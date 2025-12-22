Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump, crede Nicușor Dan / SUA și UE trebuie să se înțeleagă mai bine – interviu pentru Politico

09:40

La școala din satul Domnița, județul Iași, 515 elevi primesc un sandviș supraevaluat la aproape 13,5 lei pe zi (fără TVA), în vreme ce la cealaltă școală din Țibana sunt arondați alți 800 de copii care nu primesc deloc mâncare. Pentru ei nu au mai fost bani, pentru că toată suma a fost alocată la […] © G4Media.ro.