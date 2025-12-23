Nici bine nu s-a lansat serviciul Vodafone EASY, că Vodafone pregăteşte deja primele modificări la nivel de abonamente (mai multe resurse, la preţuri mai mari)
Gadget.ro, 24 decembrie 2025 00:50
La final de octombrie Vodafone anunţa lansarea Vodafone EASY, un nou serviciu disponibil 100% digital, ușor de activat, ușor de folosit și ușor de plătit, în doar câțiva pași online, direct din aplicația mobilă disponibilă atât pentru Android, cât și iOS. Vodafone EASY se doreşte a fi un concurent direct pentru Orange YOXO, un serviciu […]
Acum 30 minute
00:50
Acum o oră
00:30
Producătorul chinez Chery ne anunţă că în aproape 6 luni de la lansarea oficială din România, a reuşit să vândă peste 1000 de maşini # Gadget.ro
În luna iulie a acestui an, Chery România anunţa lansarea primelor maşini din ţara noastră. Vorbim despre modelele Chery Tiggo 7 şi Tiggo 8 în mai multe variante astfel: Între timp au mai fost lansate modelele Chery Tiggo 4 în varianta HEV şi Chery Tiggo 9 în versiunea PHEV. Se pare că oferta destul de […]
Acum 2 ore
00:10
Nu doar OnePlus, ci şi Honor va lansa o nouă serie de smartphone-uri gândită pentru gaming şi autonomie mare (primul model se numeşte Honor Win şi va veni cu baterie de 10.000 mAh) # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă informam că OnePlus a a anunţat lansarea unei noi game de smartphone-uri, una care va oferi „o experienţă de gaming fără precedent" şi cea mai bună autonomie din clasa sa. Aceasta se numeşte OnePlus Turbo, iar primul device din serie va fi lansat zilele acestea. Se pare că […]
Acum 6 ore
19:20
Cameră auto DVR duală 70mai A810S – review (Calitate 4K HDR și opțiuni extinse la un preț mai mult decât corect!) # Gadget.ro
Sunt utilizator de camere auto DVR de ani buni, nu mai concep să nu echipez mașina cu așa ceva. Motivele sunt bine știute de toată lumea, haosul din traficul din țara noastră ne cam obligă să avem un martor întotdeauna de față la unele dintre cele mai inimaginabile evenimente ce pot apărea. Din fericire, opțiunile […]
Ieri
23:40
Oraşul Stuttgart, cândva un simbol al prosperităţii susţinut de industria auto germană, ar putea intra într-un soi de faliment # Gadget.ro
Stuttgart, un oraş cu o populaţie de aproape 600.000 de locuitori, este capitala landului german Baden-Württemberg şi al şaselea oraş din Germania ca dimensiune. Acesta a fost foarte mult timp un simbol al prosperităţii susţinut de industria auto germană, aici având sedii companii uriaşe precum Mercedes, Porsche, Bosch, SMR Automotive sau Mahle. Problemele aproape existenţiale […]
22:30
Chinezii de la SAIC anunţă vânzări record în Europa în 2025 pentru marca MG (şi în România cifrele arată bine) # Gadget.ro
MG este o marcă auto britanică ce a fost lansată în 1924, dar care în prezent este deţinută de grupul chinez SAIC. Compania livrează în general maşini accesibile ca preţ, unele care concurează pe acelaşi segment cu Dacia, Suzuki, Skoda sau Renault. Maşinile MG au prins foarte bine la europeni, astfel că 2025 este unul […]
22:10
De ce aţi primit SMS-uri / notificări legate de limita de internet pe mobil pe care o puteţi folosi în roaming SEE? # Gadget.ro
Majoritatea dintre voi aţi primit zilele acestea SMS-uri / notificări din partea operatorilor telecom legate de limita de internet pe care o puteţi folosi în roaming SEE. Un astfel de exemplu este acesta: Această informare a venit oarecum de nicăieri, iar mulţi dintre voi nu ştiţi de ce a fost trimisă. În cele ce urmează […]
21:20
Un grup de hackeri a anunţat că a furat 86 de milioane de piese din baza de date Spotify, adică 99.6% din toate ascultările de pe platforma de streaming audio # Gadget.ro
Un grup de hackeri cunoscut drept „Anna's Archive" a anunţat că a spart baza de date a gigantului suedez Spotify şi a furat aproape 300 TB de date. Spotify are un total de peste 256 milioane de piese, iar cei de la „Anna's Archive" au furat metadatele pentru 99.9% dintre acestea, cât şi peste 86 […]
20:40
DIGI joacă tare în Spania şi rămâne singurul operator telecom din top ce NU măreşte preţurile din ianuarie 2026 (restul au anunţat deja scumpiri) # Gadget.ro
DIGI practică o strategie unitară la nivel de grup, astfel că nu doar în România practică aceleaşi preţuri de ani buni la nivel de abonamente (exceptând modificările de TVA). Digi Spania a anunţat recent că îşi menţine aceleaşi preţuri şi începând cu ianuarie 2026, perioadă în care ceilalţi operatori telecom au confirmat că vor implementa […]
15:50
Samsung Best Products 2025: un an în care ecosistemul a contat mai mult decât fiecare device în parte # Gadget.ro
Dacă 2025 a fost anul în care AI-ul a devenit mainstream, pentru Samsung a fost mai ales anul în care această tehnologie a început să fie integrată coerent în produse, nu doar bifată ca feature. Privind retrospectiv portofoliul lansat în ultimele 12 luni, devine clar că direcția a fost una unitară: telefoane, televizoare și electrocasnice […]
15:20
Laptop GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC (EG61H) – review (Subțire și ușor, cu tot ce-i trebuie atât unui gamer, cât și unui profesionist din domenii variate) # Gadget.ro
M-am gândit mult dacă în titlul acestui review să trec „laptop de gaming" sau, așa cum iată am lăsat într-un final, simplu „laptop GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC (EG61H)". A câștigat a doua variantă fiindcă, după ce l-am testat temeinic, acest laptop nu mi se pare că ar fi strict de gaming, ci „ȘI de […]
14:50
PayPoint România și Mastercard lansează serviciul de retragere numerar la terminale asistate POS PayPoint în limita a 500 lei / tranzacție # Gadget.ro
Suntem în 2025, avem telefoane mobile de tip smartphone, 5G, aplicații de toate felurile și plățile facturilor se fac în continuare la terminale precum cele de la PayPoint. Îmi scapă ceva, dar hai mai bine să nu divaghez și să vorbim strict despre comunicatul primit în urmă cu câteva zile. Nu doar că poți plăti […]
13:20
Cum poți avea acces cu smartphone-ul Samsung în Porsche Macan și Porsche Cayenne Electric? # Gadget.ro
Samsung Wallet este disponibil și în România, de la început de 2025. Totuși, nu poți adăuga carduri bancare și nici să faci plăți cu el. Da, îl folosești ca să ai acces în…, automobil (dacă deții un BMW sau un…, Porsche). Samsung Wallet permite accesul cu cheia digitală în Porsche Macan ediția MY26 și din […]
10:30
Catalogul LIDL de astăzi este valid până miercuri – 24.12, iar după Crăciun vor activa alte oferte. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Lampă de birou cu ceas integrat Înălțimea totală este de 50 cm, iar luminozitatea poate fi reglată în trei trepte. Puterea maximă este de 3.4W, iar în pachet sunt incluse bateriile (Deși văd […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Samsung pregătește televizoare cu panel Micro RGB în 2026 – diagonale de la 55 la 115 inci (primele detalii) # Gadget.ro
Samsung a trimis un comunicat legat de pregătirile sale pentru 2026 în zona de televizoare. Vor lansa o gamă cu tehnologie Micro RGB și diferite diagonale. Am extras mai multe informații: Declarații oficiale: „Cu cea mai recentă tehnologie Samsung, portofoliul nostru Micro RGB oferă culori vii și claritate, care fac ca filmele, sportul și emisiunile […]
19 decembrie 2025
23:20
A devenit cumva o tradiţie ca la final de an să prezentăm topul filmelor cu cele mai mari încasări la box office. Ţinând cont că 2025 se grăbeşte să ne părăsească, a venit timpul să vorbim despre cele mai de succes filme lansate anul acesta, cele care au reuşit să atragă cei mai mulţi oameni […]
22:50
Vodafone lansează două noi pachete de internet fix şi televiziune, unele ce includ şi cameră video pentru interior / exterior (preţurile pornesc de la 8.5 euro / lună) # Gadget.ro
La finalul lunii trecute aflam că Vodafone a lansat două noi pachete de internet fix şi televiziune, Vodafone Ultra Home şi Ultra Home+. Operatorul roşu şi-a completat recent această ofertă cu alte două pachete din aceeaşi categorie. Acestea se numesc Vodafone Ultra Home Tech cu TP-Link Tapo C200 (include cameră video pentru interior) şi Vodafone […]
22:20
De la 1 iulie 2026 se măreşte valoarea punctului de amendă (vom avea astfel amenzi de circulaţie mai mari) # Gadget.ro
După cum probabil aţi citit zilele acestea prin presă, guvernul intenţionează să mărească salariul minim pe economie de la 1 iulie 2026. Acesta va creşte de la 4050 lei, la 4325 lei (atenţie, vorbim despre salariul brut aici). Legea spune că valoarea punctului de amendă în România reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie. […]
22:10
De la Dacia Logan de 5000 de euro în 2005, la Dacia Logan de 15.000 euro în 2025 (în 20 de ani preţul de plecare s-a triplat) # Gadget.ro
În septembrie 2004 Dacia începea să livreze primele unităţi ale celui mai recent model al său, Dacia Logan. „Maşina de 5000 de euro" cum era promovată atunci, a ajuns rapid la inimile românilor, iar din 2005 a fost an de an în topul celor mai bine comercializate autovehicule din România (2005 a fost primul an […]
21:50
La jumătatea anului 2025, DIGI rămâne lider ca număr de abonaţi pe piaţa telecom, iar Orange îşi menţine prima poziţie la nivel de venituri # Gadget.ro
ANCOM a publicat în acest final de săptămână cele mai recente date referitoare la piaţa telecom din România, adică informaţiile valabile pentru 30 iunie 2025 (jumătatea anului). Dacă ar fi să sumarizez întreg raportul, aş zice că DIGI conduce detaşat după numărul de utilizatori când vorbim de serviciile de internet fix şi televiziune şi se […]
18:10
Procesor AMD Ryzen 5 7500X3D – review (96 MB de memorie L3 cache pentru gaming la superlativ) # Gadget.ro
AMD a introdus în premieră memoria 3D V-Cache încă din 2022, pe procesorul AMD Ryzen 7 5800X3D, ultimele trei caractere ale denumirii făcând referire la această nouă tehnologie. Cel mai recent procesor AMD din seria X3D este cel despre care vom vorbi mai departe. AMD Ryzen 5 7500X3D nu a trecut pe cea mai nouă […]
17:40
Monitor curbat de gaming QD-OLED Philips Evnia 34M2C6500 – review (Nu doar pentru gaming la nivel înalt, ci potrivit pentru oricine, și totul la un preț extrem de competitiv!) # Gadget.ro
Începutul acestui an mă punea în fața unuia dintre cele mai bune monitoare de gaming pe care le-am testat până acum, iar în ultimele zile ale lui 2025 m-am jucat în fața unui alt monitor Philips de excepție. Nu este cu adevărat dintre cele mai performante, dar cu un excelent raport preț / specificații și, […]
16:10
Ce pachete atractive de Crăciun a pregătit Huawei în ediție 2025 – 10 idei de cadouri inspirate (smartwatch-uri, căști wireless, tablete etc) # Gadget.ro
Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar Huawei prin magazinul propriu iese în față cu mai multe oferte atractive. Compania chineză joacă un rol cheie pe piața de smartwatch-uri și căști wireless, iar cota de piață a crescut și pe segmentul de tablete. Am testat o sumedenie de produse de-a lungul anilor, iar […]
13:10
Ce anvelope de iarnă recomandați în 2025 și la cât timp sau număr de kilometri considerați că trebuiesc a fi schimbate? # Gadget.ro
Cred că deja mare parte dintre cei ce schimbă anvelopele între sezoane au făcut vizita la service sau au realizat operațiunea pe acasă. Temperaturile au coborât recent sub pragul a 0 grade Celsius, iar anvelopele de vară nu le-aș mai vedea recomandate. Nu sunt printre cei ce folosesc anvelope all-season. Înțeleg că sunt o soluție […]
10:00
TOP 10: Oferte eMAG din 19.12.25 (televizor QD-MiniLED pe diagonala de 214 cm și cu nota 4.51 / 5 din 75 de review-uri, laptop de gaming ASUS cu display mare de 18 inci, monitor LG cu rezoluție 4K și rată de refresh la 144Hz etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte eMAG de astăzi se află și un SSD portabil Kingston de 2 TB ce seamănă ca design cu o memorie USB, un stick cum i se spune în mod popular. 1. Laptop gaming ASUS ROG Strix G18 cu procespr AMD Ryzen 9 8940HX și placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5060 8 […]
18 decembrie 2025
22:30
Oferta zilei: smartphone Honor 400 Lite cu ecran AMOLED cu rată de refresh la 120Hz, 8 GB RAM şi 256 GB stocare, la doar 855 lei + voucher de 200 lei să îţi iei ce vrei # Gadget.ro
Mai sunt câteva zile până vine Moşu', aşa că oferta pe care o detaliez în acest articol pică excelent dacă sunteţi în căutarea unui smartphone elegant, echilibrat şi accesibil. Până pe 24 decembrie inclusiv, deci aveţi suficient timp la dispoziţie să vă hotărâţi, puteţi cumpăra smartphone-ul Honor 400 Lite în orice variantă de culoare (negru, […]
22:10
Conform unei noi analize occidentale, China conduce cercetarea în aproape 90% dintre tehnologiile considerate ca fiind esenţiale # Gadget.ro
Dacă cineva încă mai crede că China a rămas în continuare la stadiul de simplu copiator al tehnologiilor occidentale, eu zic că ar trebui să îşi facă o actualizare a informaţiilor, una demnă de final de 2025. Conform unei analize făcută de Australian Strategic Policy Institute (ASPI), un think tank independent, asupra a 74 de […]
21:30
Patriarhia Română a lansat Trinitas Film, prima platformă de streaming video cu conţinut creştin-ortodox din lume (avem şi preţul abonamentului) # Gadget.ro
Dacă sunteţi în general o persoană credincioasă, dar timpul nu vă permite să ajungeţi foarte des la biserică, aflaţi că acum aveţi o nouă sursă de informare şi una chiar foarte bine pusă la punct. Patriarhia Română a lansat prima platformă de streaming video cu conţinut creştin-ortodox din lume. Aceasta se numeşte Trinitas Film şi […]
21:10
Jocul FIFA (2026) va fi lansat anul viitor în parteneriat cu Netflix şi Delphi Interactive # Gadget.ro
Vă era dor de un nou joc din faimoasa serie FIFA? Chiar dacă parteneriatul dintre EA Sports şi FIFA a încetat de ceva timp, reprezentanţii federaţiei nu au renunţat niciodată la ideea că brandul FIFA va reveni sub o formă sau alta într-un nou joc. Şi iată că acel moment a sosit… FIFA şi Netflix […]
20:40
E gata, noile abonamente Orange YOXO sunt disponibile pentru toată lumea, iar preţurile parcă îţi recomandă să te muţi pe abonament # Gadget.ro
Luna trecută aflam că Orange YOXO va avea noi abonamente şi noi planuri tarifare, totul începând cu 9 decembrie. Nu a fost chiar 9 decembrie, Orange a mai amânat puţin momentul, dar gata, de azi, 18 decembrie, toate schimbările promise au fost implementate. Dacă vrei să te foloseşti de serviciul Orange YOXO, iată care sunt […]
17:40
Cum este prevenită risipa alimentară de către Samsung prin frigiderul French Door Beespoke AI? # Gadget.ro
De sărbători, risipa alimentară devine, fără să ne dăm seama, un "obicei" comun. Pregătim mese îmbelșugate, gătim în exces "ca să fie", umplem frigiderul până la refuz și, inevitabil, o parte din mâncare ajunge… la gunoi. În loc să ne bucurăm de momente alături de familie, ajungem să ne stresăm cu organizarea, aprovizionarea și, în […]
13:50
Ai cumpărat un laptop sau PC și cauți Windows + Office la preț bun? Prețurile încep de la 12.25 euro pentru Windows 11 și 30.25 euro pentru Office 2021 – activate fără plata unui abonament lunar # Gadget.ro
GoDeal24 iese în față cu mai multe oferte legate de Windows și Office în diferite iterații. Mai multe detalii descoperiți în rândurile următoare. Office îl pute
10:00
Sistem de ventilație cu recuperator de căldură Helty Flow Plus – review (Aer proaspăt mereu, fără pierderi mari de căldură) # Gadget.ro
Așa cum v-am mai tot spus, din timp în timp mai ajung să încerc și apoi să vă prezint câte un produs mai puțin obișnuit. Uneori este vorba despre produse care mai pot fi puse în sfera gadgeturilor, dar alteori, cum este cazul și acum, vorbim despre ceva ce cu greu ar putea trece drept […] The post Sistem de ventilație cu recuperator de căldură Helty Flow Plus – review (Aer proaspăt mereu, fără pierderi mari de căldură) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:40
17 decembrie 2025
23:20
În urmă cu doar câteva ore a fost lansat la nivel global noul smartphone OnePlus 15R, un upper mid-range cu destul de mult potenţial. Telefonul are câteva puncte de atracţie principale, iar aici aş menţiona rapid: OnePlus 15R are şi un sistem de răcire generos stil vapor chamber, chip-uri dedicate pentru gaming şi conectivitate Wi-Fi […] The post OnePlus 15R – detalii oficiale, imagini şi preţ în Europa (estimat pentru România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Motorola pregăteşte lansarea unui nou smartphone, un model ce se anunţă destul de puternic. La final de noiembrie vă spuneam despre Motorola Urus (cod intern) şi iată că acesta are acum şi un nume comercial: Motorola Signature. Mai toată presa de specialitate a scris până acum că acest model va fi lansat drept Motorola Edge […] The post Motorola va lansa în curând un smartphone puternic(uţ) ce se va numi Motorola Signature appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Nu am mai testat de ceva vreme un router wireless, iar review-ul de astăzi marchează o premieră, fiind primul produs de la Cudy cu care iau contact. Recunosc că nu auzisem de această companie până acum, dar după ce am aruncat un ochi pe site-ul lor oficial am descoperit că au în ofertă foarte multe […] The post Router wireless Cudy WR1500 – review (Acces la Wi-Fi 6 accesibil, fără minusuri majore) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Honor Power 2 va veni echipat cu procesor MediaTek Dimensity 8500 şi cu o baterie de 10.080 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 80W # Gadget.ro
Se pare că 2026 va fi anul smartphone-urilor cu autonomii generoase, iar când spun acest lucru, mă refer chiar şi la autonomii de 3 zile în utilizare normală. Din punctul meu de vedere este o veste îmbucurătoare, mai ales că dimensiunile device-urilor vor rămâne neschimbate. Cei de la Honor au lansat în luna aprilie modelul […] The post Honor Power 2 va veni echipat cu procesor MediaTek Dimensity 8500 şi cu o baterie de 10.080 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 80W appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
În luna octombrie aflam pentru prima dată despre intenţia Carrefour de a ieşi din România. Compania franceză vrea să părăsească toată zona Europei de Est, astfel că şi în Polonia se întâmplă acelaşi fenomen ca în ţara noastră. În cursul zilei de astăzi, 17 decembrie, au apărut noi informaţii pe surse referitor la acest subiect, […] The post Fraţii Pavăl (Dedeman) sunt foarte aproape să cumpere Carrefour România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16 decembrie 2025
23:10
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista Kaufland valabilă în perioada 17.12 – 23.12.2025 puteţi descoperi foarte, dar foarte multe gadgets pentru bucătărie (unele se repetă şi de 2 – 3 ori, dar de la […] The post 5 gadgets de la Kaufland (17.12 – 23.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
OnePlus anunţă lansarea gamei de smartphone-uri OnePlus Turbo, una gândită pentru gaming şi autonomii mult peste medie # Gadget.ro
OnePlus a anunţat lansarea unei noi game de smartphone-uri, una care va oferi „o experienţă de gaming fără precedent” şi cea mai bună autonomie din clasa sa. Aceasta se va numi OnePlus Turbo, un nume cam neinspirat din punctul meu de vedere (spun asta pentru că OnePlus Turbo va fi lansată iniţial în China şi […] The post OnePlus anunţă lansarea gamei de smartphone-uri OnePlus Turbo, una gândită pentru gaming şi autonomii mult peste medie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
LG instalează forţat aplicaţia Microsoft Copilot pe televizoarele sale, iar aceasta (se pare că) NU poate fi dezinstalată # Gadget.ro
Microsoft Copilot este aplicaţia de AI a gigantului american, una care din cele mai recente surse, nu pare a prinde foarte bine la utilizatorii de Windows. Oamenii din întreaga lume folosesc cu precădere ChatGPT şi Gemini, iar Copilot este cumva o a treia soluţie (dacă este şi aceea luată în calcul). Se pare că sub […] The post LG instalează forţat aplicaţia Microsoft Copilot pe televizoarele sale, iar aceasta (se pare că) NU poate fi dezinstalată appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
Ofertă nouă la portare de la Vodafone – abonamentul RED Unlimited Magic vine cu totul nelimitat naţional, 3 luni gratuite de Disney+ şi HBO Max şi 12 luni gratuite de Vodafone TV+, totul la 5 euro / lună (există totuşi o virgulă) # Gadget.ro
Vodafone a lansat o nouă ofertă la portare, una care vine cu foarte multe beneficii la un cost surprinzător de bun. Operatorul roşu promovează zilele acestea abonamentul RED Unlimited Magic, unul care pentru doar 5 euro / lună pe toată perioada contractuală de 24 de luni oferă următoarele resurse: Oferta ar fi fost extraordinară dacă […] The post Ofertă nouă la portare de la Vodafone – abonamentul RED Unlimited Magic vine cu totul nelimitat naţional, 3 luni gratuite de Disney+ şi HBO Max şi 12 luni gratuite de Vodafone TV+, totul la 5 euro / lună (există totuşi o virgulă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:30
Am selectat mai multe produse din catalogul curent al LIDL și cred că veți descoperi produse interesante. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de masaj Shiatsu Sunt mai multe produse pentru masaj în oferta curentă a LIDL, de la un aparat mini de masaj tip pistol și până la un aparat de masaj shiatsu pentru […] The post 5 gadgets de la LIDL (15.12 – 21.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15 decembrie 2025
23:00
Xiaomi va lansa în curând un smartphone cu baterie de 10.000 mAh, încărcare rapidă la 100W şi grosime de sub 8.5 mm # Gadget.ro
La final de octombrie aflam că Honor lucrează la un smartphone cu baterie de 10.000 mAh, unul ce ar urma să fie lansat în următoarea perioadă (cel mai probabil în primele două – trei luni ale anului viitor). Honor nu este singurul producător chinez care lucrează la aşa ceva, tehnologia siliciu-carbon (Si/C) de a treia […] The post Xiaomi va lansa în curând un smartphone cu baterie de 10.000 mAh, încărcare rapidă la 100W şi grosime de sub 8.5 mm appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Amazon Prime Video retrage momentan funcţia Video Recaps (recapitulare făcut cu AI), deoarece inteligenţa artificială generativă oferă uneori informaţii eronate # Gadget.ro
Serviciul de streaming video Amazon Prime Video a anunţat în această toamnă lansarea în fază de testare a funcţiei Video Recaps, una ce permite utilizatorilor realizarea de recapitulări sau rezumate video ale unor seriale (utilă în cazul în care a fost lansat un nou sezon din serialul favorit şi vrei să îţi aduce aminte ce […] The post Amazon Prime Video retrage momentan funcţia Video Recaps (recapitulare făcut cu AI), deoarece inteligenţa artificială generativă oferă uneori informaţii eronate appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
O firmă japoneză a lansat un difuzor portabil realizat în totalitate din material textil # Gadget.ro
Institutul Național de Știință și Tehnologie Industrială Avansată (AIST) din Japonia anunţa în 2018 o nouă tehnologie denumită “fabric speaker”, adică un material textil capabil să emită sunete. Cercetătorii de la AIST au integrat în structura materialului mai multe fire conductoare şi flexibile, unele care aranjate într-o anumită formă sunt capabile să creeze vibraţii în […] The post O firmă japoneză a lansat un difuzor portabil realizat în totalitate din material textil appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
iRobot Corporation, producător de aspiratoare inteligente cunoscut pentru brandul Roomba, a intrat în faliment # Gadget.ro
Aspiratoarele inteligente sau aşa zise aspiratoarele robot au devenit device-uri indispensabile în casele celor foarte ocupaţi, aflaţi tot timpul pe fugă. Sunt foarte comode, uşor de utilizat, pot fi puse la muncă de la distanţă şi pot păstra în anumite limite curăţenia în casă. Pentru că au avut şi au un succes comercial uriaş, anumite […] The post iRobot Corporation, producător de aspiratoare inteligente cunoscut pentru brandul Roomba, a intrat în faliment appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:40
„Salut, eu sunt Darius și am o problemă!”. Da, trebuie să recunosc că de absolut fiecare dată când am ocazia de a testa un produs din zona audio, în special boxe și căști, ajung să petrec mult prea mult timp ascultând și tot ascultând… Asta fiindcă, așa cum am deschis acest articol, am o problemă: […] The post Boxe pasive DALI Kupid – review (Sunet de 5 stele la un preț accesibil!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
06:00
10 laptopuri cu grafică NVIDIA GeForce RTX 50 ce merită a fi cumpărate pe sfârșit de 2025 # Gadget.ro
Folosesc un laptop de gaming cu grafică NVIDIA de peste 10 ani. Au evoluat constant, iar generația NVIDIA GeForce RTX 50 este mai puternică ca niciodată, iar pe lângă sporul de performanță pe care-l sesizezi în orice activitatea derulată m-aș referi și la optimizările făcute pe partea de aplicații, de la editare foto și video […] The post 10 laptopuri cu grafică NVIDIA GeForce RTX 50 ce merită a fi cumpărate pe sfârșit de 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
