Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro, 22 decembrie 2025 06:10
Au mai rămas câteva zile până când românii se vor așeza în jurul mesei pentru a celebra Crăciunul. În această perioadă sunt puse la punct ultimele detalii, printre care amenajarea casei și a bradului. Întră în joc câteva tradiții și superstiții, care ar aduce spor și prosperitate.
Miliardarul chinez Xu Bo, care s-a autointitulat „Tăticul Chinei”, a devenit tatăl a sute de copii, în mare parte prin intermediul mamelor surogat. Bărbatul este o figură cunoscută și controversată în industria chineză a jocurilor video.
Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la un an la altul. Ireal cât a ajuns să coste 1 kilogram! # Click.ro
Cozonacul, unul dintre simbolurile Crăciunului, a ajuns să coste semnificativ mai mult față de anii trecuți. Românii, afectați deja de valul de scumpiri, se uită cu mirare la prețurile expuse pe rafturile magazinelor. O cunoscută artistă de muzică populară a rămas șocată să vadă ce cât costă un kilo
Pentru foarte mulți iubitori de animale, perioada sărbătorilor vine la pachet nu doar cu bucurie, ci și cu o mică doză de stres.
România intră oficial sub semnul iernii chiar în Ajunul Crăciunului. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare radicală a vremii.
Femeia din spatele succesului lui Mihai Bobonete. Actorul îi este recunoscător soției sale: „Omul care îmi dă echilibrul de care am nevoie” # Click.ro
Mihai Bobonete, actor de comedie și om de televiziune, mărturisește fără perdea că persoana din spatele succesului și transformărilor sale este Cătălina, soția sa. Vedeta are doar cuvinte de laudă la adresa acesteia.
De necrezut: Afacerea care face bani, dar nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face”. Poți face și 8.000 de lei pe lună # Click.ro
În plină febră a cumpărăturilor de sărbători, când românii și străinii caută cadouri speciale și decorațiuni cu poveste, o afacere tradițională din România se lovește de o problemă tot mai des întâlnită pe piața muncii.
Horoscop luni, 22 decembrie. Fecioarele trebuie să evite cheltuielile inutile, iar Vărsătorii rezolvă problemele profesionale # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 22 decembrie.
Tudor, fiul Oanei Turcu și al lui Cristi Brancu, premiat la 15 ani pentru filmul său realizat cu actori din 8 țări: „Ne-am îndestulat zâmbetele la Gala Celebrităților” # Click.ro
Oana Turcu și Cristi Brancu sunt doi părinți extrem de mândri de fiul lor, Tudor. Adolescentul de doar 14 ani a mai bifat o nouă reușită: a fost premiat la Gala Celebrităților pentru filmul său online, realizat împreună cu 15 actori din 8 țări, dar și pentru alte proiecte ambițioase care îi arată ta
Un băiat de 12 ani a fost prins de poliția suedeză după ce ar fi împușcat și ucis un tânăr de 21 de ani în Malmö. Minorul, supranumit de presă „Asasinul Copil”, ar fi fost plătit cu 27.000 de dolari pentru a călători în oraș și a ucide o anumită persoană, dar a împușcat pe altcineva.
Crăciunul este, fără îndoială, una dintre cele mai calde și așteptate perioade ale anului. Mesele îmbelșugate, timpul petrecut cu familia, conversațiile lungi și aromele preparatelor tradiționale creează o atmosferă în care dorim să împărtășim bucuria cu toți cei dragi, inclusiv cu animalele noastre
Secretul pentru cele mai gustoase jumări de porc, făcute în casă. Cum trebuie să le gătești pentru a fi crocante la exterior și moi la interior # Click.ro
Jumările de porc sunt unele dintre cele mai gustoase preparate tradiționale de pe mesele românilor în preajma sărbătorilor de iarnă. De cele mai multe ori ne duc cu gândul în copilărie, și retrăim cele mai frumoase momente petrecute alături de familie. Astăzi vă oferim câteva ponturi pentru a pregăt
Aici Pământul coboară sub mare. Orașul care i-a șocat pe cercetători și sfidează orice regulă a geografiei # Click.ro
Există un loc pe glob unde regulile geografiei par să fie răsturnate complet. Aici, Pământul coboară sub nivelul mării, iar viața continuă de mii de ani într-un climat extrem.
Laura Andreșan, abuzată ani de zile în copilărie. A rupt tăcerea abia acum: „Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața?” # Click.ro
Drama care i-a marcat copilăria Laurei Andreșan, cunoscută în anii 2000 pentru aparițiile sale controversate și îndrăznețe. Cea numită cândva „Profa de Sex” a cunoscut o transformare uluitoare, în prezent fiind psiholog. Ceea ce oamenii de acasă nu au știut au fost abuzurile la care a fost supusă de
Gisele Bündchen s-a măritat în secret! Ea și Joaquim Valente și-au dorit o ceremonie intimă # Click.ro
Gisele Bündchen (45 de ani) și Joaquim Valente (38 de ani) și-au unit destinele în mare secret, luna trecută, conform publicației americane Page Six.
Povestea cozonacilor direct din brutărie. Am copt cozonaci de sărbători la o brutărie din Piața Reșița # Click.ro
Au și cozonacii povestea lor! Unică, aromată, pufoasă și deosebită.
Doliu în presa românească: Mălina Guler, o tânără jurnalistă, a fost găsită fără suflare. A căzut de la etajul 7 # Click.ro
Sfârșit tragic pentru Mălina Guler (27 de ani), o tânără jurnalistă din România. S-a stins din viață sâmbătă dimineața, iar trupul ei a fost găsit în fața blocului în care locuia în Oradea. Ce a transmis cu ceva timp înainte de moarte.
Târgul de Crăciun care a cucerit-o definitiv pe Corina Caragea: o poveste aparte, aflată în afara României # Click.ro
Corina Caragea, cunoscută prezentatoare a știrilor sportive de la PRO TV și pasionată de călătorii, vorbește deschis despre un subiect actual: evenimentele de Crăciun așteptate de oameni cu sufletul la gură. Vedeta a explicat de ce nu se consideră adepta unor astfel de manifestări.
Cătălin Botezatu a făcut senzație la Monte Carlo! Celebrul designer a primit distincția de excelență pentru cel mai bun designer de haute couture: „Sunt onorat că am devenit membru de onoare al asociației Romanian Society of Monaco” # Click.ro
Cătălin Botezatu (59 de ani) încheie luna decembrie în glorie, așa cum îi place lui.
Valentina Pelinel, început marcat de durere: a devenit model după moartea tatălui: „Mă chinuia dorinţa, că eu asta visam să fac” # Click.ro
Valentina Pelinel este un nume sonor în showbiz-ul românesc autohton, datorită succesului său în lumea modellingului, dar și a vieții sale personale. Este căsătorită cu Cristi Borcea și a devenit mama a trei copii, dar nu poate uita momentele dificile de la începutul carierei sale.
Cine a fost marea dragoste a Stelei Popescu: „Decât să moară, mai bine se încurca cu una de 20 de ani” Marea actriță ar fi împlinit astăzi 90 de ani # Click.ro
Stela Popescu a fost una dintre cele mai iubite și respectate actrițe din România, o prezență care a adus zâmbete și emoție generațiilor întregi. Dincolo de scenă și de aplauze, viața sa personală a fost marcată de o iubire profundă.
Povestea româncei care a câștigat Oscarul gastronomiei: „De Crăciun, pe frânghia de la balcon...” # Click.ro
Bucătăria românească este asemenea unui puzzle complex, format din straturi de istorie, etnii, lipsuri și bucurii simple.
Cum arată o pâine de aproape 2 metri și unde se găsește în București. Artista Claudia Ghițulescu a descoperit cum se face și cât costă acest produs record de panificație # Click.ro
Claudia Ghițulescu a descoperit sâmbătă cum arată o pâine de aproape 2 metri, mai precis, ceva mai mare și mai înaltă decât ea.
Imaginile durerii: Mihaela Rădulescu, răpusă de durere, la capela unde este depus sicriul mamei sale. Cine îi este aproape în aceste momente grele # Click.ro
Familia Mihaelei Rădulescu trece prin momente de profundă durere. Apropiații și prietenii își iau rămas-bun de la Marinela Țiganu, care s-a stins din viață pe 19 decembrie 2025. Vizibil afectată, Mihaela Rădulescu a ajuns la capela din Snagov cu pași grei și sufletul sfâșiat de durere. Vedeta a cobo
Albert, fiul Cristinei Spătar, are deja iubită! Cum se înțelege vedeta cu familia tinerei: „Mă simt foarte fericită că are așa o fată cuminte și este o elevă de nota 10” # Click.ro
Cristina Spătar, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, se bucură din plin de viața de familie și de adolescenții săi, Aida și Albert. Artista și-a refăcut viața alături de afaceristul Vicențiu Mocanu, cu care s-a căsătorit în urmă cu aproximativ doi ani. În cel mai recent interviu, Cr
Trecutul dureros al lui Mihai Mitoșeru: cât de mult l-a afectat divorțul părinților și abandonul tatălui: „Eu am înțeles că tata dacă a plecat…” # Click.ro
Mihai Mitoșeru a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente care i-au marcat copilăria - divorțul părinților săi. Omul de televiziune îi este recunoscător mamei sale, Camelia Mitoșeru, pentru cum l-a susținut și cum l-a crescut încă de mic copil.
Avertismentul lui Alin Oprea, după ce s-a aflat că fosta soție, Larisa Uță, participă la Survivor România 2026: „Nu doresc ca numele meu să fie asociat, direct sau indirect, cu fosta soție!” # Click.ro
Alin Oprea lansează un mesaj dur după ce s-a aflat că Larisa Uță, femeia cu care în trecut a fost căsătorit, și cu care are doi copii, va participa la Survivor 2026. Iată asupra căror aspecte a atras atenția fostul membru al trupei Talisman.
Reacția unei mame filipineze din România a topit inimile internauților: „Asta e tot ce vreau eu” # Click.ro
O tânără filipineză stabilită în România a reușit să emoționeze mii de oameni printr-un vlog aparent banal, dar plin de căldură și autenticitate.
Greșelile care l-au costat totul pe Ceaușescu. Deciziile fatale și trădările care au dus la prăbușirea regimului în 1989. FOTO # Click.ro
Revoluția din decembrie 1989 nu a fost un accident și nici un eveniment apărut peste noapte.
Cu ce cureți perdeaua de duș ca să fie ca nouă. Trucul pe care toate româncele trebuie să-l cunoască # Click.ro
Perdeaua de duș este unul dintre acele obiecte din baie care se murdăresc rapid, dar pe care le curățăm prea rar.
Zodiile care primesc un restart complet în perioada 22–24 decembrie. Li se schimbă viața chiar înainte de Crăciun # Click.ro
Sfârșitul lunii decembrie nu aduce doar emoția sărbătorilor, ci și un context astrologic extrem de puternic.
Ce să nu le oferi niciodată Racilor și Capricornilor, de Crăciun. Aceste cadouri sunt complet nepotrivite # Click.ro
Atunci când vine vorba de alegerea cadoului perfect de Crăciun, totul poate deveni o adevărată provocare, mai ales atunci când vrei să ții cont de zodiile persoanelor dragi și apropiate. Racii și Capricornii au personalități puternice și, de cele mai multe ori, ajung să fie nemulțumiți sau nervoși c
Culoarea pe care să nu o pui în brad anul acesta. Aduce ghinion și neliniște la masa de sărbători # Click.ro
Decorarea bradului de Crăciun nu este doar un aspect estetic, ci și unul simbolic pentru mulți români. Tradițiile populare ne spun că bradul se împodobește în Ajunul Crăciunului, însă anumite persoane nu țin cont de această dată și îl pregătesc atunci când doresc. Există însă o regulă de care ar tre
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică dimineaţă în România, potrivit informaţiilor transmise de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Au mai rămas câteva zile până când românii vor sărbători Crăciunul, și vor trăi momente emoționante în familie. Pe lângă bucurie și liniște, se anunță mese îmbelșugate, nelipsite fiind celebrele sarmale. Gospodinele iscusite cunosc diverse trucuri pentru a pregăti cele mai gustoase sarmale, care să
După 20 de ani de la destrămarea trupei „Exotic”, Andreea Bănică dezvăluie adevărul. Deși circulau zvonuri că s-ar fi retras, spune că a fost exclusă de colege: „Au crezut că ele vor avea mai mult succes fără mine” # Click.ro
Au trecut mai bine de două decenii de la destrămarea trupei „Exotic”, care i-a reunit pe Andreea Bănică, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. Deși în trecut au circulat zvonuri conform cărora Andreea ar fi părăsit formația, adevărul a ieșit la iveală abia recent.
Planta miraculoasă care nu trebuie să îți lipsească din casă de Crăciun. Aduce noroc și prosperitate # Click.ro
Crăciunul nu înseamnă doar brad împodobit, lumini și mese festive, ci și respectarea unor tradiții vechi, transmise din generație în generație.
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 21 decembrie.
Cum se simt colegii medicului Ștefania Szabo, la aproape 2 luni de la moartea acesteia. În spital nimic nu s-a schimbat: „S-a resimţit şi se resimte şi acum” # Click.ro
La aproape două luni de la moartea fulgerătoare a medicului chirurg Ștefania Szabo, dispărută în timp ce se afla de gardă, atmosfera din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău rămâne apăsătoare.
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a 7-a oară. A adus pe lume un băiețel: „Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu” # Click.ro
Oksana, soția lui Cezar Ionașcu, a devenit mamă pentru a șaptea oară, familia lor mărindu-se astfel cu încă un membru. Vedeta a născut în urmă cu câteva zile și a povestit despre emoțiile care o încearcă printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Theo Rose, prima reacție după finala Vocea României 2025: „Simt că alegerile au fost adevărate” # Click.ro
Finala Vocea României, difuzată de PRO TV, a fost câștigată de Alessia Pop, o adolescentă de 16 ani din echipa lui Tudor Chirilă. La scurt timp după anunțarea rezultatului, o parte a publicului s-a revoltat și a contestat verdictul finalei. În acest context, Theo Rose a reacționat pe rețelele de soc
Cine este Lina, fetița-minune care a intrat la Universitate la doar 12 ani. De ce a ajuns subiect de scandal online # Click.ro
Germania vorbește despre ea, presa internațională o urmărește cu atenție, iar internetul fierbe: Lina Heider este copilul-minune care a reușit ceea ce pentru majoritatea pare imposibil.
Cine au fost și cu ce s-au ocupat părinții Mihaelei Rădulescu, în perioada comunismului. Vedeta și-a pierdut recent mama # Click.ro
Părinții Mihaelei Rădulescu au avut meserii neobișnuite pentru perioada comunistă. Descoperă cu ce se ocupau Florin și Marinela Țiganu și ce valori i-au insuflat fiicei lor, Mihaela.
Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bacău. Femeia avea 27 de ani, era însărcinată și a pierit pe loc # Click.ro
O tragedie cumplită a îndoliat o familie tânără din județul Bacău, după un accident rutier devastator produs vineri seară, pe DN2G, în municipiul Moinești. Doi soți, aflați la început de drum în viață și cu planuri mari de viitor.
Sirenele de alarmare au fost pornite sâmbătă, la ora 12:00, în municipiul Timișoara, pentru a marca momentul istoric în care orașul de pe Bega s-a declarat liber de comunism, în urmă cu 36 de ani.
Tradiții Ignat 2025: când se sacrifică, de fapt, porcii? Mulți români fac asta în zile greșite # Click.ro
În prag de sărbători, românii pun la punct ultimele detalii pentru iarnă, iar mulți au început deja să facă Ignatul, adică sacrificarea porcilor. Deși tradiția prevede o zi specială pentru acest ritual, astăzi oamenii respectă mai puțin datinile vechi. Care este ziua în care se respectă Ignatul?
Cele 3 zodii care își schimbă viața în următoarele 72 de ore. Astrele forțează decizii radicale. Nimic nu va mai fi la fel # Click.ro
Următoarele 72 de ore se anunță decisive pentru trei zodii, potrivit interpretărilor astrologice generale. Contextul astral este marcat de tensiuni, revelații și situații-limită, care obligă la acțiune rapidă.
Momente critice pentru Ilie Dobre. Campionul la ținerea respirației, lovit de un preinfarct # Click.ro
Ilie Dobre, una dintre cele mai cunoscute voci ale radioului sportiv românesc și campion mondial la ținerea respirației, a trecut prin momente dramatice.
Detalii îngrozitoare ies la iveală în cazul părinților care și-au omorât fiica și nepotul nenăscut. Cum au plănuit totul # Click.ro
Detalii cutremurătoare ies la iveală într-un dosar de o cruzime extremă, în care doi părinți sunt acuzați că și-au ucis fiica însărcinată și copilul ei nenăscut, fără remușcări.
Coincidență bizară între moartea mamei Mihaelei Rădulescu și a Laurei Cosoi. Ce detaliu comun a fost remarcat # Click.ro
Momente dificile pentru Mihaela Rădulescu, după ce mama sa, Marinela Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie. Vedeta a suferit o altă pierdere dureroasă în urmă cu aproximativ un an, când partenerul ei s-a stins din viață. Există însă o coincidență bizară între moartea mamei vedetei și mama Laur
