cere sesizarea CCR după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind referendumul între magistraţi # Bursa
AUR cere instituţiilor abilitate sesizarea CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi puterea judecătorească, după anunţul lui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, conform unui comunicat oficial transmis de AUR.
Acum 30 minute
19:10
Avocata Ingrid Mocanu l-a atacat dur pe preşedintele Nicuşor Dan, după ce acesta a anunţat intenţia de a organiza un referendum pe tema justiţiei şi a afirmat că actualul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) ar putea fi demis dacă magistraţii ar concluziona că nu acţionează în interes public, potrivit ştripesurse.ro.
19:00
Senatorul american Lindsey Graham a acuzat duminică Hamasul palestinian şi mişcarea libaneză Hezbollah că se reînarmează, cu prilejul unei întâlniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
Acum o oră
18:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunţat duminică în favoarea unei noi întâlniri cu aliaţii europeni, după discuţiile dintre o delegaţie ucraineană şi partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează dpa.
18:40
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei, în urma unei invitaţii publice lansate de preşedintele României, conform news.ro.
Acum 2 ore
18:20
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru and #8222;atacuri asupra independenţei justiţiei and #8221;, conform Agerpres.
18:10
Serviciul poştal danez PostNord va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, marcând astfel încheierea unui capitol de aproape 400 de ani în istoria poştei din Danemarca, conform ziare.com.
18:00
Judecători CCR: Referendumul and #8222;în cadrul corpului magistraţilor and #8221; nu e constituţional # Bursa
Referendumul anunţat de Nicuşor Dan în luna ianuarie trebuie să fie unul de schimbare a Constituţiei, sau este neconstituţional, consideră doi judecători CCR, potrivit DC News.
17:50
Avocata Ingrid Mocanu l-a atacat dur pe preşedintele Nicuşor Dan, după ce acesta a anunţat intenţia de a organiza un referendum pe tema justiţiei şi a afirmat că actualul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) ar putea fi demis dacă magistraţii ar concluziona că nu acţionează în interes public, potrivit ştripesurse.ro.
Acum 4 ore
17:20
AUR acuză and #8222;lovitură de stat and #8221; după anunţul lui Nicuşor Dan privind referendumul din justiţie # Bursa
Avocata Silvia Uscov, din partidul AUR, denunţă intenţia preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum pe tema justiţiei, aceasta consideră demersul drept o and #8222;lovitură de stat and #8221; lentă, conform ştiripesurse.ro.
16:50
Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa and #8222;în toate domeniile and #8221; pentru a lupta împotriva and #8222;pirateriei şi terorismului internaţional and #8221; al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP.
16:40
Nicuşor Dan: Concluzia sesizărilor magistraţilor este că unii membri ai CSM nu acţionează în interes public # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, duminică, într-o declaraţie de presă, că, după citirea a aproximativ două treimi din sesizările venite din partea magistraţilor, concluzia este că există o categorie de magistraţi, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sau ai conducerii unor instanţe, care nu acţionează în interes public, ci în interesul unui grup restrâns pe care îl constituie, relatează Agerpres.
16:20
La o săptămână după atacul asupra unui festival evreiesc de pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, soldat cu moartea a 15 persoane, în principal evrei, preşedintele israelian Isaac Herzog a cerut duminică o campanie globală împotriva antisemitismului, relatează dpa.
16:10
Judecătorul, Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, a precizat duminică, după anunţul şefului statului, Nicuşor Dan, privind organizarea unui referendum în Justiţie, că preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii, conform Agerpres.
Acum 6 ore
15:20
Nicuşor Dan: Au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii, faţă de cei 1.000 care au semnat mesaj de susţinere pentru magistraţii care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre problemele din sistemul judiciar şi că există o teamă în rândul acestora că participarea la o astfel de întâlnire ar putea avea repercursiuni, potrivit Agerpres.
14:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: and #8221;CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? and #8221;, conform news.ro.
14:30
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: and #8221;CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? and #8221;, conform news.ro.
14:20
Autorităţile israeliene au anunţat duminică că au aprobat construirea a 19 colonii în Cisiordania, o măsură despre care spun că vizează and #8222;blocarea înfiinţării unui stat palestinian terorist and #8221;, pe fondul intensificării activităţii de colonizare începând cu 7 octombrie, relatează AFP.
Acum 8 ore
13:30
Japonia a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării armelor cu energie dirijată, după ce a instalat pe o navă militară un sistem laser de mare putere, conceput pentru a doborî drone şi alte ameninţări aeriene uşoare, potrivit Live Science.
13:20
Aplicaţia mobilă ChatGPT a depăşit pragul de 3 miliarde de dolari în cheltuieli realizate de consumatori la nivel global, potrivit estimărilor publicate de Appfigures. Suma include plăţile efectuate pe dispozitive iOS şi Android de la lansarea aplicaţiei, în mai 2023, conform TechRider.
13:00
Kremlinul: Modificările europene şi ucrainene ale propunerilor SUA nu sporesc şansele păcii în Ucraina # Bursa
Kremlinul a transmis duminică că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătăţite de modificările aduse de Europa şi Ucraina propunerilor americane, potrivit Reuters.
13:00
Un procent de 32,7% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de ani din UE utilizau în 2025 instrumente generative de inteligenţă artificială, arată datele Eurostat, care mai relevă că România are cel mai mic procent de utilizatori.
12:40
Ionuţ Dumitru: and #8222;Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori and #8221; # Bursa
Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat, sâmbătă, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză, conform emisiunii de la Antena 3.
12:20
Cel puţin 16 fişiere din dosarele Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiţiei din SUA # Bursa
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, relatează AP.
12:00
Preşedintele rus, Vladimir Putin, este pregătit de dialog cu omologul său francez, Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform AFP.
11:50
Averea netă a directorului general al Tesla, Elon Musk, a urcat la 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit opţiuni pe acţiuni Tesla în valoare de 139 de miliarde de dolari, care fuseseră anulate anul trecut, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes.
Acum 12 ore
11:20
Coreea de Nord: Ambiţiile nucleare ale Japoniei trebuie împiedicate and #8222;cu orice preţ and #8221; # Bursa
Coreea de Nord a avertizat, duminică dimineaţa, că ambiţiile nucleare ale Japoniei and #8222;trebuie împiedicate cu orice preţ and #8221;, după ce un oficial japonez a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare, potrivit agenţiei oficiale KCNA.
11:10
Averea netă a directorului general al Tesla, Elon Musk, a urcat la 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit opţiuni pe acţiuni Tesla în valoare de 139 de miliarde de dolari, care fuseseră anulate anul trecut, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes.
10:50
Garda de Coastă a Statelor Unite, cu sprijinul Pentagonului, a confiscat un nou petrolier în largul coastelor Venezuelei, a anunţat secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, într-o postare pe platforma X, conform Tempo.
10:00
Boeing solicită o derogare de la normele de emisii pentru vânzarea a 35 de avioane cargo 777F # Bursa
Compania Boeing a solicitat vineri Federal Aviation Administration (FAA) o derogare de la viitoarele reguli privind emisiile aeronavelor, pentru a putea comercializa încă 35 de avioane cargo Boeing 777F, invocând cererea puternică din partea clienţilor şi întârzierile în certificarea modelului de generaţie următoare, transmite Reuters.
09:50
Întregul tronson din Autostrada Moldovei de pe teritoriul judeţului Vrancea, deschis pe 23 decembrie # Bursa
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii Moldovei, dintre Focşani şi Adjud, va fi dat în circulaţie pe 23 decembrie. Anunţul a fost făcut atât de preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, cât şi de Sorin Grindeanu, fostul ministru al Transporturilor, după o vizită făcută împreună cu Cristian Pistol, directorul CNAIR, pe şantierul din Vrancea.
09:40
Germania a lansat un fond de 30 de miliarde de euro pentru mobilizarea investiţiilor private # Bursa
Germania a lansat iniţiativa and #8222;Deutschlandfonds and #8221;, un fond în valoare de 30 de miliarde de euro, menit să crească competitivitatea celei mai mari economii europene prin atragerea capitalului privat pentru investiţii în tranziţia energetică, tehnologie şi modernizarea industriei, potrivit Reuters.
09:30
Administraţia preşedintelui Donald Trump a demarat o evaluare interinstituţională care ar putea permite primele livrări către China ale unora dintre cele mai avansate cipuri de inteligenţă artificială produse de Nvidia, au declarat pentru Reuters surse apropiate dosarului.
Acum 24 ore
22:00
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.
21:40
Preşedintele brazilian: O intervenţie militară a SUA în Venezuela ar fi and #8222;o catastrofă umanitară and #8221; # Bursa
Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a avertizat sâmbătă că o eventuală intervenţie armată a Statelor Unite în Venezuela ar reprezenta and #8222;o catastrofă umanitară and #8221;, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington şi guvernul de la Caracas, relatează Reuters.
21:30
Ciprian Ciucu: and #8222;Este o mică minune faptul că domnul Nicuşor Dan a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire and #8221; # Bursa
*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/ciucu-stb-are-datorii-la-anaf-de-1-38-miliarde-de-lei-si-risca-insolventa-66799753 Ciucu: STB are datorii la ANAF de 1,38 miliarde de lei şi riscă insolvenţa ---Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, în prima conferinţă de presă susţinută după instalarea în funcţie, că situaţia financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti este una foarte dificilă, el susţinând că este and #8222;o mică minune and #8221; faptul că fostul edil Nicuşor Dan and #8222;a reuşit să ţină această primărie pe linia de plutire and #8221;, conform news.ro.
21:10
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani şi, eventual, europeni, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
20:40
Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR pe o lege, chiar şi după ce a fost reexaminată de Parlament # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan se referă, sâmbătă, la o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care a adus o schimbare esenţială: preşedintele ţării îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, conform news.ro.
20:30
Nicuşor Dan: Preşedintele îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR asupra unei legi, inclusiv după reexaminarea Parlamentului # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan se referă, sâmbătă, la o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care a adus o schimbare esenţială: preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, conform news.ro.
20:20
Ilie Bolojan: and #8222;Propunerile pentru Legile Justiţiei vor fi gata în ianuarie and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a reacţionat după difuzarea documentarului Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221;, subliniind că Guvernul va propune primele măsuri pentru reformarea justiţiei în prima lună a anului 2026, potrivit euronews.
20:00
Kelemen Hunor: Moţiunile simple împotriva ministrului Justiţiei şi a ministrului de Interne nu vor avea succes # Bursa
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a exprimat convingerea că cele două moţiuni simple, depuse de opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, nu vor avea succes, el punctând că partidul pe care îl conduce va vota împotrivă, transmite Agerpres.
19:50
Majorarea taxelor şi impozitelor locale programată pentru anul viitor creează dificultăţi administrative în primăriile din întreaga ţară, în contextul în care autorităţile locale reclamă lipsa de timp şi complexitatea procedurilor de calcul, ceea ce ar putea îngreuna aplicarea noilor prevederi chiar din prima zi a anului, conform Digi24.
Ieri
19:20
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că preşedintele rus Vladimir Putin intenţionează să cucerească întreaga Ucraină şi să recucerească părţi din Europa care au aparţinut fostului imperiu sovietic, conform Reuters.
19:00
Preşedintele american Donald Trump urmează să fie informat de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, că orice extindere a programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o ameninţare care ar putea necesita acţiuni rapide, a relatat NBC News.
18:40
Statele Unite au lovit noaptea trecută 70 de ţinte ale grupării teroriste ISIS, în Siria, conform euronews. Cel puţin cinci membrii ai grupării au fost ucişi, anunţă Observatorul Sirian pentru drepturile omului.
18:20
Mai multe companii ruseşti care activează în domeniul apărării au fost vizate, în ultimele săptămâni, de o campanie de spionaj cibernetic ce a folosit documente-capcană generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, potrivit unei analize realizate de firma de securitate cibernetică Intezer şi publicată de Reuters.
18:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu omologul său rus, Vladimir Putin, este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc alegeri, au consemnat AFP şi Reuters.
18:00
Produsele electrice şi electrocasnice comercializate în ţara noastră ar putea avea, pe lângă eticheta energetică, o etichetă standardizată care să indice clar cât de uşor pot fi reparate, conform unui comunicat de presă, citat de TechRider. O iniţiativă legislativă depusă de parlamentari ai USR, propune introducerea unu and #8222;indice de reparabilitate and #8221;, conceput după modelul etichetei energetice, astfel încât informaţia să fie uşor de identificat, comparat şi înţeles de consumatori, potrivit sursei.
17:50
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile, conform news.ro.
17:40
Peste un milion de lire au fost confiscate de la fraţii Tate pentru combaterea violenţei asupra femeilor # Bursa
Peste un milion de lire sterline, confiscate de la influencerul controversat Andrew Tate şi fratele său Tristan din conturi bancare din Devon, vor fi folosite pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor, a anunţat poliţia, conform BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.