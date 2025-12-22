5 gadgets de la LIDL (22.12 – 24.12.2025)

15:30

Când mă gândesc la TSMC, primul lucru care îmi vine este expresia „cel mai bun, dintre cei mai buni”. În anul de graţie 2025 cei de la TSMC sunt spuma în materie de procesoare mobile, iar procesul de fabricaţie pe 3nm îl stăpânesc la nivel de fineţe. Samsung Foundry, divizia ce se ocupă de producţia […] The post Samsung a găsit în sfârşit calea spre „inimile” Qualcomm şi Apple, iar o tehnologie nouă integrată pe Exynos 2600 ar readuce gigantul sud-coreean în lupta cu TSMC appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.