Sava, seară de coșmar Introdus la Udinese după eliminarea titularului, portarul român a luat gol după gol de la ultimul loc din Serie A!
Golazo.ro, 21 decembrie 2025 21:00
Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al celor de la Udinese, a revenit pe teren într-un meci din Serie A după nouă etape în care nu a evoluat. Portarul titular, Maduka Okoye (26 de ani), a fost eliminat, iar antrenorul Kosta Runjaic (54 de ani) a fost nevoit să facă schimbarea.
• • •
Acum 15 minute
21:20
FCSB - Rapid. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul „roș-albaștrilor”, a deschis scorul cu o execuție superbă.
Acum 30 minute
21:10
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 25.000 de fani în tribune! # Golazo.ro
A fost derby în toată regula pe Arena Națională, la duelul dintre FCSB și Rapid, ultimul mare meci al anului.
Acum o oră
21:00
Acum 2 ore
20:30
„Poate crește mult” Ce a spus Dorinel Munteanu după ce a flat că jucătorul său poate ajunge la FCSB: „Eu asta mi-aș dori” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, dorește să îl păstreze la echipă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
20:10
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul # Golazo.ro
Kylian Mbappe (27 de ani) a ajuns la o bornă impresionantă în tricoul Real Madrid și a egalat un record stabilit de Cristiano Ronaldo (40 de ani).
19:50
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1 # Golazo.ro
Andrei Stocker, fostul fotbalist legendar al celor de la Jiul Petroșani, a murit la vârsta de 83 de ani.
Acum 4 ore
19:20
Utrecht - PSV 1-2. Oficialii liderului au luat poziție după ce Joey Veerman (27 de ani) l-a înjurat pe Dennis Man (27 de ani), în timpul meciului.
18:50
Emiratele Arabe Unite a obținut un premiu uriaș după ce a obținut locul 3 la FIFA Arab Cup 2025. În ciuda performanței, selecționerul român Cosmin Olăroiu (56 de ani) nu își va prelungi angajamentul.
18:40
Gata de negocieri Fundașul dorit de FCSB îi cheamă pe roș-albaștri la discuții: „Așa am promis” # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la Hermannstadt, este pregătit să negocieze cu FCSB. Fundașul le-a solicitat oficialilor campioanei României un răgaz, pentru a se concentra pe campionat, înainte de a oferi un răspuns.
18:10
„Au avut o scădere” Florin Tănase a analizat-o pe Rapid înainte de derby: „Un derby imprevizibil” # Golazo.ro
FCSB - Rapid. Florin Tănase (30 de ani) a vorbit despre ultimul derby al anului pentru roș-albaștri și ce ar însemna un eventual succes. Partida va avea loc în această seară, de la 20:00 și va putea fi urmărită în format liveTEXT și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
18:10
Începe spectacolul Africii! De azi, CAN 2025, în Maroc! Totul despre Cupa Africii: câți jucători sunt din Liga 1 și cine e românul de la turneul final # Golazo.ro
Cupa Africii pe Națiuni are loc în Maroc între 21 decembrie și 18 ianuarie. Primul meci, între naționala gazdă și Comore (sâmbătă, ora 21:00)
17:40
„Nu-mi mai pasă” Un mare talent al Barcelonei se retrage la doar 27 de ani: „Nu mai vreau să sufăr!” # Golazo.ro
Eric Montes (27 de ani), fost căpitan la echipele de juniori ale lui FC Barcelona, se retrage prematur din fotbal.
Acum 6 ore
17:00
Controverse în Formula 1 Cum ar intenționa Red Bull și Mercedes să „păcălească” noul regulament privind motoarele » Reacția FIA # Golazo.ro
Sezonul 2025 din Formula 1 s-a încheiat recent, însă echipele deja fac pregătiri pentru sezonul care va începe în martie 2026.
17:00
Consecințe devastatoare pentru Jake Paul Ce răni i-a provocat Anthony Joshua în lupta de 260 de milioane de dolari » Anunțul făcut de influencer # Golazo.ro
Jake Paul (28 de ani) s-a ales cu două fracturi la maxilar ca urmare a duelului cu Anthony Joshua (36 de ani).
16:20
Corupție: oligarh implicat! Scandal la alegerile confederației europene. Ce a promis rusul cu o avere de 23,5 milarde # Golazo.ro
Alexander Ratner a fost reales președinte al confederației europene de tir sportiv, dar cea care a pierdut alegerile îl acuză de corupție
15:50
Schimbat la pauză Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani), atacantul echipei naționale, a fost schimbat la pauza meciului dintre Utrecht și PSV Eindhoven, scor 1-2.
15:40
„Merita să fie acolo” Hansi Flick, iritat pentru că Raphinha nu a fost inclus în echipa FIFA The Best XI + Ce s-a întâmplat cu Pedri # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani) a prefațat meciul cu Villarreal, programat duminică, de la ora 17:15.
Acum 8 ore
15:30
Îl contrazice pe Sir Alex Reacția lui Amorim, după ce legendarul antrenor a spus că va dura 10 ani pentru ca United să ia titlul în Premier League # Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United, l-a contrazis pe legendarul Sir Alex Ferguson (83 de ani), cel care a spus că United nu se va putea bate la titlu în următorii 10 ani.
15:20
„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi” # Golazo.ro
Nico Garrido, un puști de 10 ani, trecut pe la juniorii Barcelonei, a oferit un interviu care a devenit viral pe internet.
14:40
„Cereți înregistrările!” A venit la conferință și a vorbit 10 minute despre arbitraj: „Îmi fierbe sângele, transformă sportul în autoritarism” # Golazo.ro
Matias Almeyda (52 de ani), antrenorul celor de la Sevilla, a răbufnit la adresa arbitrajului după eșecul cu Real Madrid, scor 0-2.
14:40
FCSB - Rapid LIVE, de la 20:00, în etapa #21 din Liga 1 » Se anunță atmosferă incendiară pe Arena Națională # Golazo.ro
Rapid și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:00, în derby-ul etapei #21 din Liga 1.
14:10
„Nu există scuze” Frederic Vasseur, despre sezonul dezamăgitor al lui Hamilton la Ferrari: „Totul s-a schimbat pentru el” # Golazo.ro
Frederic Vasseur (57 de ani), directorul executiv de la Ferrari, a vorbit despre motivele pentru care Lewis Hamilton (40 de ani) a dezamăgit la primul său sezon pentru echipa italiană.
14:00
„Favoruri pentru voturi” Schimbarea radicală a lui Infantino la FIFA. Comisii triplate, diurne grase, călătorii, hoteluri: „Face ca Blatter!” # Golazo.ro
Gianni Infantino, președintele FIFA din 2016, a triplat numărul comisiilor forului mondial. Suma uriașă plătită de FIFA pentru toți oficialii invitați de Infantino la Doha
Acum 12 ore
13:30
„Dacă rămâi, te scoatem din echipă!” Dezvăluirile incredibile ale lui Theo Hernandez din perioada AC Milan: „În sfârșit am ocazia să vorbesc” # Golazo.ro
Theo Hernandez (28 de ani) a venit cu detalii despre modul în care s-a petrecut ruptura dintre el și AC Milan.
13:20
A pariat pe Jake Paul și a pierdut! Drake a irosit o sumă uriașă la meciul câștigat de Anthony Joshua! # Golazo.ro
Rapperul canadian Drake (39 de ani) a pierdut o sumă imensă, după ce a pariat pe victoria lui Jake Paul (28 de ani) în meciul cu Anthony Joshua (36 de ani).
12:10
„Se chinuie de ani de zile” Marcel Pușcaș, nemilos cu Rapid, Dinamo și Craiova: „Capotează” # Golazo.ro
Marcel Pușcaș (65 de ani) a comentat lupta din Liga 1 pentru titlul de campioană.
12:10
Se încinge Arena! Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Rapid + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării # Golazo.ro
Aproximativ 30.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională la derby-ul etapei #21 din Liga 1, FCSB - Rapid.
11:50
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce # Golazo.ro
Sadettin Saran, 61 de ani, președintele lui Fenerbahce, este în centrul unei investigații majore în Turcia. Procurorii au descoperit un schimb de mesaje compromițătoare între el și Ela Rumeysa Cebeci
11:40
Planurile lui Adi Mihalcea Cum vede antrenorul de la UTA șansele la play-off după un final de 2025 foarte bun + Ce spune despre posibilele oferte # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani) a venit cu câteva declarații „la rece”, după victoria împotriva lui Dinamo, scor 2-0.
11:30
„Fără public, sportul se stinge încet” Reprezentanții de la „Arcul de Triumf”, atac la Federație, după „finala fără spectatori” din Cupa României # Golazo.ro
După ce finala Cupei României la Rugby s-a disputat cu o asistență dezolantă pe stadionul „Arcul de Triumf”, reprezentanții complexului sportiv din Capitală au criticat alegerea Federației de a programa meciul la București.
10:50
„N-am mai văzut-o dominată așa” Dinamo i-a surprins neplăcut pe specialiști, după înfrângerea cu UTA Arad: „Poate se gândeau la vacanță” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani) și Bogdan Cosmescu, analiștii postului TV Prima Sport, au comentat evoluția lui Dinamo din partida cu UTA Arad.
10:40
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc # Golazo.ro
Cupa Africii 2025 începe astăzi, cu meciul dintre Maroc și Comoros, programat de la 21:00.
10:20
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu” # Golazo.ro
Real Madrid - Sevilla 2-0. Vinicius Junior (25 de ani) are probleme tot mai mari în acest sezon, în tricoul „galacticilor”.
09:50
Cupa Africii, așa cum o știam, e istorie Schimbare majoră pentru revitalizarea fotbalului de pe continentul african + Competiție nouă! # Golazo.ro
Patrice Motsepe (63 de ani), președintele CAF, a anunțat că, începând cu anul 2028, Cupa Africii pe Națiuni se va disputa o dată la 4 ani.
Acum 24 ore
00:10
„Nu m-a convins” Dănciulescu a remarcat marea problemă a lui Dinamo + ce jucător a luat la țintă # Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Ionel Dănciulescu (49 de ani) a analizat prestația elevilor antrenați de Zeljko Kopic.
00:00
„Prea multe greșeli personale” Cătălin Cîrjan, doborât după UTA - Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră pentru noi” # Golazo.ro
UTA Arad - Dinamo 2-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor roșii”, a fost dezamăgit de rezultat.
20 decembrie 2025
23:30
„Nu ne-a spus” Andrei Nicolescu l-a certat pe Adrian Mazilu: „Toți jucătorii să fie foarte asumați” # Golazo.ro
UTA Arad - Dinamo 2-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor” ar suferi probleme la nivelul spatelui.
23:10
„UTA a fost echipa mai bună” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli” # Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, s-a arătat dezămăgit de superficialitatea cu care elevii săi au tratat unele faze.
22:40
22:30
Revenire spectaculoasă în Europa! La 41 de ani, Thiago Silva a semnat cu un club de tradiție # Golazo.ro
Thiago Silva (41 de ani), fost internațional brazilian, a plecat de la Fluminense și revine în Europa!
22:20
Spectacol la Arad VIDEO. Costache, gol superb în fața fostei sale echipe după o fază-blitz # Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO 2-0. Valentin Costache (27 de ani) a fost autorul unui gol superb în fața fostei sale echipe.
22:00
Xavi Simons, fault brutal! FOTO: Van Dijk, victima unei intrări cu talpa a olandezului + Drăgușin, în lot după 11 luni! # Golazo.ro
TOTTENHAM – LIVERPOOL 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin (23 de ani), cu românul pentru prima dată în lot în acest sezon, a rămas în inferioritate din minutul 33.
Ieri
21:30
„Îi văd cu prima șansă” VIDEO. Ovidiu Herea a prefațat FCSB - Rapid + Semnal de alarmă pentru campioană # Golazo.ro
Ovidiu Herea (40 de ani), fostul mijlocaș al giuleștenilor, îi vede favoriți pe elevii lui Costel Gâlcă în derby-ul cu FCSB.
21:10
Mazilu, înlocuit după 28 de minute FOTO. Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo la meciul cu UTA # Golazo.ro
UTA ARAD - DINAMO. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul oaspeților, a fost înlocuit după mai puțin de o jumătate de oră.
21:00
N-a văzut mai nimic! Bogdan Andone, încurcat de ceață la Oțelul - FC Argeș 1-2: „Nu știu cum au fost primite golurile” + Ce a spus Laszlo Balint # Golazo.ro
Oțelul Galați - FC Argeș 2-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a ratat mai multe faze importante din meci din cauza ceții dense.
20:40
Bîrligea, mesaj pentru fanii Rapidului Atacantul de la FCSB, ferm înainte de derby: „Doar încep să râd” # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a avut un mesaj pentru suporterii giuleșteni înaintea partidei din etapa #21 din Liga 1.
20:10
Rapid și-a stabilit prima țintă a iernii Giuleștenii vor un jucător format de rivala FCSB # Golazo.ro
Alexandru Șuteu (21 de ani), fundaș stânga crescut la academia FCSB și, în prezent, jucător în Liga 2 la FC Voluntari, ar putea ajunge la Rapid în această iarnă.
19:50
„Cum să transferi un astfel de jucător?” Blănuță, distrus în presa din Ucraina de fostul jucător din Liga 1: „Nu pot înțelege așa ceva” # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, a fost criticat dur de un ucrainean care a jucat în Liga 1.
19:40
Nu vrea remiză în derby Alex Dobre, înainte de FCSB - Rapid: „Nu cred că ar mulțumi pe nimeni un egal” # Golazo.ro
FCSB - RAPID. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a prefațat derby-ul etapei #21 din Liga 1.
19:30
„Victorie și atât” Florin Tănase, motivat înainte de FCSB - Rapid: „Avem șansa de a ne apropia de play-off” # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, este cu gândul la o victorie în ultimul derby din acest an.
