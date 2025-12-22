Autoritățile studiază dispariția fermierilor români de pe piața cărnii de porc
TeleM Iași , 22 decembrie 2025 16:20
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români
Acum 30 minute
16:40
Ieșean trimis în judecată pentru cel puțin 7 infractiuni după ce a terorizat o minoră și pe mama acesteia # TeleM Iași
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a anunțat trimiterea în judecată a unui inculpat acuzat
16:40
Târgul de Crăciun din Valea Lupului, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale iernii, s-a
16:40
Asociația Rediu lui Tătar continuă să fie un exemplu de implicare civică, contribuind activ la
16:40
Incepand de astazi, comuna Miroslava are propriul Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor,
16:30
Gala CSM Iași 2020, desfășurată sâmbătă, în Sala „Vasile Pogor" a Primăriei Municipiului Iași, a
Acum o oră
16:20
Cumulul pensiei cu salariul pentru profesorii și angajații din sistemul de învățământ și cercetare nu
16:20
La final de an, conducerea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași a
16:20
Acum 2 ore
15:00
O persoană a ajuns la spital în urma unui accident rutier care s-a produs, în
Acum 4 ore
14:00
Sectorul de autostradă Focșani – Adjud se deschide mâine, incepand cu ora 11:00, a anuntat
13:30
Ce tipuri de servicii medicale găsești la clinica Hereditas din Suceava și Rădăuți? (P) # TeleM Iași
Odată cu sosirea anotimpului rece, tot mai multe persoane se plâng de diverse afecțiuni respiratorii.
Acum 6 ore
12:40
O rețea de distributie a gazelor naturale va fi înființată la limita județelor Iași și Botoșani # TeleM Iași
O rețea de distribuție a gazelor naturale în regim de presiune medie va fi infiintata
12:20
Un seism slab, cu magnitudinea ml 2,0, a avut loc în dimineața zilei de luni
11:50
Un belgian a terminat liceul la 8 ani iar acum, la 15 ani a finalizat doctoratul în fizică cuantică # TeleM Iași
Laurent Simons, un tânăr din Belgia, a finalizat doctoratul în fizică cuantică la Universitatea din
11:40
Un sondaj de opinie realizat în decembrie 2025 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională
11:30
Șeful Direcției de Instruire Operațională din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, generalul-locotenent
11:20
Dispeceratul pompierilor militari a fost anunțat, prin 112, în această noapte, la ora 1:50, despre
11:10
În această dimineață, în jurul orei 07:40, un apel la numărul unic de urgență 112,
11:00
Direcția Județeană de Drumuri Iași pune la bătaie un contract de 12 milioane de euro pentru deszăpezirea sezoanelor 2026-2030 # TeleM Iași
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi a scos la licitatie acordul cadru
Acum 8 ore
10:50
Președintele României, Nicușor Dan, a inițiat astazi, la Palatul Cotroceni, o rundă de consultări cu
Acum 24 ore
22:20
Primarul municipiului, Mihai Chirica a dat asigurări că vor fi și subvenții. Majorarea tarifului trebuia
Consiliul Local Iași va dezbate mâine, într-o ședință extraordinară, noua grilă de impozitare locală pentru
22:10
Ungaria renunță la achiziția E.ON România. Ce spune compania de stat maghiară MVM despre guvernul român # TeleM Iași
Compania maghiară de stat MVM a anunțat oficial că renunță la intenția de a achiziționa
22:10
Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, comparativ cu anul anterior, la
22:10
Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră # TeleM Iași
Eliminarea probei teoretice pentru şoferii care vor să obţină permis de conducere şi pentru alte
22:00
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență” # TeleM Iași
Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în
20:40
O dronă de origine neidentificată până în acest moment a fost găsită în județul Argeș,
17:40
A fost inaugurat la Sovata primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat de Ministerul Dezvoltării # TeleM Iași
Primul bazin de înot din ţară eficient energetic, realizat după noul proiect tip dezvoltat Ministerul
17:40
Magazinul online al Romsilva vinde lemn de foc / ”Sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii” # TeleM Iași
Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând
Ieri
16:20
Consiliul Local Iași va dezbate mâine, într-o ședință extraordinară, noua grilă de impozitare locală pentru
16:10
Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, comparativ cu anul anterior, la
16:00
14:30
O dronă de origine neidentificată până în acest moment a fost găsită în județul Argeș,
08:40
08:40
08:30
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE – Cineastul Cristian Mungiu: „Societatea e ruptă în două, radicalizată, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste” # TeleM Iași
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, a făcut, pentru News.ro, o analiză dură a României
08:30
Rusia a început operațiunea de a opri accesul Ucrainei la Marea Neagră: atacuri în rafală / O rută spre Moldova a fost blocată # TeleM Iași
Rusia a atacat sâmbătă portul sudic al Ucrainei, Pivdennyi, au declarat oficialii ucraineni, în timp ce
08:30
România apare în documente oficiale din dosarul Epstein – Plăți de zeci de mii de dolari către o femeie din Iași # TeleM Iași
În valul de documente legate de cazul Jeffrey Epstein care circulă în aceste zile după publicarea pe
08:20
Exact de ziua sa, Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid: ”A fost idolul meu” # TeleM Iași
Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025,
08:20
Solstițiul de iarnă 2025: când începe să crească ziua și care este cea mai lungă noapte din an # TeleM Iași
Solstițiul de iarnă reprezintă acel punct de cotitură al anului în care întunericul atinge maximul
08:20
Șeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele din România sunt furaj animalier # TeleM Iași
Șeful ANPC a transmis sâmbătă un mesaj extrem de dur, potrivit căruia România este bătaia
08:20
Revoluția din Decembrie 1989 s-a născut ca o explozie de revoltă populară împotriva unei dictaturi
08:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică dimineață, 21 decembrie 2025, un avertisment COD GALBEN
08:10
Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor îşi pot deconta cheltuielile dacă şi-au instalat garduri electrice # TeleM Iași
Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor care şi-au instalat garduri electrice de protecţie în
20 decembrie 2025
18:20
Consilierii locali de Iași au votat realizarea unui împrumut de 22 de milioane de euro
