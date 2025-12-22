Atacul cibernetic de la Apele Române, încă în anchetă. Nu se știe cum au pătruns hackerii în sistem
„Apele Române” anunță că investigația privind incidentul cibernetic de tip ransomware, notificat DNSC sâmbătă, este în continuare în desfășurare, iar autoritățile nu cunosc încă modul exact în care atacatorii au reușit să pătrundă în rețeaua informatică, transmite MEDIAFAX. Potrivit ANAR, echipele tehnice, împreună cu autoritățile competente, continuă să lucreze pentru limitarea efectelor atacului și pentru […] © G4Media.ro.
București–Adjud, 241 km pot fi parcurși exclusiv pe autostradă: A7 ajunge la 195 km deschiși traficului după inaugurarea a aproape 49 km noi, însă întârzierile continuă / Atenție: lipsa spațiilor de servicii între Buzău și Adjud
Asociația Pro Infrastructură anunță că Autostrada A7 ajunge marți, 23 decembrie, la Adjud, odată cu deschiderea traficului pe aproape 49 de kilometri între Focșani și Adjud Nord, în județul Vrancea, la graniță cu Bacăul. Inaugurarea este așteptată în cursul după-amiezii și reprezintă un pas important pentru infrastructura rutieră din estul țării, în special pentru regiunea […]
Secția pentru procurori a CSM, reacție la referendumul propus de Nicușor Dan: Nu vom putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii
Secția pentru procurori a CSM a precizat, luni, într-un comunicat de presă ca reacție la referendumul propus de către președintele Nicușor Dan, că nu va putea fi de acord cu „eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii". În comunicat […]
Se dau cărțile pe față la Red Bull: Max Verstappen n-a fost de acord cu retrogradarea lui Liam Lawson
Max Verstappen n-a fost de acord cu decizia Red Bull de a-l retrograda pe fostul său coechipier, Liam Lawson, după doar două etape din sezonul 2025, dezvăluie Autosport. Liam Lawson venea în locul lui Sergio Perez la echipa austriacă de la Racing Bulls. Pilotul neozeelandez, în vârstă de 23 de ani, a fost eliminat din […]
Casa Albă anunţă colectarea a 235 de miliarde de dolari în taxe vamale de la începutul anului / Anunțul, făcut într-o transmisiune despre „victorii MAGA 2025"
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului, informează luni dpa preluată de Agerpres. Casa Albă a făcut această afirmaţie într-o transmisiune în direct, de Crăciun, pe canalul său oficial de YouTube, prezentând în buclă o listă cu „VICTORII MAGA 2025", […]
VIDEO | Târgul de Crăciun din Timișoara, multe oferte gastronomice și prețuri decente / Printre cele mai plăcute și ieftine locații de acest fel
După ce am vizitat târgurile de Crăciun din Budapesta, Bratislava, Praga, Munchen și Salzburg a venit și timpul să ne întoarcem în țară și să ne pregătim și noi de sărbători. Însă, vorba poetului, „mai lungă pare calea acum la-ntors acasă", așa că nu ne-am grăbit și am rămas peste noapte și în Timișoara, primul târg de Crăciun de la noi din […]
CSM a finalizat consultarea corpului profesional al magistraților și va publica rezultatele / Președintele Nicușor Dan a anunțat și el un referendum în justiție, în ianuarie
Termenul stabilit de Secția pentru judecători a CSM pentru completarea de către magistrați a unui chestionar online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar a expirat la finalul zilei de 21 decembrie 2025. CSM va centraliza datele și le va publica în scurt timp, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Mâine, Secția pentru judecători a […]
Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump, crede Nicușor Dan / SUA și UE trebuie să se înțeleagă mai bine – interviu pentru Politico
Liderii europeni, precum președintele României, Nicușor Dan, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să găsească o soluție pentru a conviețui cu Donald Trump. Sau, și mai rău, fără el. De când marele perturbator al normelor internaționale s-a întors la Casa Albă în ianuarie, el a arătat clar cât de puțin îi pasă […]
Este absolut necesar să fie deblocat concursul de angajare în școli – Titularizare 2026, spune Daniel David: Am avut o discuție cu premierul
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan în legătură cu deblocarea posturilor pentru concursul național de Titularizare 2026. Acesta a afirmat că „este absolut necesar să fie deblocat" concursul. Declarațiile au fost făcute duminică, 21 decembrie, la emisiunea InfoEdu de la TVR Info, potrivit Edupedu.ro. Precizăm că concursul […]
„Pot mânca, dar vreau să-i controlez" – Pep Guardiola spune că-și va lăsa fotbaliștii acasă dacă se vor întoarce cu kilograme în plus din mini-vacanță
Jucătorii lui Manchester City se pot bucura de câteva zile fără fotbal în această perioadă de Crăciun, dar Pep Guardiola îi ține sub lupă: fără creșteri necontrolate de greutate, altfel vor rămâne în afara lotului pentru deplasarea cu Nottingham Forest. După victoria cu West Ham de sâmbătă (3-0), din etapa a 17-a de Premier League, […]
Câteva zeci de persoane, la Parchetul general pentru a depune plângeri privind presupusa fraudare a alegerilor prezidențiale de anul trecut / Parchetul nu are activitate cu publicul
Câteva zeci de persoane au mers, luni dimineață, la Parchetul general, pentru a depune plângeri privind presupusa fraudare a alegerilor prezidențiale de anul trecut. Parchetul nu are activitate cu publicul până la finalul anului, ceea ce i-a nemulțumit pe cei care au mers să depună plângeri. Amintim că, zilele trecute, un canal youtube care pretinde […]
Un general rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la Moscova, informează luni Reuters, care citează Comitetul de Anchetă Rus. Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a forţelor armate din cadrul Statului Major General rus, a fost ucis, a anunţat comitetul, trasmite Agerpres. Vom reveni
Chris Wakelin a câștigat Scottish Open 2025. Englezul a trecut de Chang Bingyu în finală, scor 9-2
Chris Wakelin își poate trece în catalog titlul de campion la Scottish Open, după ce s-a impus cu 9-2 în fața lui Chang Bingyu, duminică, la Edinburgh. Bingyu, care a avut un parcurs impresionant în turneu, a condus cu 2-1, dar britanicul a revenit și a obținut a doua sa victorie din carieră într-un turneu […]
În 2026, norma didactică a profesorilor nu crește, spune ministrul Daniel David: Am fost forțat ca ministru să dau o dezmințire
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că norma didactică de predare nu va crește în 2026. Acesta a afirmat că „am mai văzut teorii conspiraționiste" și, uneori, „mă gândesc că cineva încearcă intenționat să vină cu astfel de povești". „Am fost forțat ca ministru să dau o dezmințire, un comunicat, să spun că […]
Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
Chipurile figurilor legionare Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, alături de cel al lui Mircea Vulcănescu, condamnat pentru crime de război, au fost pictate pe capela cu hramul „Martiri și Mărturisitori ai Temnițelor Comuniste" din Parohia Apărătorii Patriei II din București. La finanțarea lucrărilor a contribuit și Secretariatul de Stat pentru Culte, cu suma […]
800 de copii dintr-o comună ieșeană nu își primesc norma de hrană / Primăria a încheiat contract cu o firmă care vinde sandvișuri prea scumpe, iar banii nu ajung pentru toți copiii – investigație reporteris.ro
La școala din satul Domnița, județul Iași, 515 elevi primesc un sandviș supraevaluat la aproape 13,5 lei pe zi (fără TVA), în vreme ce la cealaltă școală din Țibana sunt arondați alți 800 de copii care nu primesc deloc mâncare. Pentru ei nu au mai fost bani, pentru că toată suma a fost alocată la […]
Producţia de ţiţei a României a scăzut cu aproape 8%, în primele zece luni din 2025 / Declinul natural al zăcămintelor, principala cauză
Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,7%, în primele zece luni din 2025;importurile s-au majorat cu 16,5% România a produs, în primele zece luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de peste 2,07 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 173.400 tep mai mică (-7,7%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din […]
Autorii masacrului antisemit de la Sydney s-au antrenat în Australia. Cuplul tată-fiu avea un steag al grupării teroriste Stat Islamic
Cei doi autori ai atacului de pe plaja Bondi din Sydney de la 14 decembrie s-au antrenat în Australia înainte de a deschide focul asupra unei sărbători evreieşti şi de a ucide 15 persoane, atentat pentru care prim-ministrul Anthony Albanese şi-a cerut scuze luni comunităţii evreieşti din ţară, potrivit Agerpres. Poliţia susţine, pe baza unor înregistrări […]
Atac masiv cu drone al Ucrainei în Rusia. Nave avariate și incendiu de amploare pe coasta Mării Negre, la Krasnodar
Un atac cu drone ucrainene în regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, a provocat avarii semnificative la infrastructura portuară și a declanșat un
Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume / După dezastrul de la Fukushima, localnicii se opun, în mare măsură, demersului # G4Media
Japonia a făcut ultimul pas pentru a permite reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, în urma unui vot regional care a avut loc luni, un moment decisiv în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani după dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters. Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 km (136 mile) […] © G4Media.ro.
Crăciun record pentru transportul aerian: sunt așteptați 300 de milioane de pasageri de sărbători # G4Media
Companiile aeriene se pregătesc pentru cel mai bun Crăciun din istorie, peste 300 de milioane de oameni fiind așteptați să zboare în întreaga lume în timpul sezonului de sărbători. Conform datelor de la platforma de date a companiilor aeriene OAG, relatate de „Financial Times”, numărul de pasageri care zboară din primele 40 de țări, conduse […] © G4Media.ro.
„Corupţia Ucide”, scrisoare deschisă către CSM: „Separarea puterilor în stat nu presupune separarea Justiţiei de societate” # G4Media
Societatea civilă nu contestă independenţa Justiţiei, ci disfuncţionalităţi sistemice, iar separarea puterilor nu înseamnă izolare de societate, a transmis duminică, printr-o scrisoare deschisă, Asociaţia „Corupţia Ucide”. Reacţia reprezentanţilor asociaţiei vine în urma comunicatului Secţiei pentru judecători a CSM, care a răspuns la iniţiativa şefului statului privind referendumul în Justiţie. Ei precizează că referendumul nu este […] © G4Media.ro.
Cum s-au poziționat partidele de opoziție față de criticile lui Nicușor Dan la adresa CSM: grupul ”disident” al lui Ninel Peia vrea suspendarea președintelui, partidul extremist AUR cere CSM să sesizeze CCR # G4Media
Opoziția parlamentară a reacționat diferit după ce președintele Nicușor Dan a criticat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și a anunțat un referendum în rândul magistraților pentru a vedea dacă CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar. Grupul PACE, format din parlamentari plecați din AUR, SOS și POT, a […] © G4Media.ro.
Cotația aurului a atins luni 4383,76 dolari pe uncie, depășind recordul din octombrie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) anul viitor, potrivit Le Figaro. O serie de date publicate săptămâna trecută indică o slăbire a pieței muncii americane și o încetinire a inflației, determinând Banca Centrală să-și relaxeze […] © G4Media.ro.
Ministrul Justiției, se confruntă, luni, în Camera Deputaților, cu o moțiune simplă inițiată de AUR / Radu Marinescu, chestionat și la Ora Guvernului, chemat de USR # G4Media
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei depusă de AUR va fi prezentată luni, urmând ca în aceeaşi zi să aibă loc votul final, a decis Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. În programul aprobat se arată că şedinţa va începe la ora 15:00 cu prezentarea moţiunii, urmată de dezbateri şi vot. Guvernului i se rezervă 40 de […] © G4Media.ro.
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova # G4Media
Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești, într-o tentativă de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării. Atacul a avut loc în urma a două lovituri succesive cu drone, care au provocat avarii grave podului ucrainean situat în apropierea graniței cu Republica […] © G4Media.ro.
„Extrem de puţini magistraţi” şi-au exprimat intenţia să vină, luni, la discuţia de la Cotroceni despre justiție / Cauza e teama de repercusiuni, susține președintele Nicușor Dan # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie. Şeful statului a adresat săptămâna trecută invitaţia de a avea o discuţie „fără limită de timp”, luni, începând cu ora 10:00, tuturor magistraţilor […] © G4Media.ro.
Guvernul rus a autorizat Ministerul Apărării să sisteze acordurile militare existente între România și alte zeci de țări din NATO. Decizia a fost publicată pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte juridice. Acordurile fuseseră încheiate imediat după prăbușirea URSS, când Federația Rusă făcea primii pași spre democrație, drum oprit ulterior de regimul dictatorial al […] © G4Media.ro.
Cum își folosește Ucraina ”bebelușii mării” ca să distrugă flota petrolieră din umbră a Rusiei # G4Media
Analiză a publicației elene Baby Sea, via Rador: Au fost supranumite „bebelușii mării” (sea baby) și cu ele atacă ucrainenii flota din umbră de petroliere a Rusiei din Marea Neagră, precum și instalațiile navale strategice de pe țărmul acesteia. Este vorba despre dronele subacvatice pe care Ucraina le-a produs în masă și le-a aruncat în […] © G4Media.ro.
Plenul Senatului dezbate şi votează azi moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea „responsabilităţii politice şi morale” a lui Cătălin Predoiu. Moţiunea AUR este intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”, fostul premier […] © G4Media.ro.
Delegațiile de negociatori din SUA și Ucraina au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuții ”productive și constructive” în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezența aliaților europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina, transmite Agerpres. ‘În cursul ultimelor trei zile în Florida, delegația ucraineană a avut o serie de reuniuni productive și constructive cu partenerii […] © G4Media.ro.
Cutiile de cadou de Crăciun au devenit, în ultimii ani, o alegere tot mai populară, atât pentru familie și prieteni, cât și în zona corporate. De la cozonac și vin, până la prăjituri de sezon și deserturi atent selecționate, aceste pachete promit să adune într-un singur cadou spiritul sărbătorilor. Am sta de vorbă cu Ana Consulea […] © G4Media.ro.
VIDEO Alexandru Rogobete: Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false și trebuie să intervenim / Măsurile pe care le-am luat cu concediile medicale fictive au adus economii de peste jumătate de miliard de lei # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, la B1TV, că aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false și trebuie luate măsuri, așa cum s-a făcut în vară în privința concediilor medicale. Ministrul a susținut că măsurile care au fost luate cu concediile medicale fictive au adus economii la buget de peste jumătate de miliard […] © G4Media.ro.
Chat-urile bazate pe inteligență artificială sunt folosite tot mai intens de români, iar ChatGPT rămâne, detașat, cel mai popular instrument AI în 2025, cu o cotă de piață de peste 85% pe tot parcursul anului. Datele analizate arată că ChatGPT a înregistrat aproximativ 4 milioane de căutări lunare în luna noiembrie 2025, confirmându-și poziția de […] © G4Media.ro.
VIDEO Ministrul Sănătății: Nu vor scădea salariile, însă medicii vor fi plătiți și în funcție de performanță / Vom avea trei categorii de gărzi / Plata pe performanță va aduce echitate către cei care vin la spitalul public doar ca să aibă de unde pleca către spitalul privat # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, la B1TV, că salariile medicilor nu vor scădea, însă prin reforma în sănătate care va fi făcută în 2026 aceștia vor fi plătiți în funcție de performanță. „Plata pe performanță va crește veniturile celor care muncesc în sistemul public și va aduce și o echitate față de cei […] © G4Media.ro.
Administraţia Trump se apără de acuzaţia că încearcă să cenzureze dosarul Epstein pe care l-a publicat parţial # G4Media
Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată a documentelor anchetei, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Nu cenzurăm informaţiile privindu-l pe preşedintele Trump” din dosare publicate sau viitoare, […] © G4Media.ro.
Stelian Ion (USR): „Referendumul” propus de președinte este o consultare legitimă a corpului magistraților, care are temei constituțional / Membrii CSM ar trebui să demisioneze dacă va reieși că nu mai au susținerea corpului magistraților # G4Media
Fostul ministru USR al Justiției Stelian Ion susține că „referendumul” propus de președintele Nicușor Dan este o consultare legitimă a corpului magistraților, care are temei constituțional, iar membrii CSM ar trebui să demisioneze dacă va reieși că nu mai au susținerea corpului magistraților. „În legătură cu «referendumul» propus de Președintele României în rândul magistraților, consider […] © G4Media.ro.
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că există discuții privind o posibilă plecare a sa din funcție anul viitor, subliniind că ar fi corect ca bugetul educației pentru 2026 să fie implementat de un ministru care l-a negociat. Declarația a fost făcută la TVR INFO, potrivit MEDIAFAX. Întrebat dacă intenționează să rămână în Guvern până […] © G4Media.ro.
Premierul britanic a discutat cu Donald Trump despre eforturile de a obţine „o pace justă şi de durată” în Ucraina # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer a discutat într-un apel video cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile de a obţine „o pace justă şi de durată” în Ucraina, a anunţat biroul din Downing Street într-un comunicat, relatează Reuters preluată de Agerpres. „Cei doi lideri au început printr-o reflecţie asupra războiului din Ucraina”, a precizat Downing Street, […] © G4Media.ro.
Un an sub asediu digital: atacurile cibernetice care au marcat anul 2025 și au afectat guverne, companii și milioane de utilizatori # G4Media
În 2025, securitatea cibernetică a fost pusă sub o presiune fără precedent. Atacuri coordonate, breșe de date masive și luni întregi de întreruperi operaționale au afectat guverne, companii globale și infrastructuri critice. Amploarea incidentelor și efectele lor economice și instituționale au depășit tiparele anilor anteriori. Guvernul federal al Statelor Unite a fost una dintre cele […] © G4Media.ro.
De la animal de companie la actor politic: Pisica Nuodėgulis, mai influentă decât parlamentarii. Felina a ajuns să decidă demiterea șefei televiziunii publice din Lituania # G4Media
Situație incredibilă în Lituania! Parlamentarii lituanieni au votat un pachet de amendamente care include, printre altele, o prevedere potrivit căreia o pisică ar avea un „cuvânt de spus” în demiterea șefei radiodifuzorului public. Situația a apărut pe fondul unui conflict politic, după ce puterea a încercat să grăbească schimbarea conducerii radioteleviziunii publice, iar opoziția a […] © G4Media.ro.
Zece persoane rănite, între care şapte minori, într-un accident rutier produs în județul Sibiu # G4Media
Zece persoane, dintre care şapte copii, au fost rănite şi transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau a intrat, duminică. într-un imobil, pe DN 14, în localitatea Bratei din judeţul Sibiu, transmite Agerpres. „În urma evaluării medicale, toate cele 10 persoane au fost transportate la spital. Şapte minori cu vârste cuprinse între […] © G4Media.ro.
Atac cibernetic asupra unor staţii de lucru şi servere ce aparţin Apelor Române şi a zece administraţii bazinale de apă # G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat duminică cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10 (din 11) administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
Secția pentru judecători a CSM: Referendumul propus de președinte nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii / CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești # G4Media
Secția pentru judecători a CSM a precizat, duminică seara, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de președintele Nicușor Dan nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, iar CSM nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. „Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a […] © G4Media.ro.
Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu premierul Bolojan și cu ministrul Finanțelor despre „situația financiară extrem de gravă” în care se află Primăria Municipiului București # G4Media
Primarul general Ciprian Ciucu a avut, duminică, la Palatul Victoria, o discuție cu Ilie premierul Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre „situația financiară extrem de gravă” în care se află Primăria Municipiului București. Declarația lui Ciprian Ciucu: Am avut în această seară o ședință de lucru la Guvern cu domnul Prim-ministru Ilie Bolojan […] © G4Media.ro.
Președinta POT, Ana Maria Gavrilă: Nu semnăm solicitarea venită de la PACE pentru suspendarea lui Nicușor Dan, cât timp Călin Georgescu nu este lăsat să candideze # G4Media
Președinta POT, Ana Maria Gavrilă, a anunțat, duminică seara, că parlamentarii partidului nu vor semna solicitarea venită de la PACE pentru suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, cât timp Călin Georgescu nu este lăsat să candideze. „Circulă o solicitare venită de la PACE pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Nu o semnăm, cât timp domnul […] © G4Media.ro.
FC Barcelona va termina anul pe prima poziție în LaLiga după ce a câștigat în deplasare cu Villarreal, scor 2-0, duminică, în etapa a 18-a din campionatul Spaniei. Meciul a început tare și s-a jucat de la o poartă la alta încă din primele minute, dar catalanii au reușit să își și fructifice atacurile – […] © G4Media.ro.
Membru CSM, judecătorul Alin Ene: Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui organizarea unui referendum în rândul magistraților # G4Media
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, critică declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, afirmând că acestea sunt „absolut inacceptabile în orice stat democratic”, transmite Agerpres. Amintim că judecătorul Alin Ene a criticat majoritatea luărilor de poziție din ultima perioadă ale președintelui Nicușor Dan în privința sistemului de justiție. El i-a atacat […] © G4Media.ro.
Un număr de 4.695.280 de pensionari era înregistrat în noiembrie 2025 în România, cu 2.668 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.777 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,037 miliarde […] © G4Media.ro.
