Avertismentul lui Alin Oprea, după ce s-a aflat că fosta soție, Larisa Uță, participă la Survivor România 2026: „Nu doresc ca numele meu să fie asociat, direct sau indirect, cu fosta soție!”
Click.ro, 21 decembrie 2025 11:20
Alin Oprea lansează un mesaj dur după ce s-a aflat că Larisa Uță, femeia cu care în trecut a fost căsătorit, și cu care are doi copii, va participa la Survivor 2026. Iată asupra căror aspecte a atras atenția fostul membru al trupei Talisman.
Reacția unei mame filipineze din România a topit inimile internauților: „Asta e tot ce vreau eu” # Click.ro
O tânără filipineză stabilită în România a reușit să emoționeze mii de oameni printr-un vlog aparent banal, dar plin de căldură și autenticitate.
Greșelile care l-au costat totul pe Ceaușescu. Deciziile fatale și trădările care au dus la prăbușirea regimului în 1989. FOTO # Click.ro
Revoluția din decembrie 1989 nu a fost un accident și nici un eveniment apărut peste noapte.
Cu ce cureți perdeaua de duș ca să fie ca nouă. Trucul pe care toate româncele trebuie să-l cunoască # Click.ro
Perdeaua de duș este unul dintre acele obiecte din baie care se murdăresc rapid, dar pe care le curățăm prea rar.
Zodiile care primesc un restart complet în perioada 22–24 decembrie. Li se schimbă viața chiar înainte de Crăciun # Click.ro
Sfârșitul lunii decembrie nu aduce doar emoția sărbătorilor, ci și un context astrologic extrem de puternic.
Ce să nu le oferi niciodată Racilor și Capricornilor, de Crăciun. Aceste cadouri sunt complet nepotrivite # Click.ro
Atunci când vine vorba de alegerea cadoului perfect de Crăciun, totul poate deveni o adevărată provocare, mai ales atunci când vrei să ții cont de zodiile persoanelor dragi și apropiate. Racii și Capricornii au personalități puternice și, de cele mai multe ori, ajung să fie nemulțumiți sau nervoși c
Culoarea pe care să nu o pui în brad anul acesta. Aduce ghinion și neliniște la masa de sărbători # Click.ro
Decorarea bradului de Crăciun nu este doar un aspect estetic, ci și unul simbolic pentru mulți români. Tradițiile populare ne spun că bradul se împodobește în Ajunul Crăciunului, însă anumite persoane nu țin cont de această dată și îl pregătesc atunci când doresc. Există însă o regulă de care ar tre
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminică dimineaţă în România, potrivit informaţiilor transmise de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Au mai rămas câteva zile până când românii vor sărbători Crăciunul, și vor trăi momente emoționante în familie. Pe lângă bucurie și liniște, se anunță mese îmbelșugate, nelipsite fiind celebrele sarmale. Gospodinele iscusite cunosc diverse trucuri pentru a pregăti cele mai gustoase sarmale, care să
După 20 de ani de la destrămarea trupei „Exotic”, Andreea Bănică dezvăluie adevărul. Deși circulau zvonuri că s-ar fi retras, spune că a fost exclusă de colege: „Au crezut că ele vor avea mai mult succes fără mine” # Click.ro
Au trecut mai bine de două decenii de la destrămarea trupei „Exotic”, care i-a reunit pe Andreea Bănică, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. Deși în trecut au circulat zvonuri conform cărora Andreea ar fi părăsit formația, adevărul a ieșit la iveală abia recent.
Planta miraculoasă care nu trebuie să îți lipsească din casă de Crăciun. Aduce noroc și prosperitate # Click.ro
Crăciunul nu înseamnă doar brad împodobit, lumini și mese festive, ci și respectarea unor tradiții vechi, transmise din generație în generație.
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 21 decembrie.
Cum se simt colegii medicului Ștefania Szabo, la aproape 2 luni de la moartea acesteia. În spital nimic nu s-a schimbat: „S-a resimţit şi se resimte şi acum” # Click.ro
La aproape două luni de la moartea fulgerătoare a medicului chirurg Ștefania Szabo, dispărută în timp ce se afla de gardă, atmosfera din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău rămâne apăsătoare.
Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a 7-a oară. A adus pe lume un băiețel: „Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu” # Click.ro
Oksana, soția lui Cezar Ionașcu, a devenit mamă pentru a șaptea oară, familia lor mărindu-se astfel cu încă un membru. Vedeta a născut în urmă cu câteva zile și a povestit despre emoțiile care o încearcă printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Theo Rose, prima reacție după finala Vocea României 2025: „Simt că alegerile au fost adevărate” # Click.ro
Finala Vocea României, difuzată de PRO TV, a fost câștigată de Alessia Pop, o adolescentă de 16 ani din echipa lui Tudor Chirilă. La scurt timp după anunțarea rezultatului, o parte a publicului s-a revoltat și a contestat verdictul finalei. În acest context, Theo Rose a reacționat pe rețelele de soc
Cine este Lina, fetița-minune care a intrat la Universitate la doar 12 ani. De ce a ajuns subiect de scandal online # Click.ro
Germania vorbește despre ea, presa internațională o urmărește cu atenție, iar internetul fierbe: Lina Heider este copilul-minune care a reușit ceea ce pentru majoritatea pare imposibil.
Cine au fost și cu ce s-au ocupat părinții Mihaelei Rădulescu, în perioada comunismului. Vedeta și-a pierdut recent mama # Click.ro
Părinții Mihaelei Rădulescu au avut meserii neobișnuite pentru perioada comunistă. Descoperă cu ce se ocupau Florin și Marinela Țiganu și ce valori i-au insuflat fiicei lor, Mihaela.
Cine sunt tinerii care au murit în accidentul din Bacău. Femeia avea 27 de ani, era însărcinată și a pierit pe loc # Click.ro
O tragedie cumplită a îndoliat o familie tânără din județul Bacău, după un accident rutier devastator produs vineri seară, pe DN2G, în municipiul Moinești. Doi soți, aflați la început de drum în viață și cu planuri mari de viitor.
Sirenele de alarmare au fost pornite sâmbătă, la ora 12:00, în municipiul Timișoara, pentru a marca momentul istoric în care orașul de pe Bega s-a declarat liber de comunism, în urmă cu 36 de ani.
Tradiții Ignat 2025: când se sacrifică, de fapt, porcii? Mulți români fac asta în zile greșite # Click.ro
În prag de sărbători, românii pun la punct ultimele detalii pentru iarnă, iar mulți au început deja să facă Ignatul, adică sacrificarea porcilor. Deși tradiția prevede o zi specială pentru acest ritual, astăzi oamenii respectă mai puțin datinile vechi. Care este ziua în care se respectă Ignatul?
Cele 3 zodii care își schimbă viața în următoarele 72 de ore. Astrele forțează decizii radicale. Nimic nu va mai fi la fel # Click.ro
Următoarele 72 de ore se anunță decisive pentru trei zodii, potrivit interpretărilor astrologice generale. Contextul astral este marcat de tensiuni, revelații și situații-limită, care obligă la acțiune rapidă.
Momente critice pentru Ilie Dobre. Campionul la ținerea respirației, lovit de un preinfarct # Click.ro
Ilie Dobre, una dintre cele mai cunoscute voci ale radioului sportiv românesc și campion mondial la ținerea respirației, a trecut prin momente dramatice.
Detalii îngrozitoare ies la iveală în cazul părinților care și-au omorât fiica și nepotul nenăscut. Cum au plănuit totul # Click.ro
Detalii cutremurătoare ies la iveală într-un dosar de o cruzime extremă, în care doi părinți sunt acuzați că și-au ucis fiica însărcinată și copilul ei nenăscut, fără remușcări.
Coincidență bizară între moartea mamei Mihaelei Rădulescu și a Laurei Cosoi. Ce detaliu comun a fost remarcat # Click.ro
Momente dificile pentru Mihaela Rădulescu, după ce mama sa, Marinela Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie. Vedeta a suferit o altă pierdere dureroasă în urmă cu aproximativ un an, când partenerul ei s-a stins din viață. Există însă o coincidență bizară între moartea mamei vedetei și mama Laur
Oana Lis pune la vânzare costumele lui Viorel, dar fostul edil al Capitalei se opune: „Cine cumpără haine de mort?” # Click.ro
În ciuda situației dificile cu care se confruntă, Oana Lis se gândește la noi metode de a procura bani. În prag de sărbători, a anunțat că vinde hainele lui Viorel Lis. Anunțul făcut pe rețelele de socializare a stârnit empatia oamenilor.
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV # Click.ro
La scurt timp după finala Vocea României, câștigată de Alessia Pop, a urmat un scandal uriaș la adresa PRO TV. Mai mulți români au fost revoltați și au contestat rezultatul finalei.
O situație cel puțin neobișnuită a stârnit controverse într-un spital din România, după ce autoritățile locale au pus în discuție introducerea unei așa-numite „taxe de horoscop”.
Salata-minune pe care o recomandă Mihaela Bilic. Se prepară din câteva ingrediente ieftine și e gata imediat # Click.ro
În plin sezon de iarnă, când gospodinele pun la punct ultimele detalii pentru mesele încărcate de sărbători, Mihaela Bilic vine cu o alternativă sănătoasă și gustoasă de tabouleh, renumita salată libaneză de pătrunjel. Iată cum se pregătește și ce beneficii are pentru organismul uman.
Orașul din România unde a fost inaugurată Valea Ciutelor, zonă dedicată căprioarelor și alpaca. Vizitatorii le pot da de mâncare animalelor # Click.ro
În Craiova a fost inaugurată, vineri, Valea Ciutelor, un nou spațiu de agrement amenajat în interiorul Parcul Nicolae Romanescu, dedicat căprioarelor și alpaca, unde vizitatorii pot interacționa direct cu animalele.
Previziunile lui Carmen Harra pentru 2026: Două divorțuri importante vor zgudui showbizul # Click.ro
Previziunile lui Carmen Harra pentru 2026 aduc în prim-plan un an care, deși poate fi marcat de celebrări și reușite pentru multe persoane publice, va fi zdruncinat de evenimente neașteptate în lumea mondenă.
Laura Cosoi și-a pierdut mama în prag de sărbători. Dezvăluirile dureroase ale actriție după 2 ani de la moartea Ligiei Cosoi: „Nu credeam că poate fi ceva atât de greu de dus în viață” # Click.ro
Ligia Cosoi, mama îndrăgitei actrițe, a pierdut lupta cu viața în urmă cu doi ani de zile, în prag de sărbători, pe 19 decembrie, lăsând în urma sa îndurerate inimile persoanelor pe care le-a iubit cel mai mult. Cum recent s-au împlinit doi ani de la moartea acesteia, Laura Cosoi a marcat momentul c
Înghețata caldă este un concept care a căpătat amploare anul acesta în Italia și care a stârnit curiozitatea gurmanzilor din întreaga lume.
Locul sfânt în care va petrecere Eugen Cristea primul Crăciun fără Cristina Deleanu. Actorul și-a pierdut iubirea vieții sale: „O să văd și eu cum este” # Click.ro
Eugen Cristea se pregătește să petreacă primele sărbători într-un mod diferit, după ce iubirea vieții sale, Cristina Deleanu, s-a stins din viață în urmă cu câteva luni, pe 15 mai 2025. Iată ce planuri are actorul pentru Crăciun și Revelion.
Europa găzduiește una dintre cele mai vechi șosele construite vreodată pe continent și, posibil, cel mai vechi drum din lume.
Mihai Ghiță, de nerecunoscut după ce a slăbit multe kilograme. Prezentatorul TV mărturisește ce l-a determinat să slăbească: „„Rețeta a fost frica. Am slăbit de frică” # Click.ro
Mihai Ghiță, cunoscutul realizator TV, povestește despre experiența sa cu eliminarea kilogramelor în plus și motivația din spatele acestui proces transformator. Care a fost momentul în care și-a dat seama că trebuie să facă o schimbare majoră în viața sa?
Prognoza meteo pentru sâmbătă, 20 decembrie: Cod galben de ceață în 27 de județe și în București # Click.ro
Ziua de sâmbătă, 20 decembrie, aduce ceață densă în estul și sud-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.
Ce se întâmplă în organism dacă renunți brusc la cafea. Pot apărea multe simptome neplăcute # Click.ro
Cafeaua este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume. Nenumărați oameni își încep ziua alături de o cană de cafea pentru un plus de energie, iar în foarte multe cazuri, ei mai consumă cel puțin încă o cană pe parcursul zilei.
Un truc bizar, devenit viral pe Internet, poate fi util împotriva insomniei. A fost recomandat și de către experți # Click.ro
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră generală de sănătate. Cu toate acestea, mulți oameni se confruntă cu problema insomniei, iar indiferent de cât de devreme se culcă, tot nu reușesc să adoarmă decât foarte târziu.
Prezentă la ultima petrecere a revistei Alist, blogger-ița ne-a povestit unde va petrece, anul acesta, Sărbătorile!
Mulți oameni care stau la curte pot cădea în capcana de a crede că iarna este un anotimp de pauză, în care singurul lucru pe care îl pot face este să aștepte sosirea primăverii. În realitate, există unele plante superbe care pot fi plantate iarna și care rezistă ușor în fața frigului.
Meniu sănătos de iarnă. Cum să îți hrănești corpul și imunitatea pe timpul sezonului rece # Click.ro
Sezonul rece aduce provocări pentru alimentație: zile scurte, temperaturi scăzute și tentația de a consuma alimente bogate în calorii, dar sărace în nutrienți.
Zodia care astăzi, 20 decembrie, o să aibă parte de o bucurie la care nici nu avea curajul să viseze. Va plânge de fericire # Click.ro
20 decembrie 2025 aduce vești extraordinare pentru nativii din zodia Berbec. Astrele pregătesc o bucurie neașteptată, care îi va emoționa profund și le va aduce lacrimi de fericire.
Mingi de tenis în uscător? Acesta este cel mai bizar, dar genial truc pentru rufe mai moi și care se usucă mai repede # Click.ro
Mulți se confruntă cu pături, pilote și cuverturi care rămân umede în timp ce se usucă, chiar și după mai multe cicluri în uscător. Soluția? Un truc simplu, bizar la prima vedere, dar extrem de eficient: mingile de tenis în uscător.
Finala „Vocea României” a adus emoții puternice, momente memorabile și o decizie care a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. După o seară plină de interpretări impresionante și reacții intense din partea juraților, competiția și-a desemnat marele câștigător, concurenta care a reuș
Bomboanele Raffaello de casă pot fi realizate rapid și simplu, chiar și de copii, sub supravegherea adulților. Cu ingrediente naturale precum fulgi de cocos, migdale și unt, această rețetă pas cu pas transformă prepararea dulciurilor într-o activitate distractivă și plină de satisfacție, iar rezulta
Roxana Nemeș, primul Crăciun cu gemenii! Traversează cea mai fericită perioadă din viața ei: „Nu mai pot de iubire! Gemenii sunt totul pentru mine” # Click.ro
Roxana Nemeș (36 de ani) este fericită până la cer și înapoi de când a devenit mămică de gemeni.
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul # Click.ro
Finalul anului 2025 vine cu o energie aparte, iar pentru unele zodii, ultimele luni reprezintă adevărate rampe de lansare spre succes. Influențele astrale favorabile, în special tranzitele lui Jupiter și Saturn, aduc claritate, ambiție și rezultate concrete. Aceste semne zodiacale nu doar că vor înc
Sensy are cel mai năzbâtios băiețel din showbiz! „E spaima hotelierilor în vacanțe! Face prăpăd!” # Click.ro
Fiul de doi anișori al lui Sensy este tare zglobiu. Nu-l întrece nimeni la boacăne.
Raisa Radu a strălucit la „Vocea României” alături de Corul Martyria și a oferit un moment de neuitat: „Nu s-a mai cântat așa ceva” # Click.ro
În această seară, Raisa Radu a oferit unul dintre cele mai memorabile momente ale sezonului, interpretând piesa „Imnul Iubirii” alături de Corul Martyria. Emoția, sinceritatea și talentul ei au cucerit publicul și jurații, transformând scena într-un adevărat spectacol de excepție.
Ce se întâmplă cu facturile din România în această iarnă: „Oamenii plătesc, deşi nu e căldură în casă” # Click.ro
Sezonul rece de abia a început, dar facturile mai mari au început deja să facă probleme românilor. O persoană care locuiește într-un apartament obișnuit cu trei camere poate ajunge să plătească chiar și 600, sau chiar 700 de lei, numai pentru încălzire.
