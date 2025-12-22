Direcția Județeană de Drumuri Iași pune la bătaie un contract de 12 milioane de euro pentru deszăpezirea sezoanelor 2026-2030

07:50

Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani nu... Articolul Sute de paturi noi cumpărate de conducerea Spitalului „Mavromati” din Botoşani nu pot fi folosite în saloanele modernizate apare prima dată în TeleM Regional.